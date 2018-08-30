Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Нет ответа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Так и не получен ответ по моему заявлению от 28.04.2016 г. (вх. № 01-03/1769 от 29.04.2016 г.).
Первичный отзыв размещен здесь - http://www.banki.ru/services/official.../#comments
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0
10.02.2017 11:10
|Не получен ответ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я до сих пор не получил требуемую информацию по существу по моему заявлению поданному по электронной почте в адрес приемной ПредПравления (см. отзыв http://www.banki.ru/services/official.../8910617/)
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0
21.07.2016 13:29
|Секретарь первого лица Банка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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ПУБЛИКУЕТСЯ ПОВТОРНО (ранее был опубликован в Народном рейтинге банков)
Добрый день!
28 апреля 2016 отправил по электронной почте заявление, как бывший сотрудник (чисто по кадровому вопросу) филиала "Пермский" (филиал в Перми как известно закрыли с месяц с небольшим) на электронный адрес info@itb.ru , с просьбой подтвердить в ответом письме получение и написать номер входящего.
29 апреля 2016, не получив ответа, позвонил сам в клиентскую поддержку, так как никакого другого телефона на сайте банка нет (ни приемной, ни канцелярии). Меня переключили на секретаря Председателя Правления Л.И.С. (надеюсь правильно указал, извиняюсь если неправильно расслышал)... И тут началось... Выяснилось, что электронная почта не является официальным каналом коммуникации (вопрос - зачем он нужен тогда???), ответ не гарантирован и по электронной почте они не могут подтвердить даже то, что получили (то есть потом ищи свищи ветра в поле - как будто ничего и не отправлял). Регистрация входящей корреспонденции происходит 1 раз в день после обеда (видно сильно заняты). И самое интересное, ради чего пишу это здесь. Не претендую на прямую цитату, но посыл был примерно таким: "Вы не клиент Банка, никогда им не были, прибыли Банку не приносили (!!!) и никто не будет заниматься Вашим обращением". На мои парирования что я как минимум был сотрудником (считай з/п получал и деньги держал на счете; вклады имел и приводил друзей открывать вклады; И САМ ПРИВЛЕКАЛ КЛИЕНТОВ как сотрудник отдела розничного кредитования, чтобы банку прибыль принести).
Уже 2,5 года не работаю в ИТБ, а последний вклад забрал буквально несколько недель назад (как раз по причине закрытия филиала в Перми, так-то меня всё устраивало, но сейчас далеко и не удобно ездить в ТКБ). И это сказала Л.И.С., гордая что она секретарь первого лица Банка (но всё еще она сама не первое лицо!!! далеко-далеко не первая, но амбиции и гонор генеральские)!!! Повторила фразу "Я Вам еще раз говорю" раз 5 наверное в разговоре с проблемным клиентом (считай со мной) при этом сама сказала что пришла как раз из клиентского бизнеса... Видимо там никто не обучал как нужно себя вести с конфликтными (что говорить можно и что не нужно). Обвинила меня, что я нарушаю её бизнес-процесс... В трубку практически кричала...
Если кому-то в ИТБ еще не безразлично качество обслуживания - прослушайте разговор (если он был записан, конечно), оцените действия сотрудника... У меня, честно говоря, волосы встали дыбом от фразы "не приносил прибыль" и "Вы не клиент Банка"...
Отправитель письма запросил подтверждение о прочтении письма.
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0
13.05.2016 10:06
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Ответ банка:
Уважаемый Dimkus!
Спасибо за Ваш отзыв.
Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания клиентов и на постоянной основе стремимся повышать стандарты сервиса. Случаи хамства абсолютно недопустимы. Искренне сожалеем, что данная ситуация доставила Вам неудобства, и приносим наши извинения. К сотруднику, который общался с Вами, применены меры согласно действующему в Банке порядку.
