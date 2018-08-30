1. «Это дело надо спрыснуть!» ©

Здорово! Это снова я. Не ждали? А я всегда рядом и далеко не ухожу. 17 июня 2015 года исполнилось 5 лет с момента регистрации на портале «Банки.ру» пользователя под ником Вурдалак. Сию важную дату мы обмоем с помощью очередного отзыва, из которого вы, уважаемые читатели, узнаете, как я удлинил свой список пройденных мною собеседований, отметившись в конторе с интригующим названием ЗАО «ТрансКапиталБанк». В этом повествовании не будет хардкорного фрик-троллинга типа рассказов про Чебурашку, Аполлона, МиНСк и БЧП, палец в стену и т.п. Но что-то полезное, концептуальное и – самое главное – весёлое вы отсюда сможете почерпнуть. Вот уже третий раз подряд я практикую двухформатное пейсательство: кто не спешит, тот заценит полную версию текста; торопуньки могут прочитать главы 1, 13 и 19-21 – ну и хватит с них. Журнал «Гопорез-3» по этому поводу говорит так: «Черти смотрят, пацаны читают». Желаю смачной расслабухи!



2. Недалеко от театра Кости Райкина

16 сентября 2013 года я получил СМС, согласно которому андеррайтерский вариант моего резюме (см. главу 3 отзыва «Специфический отказ») на HeadHunter заинтересовало эйчара ЗАО «ТрансКапиталБанк». На следующий день я позвонил по указанному номеру телефона – ответила ЗАВ, ведущий специалист Отдела подбора персонала Управления по работе с персоналом (далее по тексту: эйчар, рекрутёр, кадровичка). Она предложила мне вакансию главного специалиста Отдела верификации, вкратце озвучила функционал (верификация плюс андеррайтинг) и размер оклада – 58 000 рублей до налогообложения. Моя призрачная надежда на то, что если жизнь вынуждает остаться в банковской сфере, то хотя бы предоставит шанс потрудиться методологом, а не ковыряльщиком кредитных заявок, к тому моменту практически окончательно растаяла , а потому я был вынужден соглашаться на вакансию подписчика: всё ж таки это лучше, чем заново становиться телефонным гопником коллекторского колхоза; кроме того, ЗАВ сказала, что пятидневка не единственный вариант, а вполне возможен и график 2/2. Порешили встретиться в среду, 18.09.2013, в 16:00 (UTC+4), по адресу: город Москва, улица Полковая, дом 3, строение 4 (сервис «Яндекс-Карты» кличет это место как офис-парк «Шереметьевский»). ЗАВ выслала очень подробную схему проезда с фотографиями и комментариями, где и куда поворачивать, так что заблудиться было невозможно. Скромненький, но чистенький офис в бывшем промышленном здании, расположенном в шаговой доступности от станции метро «Марьина Роща» и театра «Сатирикон». Если не ошибаюсь, около входа располагалась кофе-машина, что весьма ценно для посетителей – без шуток. ЗАВ сказала, что в этом здании трудятся эйчары, айтишники и работники колл-центра. Ковыряльщики анкет трудятся в ДО «Петровский», там же работают их начальники, но об этом чуть позже.



3. Толковый эйчар – дельный базар

Как известно постоянным читателям моих портальных пейсанин, беседы с принимающей стороной я фиксирую на диктофон, а конспекты (воспроизводить беседу целиком в большинстве случаев не резон) стенограмм получившихся аудиозаписей разбавляю своими комментариями – вот так и появляются на свет отзывы о пройденных мною интервью. ЗАО «ТрансКапиталБанк» не стал исключением.

Первым делом собеседница обратила внимание на моё образование (как помнят постоянные читатели, оно стало, так сказать, логическим стержнем, главной темой обсуждения в ходе встречи с начальницами ООО «Интерактивный банк»).

ЗАВ. А как Вы считаете: Ваше образование помогает в Вашей работе?

Вурдалак. В некоторой мере да. Конечно, оно не в полном объёме востребовано, но в некоторой мере да. Например, делать какие-то выводы, отделять главное от второстепенного, не путать общее с частным, причину со следствием – в этом плане да, конечно.



Далее пересказ резюме (следует отметить, что кадровичка прочитала его заранее ): каким образом куда попадал, что больше нравится и т.п. ЗАВ мои ответы слушала внимательно, не перебивала, тупых вопросов не задавала и не ёрничала. Предельно деликатно обратила внимание на тот факт, что с момента моего ухода из Сбербанка прошло более трёх месяцев. Ответную реплику «Некоторое время отдохнул. От Сбербанка не Греф отдохнуть . А сейчас уже вплотную занялся поисками работы» выслушала с улыбкой и лезть в **лупу не стала, за что ей честь и хвала. Следует отметить, что в августе 2013 года я не был ни на одном собеседовании, так что этот месяц действительно стал временем отдыха от поисков работо-и-зарплатодателя.



4. А если бы было вот так?

ЗАВ. А Вы рассматриваете только андеррайтинг?

Вурдалак. Поступают ещё предложения по взысканию, но не хотелось бы. Всё-таки взыскание – резервный вариант. Разве что внедрение программ реструктуризации. Желательно, чтобы с клиентами приходилось как можно реже общаться.

ЗАВ. Хорошо. По каким трём критериям работу ищете?

Вурдалак. Заработная плата. Оклад – 60 000 рублей до налогообложения. Второе: чтобы от меня хоть что-то зависело. Хочется быть не просто самым-самым низшим разменным винтиком, а всё-таки человеком, который не просто кнопки нажимает, но и какие-то решения действительно принимает. Конечно, не глобальные решения насчёт направления развития, стратегии банковской деятельности, но чтобы хоть что-то всё-таки от меня зависело.

ЗАВ. По обязанностям?

Вурдалак. Безусловно. Функционал я выясняю, что и как.

ЗАВ. И третий критерий?

Вурдалак. Коллектив. Чтобы всё-таки это была слаженная команда профессионалов, а не набор враждующих группировок.

