Перенесен из Народного рейтинга.

Автор: Sergofan



Хотел поделиться "пищей для ума" для тех, кто ищет работу в этом банке.

Во-первых, раздутость и важность сего заведения для поступающих на работу - это первое, с чем придется столкнуться на собеседовании.

Во-вторых, одно из утверждений, что работая там, можно быть самим собой, будет долго вызывать усмешку у здравого рассудка. На самом деле придется узнать, что такое неумение поставить задачу для подчиненного, а кто планирует на руководящую должность, то безусловно узнаете, что крайним придется быть Вам какое-то время, если не навсегда. Найти компромиссы в решениях конкретных задач будет делом обыденным и потому немного утомительным, так как брать ответственность на себя вряд ли кто захочет, а каждый день соглашаться со всеми и говорить ни о чем - привычное дело для многих департаментов.



Касательно проявленной инициативы в работе это отдельная тема, а именно - все, что предложите, немедленно уйдет на слив как нечто опасное и чужеродное. И каково же будет Ваше удивление, когда по прошествии небольшого количества времени ваш начальник будет активно выдавать за плод своего безупречного труда ваши конкретные предложения. Естественно отмечать достижения и успехи "своих" побед будут без Вас и о катаниях на лошадях вы узнаете по фотографиям чудом попавших к Вам на компьютер по почте.



Ах да, стоит отметить еще, что уход с работы в 18.00 считается личной обидой для банка и карается предметом для обсуждения на оперативках.



Ну вот Вы благополучно отработали в этом заведении приличное количество лет и планируете расти в профессиональном плане, понимание о невозможности роста внутри этого банка будет мучительно на первых этапах, Вы благополучно выслушиваете какой Вы на самом деле последний специалист и вряд ли Там будет лучше, наконец получаете трудовую и уходите чтобы никогда не вернуться. И казалось, что Все худшее позади, так нет, Вам все равно будут звонить и говорить о каких-то задолженностях по корпоративному номеру, что вы через интернет взломали защиту и выставлять за все это вполне конкретные суммы к оплате, не забывая напомнить о судах и прочей страшной мести.



P.S.: продолжение следует...



От администратора: Если не секрет, на какой должности трудились?



Sergofan: Должность - руководящая.