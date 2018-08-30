Добрый день!



Благополучно уволился из Банка Финам, но забыть и двигаться дальше не получается. При каждом трудоустройстве, сотрудников безопасности интересует, как и по какой причине, я расстался с Банком Финам. Не могу сказать кто конкретно, но кто-то в Банке намерено очерняет мою личность. До этого момента, ни разу не жалел, что работал в Банке Финам. Банк полон лицемеров, врунов, алкоголиков и националистов (Хорошая школа). Да, да националистов. Непосредственный руководитель неоднократно давал мне знать, как он относится к выходцам из стран СНГ. Постоянно выслушивал, фразы подобные: "Где родился, там и пригодился".



Я терпел и молча работал, до момента как выяснилось, что меня переводят в другой отдел. Мне это сообщили по факту, выбора не было. Но за успешный запуск нового проекта мне обещано было должность и увеличение з/п (ранее также успешно были реализованы 2 проекта), про это знали все, кадры, высшее руководство, куратор Банка (именно так, банк маленький и все друг друга знают). Все об этом забыли. Обратился в кадры, сотрудники отдела кадров, даже не взглянули на меня, не пытались понять. Прозвучала фраза: "Не нравится, увольняйся".



В последний день, сотрудник СБ признался:

1) Как оказалось, выше стоящему руководству постоянно, мой непосредственный руководитель жаловался на меня, на мою работу и во всех трудностях при реализации проекта (За время моей работы, ни разу не было замечаний или т.д.);

2) Непосредственный руководитель, все пытался своих коллег трудоустроить, а я путался под ногами.



Итого: Как говорится в народной мудрости: "В стране 2 беды - дураки и дороги, встретишь дурака да на дороге, считай все, приехал".