ЗАВ [смоделировала ситуацию]. Хорошо. Смотрите. Первый вариант: есть коллектив, и неудачи каждого члена коллектива отражаются на всём коллективе, например, бонусная часть зарплаты зависит от результата работы всех сотрудников. Второй вариант: есть коллектив, вы взаимодействуете, но за свои неудачи каждый член коллектива несёт только личную ответственность. Вы что выберете из двух вариантов: когда есть общая цель, а неудачи каждого распределяются на всех, или когда индивидуальный подход?

Вурдалак. Второй вариант вряд ли можно назвать индивидуальной работой, потому что общая цель всё-таки есть. Там ответственность персонифицирована. А первый вариант Вы предложили: там тоже общая цель, но и ответственность общая. Я считаю более справедливым второй вариант, когда ответственность персонифицирована, хотя цель, безусловно, общая есть. Я считаю разумным, когда непосредственно за свои ошибки человек сам отвечает. Возможно, есть связка «руководитель – подчинённый». Но чтобы рядовой сотрудник отвечал за ошибки другого рядового сотрудника – наверное, это всё-таки не совсем справедливо просто по той причине, что один рядовой не может на другого рядового воздействовать. Вот руководитель должен нести ответственность за неудачи подчинённых, потому что он может на них воздействовать, сказать: «Там-то нужно сделать так-то». То есть он может регулировать ситуацию, у него есть полномочия и есть ответственность . А у рядового сотрудника нет полномочий, и ещё нагружать его ответственностью за другого рядового сотрудника – это не совсем справедливо. Но нужно рассматривать частные случаи. Вы же мне абстрактную картину нарисовали.

Кто-то из читателей может воскликнуть: «Ну ты загнул! Зачем так лихо её грузанул? Чтобы она тебя бортанула, как не соответствующего формату рядового клерка? Это же банк, а не университет или НИИ». Замечание резонное, и вариант быть посланным в самом начале интервью вполне реален, но только если собеседница является матрёшкой. Поэтому обстоятельный ответ можно даже назвать тестом на матрёшечность, или матрёшка-тестом . В данном случае результат теста был отрицательным, а потому разговор пошёл дальше.



5. Что лучше: пирожок в руках или дуля в облаках?

ЗАВ [с улыбкой]. Хорошо. Наверное, для Вас ещё важны перспективы развития.

Вурдалак. Да, конечно.

ЗАВ [вернулась к моделированию]. Смотрите: две ситуации. Первая ситуация: заработная плата – 100 000, но при этом обязанности достаточно сжатые, нет перспектив развития. То есть Вы, приходя на позицию, понимаете, что 5-6 лет будете работать, в качестве – ну допустим – старшего андеррайтера, к примеру. И вторая ситуация: низкий оклад – 30 000, но при этом Вас, так скажем, выращивают в рамках данной позиции, обучают, и есть перспективы развития. Вот что Вы выберете?

Вурдалак. Ну Вы такую разницу взяли: 30 000 и 100 000. Во втором случае за какой срок человек может вырасти с 30 000 до тех же 100 000?

ЗАВ. В данном контексте хочется понять, на что Вы нацелены: на перспективы развития, которые подразумевают «скидки» по заработной плате? Или же для Вас важнее уровень дохода? Мне хочется приоритеты расставить.

Вурдалак. Ну всё-таки, как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе, то есть всё-таки непосредственная зарплата на данный момент является важнейшим приоритетом.

ЗАВ. Угу.

Вурдалак. Но опять же, это не обнуляет значимости следующих факторов. Как я Вам назвал приоритеты, в том порядке они, наверное, идут. Ну приблизительно. Но опять же, Вы такую разницу взяли: 100 и 30. Понимаю, если бы сказали: 100 000 и никаких перспектив или 70 000, но с перспективами обучения и развития, – тогда можно было бы выбрать второй вариант.

ЗАВ [с улыбкой]. Мне как раз хотелось выяснить, на что Вы ориентированы больше.

Вурдалак. Сами понимаете: когда разница трёхкратная, то она слишком велика. Но в реальности я таких ситуаций не встречал. Одно дело – десятки процентов, а другое дело – разы.

В общем, второй раз грузанул собеседницу – и второй раз она меня не бортанула. Всё пучком!



6. Здесь принято половинить

ЗАВ [с улыбкой]. Хорошо. Ладно. Информацию о нашем банке, наверное, почитали.

Я пересказал содержание портальной справки, даже ФИО некоторых шишек назвал.

ЗАВ [с улыбкой]. Досконально изучили. Хорошо. У нас банк действительно стабильный, в последнее время широко развиваемся. Обязательна хорошая работа слаженной команды, поэтому нам нужны люди ответственные, перспективные, знающие своё дело. В любом случае будет проводиться специальный тренинг, и на нём всё расскажут более подробно. Может, у нас нет какой-то крупной рекламы, тем не менее, мы работаем именно на наших клиентов, на максимально возможное удовлетворение их потребностей.

Завершив краткую презентацию своего работодателя в духе «Какой у нас хороший банк», ЗАВ перешла к важному нюансу и, понизив голос , рассказала вот что.

ЗАВ. Окладная часть для данной позиции составляет 58 000 рублей. Это сумма, которая будет проходить по всем справкам 2-НДФЛ; налоги, пенсионные, больничные, то есть всё-всё. Данная сумма делится негласно бухгалтерией на две части, ровно пополам, 50/50. Костим [вроде было озвучено именно это слово, если я не ослышался] мы абсолютно всех сотрудников нашего банка вне зависимости от того оклада, который они получают. Для чего это сделано? В наше время очень сложно уволить человека, и это не секрет. Соответственно, если какое-то аморальное поведение или что-то из ряда вон выходящее (там, не знаю, если стульями разбивать окно), что-то совсем глобальное, мы созываем комиссию и лишаем половины. Почему я Вам это рассказываю? Это никоим образом на Вас не будет отражаться, но это будет отражено в договоре.

Вурдалак. То есть в договоре будет прописано только…

ЗАВ [опередила меня]. Да, в договоре будет прописано только 29 000.

Вурдалак. А остальные 29 000?

