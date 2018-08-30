Так получилось, что я из Москвы переехал в провинцию по семейным обстоятельствам - я тут родился, здесь живёт моя мама, у неё не всё в порядке со здоровьем. Я по образованию инженер (дневное в/о). Через третьих знакомых я узнал, что в Меткомбанке есть вакансия - инженер-программист, зарплата 21 тысяча. Я позвонил, представился, заведующая по фамилии Р-вич обрадовалась, пригласила на собеседование. В тот же день я был в банке, мы побеседовали, ничего особенного, заведующая сказала, что из всех претендентов я больше всего подхожу. Я взял анкету, заполнил, сдал. Не было понятно, чем же всё-таки занимается инженер, заведующая тоже не смогла ответить, женщина - далека от техники, отдела кадров, видимо, в банке нет. Поговорил с инженером, который увольнялся, - говорит, что делать надо всё, что скажут, поздравительные открытки клиентам в фотошопе тоже инженер рисует. Ого, думаю! Но даже инженер мне не смог описать полный круг своих обязанностей.



На следующий день в 23.30 мне на мобильный звонит мужичина, представляется начальником службы безопасности, говорит, что завтра в 9.00 меня ждёт заведующая. Думаю, раз такая срочность, дело важное, никак уже всё сломалось, требуется оперативное вмешательство. Прихожу. Оказывается, заведующая не умеет читать, они всем банком пытались разобрать одно слово в моей анкете, да не смогли, надо анкету переписать и печатными буквами. Это уже шок.



В кабинете присутствует начальник службы безопасности. Говорит, что он учился в том же институте на том же факультете, какое совпадение, спрашивает - какая фамилия у декана? Отвечаю. Хотя совершенно очевидно, что этот начальник СБ не учился ни в каком институте, это видно и по манерам, и вообще по ходу мыслей.



Дальше самое интересное. Заведующая спрашивает: "А если ваша мама умрёт, вы уедете отсюда?" Я опять в шоке. Как можно задавать подобные вопросы? Она не унимается: "А всё-таки?" Я уж тоже хотел спросить: а что вы будете делать, когда умрёт ваша дочь, которую вы пристроили в вашем же банке, и у которой нет никакого образования, кстати, вы её на работу приняли благодаря её деловым качествам или просто по родству? Нет, не стал спрашивать. Люди понятия не имеют о том, что сотрудников можно привлечь интересной работой, зарплатой, социальным пакетом и прочими удобствами, видимо, в их банке работают только от безвыходности. Мерзкое отвращение возникло к ним обоим, даже сейчас вспоминать противно. Дальнейшую беседу передавать не буду, могу только сказать, что г-жа Р-вич верит, что если сейчас её переместить в Москву, она сразу станет намного умнее и образованнее, а когда я сказал, что в работе мне важна сама работа, она чуть со стула не упала - им слуга нужен, а тут вольнодумец нашелся.



Вот такая история. Год прошел , но у меня до сих пор отвращение при воспоминании этих милых лиц.