Вместе с тем хотим отметить, что сотрудник предоставила Вам информацию в рамках своих должностных обязанностей. Так как Ваше обращение касается трудовой деятельности, сотрудник обратила Ваше внимание, что срок рассмотрения такого заявления отличается от срока, установленного для рассмотрения обращений клиентов.
Надеемся на Ваше понимание в сложившейся ситуации и будем рады видеть Вас в числе наших клиентов в дальнейшем!
С уважением,
Инвестиционный торговый банк.
|НЕвыплата сотрудникам Инвестторгбанка заслуженной премии
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в данном банке более года, работаю исправно выполняю всегда все плановые показатели, но вот же ж какая досада, Инестторгбанк не любит поощрять своих сотрудников. Но моей радости не было предела, когда я узнал, что в нашем банке проводится конкурс по удержанию и увлечению депозитного портфеля! За данный конкурс обещали хорошую премию. Задача была поставлена сложная, но мы старались изо всех сил и у нас всё получилось!!! Но какого же было моё удивление, когда нам в назначенные сроки (как указывалось в приказе), никаких выплат не было. Руководители ДО и ГО не могут ответить на вопрос (или не хотят) о сроках выплаты премии, хотя в данном приказе выплата должна была состояться 31 марта 2016 г. Вчера 15 апреля 2016г. нам выплатили авансовую часть в которой опять же премии не было!!!
Очень обидно, что высшее руководство утаивает данную информацию, у сотрудников всей сети складывается впечатление, что нас хотят обмануть. Конечно не хочется прибегать к крайним мерам и оставлять такие отзывы о нашем банке, но, что же делать сотрудникам если даже ГО не может дать четкого ответа о выплате премии.
Надеюсь на мирное разрешение конфликта, так как в нашем банке и так нет никакой мотивации, а за планы спрашивают вдвойне, а тут еще и такая ситуация.
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0
leonid3132 • сотрудник
16.04.2016 20:00
|Как Транскапиталбанк санирует Инвестторгбанк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Расскажу вам историю о том, как Транскапиталбанк решил Инвестторгбанк полечить.
В августе 2015 г. у Инвестторгбанка возникли трудности... ЦБ РФ решил помочь Банку и назначил доктора, сначала в лице АСВ, а потом в лице Транкапиталбанка (он сам сильно захотел). 15.10.2015 г Транскапиталбанк зашел в Инвестторгбанк, с целью санации, то есть, лечения больного. И началось лечение... за период с 15.10 по 20.11.2015 уволено сотрудников 130 человек, закрыто 8 офисов, идет закрытие филиалов, 130 человек (за месяц) отправлено на улицу принудительно: по собственному желанию или по соглашению сторон, а кто упирался (ется) и не хотел(чет) уходить, тому директор по персоналу Транкапиталбанка, Л.Н.Л., лично прививку делала - рассказывала (ет) о том, что если подобру-поздорову не уйдешь(ет), то его уволят принудительно, по нехорошей статье (найдем за что!), дадим очень пакостную рекомендацию и будем всячески тебе козни строить... А то, что у тебя проблемы (ипотека, одна ребенка воспитываешь и т.п., нет другого источника дохода), так это твои проблемы, они у каждого свои.
Еще одно развлечение предложено 800 сотрудникам Инвестторгбанка 18.11.2015г - уведомление о том, что с января размер зарплаты уменьшается на 50%. Кто не подпишет, уйдет с 2-х недельным пособием... А что делается с активами и с отчетностью?... Наряду с этим, полным ходом в идет прием сотрудников Транкапиталбанка в штат Инвестторгбанка, уже принято порядка 30 человек. И процесс ускоряется...
Так вот... Это теперь называется оздоровление, под которое ЦБ РФ выделил Транскапиталбанку немалые деньги. Вот такие сказочные истории про лечение... То ли еще будет!