ЗАВ. Остальные 29 000 прописаны не будут. То есть я сразу предупреждаю, чтобы потом не возникало вопросов. Это система нашего банка, и я никак не могу на это повлиять, к сожалению или к счастью. Тем не менее, нужно на это ориентироваться. Каким образом они пропускают это по бухгалтерии и почему именно таким образом? Потому что всё-таки банки контролируются очень жёстко: по отчётности, по заработной плате, соответственно, по налогам; но в договоре будет прописан только оклад. То есть дальше у Вас идёт как премия, надбавка за работу, соответствующая 100% оклада.

Вурдалак. Эту надбавку выплачивают при отсутствии серьёзных нарушений или всё-таки за превышение каких-то ожиданий?

ЗАВ. Нет, эта система предусмотрена даже для уборщиков, грубо говоря, то есть там, где нет никаких ожиданий. Естественно, в случае совершения работником серьёзных нарушений собирается комиссия – это не просто что пришли и сказали: «Вот мы решили лишить Вас бонуса, потому что так захотели». Собирается комиссия, всё это официально, с отчётностью, с бланками, при Вашем участии. То есть её <надбавки в размере 100% оклада> лишить могут при каких-то чрезвычайных ситуациях. Вот. Если Вы в себе не сомневаетесь, подходите добросовестно к работе, то 58 000 Вы получаете – даже за это не волнуйтесь. Почему так и как так, я Вам не скажу и даже не буду дезинформировать. Вот как есть, так оно и есть.

Вурдалак. Ну спасибо, что сказали. Это важный момент.

ЗАВ. Это в любом случае важный момент, и нужно, чтобы Вы о нём знали.

Вурдалак. Ну вот по практике, именно только за какие-то серьёзные нарушения ту переменную часть снижают?

ЗАВ. Я даже сама с этим не сталкивалась и не слышала, чтобы внутри банка рассказывали, что лишали. Поэтому я даже не знаю, за какие грубые нарушения… Да, это что-то прям…

Вурдалак. Не то что там галстук не того цвета?

ЗАВ. Нет, что Вы! Это делается для чего-то, да? Может быть, на будущее, может, на какие-то кризисные ситуации. Не знаю. Ну вот это, именно, как бы да, какая-то именно страховка для банка . Сложный вопрос. Ориентируйтесь и дальше уже сами решайте, насколько это может быть интересно. Зарплата выплачивается на нашу карточку: аванс в размере 30% в середине месяца, остальные 70% в конце месяца.



Время поджимало, поэтому о корпоративных плюшках ЗАВ рассказала скороговоркой. Помимо оклада, есть премия по результатам работы за год, которая выплачивается летом следующего года. ДМС и прочие подобия социального пакета: кино, различные выставки; есть своя футбольная команда; обучение на тренингах, сертификаты и т.п. Вроде как даже поощряется развитие сотрудников, при этом никто не препятствует переходу из одного направления в другое направление – в общем, судя по этим рассказам, работо-и-зарплатодатель ништяковый, только почему-то с гешефтом мутит .



7. Творческий подход не повод раскатывать губу

ЗАВ. Что касается позиции главного специалиста отдела верификации, скажу Вам сразу: у нас сейчас идёт активное расширение, открываются новые дополнительные офисы, филиалы. Есть две ставки главного специалиста; сейчас одну позицию мы закрываем – одна, соответственно, осталась. Чётких обязанностей я Вам не озвучу, потому что в связи с расширением штата к нам приходит много людей с прошлым опытом работы, которых не только мы будем обучать, но и они нас чему-то новому научат. Поэтому мы очень творчески подходим к данной позиции, готовы обсуждать график работы и подстраиваться под Вас. К примеру, готовы смещать пятидневку с 8 до 17 или с 9 до 18; также есть сменный график работы, который варьируется. Если, к примеру, Вы работаете с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на начальном этапе, то дальше, если у Вас есть желание развиваться и работать с юридическими лицами, мы Вас с удовольствием обучим – в рамках департамента можете уже как-то передвигаться. Но сразу скажу, что пересмотр заработной платы не ожидается. То есть даже если Вы на «юрика» обучаетесь, то это для своего развития; но это одна и та же позиция – главный специалист.

Вурдалак. Ну да, это, так сказать, горизонтальный рост, освоение нового функционала.

ЗАВ. Да, всё верно. У нас ежегодная индексация заработной платы происходит. Не знаю, насколько новые сотрудники подпадают под индексацию – здесь не могу Вам обещать. Надо готовиться к худшему, а надеяться на лучшее . Поэтому озвучиваю Вам тот минимум, который у нас есть. Что ещё хотелось бы отметить: у нас, как я уже сказала, творческий подход, поэтому с руководителем обсудите, что Вы уже знаете и умеете и чего Вы хотите добиться, чем хотите заниматься. Дальше уже можно посмотреть штатные единицы.



8. Можно не быть центровым, но работать в центре

Далее собеседница в общих чертах рассказала о функциональных обязанностях.

ЗАВ. Что касается проверки информации о заёмщиках, у нас несколько этапов. Такого не будет, что Вы составили заключение и дали ответ нашему заёмщику. То есть у нас будет движение дальше. В отделе верификации первоначальный анализ, когда Вы контактируете с заёмщиком по телефону, проверяете, анализируете; после этого Вашу заявку с Вашим заключением Вы передаёте в кредитный комитет, и без Вашего участия – я акцентирую на этом внимание – уже дальше заявка проходит. Потому что некоторые приходят на собеседование и думают, что они будут последним звеном в цепочке. Но это с другой стороны, наверное, хорошо, потому что Вам будет дальше куда двигаться, расти. Это не то что Вы всё запомнили, пришли, начальник не сменяется, и Вы выносите заключение сами. То есть у нас перспективы развития хорошие.

Потом ЗАВ задала дежурный вопрос о том, удобно ли мне добираться до офиса, расположенного в центре Нерезиновой, в шаговой доступности от станций метро «Чеховская», «Цветной бульвар» и «Трубная». Ясное дело, мой ответ был утвердительный .



9. Тряпки, фильтры, три этапа

ЗАВ. Соответственно, есть у нас требования к внешнему виду. Свобода есть, но корпоративного стиля всё-таки стараемся придерживаться. Главное, чтобы не было джинсов. Верх – можно свитер.

Вурдалак. То есть даже не требуется сорочка с галстуком?

ЗАВ. Нет.

Вурдалак. А если джинсы однотонные, но не пятнистые?

