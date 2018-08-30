Была приглашена на собеседование в Сургутский филиал Агропромкредит банка. Собеседование проводила руководитель, очень милая и приятная девушка. По результатам собеседования руководитель сказала, что я им подхожу и отправила сдавать документы в отдел кадров. В отделе кадров меня встретила тоже очень дружелюбная девушка, дала заполнить анкету, приняла документы и отправила к специалисту службы безопасности. И вот тут началось такое, о чем я даже не могла предположить. Хамоватый мужчина начал грубым тоном выпытывать, зачем я в свое время переехала в Сургут, с кем я живу, имена близких и дальних родственников, тут же навскидку проверяя имена в своей базе данных и обвиняя меня, что на самом деле родственников у меня нет, так как не всех он может сразу найти. Так же я услышала, что ничего не понимаю в работе, на которую меня берут, что я скорее всего мошенница, постоянно меняю места работы (самый короткая продолжительность работы на одном месте у меня год, а так по три года), в грубой форме прошелся по факту моего развода и моей личной жизни, все время обвиняя меня во лжи. Такого хамства и обвинений в свой адрес мне слышать никогда не приходилось, поэтому вышла я ошарашенная.



Но на этом не закончилось. Хамоватый мужчина позвонил на мою текущую работу и сообщил управляющему, что я собираюсь устраиваться в Агропромкредит и поинтересовался, что управляющий по этому поводу думает, после чего меня ожидал неприятный разговор с руководством, которое было еще не в курсе, что я хочу поменять работу. Так же звонки поступили на мое прошлое место работы, причем в форме вопросов, замешана ли я в преступных операциях или нет, после чего бывшие коллеги начали звонить и узнавать, все ли у меня в порядке и в чем меня подозревают. Надо ли говорить, что после этого я сразу же позвонила в отдел кадров Агропромкредита, сказать что не нуждаюсь в работе от них. А хамоватым мужчиной теперь очень хочет разобраться мой молодой человек)))



В банках я работаю уже около семи лет, много раз проходила проверки службы безопасности, везде это были вызывающие уважение компетентные специалисты, такого унижения и хамства не испытывала никогда, в Агропромкредит больше ни ногой.