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1
nemolina • сотрудник
20.11.2015 20:19
|Оставили без работы
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Вот и закончилась моя работа в этом банке. Не так давно закрыли офис, уведомив о закрытии ДО за пару недель. Всем сотрудникам предложили подписать соглашение о расторжении трудового договора с выплатой 2-х окладов. Никакого сокращения не были, никого не уведомили как положено за 2 месяца о закрытии ДО с последующем сокращением. Всех вызвали, сунули бумагу, подписали. Тем кто не соглашался, сообщили, что отправят работать в ДО (дальние) на низшие должности с понижением ЗП. И все в итоге подписали соглашения. Почему такая несправедливость? Почему по закону не сократили с нормальными выплатами как положено?
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0
vikusya2015 • бывший сотрудник
20.11.2015 19:04
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Администратор:
Оценка не засчитана в связи с баном автора.
|Не ходите туда работать
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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За год работы вспомнить можно только, что в Банке организовано питание - своя столовая. Зарплата состоит из белой - оклад и черной части - премия. Соотношение белой и черной ЗП может быть до 50%. По всяким причинам премия может быть урезана без объяснений. Отпуск по графику это вообще мечта, и отпуск принудительно делят на 2 части по 14 дней.
Топ-менеджеров и разных начальников в Банке почти половина от числа сотрудников, замов предправления и всяких вице-президентов не сосчитать. Текучесть кадров очень большая, потому что режим работы авральный, постоянно приходилось сидеть по вечерам, а также приходить пораньше с утра на час раньше. Бухгалтерия при расчете уволенных тормозит, сначала выдает все справки, затем дня через три после увольнения проводит какие-то начисления, а зарплатная карта уже уничтожена.
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1
bob65 • бывший сотрудник
04.09.2014 14:00
|Никогда больше!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я бывший сотрудник Мастер-банка, ИТБ перекупил наш офис и нас, сотрудников, пригласили работать на том же месте... Мы с коллективом очень ждали дня, когда нас примут в штат, обещали те же условия работы. И это свершилось. Проводили собеседование в очень приятном ключе, ничего особо не рассказывая, что ждёт нас впереди…
Пришли в назначенный день подписали заявление о приеме на работу. На следующий день выходим на обучение (какое-то сумбурный монолог начальников отделов) Ничего не объясняя, твердят все: «Читайте инструкцию. Мы, конечно, поможем, но сначала читайте». Супер, когда это одна инструкция и каждый сотрудник одного отдела знает только свою инструкцию, а мы должны были за один день прочесть все! Однако, даже начальник отдела по легализации, инструкцию нам читала. Нас три дня «болтали» в ГО (как любят они называть «голова»), потом 5 дней обучение программе ЦФТ (к слову скажу, что банк весь работал на программе старой, ДОСовской, а новые офисы посадили как экспериментальных крыс на отладку новой программы).
Итак первый день открытия - мы не знаем инструкций (их заранее никто не дал прочесть, мы еле успели прочесть тарифы (очень дорого всё для людей), мы сильно плаваем в итак без того сырой недоделанной программе ЦФТ, а тут ещё весёлый руководитель с лозунгами: "Ура! Продажи! Мы будем первые!» Тут планы, привлечение, клиентоориентированность. Пережить конечно можно, но... Дежурства на стройплощадках в свои выходные, раздача листовок у метро, в парках, по подъездам и магазинам (А мне голову никто не проломит за это?!), поиски мест скопления гастарбайтеров и обязаловка их привлечения (найти места скопления, провести рекламную акцию, привлечь, отчитаться), поиск мест скопления пенсионеров и их привлечение (на майские праздники привлечь, раздать в парках листовки, отчитаться фото). И для этого нужно высшее образование?!
Нам обещали график 2/2/3, не плавающий. А по факту кто-то заболел - выходи в свой выходной, пойдет кто-то в отпуск, заменяйте сами. То есть в отпуск ты сходил, а потом отработай его в свои выходные, когда пойдёт кто-то из другой смены отдыхать. Бесплатно работаем. А если нужно кого-то обучить , выходишь в свой выходной, учишь-учишь… Вы думаете его оплатят – НЕТ! Бесплатная раб-сила. Это не работа, это каторга.