ЗАВ. Можно.

Вурдалак. То есть с понедельника по четверг можно однотонные джинсы, а по пятницам пятнистые?

ЗАВ. Да. У нас два этапа собеседования: первый этап со мной, второй – с начальником управления. Он Вам покажет рабочее место. Я не могу Вас даже по количеству работников сориентировать, но это не как в Сбербанке – 500 человек.

Вурдалак [имея в виду не только столичный, но и провинциальные центры обдираловки андеррайтинга «зелёного слона»]. Там все тысячи идут!

ЗАВ. Да? По итогам второго этапа Вам предложат пройти проверку службы безопасности (анкета и автобиография); она в среднем занимает 2-3 дня – по итогам её мы уже будем готовы сделать предложение. Вакансия у нас срочная . Если говорить о проверке службой безопасности, то там нужно, чтобы не было индивидуального предпринимательства зарегистрировано и чтобы кандидат уголовно наказуем не был.

Вурдалак. Нет, не был, не имею, не состою, не участвую.

ЗАВ. Хе-хе. Вот такая позиция. Какие ко мне вопросы?

Вурдалак. Насчёт графика непосредственно с руководителем общаться?

ЗАВ. Он обсуждаем. Мы готовы рассматривать различные варианты.

Вурдалак. Потому что 2/2 всё-таки предпочтительнее: более рационально время используется. Это наиболее предпочтительный график по совокупности факторов.

ЗАВ. Мы рассматриваем Ваши предпочтения, пожелания.

Вурдалак. Отлично! Ещё из плюсов я отметил, как Вы говорили, начальники готовы прислушиваться к мнению подчинённого, то есть сотрудник может привносить что-то новое.

ЗАВ. Да, конечно, если Вы адекватно подходите к данному вопросу и Ваши предложения обоснованные.



10. Ещё раз про шмотьё

Постоянные читатели в курсе, что я всегда рассказываю о том, в каком прикиде являлся на то или иное собеседование. Сия забавная традиция обязана своим возникновением вот этому троллинговому эссе о кожаном пиджаке. Так вот, 18.09.2013, в день интервью с эйчаром ЗАО «ТрансКапиталБанк», на мне были надеты: однотонные коричневые джинсы; белый полушерстяной джемпер с коричневыми вставками; поверх него коричневый джемпер на молнии, курткообразный (погоды стояли хотя и сухие, но весьма прохладные), полушерстяной, с замшевыми вставками. И НХП не надо тут рассказывать сказки про то, что на рынках нельзя купить качественную, красивую и удобную одежду! На гладко выбритой голове чёрная вельветовая кепка-восьмиклинка, или жиганка, или пацанка (респект и уважуха пензенскому предпринимателю и выставке-ярмарке головных уборов «ШАПО»). В руках новёхонькая (предыдущий владелец, по-видимому, крайне редко ею пользовался) чёрная кожаная папка, изготовленная в советский период (страну происхождения не знаю) и доставшаяся мне в наследство от родственника-профессора. Про обувь точно не помню, но скорее всего, чёрные кожаные полуспортивные ботинки на липучках; у них, кстати, подошва слегка выпуклая, что достаточно прикольно: можно стоять на одной ноге и раскачиваться из стороны в сторону – белорусская обувь рулит! Короче, золотая середина между установкой «Каждый чёткий пацан на районе должен всегда соответствовать современным тенденциям высокой моды мировой гоп-индустрии» и бюрократическими канонами кошерного образа клерка мужского пола.



11. «План есть?» – «Не курю»

Вурдалак. Какие-то плановые показатели есть по количеству рассмотренных заявок?

ЗАВ. По крайней мере, не устанавливали. Планы ставятся тогда, когда есть дополнительные бонусы, зависящие от его выполнения. Здесь такого нет. Предусмотрена только окладная часть, поэтому если и будут плановые показатели, то они именно такие, чтобы Вас контролировать , да? Чтобы у Вас была определённая нагрузка.

Вурдалак. От выполнения плановых показателей зависит размер ежемесячной премии?

ЗАВ. Нет. Это вообще разные стихии: бухгалтерия и профильное подразделение.

Вурдалак. Потому что просто разные бывают ситуации. Бывает, что переменная часть зарплаты зависит от плана. План подняли – переменная часть зарплаты снизилась.

ЗАВ. Нет. Она только за нарушения снижается.

Запомним эти слова, уважаемые читатели, а в дальнейшем вернёмся к ним.



12. Тянуть резину мы не будем

ЗАВ. Что касается дальнейшего взаимодействия: берём тайм-аут до середины завтрашнего дня, до обеда. Вы сейчас насколько активно ищете для себя работу и как быстро готовы принимать решение?

Вурдалак. Как только, так сразу.

ЗАВ. То есть если будет хорошее предложение, то Вы готовы сразу выйти?

Вурдалак. Да, безусловно. Отдых прошёл – я уже готов к работе. Просить какие-то большие паузы я не буду.

ЗАВ. Сейчас есть те предложения, которые Вы рассматриваете или от которых ждёте ответа?

Вурдалак. Разные, разные варианты смотрим. Зависит многое от того, как с Вашей стороны, итог собеседования с руководителем – как там дальше что. Так мне понравилось то, что Вы сказали: есть какой-то выбор, что готовы прислушиваться, что-то человек может привносить – вот это очень важно всё-таки. Наверное, только на самом первом этапе можно человеку говорить по строго регламентированным инструкциям действовать; а дальше, когда человек набирается опыта, всё-таки ему надо какую-то свободу действий – в определённых рамках – предоставлять, чтобы, соответственно, и он мог как-то влиять на процесс по мере возможности. Так что в этом плане здесь это интересно – надо дальше, конечно, общаться, разговаривать.

ЗАВ. Руководитель – очень лояльный человек, с ним приятно общаться. Он ответит на все вопросы, скажет так, как есть . В течение завтрашнего дня если от меня будет информация обратная, значит, второй этап собеседования; если не будет – можете сами меня набрать.

На том и разошлись после 45 минут общения.



13. Это просто «Фруттис» какой-то! © Только мутноватый он, да и лапшой попахивает...

