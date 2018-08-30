Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Отзыв об отделе взыскание и пожелание руководству
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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С таким руководством, как Т. и Щ., можно ни на что не рассчитывать. Эти люди занимаются, только тем, что ведут красивые деловые переписки между подчиненными и руководством, никаких тренингов у нас нет, никаких бесед, все сидят в кабинетах и просто присылают нам статистику. Я никогда более не видела такой глупости как правило: 20 минут на выполнение договора. Заемщик, год не платил, и только минут 8 мы ищем контакты в интернете, прозваниваем 20 номеров. Надеюсь, руководство обдумает это. Я имею в виду А., а не Е.Т. Не знаю как он смогу добиться кабинета руководителя отдела взыскания. Может в Нижнем Новгороде был отдел из пяти человек и выбрали более нормально. А. уберите Е.Т., назначьте Ар., у которого опыта более 10 лет во взыскании. Ну если честно А., вы тоже не молодец, раз не уволили Щ. и так далее.
Вернусь к сути: Бонусы платят на основании того, нравишься ли ты руководству.
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PolinaTrofimova • сотрудник
30.04.2016 17:42
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Отдел подбора персонала
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На прошлой неделе разместил резюме руководителя по информационной безопасности на hh. Нашёл вакансию от форус банка, которой я соответствую. Отправил туда резюме. Позвонили из отдела подбора персонала. По телефону объяснили, куда приехать на собеседование. На мой вопрос на какой номер позвонить, если что изменится, сказали на общий номер и типа что у них уже ничего не изменится. Ну а я видимо не человек...
Ввиду серьёзных обстоятельств, мне потребовалось перенести встречу. Звоню на номер, попадаю в кол-центр. Прошу соединить с отделом подбора персонала, там не берут трубку. И так раз 10. Просил соединить также с А.Б., с которым должна быть встреча. Переключил, но также не удалось дозвониться. Откликнулся снова на вакансию попытались объяснить причину и перенести встречу. Снова тишина. При этом резюме обновляется ежедневно... направил также ещё раз резюме на сайте банан на адрес службы hr. Снова тишина. Может это недоразумение или я теперь персона нон грата в Банке из за того, что так сложились обстоятельства и возникла необходимость перенести встречу. Очень надеюсь на ответ от банка.
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junkie • несостоявшийся сотрудник
19.11.2015 18:19
|Смешной Форус
|не голосовал
|Несерьезный работодатель! Вопрос только один - зачем на hh.ru размещаете вакансии, смотрите резюме соискателей, которые действительно ищут работу, а потом еще и присылаете сообщение "Перезвоните, пожалуйста, в рабочее время по телефону +7 (929) 9372010 Отдел персонала."? Развлекаетесь так? Чтобы люди звонили, а вы не поднимали трубки и в ответ присылали сообщение "перезвоните позже, я сейчас занят". Это что пародия на кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию"??? А кто дозвонился, как я, после 100 сообщений, то ему в ответ детский голос -"Ой, а мы уже взяли" . И кто к вам после этого пойдет? Из сотрудников или клиентов? Дешевый пиар.
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ki7 • несостоявшийся сотрудник
12.10.2015 21:33
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день.
Сообщения, которые вам приходят, генерируются автоматически силами портала hh.ru. Возможно, произошел какой-то технической сбой на стороне hh.ru, и именно поэтому вам пришло так много сообщений о нашей вакансии.
В сообщении указан рабочий телефон, поэтому отвечают по этому телефону только в рабочее время. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете написать на ящик info@forusbank.ru или оставить свое обращение на нашем сайте для Службы контроля качества: http://forusbank.ru/about/quality-control-services/
Спасибо за ваш отзыв.
|Информация к размышлению
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ушёл из ФОРУС Банка 6 месяцев назад в другой Банк. Достаточно долгое время проработал в ФОРУСе на разных позициях в одном из городов России, был и карьерный и профессиональный рост, знакомства с очень приятными и умными людьми, отношения с которыми поддерживаются до сих пор, хотя многие уже давным-давно разбежались по другим Банкам. После ухода "старой" большой команды топ-менеджеров во главе с Председателем Правления Банка в другую организацию ФОРУС Банк поменял своё "лицо", а точнее - потерял его. Неумение чётко поставить задачу, неумение организовать процесс, неумение проконтролировать, взять ответственность на себя, отсутствие по факту школы наставничества среди молодых специалистов, но при всём этом наличие огромных амбиций, показная демонстрация своей власти, часто неуважительное отношение к сотрудникам в регионах, огромные пробелы в организации элементарных процессов управления - вот основные черты некоторых представителей высшего руководства в ФОРУС Банке в 2012 году.