А потом через три месяца сотрудников ожидает написание теста и контрактный комитет. На нём собираются все головы банка, начальники отделов и ты. Что спрашивают? А кто что захочет. Например Гимн России! Кто президент в «такой-то» стране, а брат играет на скрипке?! И всякий бред. А кого-то могут гонять по инструкциям и законом. Это что?!
Уважаемые ищущие работу! Уважайте себя и своё время. Проходите мимо. Этот банк для начинающих студентов, лет до 25, которые будут бегать по подъездам и близлежащим магазинам, раздавая листовки и газеты.
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2
krossi • бывший сотрудник
03.08.2014 03:10
|ИТБ Головной офис
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Очень своеобразный банк с полувоенной дисциплиной. Из плюсов - бесплатная столовая. Минусы - штрафы , бюрократия, зарплата, текучка кадров. Если хотите пополнить запас матерных слов, приходите в Расчетный Центр. Т.Н.Ш. вам это обеспечит.
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1
Manyaa • бывший сотрудник
07.04.2014 20:13
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Администратор:
Пока без оценки.
|А нам не срочно!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Давненько здесь не писали отзыв об этом банке, я считаю, просто необходимым делится своим опытом, что бы соискатели имели представления о банках. Вот мой опыт работы в ИТБ, который, кстати, входит в ТОП 50.
С прошлой работы захотелось уволиться, возможность позволяла с выбором будущего места работы не торопиться, выложила резюме на HH, (искала работу в кассе, хотя, благодаря работе в прошлом банке, могла бы пойти как на физиков, так и на юриков, но за стеклом же оно спокойнее ) и стала ждать. Единственное, чего мне хотелось, что бы офис, был рядом с домом, и чем ближе, тем лучше. Прекрасным летним днем (замечу, что речь идет о второй половине июня) мне звонят и приглашают на собеседование в ИТБ, я естественно соглашаюсь, как только узнаю, что ДО находится в 1,5 километрах от моего дома. Сначала побеседовала с управляющей ДО, все понравилось, потом пригласили на собеседование в ГО. В назначенное время приезжаю, заполняю анкеты и прочее, жду, когда собеседование начнется, ну тут, как обычно, только очень долго и нудно, стали гонять по инструкциям, положениям и т.п. по окончании, мы вам позвоним.
Жду звонка, день, два, три, неделю, мне же не срочно, звоню сама: да, да вы нам подходите, только вот не задача: директор ДО в отпуске, служебки писать некому, мы вам позвоним. Жду неделю, звоню сама, да, да все хорошо директор вышел, все написал, вот только мы не знаем, как вас оформить, так как по штатке у нас нет вакансии кассира, она освободиться, когда другой кассир пойдет на старшего, мы позвоним. Жду, уже не помню сколько, толи сама позвонила, толи они, но смысл в том, что в их светлые головы пришла мысль, что меня можно оформить в ГО и временно перевести в ДО, а когда место освободится, то перевести совсем. Много же им, однако, времени понадобилось, что б до этого додуматься. Итак, конец июля, то есть устройство на работу заняло около месяца.
В ДО мне все понравилось, и клиенты и коллеги, со всеми нашла общий язык, практически со всеми, кроме одной особы (с которой так и не наладили отношения, ну да ладно это дело прошлого). Начались трудовые будни, не легкие, хочу сказать, 2 дня на обучение и в путь, как раз третий кассир ушел в отпуск, остались вдвоем с особой, тяжеловато работать по одному в смену, поток клиентов большой. А я ж новенькая много чего не знаю, приходилось пару раз звонить в ГО и тебе, конечно, там помогут, но если: ты не позвонил, когда там обед, у кого то мигрень, у кого женский день, у кого дней отсутствие уже давно, в общем с большой неохотой помогут, а главное запомнят, что это ты, именно ТЫ такой косячник (такое отношение замечалось у начальника КО, на заметку кассирам, попал к ней в не милость – молись). Не смотря на тяготы общения с начальством, работа мне нравилась.