К моменту опейсываемых событий за моими плечами было 62 (шестьдесят два ) собеседования, из них пара десятков (грубо говоря, каждый третий разговор) - встречи со специалистами по подбору персонала. Вышеприведённый диалог с ЗАВ я могу назвать одним из наиболее интересных, содержательных и при этом деликатных – коллегам по рекрутинговому цеху есть чему у неё поучиться. Конечно, без шаблонности не обошлось, но по крайней мере эйчар-понятиями собеседница не сыпала и королеву не включала, за что ей респект и уважуха.

Обмозгуем данные 2-12 глав.



Вакансия – главный специалист Отдела верификации

Управления верификации и предотвращения мошенничества

Департамента оценки розничных рисков ЗАО «ТрансКапиталБанк».



Условия вполне себе привлекательные:

- лояльный руководитель профильного подразделения, готовый слышать своих подчинённых;

- наличие шансов на переход от «физиков» к «юрикам» (вроде как даже обучать готовы);

- возможность трудиться по графику 2/2 (как помнят поклонники моего творчества, я считаю, что классическая пятидневка с 9 до 18 часов – это ужасно по определению);

- очень мягкий дресс-код (даже можно сказать, его отсутствие, по клерко-банковским меркам).



Но есть нюанс: всё со слов рекрутёра. А насколько эти слова соответствуют действительности? Ведь во время телефонного разговора (см. главу 2) ЗАВ сказала, что оклад составляет 58 000 рублей. А в ходе собеседования поведала, что в ЗАО «ТрансКапиталБанк» принято половинить (см. главу 6). Возникает резонный и концептуальный вопрос: снижается ли кошерность гешефта вследствие коцания его гарантированной части , причём аж на 50%? Тёртые калачи знают, что да. К тому же комментарии ЗАВ по поводу этого нюанса весьма красноречивы: «В наше время очень сложно уволить человека, и это не секрет. Соответственно, если какое-то аморальное поведение или что-то из ряда вон выходящее (там, не знаю, если стульями разбивать окно), что-то совсем глобальное, мы созываем комиссию и лишаем половины» и «Это делается для чего-то, да? Может быть, на будущее, может, на какие-то кризисные ситуации. Не знаю. Ну вот это, именно, как бы да, какая-то именно страховка для банка ». Очевидно, что разговоры о разбитом стульями окне есть бла-бла-бла, ведь в случае реального совершения такого рода действий можно шалуна упаковать по хулиганке, да и подпункт г пункта 6 статьи 81 ТК РФ не просто так придуман: «Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения , установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях». А вот фразы принимающей стороны, выделенные жирным шрифтом, надо полагать, ближе всего к истине. Ещё один плюсик собеседнице за пусть частичную, но откровенность – редкое качество для представителя корпоративной бюрократии, а тем более для эйчара. Но вообще какая-то стрёмная установка в отношении потенциальных сотрудников: ещё не приняли на работу, а уже думают о том, как уволить! Что касается норм выработки, то расплывчатый ответ рекрутёра (см. главу 11) так и не прояснил этот принципиальный и – чего уж Грефа таить? – один из самых главных для выходцев из Сбербанка момент. В общем, в мою бритую голову закрались сомнения, которые могла развеять либо усилить только встреча со смотрящими за андеррайтингом и верификацией ЗАО «ТрансКапиталБанк».



14. «Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович! Всё о России думаешь. Отдохнуть тебе надо». – «Да некогда, некогда мне отдыхать, покуда такой бардак в стране творится!» ©

Время шло, а звонка не было. Однако отсутствие оперативного дзынь-дзынь не всегда означает посылалово . 24.09.2013, спустя 6 дней после собеседования, я набрал номер ЗАВ – она ответила, что у начальников есть интересный кандидат, а потому моё резюме отложили. Ну, думаю, леший с ними – едем дальше. Ан нет! 30.09.2013 мне позвонил ТСВ, начальник Департамента оценки розничных рисков. Договорились встретиться в среду, 02.10.2013, в 17:00 (UTC+4), в дополнительном офисе «Петровский», по адресу: город Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 6, строение 3; вход со двора. Бывший особняк в шаговой доступности от станций метро: «Чеховская», «Цветной бульвар» и «Трубная». Ориентир – Петровка, 38. Что характерно: в начале разговора упомянутый мужчина назвал только своё имя и фамилию, а когда я спросил название его должности, то по тону его ответа стало понятно, что это уточнение ему почему-то не понравилось.

Но это ещё не всё. 01.10.2013 мой номер набрала ЗАВ.

ЗАВ [с тревогой]. Звоню уточнить. Скажите, пожалуйста: с Вами на протяжении вот нескольких дней, пока мы не общались, руководитель связывался?

Вурдалак. Вот вчера как раз в 20:39 позвонил ТС – договорились о завтрашней встрече.

ЗАВ [ ]. Дело в том, что он у нас в отпуске находился и, видимо, приезжал вчера на совещание поздно вечером – вот Ваш номер и набрал (хи-хи-хи). Ну ладно, хорошо, что хоть связались, а то я уже вся задёргалась, переживала.

Короче: занятой насяйникэ не сообщил эйчару о том, что уже звонил соискателю. Ну чё, бывает.



15. Чёткий честный, мутный сложный

Наверное, некоторые постоянные читатели рассчитывают в этой главе увидеть подробное опейсание интерьера ДО «Петровский», расположенного неподалёку от Главного Управления МВД России по городу Москве. Вынужден их разочаровать: собеседование 02.10.2013 проходило в переговорной комнате, оборудованной рядом со входом в помещение дополнительного офиса, поэтому в глубь строения мне проникнуть не довелось.

Собеседники: ТСВ, начальник Департамента оценки розничных рисков, и БА? (отчество не знаю), начальник Управления верификации и предотвращения мошенничества. Важные моменты: каждый из них представился и поручкался, что делают далеко не все клерки мужского пола (пример приведу в следующем отзыве о собеседовании в другом банке). А ТСВ в момент встречи даже свою визитную карточку мне вручил. И ещё один плюс: оба руководителя ознакомились с моим резюме заранее , а потому во время интервью им не пришлось лихорадочно выдёргивать строки из текста и задавать с умным видом вопросы мимо таза.

