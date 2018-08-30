Отзыв перенесен из Народного рейтинга.

Автор - Vasilek66613.05.2011 22:58



На две недели задержали апрельскую зарплату. А уволившимся в апреле-мае (человек 10 точно наберется) и вовсе ничего не выдали. Причем, деньги на счетах есть, но снять их нет никакой возможности. Без пластиковой карточки не снять, а на карточке - ноль. Руководство дало устное распоряжение на эти не совсем законные мероприятия. Отдел пластиковых карт подчинился, не выдает даже выписок о состоянии счета. Когда будет открыт расходный лимит по карте, чтобы получить честно заработанные деньги - неизвестно. Руководство либо отмалчивается, либо посылает куда подальше. Если имеет место такое свинское отношение к бывшим сотрудникам (некоторые из них отслужили в банке не один год), то клиентам (будущим в том числе) такого мутного и непорядочного банка очень сочувствую!