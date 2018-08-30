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|Сургутский филиал
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Была приглашена на собеседование в Сургутский филиал Агропромкредит банка. Собеседование проводила руководитель, очень милая и приятная девушка. По результатам собеседования руководитель сказала, что я им подхожу и отправила сдавать документы в отдел кадров. В отделе кадров меня встретила тоже очень дружелюбная девушка, дала заполнить анкету, приняла документы и отправила к специалисту службы безопасности. И вот тут началось такое, о чем я даже не могла предположить. Хамоватый мужчина начал грубым тоном выпытывать, зачем я в свое время переехала в Сургут, с кем я живу, имена близких и дальних родственников, тут же навскидку проверяя имена в своей базе данных и обвиняя меня, что на самом деле родственников у меня нет, так как не всех он может сразу найти. Так же я услышала, что ничего не понимаю в работе, на которую меня берут, что я скорее всего мошенница, постоянно меняю места работы (самый короткая продолжительность работы на одном месте у меня год, а так по три года), в грубой форме прошелся по факту моего развода и моей личной жизни, все время обвиняя меня во лжи. Такого хамства и обвинений в свой адрес мне слышать никогда не приходилось, поэтому вышла я ошарашенная.
Но на этом не закончилось. Хамоватый мужчина позвонил на мою текущую работу и сообщил управляющему, что я собираюсь устраиваться в Агропромкредит и поинтересовался, что управляющий по этому поводу думает, после чего меня ожидал неприятный разговор с руководством, которое было еще не в курсе, что я хочу поменять работу. Так же звонки поступили на мое прошлое место работы, причем в форме вопросов, замешана ли я в преступных операциях или нет, после чего бывшие коллеги начали звонить и узнавать, все ли у меня в порядке и в чем меня подозревают. Надо ли говорить, что после этого я сразу же позвонила в отдел кадров Агропромкредита, сказать что не нуждаюсь в работе от них. А хамоватым мужчиной теперь очень хочет разобраться мой молодой человек)))
В банках я работаю уже около семи лет, много раз проходила проверки службы безопасности, везде это были вызывающие уважение компетентные специалисты, такого унижения и хамства не испытывала никогда, в Агропромкредит больше ни ногой.
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uljlg;f • несостоявшийся сотрудник
15.12.2015 18:36
|Средний банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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"З/пл." может значительно колебаться в разные месяцы, без четкой корреляции с показателями достигнутыми каждым конкретным сотрудником, в целом уровень ниже среднего. Изменение уровня оплаты труда остается без комментариев со стороны руководства.
"Соцпакет" в значительной мере зависит от близости к руководству и личных взаимоотношений.
"Дружный коллектив" во многом обусловлен масштабами банка и небольшим числом сотрудников, которые вынуждены терпеть друг друга.
"Руководство" производит неоднозначное впечатление:
+ очень грамотное в финансовом плане и способное думать;
- подбор кадров иногда вызывает недоумение, постановка задач не четкая, система мотивации низкая, ответственность может легко перекладываться на рядовой персонал в случае неудачи.
"Общий комфорт" зависит от времени работы, вливание в коллектив не вызывает особых затруднений, часто дружественность бывает показной.
P.S. В целом средний банк, ничем особым не выделяющий в ряду кредитных учреждений без откровенных плюсов и минусов.
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неизвестный (Гость) • бывший сотрудник
09.08.2010 20:24
|Сургутский филиал
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Прекрасный банк, один из лидеров Тюменской области. Хорошая, высокопрофессиональная служба безопасности, прекрасное руководство, квалифицированный персонал. Проработал в нем несколько лет, когда ушел на повышение в другой банк (к бывшим коллегам по банку), хотя предлагали повышение в нем, очень пожалел.
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f,e,frfhjd • бывший сотрудник
27.11.2009 19:08
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Администратор:
Пока не очень подробно...
|Банк АГРОПРОМКРЕДИТ
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Ну что я могу сказать... проработал несколько лет в этой организации. Очень жалею, что пришлось сменить работу (переехал в другой регион). Да, предыдущий оратор прав. Коллектив - что надо! Руководство - тоже нормальные ребята, не напрягают, не прессуют. Хочется отметить просто здоровские корпоративы! У Сбера зарплата больше, конечно, но и объемы у них несравнимые. Так что не будем завидовать. Желаю на прежнем месте работы всем всего самого!
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ОптимусПрайм • бывший сотрудник
01.10.2009 12:18
|Самый лучший банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работала в нескольких банках, в том числе и в Агропроме. Проработала год, уволилась. Через 2 года вернулась.
Могу сказать следующее: нигде не встречала такого замечательного коллектива. Да, зарплата не очень высокая, но не в одних деньгах дело! Теплый, дружественный, отзывчивый коллектив; лояльное и понимающее руководство - поверьте моему опыту, все это перевесит любые деньги! :
На работу каждое утро бегу с удовольствием, в понедельник меня не терзает мысль "снова на работу"!
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Lynx5 • сотрудник
24.07.2009 10:47
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Администратор:
Можно вопрос: а почему при перечисленных достоинствах, за общий комфорт Вы поставили 2?
|Санкт-Петербургский филиал
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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перенесено из Народного рейтинга.
Автор: Кризис81.
Работала в С-Петербургском филиале, хотелось бы, чтобы руководство в г. Москве обратило внимание, что в филиале творится беспредел. Увольняют хороших сотрудников, а оставляют только тех, кого пригласили работать по знакомству. Это ужасно и обидно, а Питерскому руководству на все наплевать, думают только о себе.
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klena • бывший сотрудник
30.12.2008 15:15
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