Базарили по делу. Свыше 20 минут заняло моделирование анкетных ситуаций и обсуждение вопросов, широко известных в узких андеррайтерских и верификаторских кругах. НачДеп даже спросил: «Третья и четвёртая цифры в паспорте что обозначают приблизительно?» В общем, что-то похожее на собеседование в ПромСвязьБанке (см. главы 8 и 9 отзыва «Специфический отказ»), но гораздо лаконичнее и без лирики на тему «Чего хотите от жизни?» и т.п. Проанализировав интонацию и формулировки вопросов и комментариев к моим ответам на них, я могу предположить, что представители принимающей стороны распределили заранее свои роли так: НачУпр БА? – чёткий честный начальник, а НачДеп ТСВ – мутный сложный начальник, причём центровой . ТСВ изначально отодвинул своего подчинённого на второй план, явно держал речь и озвучил подавляющее большинство реплик.



16. Ровный честный соискатель о кепариках по децлу

Ну а я, как обычно, ровный честный соискатель. Даже прикид соответствующий, почти такой же, как и опейсанный в главе 10. Однако 02.10.2013 на улице было холоднее, чем 18.09.2013, поэтому в день встречи с профильными руководителями вместо верхнего джемпера я надел коричневую кожаную куртку, принятую в дар от весёлого соседа по московскому заявочному конвейеру «зелёного слона» (см. главу 21 отзыва «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). Ну а свой гладко выбритый жбан я увенчал кепкой-восьмиклинкой, но уже не из чёрного вельвета, а из тонкой шерсти коричневого цвета: по-моему, она лучше сочетается с курткой, чём чёрная жиганка. Честно говоря, шерстяные кепарики я не очень жалую – предпочитаю кожаные и вельветовые. Но найти головной убор 60 размера не так просто: как правило, в продаже представлены 57 и 58 размеры. Поэтому приходится выбирать из того, что есть на прилавке. А так, по моим представлениям, чекистские кепки, или НКВДшки, или дзержинки, надо шить только из кожи; восьмиклинки, пятиклинки и кепки под условным названием реглан хорошо смотрятся, если они изготовлены из кожи либо из вельвета, – другие материалы для перечисленных моделей, на мой взгляд, не подходят. Есть ещё замша, но замшевые изделия засаливаются, что ни разу не кошерно. Наконец, на «ШАПО» я примерял кепку М-43 из фильца: выглядит ништяково, но кожаная всё-таки ещё ништяковее. Впрочем, всё это дело вкуса.



17. Вакансия срочная, однако начальство не спешит

Ну да ладно, я чуток отвлёкся. Завершив тему ковыряния кредитных заявок, ТСВ решил слегка копнуть моё клерковское прошлое.

ТСВ. Кто руководителем был во взыскании МДМ Банка?

Вурдалак [назвал ФИО начальницы отдела телефонного взыскания]. А Вы кого-то знаете оттуда?

ТСВ. Ну, неважно.

Вурдалак. Хорошо.

ТСВ. Я Вам объясню ситуацию: мы сейчас рассматриваем кандидатов, вот, и как бы наиболее понравившихся нам мы тогда приглашаем; у нас всего-то две вакансии. Вот. Поэтому мы берём тайм-аут до понедельника – в понедельник тогда свяжемся с Вами и скажем, дальше мы там беседуем или нет.

Вурдалак. Кто именно свяжется?

ТСВ. Наверное, я позвоню.

Вурдалак. Если, например, звонка нет?

ТСВ

Вурдалак. Ждём понедельника? В любом случае он <звонок> будет?

ТСВ [неуверенно]. Да.

Вурдалак. Понятно.

ТСВ. Какие-то вопросы есть?

Вурдалак. Да, вот насчёт оплаты как там?

ТСВ. 58 gross, зарплата из двух частей: 2 раза по 29, оклад плюс административная премия. Премия выплачивается всегда; в редких исключениях, когда человек чересчур переусердствовал, допустил много ошибок, его могут депремировать, там, на 10%, допустим . Ну вот так.

Вурдалак. А даты начисления? Премия административная за месяц…

ТСВ. Вместе с зарплатой начисляется. Всё по КЗОТ.

Вурдалак. Не по прошествии второго месяца?

ТСВ. Нет, всё по КЗОТ. Премия выплачивается ежемесячно, вместе с окладом, в начале и середине месяца.

Вурдалак. Александра [эйчар] говорила, что 16 и 30-31 числа примерно.

ТСВ. Да-да-да.

Вурдалак. А какие типы продуктов подразделение рассматривает?

ТСВ. Все: кредитные карты, потребительское кредитование, автокредитование, ипотека, экспресс-кредиты.

Вурдалак. Понятно. Ну, соответственно, зона охвата?

ТСВ. Вся Россия.

Вурдалак. Какие-то есть планы по количеству рассматриваемых заявок или какие-то ограничения по времени?

ТСВ. Всё зависит от продукта. Ипотека – более серьёзный продукт, экспресс и потреб – более лёгкие. Всё зависит от сложности проверки, от количества заёмщиков и созаёмщиков. Соответственно, ну, стандартный потреб – значит, надо минимум 12 заявок проверить за восьмичасовой рабочий день.



18. Дальше мутота

Вурдалак. Насчёт графика. Александра сказала, что варианты разные рассматриваются.

ТСВ. Да, у нас разные варианты: есть 5/2, есть сменная работа 2/2, есть 3/2/2/3 – то есть, мы в этом отношении [замялся]… Но при этом если это Новый год, то в любом случае выходите второго числа.

Вурдалак [ ]. Второго даже? А с первого по пятое января не все отдыхают?

ТСВ [напрягся]. Нет. 8 марта – выходим 8 марта. 23 февраля – те, кто работает в смену, выходят 23 февраля.

Вурдалак. Хм, как интересно. А я думал, государственные нерабочие дни для всех.

ТСВ [с трудом скрывая раздражение]. Человек должен отрабатывать свои часы – это нормально.

Вурдалак. А у вас не подгоняют часы под нормативное количество часов в месяце?

По всей видимости, ответа на этот вопрос собеседники, трудящиеся по стандартному графику 5/2, не знали. Пришлось слегка грузануть начальников, вкратце рассказав им о подгонке времени под деньги и денег под время при суммированном учёте рабочего времени. ТСВ чуток подзавис...

