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|У меня с Киберплатом как-то сразу сложилось...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|У меня с Киберплатом как-то сразу сложилось - три месяца испытательных, и я полгода уже в компании. Нормально работается, справляюсь, хоть и объемы те ещё… Компания белая, никаких подводных и развода, соответственно, соблюдение КЗОТа, и коллектив профессиональный и приятный. Всё нравится.
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0
chelovek2017 • сотрудник
25.03.2017 13:27
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Администратор:
Нарушение правил регистрации на портале.
|Всё официально, в целом доволен
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здесь программистом несколько лет уже. Платят честно (как поработал, так и получил), выплаты зп+премиальные, у нас. Из плюсов – официальное трудоустройство, соблюдение КЗОТа, интересные и значимые проекты, классные ребята в коллективе… А если негатив покопать, то да, бывает сложно, реально ответственность большая, конкретные дедлайны… Но это скорее одна из сторон работы, нежели минус. ИМХО.
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1
djobs888 • сотрудник
23.03.2017 13:07
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Администратор:
Нарушение правил регистрации на портале.
|В банке белая зп, однако только половина от положенной.
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В банке белая зп, однако только половина от положенной. Остальная половина - это так называемая премия. "Премию" (50% от зп) могут заплатить, а могут и нет. Исключительно от настроения руководства, которое чаще всего плохое.
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0
611581 • бывший сотрудник
26.07.2013 15:37
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