Как результат, в Банке с общей численностью примерно 300 человек в 40 отделениях по России бешеная текучка кадров на протяжении последних 2-х лет, хотя и зарплаты вроде очень достойные, и график работы отличный, и теплые дружеские отношения во многих регионах. Парадокс? Не думаю. Очень грустно, что застойное озеро превратилось-таки в болото. Хотя и идеи в Банке вроде бы светлые, и энтузиазм отдельных людей (респект таким!) помогает держаться этому банку на плаву, вот только всё внедряется... с опозданием, причем на несколько лет по сравнению с другими банками.
Был пару раз свидетелем того, что в кризисных ситуациях некого региона непосредственный рук-ль, чья задача - разработать с рук-лем данного региона план развития выхода на положительную динамику и организовать работу по внедрению этого плана в жизнь, - не делал ничего и был в милости вышестоящих. Бессмысленные бешеные расходы на обучение новых сотрудников, которых через 3-6 месяцев выкидывают на улицу за невыполнение плана, не разбираясь в причинах или принимая на работу изначально али кого, только чтоб закрыть вакансию, иначе заругают. Часто открытое неуважение к коллегам из регионов со стороны некоторых представителей ЦО. Порою складывалось впечатление, что регионы мешают работе ЦО. Конечно, я имел ввиду не всех, а отдельных личностей центра. Есть люди, которым огромный респект за помощь и чуткое отношение! В любом случае - Удачи ФОРУСу!
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Alex2004 • бывший сотрудник
07.11.2012 14:39
|На заметку желающим работать в этом банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесен из Народного рейтинга.
Автор: Sergofan
Хотел поделиться "пищей для ума" для тех, кто ищет работу в этом банке.
Во-первых, раздутость и важность сего заведения для поступающих на работу - это первое, с чем придется столкнуться на собеседовании.
Во-вторых, одно из утверждений, что работая там, можно быть самим собой, будет долго вызывать усмешку у здравого рассудка. На самом деле придется узнать, что такое неумение поставить задачу для подчиненного, а кто планирует на руководящую должность, то безусловно узнаете, что крайним придется быть Вам какое-то время, если не навсегда. Найти компромиссы в решениях конкретных задач будет делом обыденным и потому немного утомительным, так как брать ответственность на себя вряд ли кто захочет, а каждый день соглашаться со всеми и говорить ни о чем - привычное дело для многих департаментов.
Касательно проявленной инициативы в работе это отдельная тема, а именно - все, что предложите, немедленно уйдет на слив как нечто опасное и чужеродное. И каково же будет Ваше удивление, когда по прошествии небольшого количества времени ваш начальник будет активно выдавать за плод своего безупречного труда ваши конкретные предложения. Естественно отмечать достижения и успехи "своих" побед будут без Вас и о катаниях на лошадях вы узнаете по фотографиям чудом попавших к Вам на компьютер по почте.
Ах да, стоит отметить еще, что уход с работы в 18.00 считается личной обидой для банка и карается предметом для обсуждения на оперативках.
Ну вот Вы благополучно отработали в этом заведении приличное количество лет и планируете расти в профессиональном плане, понимание о невозможности роста внутри этого банка будет мучительно на первых этапах, Вы благополучно выслушиваете какой Вы на самом деле последний специалист и вряд ли Там будет лучше, наконец получаете трудовую и уходите чтобы никогда не вернуться. И казалось, что Все худшее позади, так нет, Вам все равно будут звонить и говорить о каких-то задолженностях по корпоративному номеру, что вы через интернет взломали защиту и выставлять за все это вполне конкретные суммы к оплате, не забывая напомнить о судах и прочей страшной мести.
P.S.: продолжение следует...
От администратора: Если не секрет, на какой должности трудились?
Sergofan: Должность - руководящая.
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klena • бывший сотрудник
10.03.2010 09:59
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