Вурдалак. А 2/2 график… Когда человек узнаёт, что у него такой график?

ТСВ [отвис]. Ну, обычно в смену люди работают; в конце месяца составляется график – все с ним ознакамливаются; все говорят, там, какие дни, договариваются со своим сменщиком [замялся]… Если там – я не знаю – больничный или ещё что-то, просто нужен выходной, значит, подменяются – получается не 2/2, а может получиться 4/2, потом 2/4, да? Ну то есть как-то так.

Вурдалак. Угу. А сменный график с девяти до девяти, с восьми до восьми?

ТСВ. С девяти до девяти либо с восьми до восьми.

Вурдалак. Угу. И как вот это, на какой стадии человек это узнаёт, что у него такой-то график? Каждый месяц заново?

ТСВ. Человек сам себе рисует по факту график, ааааа, в конце каждого месяца на следующий месяц, при этом договаривается со своим сменщиком.

Вурдалак. А, понятно. А сколько людей в подразделении, которое верификацией и андеррайтингом занимается?

ТСВ [снова бодрячком]. 15 человек.

Вурдалак. Ясно. Ну тогда, наверное, такой уж совсем бытовой вопрос: с обедами как у вас тут обстоит? Где-то рядом ищут?

ТСВ. Где-то рядом ищут. Микроволновки нет. Еда за рабочим столом не приветствуется: запахи, отвлекаться и так далее. Ну и холодная еда никому ещё пользы не приносила, ни одному желудку.

[B]Вурдалак[/B]. Ну да, понятно. Ну, кофейку если человек тут выпьет, не криминал?

ТСВ. Ну кофе, чай можно, конечно.

Вурдалак. Понятно. Хорошо. Так, ну и самое, наверное, последнее: сказала Александра, вроде насчёт дресс-кода не очень строго, правильно? Ну вы – руководящие сотрудники [оба начальника в классических костюмах да при галстуках].

ТСВ. Да-да.

Вурдалак. То есть вот такой вариант [указал на джинсы и джемпер] приемлем, да, вполне?

ТСВ. Да, пока .

Вурдалак. Хорошо. А пока – это до каких пор?

ТСВ и БА? [синхронно с улыбкой]. Мы не знаем.

Вурдалак. Ну тогда, наверное, вы ответили на мои вопросы.

ТСВ. Ну чего, тогда да, до понедельника. В понедельник мы связываемся с Вами.

Вурдалак. Хорошо, спасибо. Я сейчас кофейку тут попью, в предбанничке.

30-минутное собеседование закончилось – мы поручкались и разошлись.



19. Берём в руки вилку и снимаем лапшу с ушей

Ну а теперь сверим показания разных фигурантов данного отзыва.



Уполовинивание гешефта

Как вы, уважаемые читатели, помните, при первом звонке кадровичка ЗАВ сообщила, что оклад – 58 000 рублей. Но во время собеседований и эйчаром, и начальником департамента оценки розничных рисков ТСВ было озвучено, что оклад, то есть гарантированная часть дохода, зафиксированная в трудовом договоре, равен 29 000 рублей до налогообложения. Ещё 29 000 рублей gross составляет некая надбавка, или административная премия, в договоре не указанная: всё на честном клерковском слове. А вот насчёт причин такого дробления зарплаты показания фигурантов расходятся: согласно версии рекрутёра, депремирование – это из ряда вон выходящее явление (см. главы 6 и 13); а со слов НачДепа ТСВ, «в редких исключениях, когда человек чересчур переусердствовал, допустил много ошибок, его могут депремировать, там, на 10%, допустим» (см. главу 17). Где правда? Скорее всего, доверия заслуживает комментарий ЗАВ о том, что уполовинивание гешефта – это «какая-то именно страховка для банка», предусмотренная «может быть, на будущее, может, на какие-то кризисные ситуации». А список кризисных ситуаций, конечно же, составляется рукой водителями и может удлиняться – тут к гадалке не ходи. Ведь известно, что осуществление поощрительных выплат – это не обязанность, а право работодателя .



Планы

Из расплывчатых и уклончивых ответов рекрутёра (см. главу 11) и НачДепа (см. главу 17) можно сделать вывод, что планы по количеству рассмотренных кредитных заявок есть. А чтобы узнать, насколько жёстким является требование их выполнения и насколько суровое наказание предусмотрено для сотрудника, не дотянувшего до 100% от норматива (например, по причине уменьшения анкетного потока), надо попасть в штат андеррайтеров и верификаторов ЗАО «ТрансКапиталБанк». Логично предположить, что невыполнение плана входит в перечень кризисных ситуаций, являющихся основаниями для депремирования.



Графики

НачДеп ТСВ растолковал (см. главу 18) смысл обтекаемой эйчаровской формулировки «Мы рассматриваем Ваши предпочтения, пожелания». По его мнению, график 2/2 подразумевает обязательные труды в нерабочие праздничные дни; странно, что этот менеджер не назвал 1 января обычным рабочим днём . Ну что же, придётся осветить некоторые моменты для тех, кто не читал, и/или не понял, и/или забыл Трудовой Кодекс Российской Федерации.



«Статья 112. Нерабочие праздничные дни

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

(в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ)

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

(часть первая в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 201-ФЗ)»



К стыду своему , в ходе собеседования с НачДепом ТСВ и НачУпром БА? я назвал в качестве новогодних каникул интервал с 1 по 5 января, как это было с 2005 по 2012 год включительно, ибо позабыл, что с 2013 года список дней всероссийской расслабухи удлинился за счёт 6 и 8 января. Стало быть, раньше 9 января ждать на работе даже тех, кто трудится по графикам 1/1, 2/2, 3/3 и т.п., не стоит. Ну а если, к примеру, клерк настолько ценный, что офис не выдержит его отсутствия на протяжении 8 суток подряд, то он, конечно, может потрудиться в один из праздничных дней, но тогда работодателю придётся выполнить требования статьи 153 ТК РФ, которая, помимо прочего, гласит:

«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени».

И ещё: «По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит».

