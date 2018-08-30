Здесь программистом несколько лет уже. Платят честно (как поработал, так и получил), выплаты зп+премиальные, у нас. Из плюсов – официальное трудоустройство, соблюдение КЗОТа, интересные и значимые проекты, классные ребята в коллективе… А если негатив покопать, то да, бывает сложно, реально ответственность большая, конкретные дедлайны… Но это скорее одна из сторон работы, нежели минус. ИМХО.