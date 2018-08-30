Давненько здесь не писали отзыв об этом банке, я считаю, просто необходимым делится своим опытом, что бы соискатели имели представления о банках. Вот мой опыт работы в ИТБ, который, кстати, входит в ТОП 50.



С прошлой работы захотелось уволиться, возможность позволяла с выбором будущего места работы не торопиться, выложила резюме на HH, (искала работу в кассе, хотя, благодаря работе в прошлом банке, могла бы пойти как на физиков, так и на юриков, но за стеклом же оно спокойнее ) и стала ждать. Единственное, чего мне хотелось, что бы офис, был рядом с домом, и чем ближе, тем лучше. Прекрасным летним днем (замечу, что речь идет о второй половине июня) мне звонят и приглашают на собеседование в ИТБ, я естественно соглашаюсь, как только узнаю, что ДО находится в 1,5 километрах от моего дома. Сначала побеседовала с управляющей ДО, все понравилось, потом пригласили на собеседование в ГО. В назначенное время приезжаю, заполняю анкеты и прочее, жду, когда собеседование начнется, ну тут, как обычно, только очень долго и нудно, стали гонять по инструкциям, положениям и т.п. по окончании, мы вам позвоним.



Жду звонка, день, два, три, неделю, мне же не срочно, звоню сама: да, да вы нам подходите, только вот не задача: директор ДО в отпуске, служебки писать некому, мы вам позвоним. Жду неделю, звоню сама, да, да все хорошо директор вышел, все написал, вот только мы не знаем, как вас оформить, так как по штатке у нас нет вакансии кассира, она освободиться, когда другой кассир пойдет на старшего, мы позвоним. Жду, уже не помню сколько, толи сама позвонила, толи они, но смысл в том, что в их светлые головы пришла мысль, что меня можно оформить в ГО и временно перевести в ДО, а когда место освободится, то перевести совсем. Много же им, однако, времени понадобилось, что б до этого додуматься. Итак, конец июля, то есть устройство на работу заняло около месяца.



В ДО мне все понравилось, и клиенты и коллеги, со всеми нашла общий язык, практически со всеми, кроме одной особы (с которой так и не наладили отношения, ну да ладно это дело прошлого). Начались трудовые будни, не легкие, хочу сказать, 2 дня на обучение и в путь, как раз третий кассир ушел в отпуск, остались вдвоем с особой, тяжеловато работать по одному в смену, поток клиентов большой. А я ж новенькая много чего не знаю, приходилось пару раз звонить в ГО и тебе, конечно, там помогут, но если: ты не позвонил, когда там обед, у кого то мигрень, у кого женский день, у кого дней отсутствие уже давно, в общем с большой неохотой помогут, а главное запомнят, что это ты, именно ТЫ такой косячник (такое отношение замечалось у начальника КО, на заметку кассирам, попал к ней в не милость – молись). Не смотря на тяготы общения с начальством, работа мне нравилась.



Большие сложности пришли с уходом 3 кассира, и опять мы с особой остаемся вдвоем (но в этом есть и плюс: не пересекаемся на работе)). Через какое-то время берут к нам женщину, она работает месяц, терпение лопается она уходит. Снова берут даму в кассу, вышла на полдня, завтра уже не вернулась. Опять остались одни, ждали, кого-то, просили подмены, ее не давали, вообще-то по штатке нас должно было быть 4 кассира, но мне объяснили, что 4 здесь не будет никогда, да ладно четырех, дайте хотя бы третьего.



За это время у меня кончился испытательный срок. Ждала меня сдача аттестации. Тесты написала, но это не самое страшное. Страшное, даже не страшное, а смешное, начинается, когда ты заходишь в зал, а там сидят полтора десятка не знакомых тебе тетенек и дяденек, видимо не самых низших должностей, и задают тебе вопросы. Причем, по какому принципу они определяют, кому и какие вопросы задать, непонятно. Тебя могут спросить «Как тебе новая форменная рубаха?», ответишь «Рубаха-леденец» - свободна, добро пожаловать в коллектив, а могут спросить много, но хотя бы по теме работы в кассе. Хочется представить, как бывает, когда ты идешь на повышение. Видимо к выбору кассира в головном относятся очень серьезно, им же не срочно, пополнение к нам прибыло только через полгода. Ну думала, заживем, з/п поднимут наверное, ведь нового кассира взяли на оклад больше, чем мой, на уровне старшего на должность обычного кассира, и это правильно ведь на прежнюю з/п они бы вообще никого не нашли.



Я в отпуск сходила первый раз за год на 14 дней. Но к осени пришло понимание, что лучше не станет, з/п не поднимут, отношения с особой зашли в тупик (не понятно было, когда после моего ухода особе бы вроде уже никто не мешал, она спасается бегством, видимо испугавшись нагрузки, предстоящей перед Новым Годом, сбегает и не забывает при этом облить грязью, тех с кем работала), да и еще работу мне предложили с окладом больше в два раза, недолго думая написала заявление. Очень жаль было уходить из этого ДО, в целом коллектив отличный. Отдельное спасибо руководителю ДО, она предложила мне несколько вариантов, что б я осталась, даже перевестись в другой отдел, но когда отношение к тебе в ГО, как тут, работать не хочется. Но хочется поддерживать хорошие отношения уже с бывшими коллегами, надеюсь это взаимно.



Конец октября, мой последний рабочий день, он же выходной по графику, бегаю по ГО с обходным в поисках более полутора десятка незнакомых мне людей, отвечаю на дурацкие вопросы типа: «Почему уходите?», почему, почему, потому, что кондей не работает, и стулья привести новые не можете год, отшучиваюсь я. В кадрах с выдачей трудовой тоже не торопятся. В бухгалтерии получаю расчетный лист, и задаю логичный вопрос: «А где же премия за октябрь?», дословно не помню, но ответ имел такой смысл, что я ее могу не ждать (к слову сказать з/п моя была 27 рублей оклад + 3 рубля премия – подоходный, считайте сами, ни премий ни квартальных, не индексации, здесь слов то таких по-моему не знают ). Не великие деньги, рубля 2, а как будет тем у кого премия это пол з/п, они при расчете тоже ничего не получат? Мои можете оставить себе на бумажные полотенца (это же дефицит) хоть немного стереть с себя ту грязь, в которой вы погрязли.



Не советую устраиваться на работу в этот банк, по крайней мере, не в ДО и не в области. Работникам ИТБ крепкого здоровья и огромного терпения. Отдельный привет ДО который, так "далек" от Москвы, что з/п там Подмосковная, а планы, такое ощущение, что Московские. Девчонки, найдите работу, которая Вас достойна . Всех с наступающим Новым Годом!