Большие сложности пришли с уходом 3 кассира, и опять мы с особой остаемся вдвоем (но в этом есть и плюс: не пересекаемся на работе)). Через какое-то время берут к нам женщину, она работает месяц, терпение лопается она уходит. Снова берут даму в кассу, вышла на полдня, завтра уже не вернулась. Опять остались одни, ждали, кого-то, просили подмены, ее не давали, вообще-то по штатке нас должно было быть 4 кассира, но мне объяснили, что 4 здесь не будет никогда, да ладно четырех, дайте хотя бы третьего.
За это время у меня кончился испытательный срок. Ждала меня сдача аттестации. Тесты написала, но это не самое страшное. Страшное, даже не страшное, а смешное, начинается, когда ты заходишь в зал, а там сидят полтора десятка не знакомых тебе тетенек и дяденек, видимо не самых низших должностей, и задают тебе вопросы. Причем, по какому принципу они определяют, кому и какие вопросы задать, непонятно. Тебя могут спросить «Как тебе новая форменная рубаха?», ответишь «Рубаха-леденец» - свободна, добро пожаловать в коллектив, а могут спросить много, но хотя бы по теме работы в кассе. Хочется представить, как бывает, когда ты идешь на повышение. Видимо к выбору кассира в головном относятся очень серьезно, им же не срочно, пополнение к нам прибыло только через полгода. Ну думала, заживем, з/п поднимут наверное, ведь нового кассира взяли на оклад больше, чем мой, на уровне старшего на должность обычного кассира, и это правильно ведь на прежнюю з/п они бы вообще никого не нашли.
Я в отпуск сходила первый раз за год на 14 дней. Но к осени пришло понимание, что лучше не станет, з/п не поднимут, отношения с особой зашли в тупик (не понятно было, когда после моего ухода особе бы вроде уже никто не мешал, она спасается бегством, видимо испугавшись нагрузки, предстоящей перед Новым Годом, сбегает и не забывает при этом облить грязью, тех с кем работала), да и еще работу мне предложили с окладом больше в два раза, недолго думая написала заявление. Очень жаль было уходить из этого ДО, в целом коллектив отличный. Отдельное спасибо руководителю ДО, она предложила мне несколько вариантов, что б я осталась, даже перевестись в другой отдел, но когда отношение к тебе в ГО, как тут, работать не хочется. Но хочется поддерживать хорошие отношения уже с бывшими коллегами, надеюсь это взаимно.
Конец октября, мой последний рабочий день, он же выходной по графику, бегаю по ГО с обходным в поисках более полутора десятка незнакомых мне людей, отвечаю на дурацкие вопросы типа: «Почему уходите?», почему, почему, потому, что кондей не работает, и стулья привести новые не можете год, отшучиваюсь я. В кадрах с выдачей трудовой тоже не торопятся. В бухгалтерии получаю расчетный лист, и задаю логичный вопрос: «А где же премия за октябрь?», дословно не помню, но ответ имел такой смысл, что я ее могу не ждать (к слову сказать з/п моя была 27 рублей оклад + 3 рубля премия – подоходный, считайте сами, ни премий ни квартальных, не индексации, здесь слов то таких по-моему не знают ). Не великие деньги, рубля 2, а как будет тем у кого премия это пол з/п, они при расчете тоже ничего не получат? Мои можете оставить себе на бумажные полотенца (это же дефицит) хоть немного стереть с себя ту грязь, в которой вы погрязли.
Не советую устраиваться на работу в этот банк, по крайней мере, не в ДО и не в области. Работникам ИТБ крепкого здоровья и огромного терпения. Отдельный привет ДО который, так "далек" от Москвы, что з/п там Подмосковная, а планы, такое ощущение, что Московские. Девчонки, найдите работу, которая Вас достойна . Всех с наступающим Новым Годом!
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3
Mashusya • бывший сотрудник
04.12.2013 14:09
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