Но ТСВ об этом даже не заикнулся и, по-видимому, был уверен, что соискателю слабо изучить упомянутые статьи ТК РФ .



20. Маловато перца?

Наверное, вышеопейсанный диалог с профильными менеджерами мог стать куда более интересным, если бы в ответ на вопрос о том, кто был руководителем взыскания в банке МДМ, я назвал не начальницу отдела, а Kat1804, смотрящую за управлением, или Woods, рукой водителя департамента по работе с просроченной задолженностью физических лиц банка МДМ. Я не в курсе, знаком ли ТСВ или БА? с кем-то из перечисленных людей. Если да, то наверняка он услышал от этого знакомого красочный рассказ о том, как бритоголовый фрик разобрал по косточкам «истинных МДМ-овцев» вообще и бывших рукой водителей «просрочки» в частности, причём не один раз (см. главы 22 и 23 отзыва «Про телефонных гопников из коллекторского колхоза»), за исключением начальницы отдела телефонного взыскания, к которой он относится хорошо, а теперь приходит в разные банки под видом соискателя якобы с единственной целью – потроллить их представителей в Интернете . Если нет, то можно только гадать, почему из ЗАО «ТрансКапиталБанк» мне никто не позвонил ни в упомянутый ТСВ понедельник, 07.10.2013, в день 61-летия Самого, ни в другой день. Анкету для безопасников я не заполнял, так что отказ с их стороны вряд ли возможен; эйчаровский фильтр я прошёл – стало быть, скорее всего, завернули мою кандидатуру именно менеджеры профильного подразделения.

Отсутствие ответа меня ничуть не огорчило. Учитывая вышеизложенное, трудно не догадаться, что сработаться с начальником департамента оценки розничных рисков ЗАО «ТрансКапиталБанк» ТСВ мне не удалось бы. Мне по жизни сложновато с мутноватыми контачить, хотя – чего уж Грефа таить? – троллить их весьма забавно! Однако трудоустройство с целью троллинга босса на текущий момент находится за пределами моих возможностей, а жаль. Скорее всего, когда ЗАВ говорила: «Руководитель – очень лояльный человек, с ним приятно общаться. Он ответит на все вопросы, скажет так, как есть», – то она подразумевала либо начальника управления верификации и предотвращения мошенничества (могу чуток ошибиться в названии подразделения, ибо свою визитку НачУпр мне не вручал) БА?, который в ходе интервью был отодвинут НачДепом ТСВ на второй план и поэтому мало чего смог сказать, либо начальника отдела верификации, которого на собеседовании не было.

Некоторые читатели могут воскликнуть: «Ну что же ты не стал узнавать причину отказа ни у эйчара ЗАВ, ни у НачДепа ТСВ?! Тебе ведь известны их рабочие телефоны и «мыльные» адреса. Вон, НачДеп даже свою визитку вручил. Ты же мог забубенить пару-троечку пранков и выложить здесь их стенограммы – мы бы поржали ». Каюсь, не дожал, и вот почему: диалоги с эйчаром ЗАВ были настолько конструктивными, что у меня даже не возникло желания атаковать её звонками и/или письмами, в отличие от сыплющей кличковизмами кадровички банка «Русский стандарт» (см. главы 12 и 13 этого отзыва). Что касается НачДепа ТСВ, то наверняка этот дядя в ответ на мой звонок озвучил бы что-нибудь эдакое нетривиальное. Но по горячим следам я набирать его номер не стал, ибо на тот момент у меня были куда более важные дела (в частности, кипела работа над мегаотзывом «Сделай больше, чтоб соседа сократили!»), а потому опейсанное собеседование ушло на дальний план. А звонить месяц-другой спустя уже и не хотелось, поскольку эта петрушка мне поднадоела.



21. «Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, а наша передача продолжается» ©

Теперь о впечатлениях. В качестве плюса следует отметить, что каждый собеседник заранее изучил моё резюме. А ведь нередки случаи, когда рукой водители не считают нужным готовиться к уединенции и утруждать себя чтением трудовой биографии соискателя. Ещё один безусловно положительный момент: спозаранку приезжать не приходилось, и это ништяково, ибо по утрам я ловлю мутного, то есть просыпаюсь с большим трудом. И дело вовсе не в восходе солнца: пробуждение в 6-7 часов утра в июне для меня так же напряжно, как и в декабре – адептам ереси «поясное время является единственным правильным» миллион плевков в карму .

О сомнительных моментах я рассказал в 13 и 19 главах. Добавить к перечисленному могу мелочовку (да-да, теперь это слово пишется через о, а не через ё: смотрите полный академический справочник под редакцией Лопатина, параграф 18, пункт 2) – отсутствие столовой и, более того, микроволновой печи по месту работы. Вопрос вроде как решаемый, но харчеваться в центре Златоглавой весьма накладно, в отличие от едален, расположенных на территории бывших промзон на юго-востоке Нерезиновой. Конечно, в МакЖраке побюджетнее будет, но разве пиндосовская хавка – это питание? Вопрос риторический.

Позитивное впечатление от общения с эйчаром ЗАВ было нивелировано НачДепом ТСВ; им же были усилены сомнения, закравшиеся в мою бритую голову 60 размера после встречи с рекрутёром. Поэтому оценку ставлю нейтральную .

Как вы уже поняли, уважаемые читатели, положительное решение принимающей стороны меня озадачило бы заметно больше, чем её отказное молчание . Похожий случай в моей практике был с ПромСвязьБанком (см. главу 15 отзыва «Специфический отказ»). Следовательно, не было смысла огорчаться по поводу того, что мне не довелось стать главным специалистом Отдела верификации Управления верификации и предотвращения мошенничества Департамента оценки розничных рисков ЗАО «ТрансКапиталБанк». Более того, к октябрю 2013 года становилось всё яснее, что мои шансы реализовать свой давний замысел «После Сбера меняй сферу» весьма велики и что настала пора заканчивать похождения по ростовщическим конторам. Это и было мною сделано месяцем позже. Но о своём последнем банковском собеседовании я расскажу в следующей публикации. А сейчас отзыв, ставший тринадцатым по счёту в списке постов о ТрансКапиталБанке в Служебном рейтинге, завершён. До встречи в комментариях!