Началась моя эпопея в сентябре месяце этого года в г. Санкт-Петербург. Оставила резюме на одном из сайтов по поиску работы. Позвонила мне Елена и пригласила меня на собеседование на должность «специалист по продажам и сервису». Изначально я предупредила, что рассматривать вакансии на точках продаж, по ряду причин, не буду. Мне обещали рассмотреть, где имеются места и перезвонить на следующий день… перезвонили мне на 4 или 5-ый день и пригласили на очередное собеседование. Хорошо… ну мало ли, бывает, поехала я ещё раз.



Собеседование длилось не больше 5 мин и задавались одни и те же вопросы. В конце пообещали уведомить на след. день о решении. Не успело пройти и 20 мин, как мне звонят, что мы Вас принимаем на работу. Повезло, что были на руках документы, развернулась и поехала обратно. Отлично. На вопрос, где же мне предлагают работать, от ответа ушли.



Прошла 2-х недельное оплачиваемое обучение (хоть какой-то плюс банку), ну и началось. Во время обучения прошла 3-тье собеседование(!!!) с предполагаемым непосредственным руководителем Лиговского проспекта - Екатериной, прошла у неё же 2-часовую стажировку. Все понравилось, была в восторге (глупо и наивно) и понеслось…



По сдаче теста ещё раз переспросила предварительное место работы, ничего не изменилось. Была пятница, успокоенная ушла домой. Буквально через полчаса мне звонит руководитель совершенно другого места и объясняет, что ей хоть и очень не нравится, но я выхожу к ней в пн на очередную стажировку. То, что я была в шоке ничего не сказать. Данное отделение (Ленинский проспект) находится на противоположной стороне города, и ехать почти час только на метро. Вечер пт, в офисе никого уже нет. Хорошо, думаю съезжу, потом посмотрим.



Назначено мне было на 12. Минут 20 ждала пока руководитель соизволит явиться. Явилась, ещё столько же, если не больше, ждала чтобы она про меня вспомнила, а проще говоря выпила чашечку чая. Позвала она к себе и я выслушивала, как она удивлена и как я нежелательна для неё. Далее, чтобы посмотреть как я работаю, мне было дано задание «поработать электронной очередью» и попривлекать клиентов. Замечательно, работа электронной очередью очень хорошо поможет ей, сидящей за закрытой дверью, понять какой из меня продажник. В результате я отсидела полный рабочий день ничего не делая(!). Это сумасшествие закончилось. На вопрос как мне, я объяснила прямо, впечатления ужаснейшие.



Звонят мне опять через какое-то время и приглашают в предполагаемое изначально отделение (Лиговский). При этом мне сразу заявляют, что испытательный срок у меня месяц (а не 3 как в договоре) и что мест у них нет и мне надо такие результаты показать, чтобы кого-то уволили. Т.е. шансов у меня никаких, даже с урезанным планом. И тут понеслось… листовки, привлечение от кассы, обзвоны, а вместе с этим изволь выполнить план, а то, что новый коллектив, все программы, методы общения и т.д. ты знаешь только на листочках и никогда не использовала, так это неважно. Да, работа мне нравилась, безусловно, общение с клиентами, продажи. В процессе работы я узнала, что не одну меня так кидают, просто у них на точках мест нет, поэтому суют в отделение вот с таким испытательным сроком.



В конце моего испытательного срока остается 1 пункт не до конца выполненный. Изначально график составлялся с нехваткой порядка 30 часов до нормы и…. 6(!!!) выходными в конце месяца. Изначально было поставлено на мое увольнение. Замечательно. Далее мне звонит Екатерина и просит подойти, чтобы обсудить, что нам в дальнейшем делать. Хорошо, надо, так надо.



Приехала в отделение. Только села, руководитель мне и говорит: «План ты, к сожалению, не выполнила, нам придется попрощаться, пиши по собственному», - я в шоке… мне не предоставили ничего, ни листок с выполнением или же невыполнением плана, только чистый лист бумаги, чтобы написала по собственному. Про выполнение или невыполнение плана в договоре нет ни слова. Хотя, кого обманывать. В данном случае, я просто оказалась лишним сотрудником, которого и деть-то некуда, а уволить после обучения сразу тоже как-то неправильно. Понимание этого, к сожалению, пришло очень поздно. Ну, думаю, нет, так нет. К тому времени негатива не было, ну уволюсь и ладно, трудовую не испорчу, срок маленький, нет ничего ужасного. Мне подробно объяснили к кому, куда, когда я должна подойти. При этом всё было готово давным-давно и все об этом знали, т.к. по телефону, даже без упоминания имени, узнавали, какой датой писать. Увольнение было 1 ноябрем 2013 года. Отрабатывать 3 дня меня не заставили, видимо им это было не нужно.



Приехала я намного раньше назначенного срока за своей трудовой (оказалось мне повезло, приедь я к назначенному, никого бы там не нашла). Встретившись в очередной раз с Еленой, я получила трудовую, кучу бумажек на подпись. Началось самое интересное… на вопрос, где мой расчетный лист и на объяснение, что Вы мне должны его предоставить, мне объяснили, что мой расчетный лист высылается мне на почту. На объяснение, что данный документ должен быть на руках, а на почте, по причине увольнения, я ну никак не могу посмотреть, мне предложили сделать выписку у операционистов. «Обрадовала», что мне придется погулять 2 часа, т.к. мне надо сегодня закрыть карточку с 5-6 вечера, это требование банка. Хорошо, на всякий случай спросила могу ли я снять с каточки деньги через банкомат, на это ответили мне «да могу, но сумму снять надо до копейки и все закрыть». Прелестно, на улице дождь, холод, но 2 часа мне надо отгулять. Живу далеко, поэтому пришлось прогуляться и дождаться, чтоб не тратить очередной раз на это время.



Подъехала я к 5 в отделение. Долго объясняла девушке, что мне надо. Она сбегала к Елене, потом кому-то звонила и пыталась узнать как это сделать… в результате через 15 мин мне объясняют, что у них доступа нет, а помочь никто не может, видите ли, пт - короткий день. Тут уж, простите, было не до этого. Спрашиваю, а Елене можно дать трубочку, пусть объяснит, как так получилось, на что мне ответили, что она уже ушла. Девушка мне мило объяснила, что это «человеческий фактор». Это непрофессионализм элементарный. Далее, решив не закрывать карточку, просто снять деньги, я поехала в банкомат (которых по городу единицы). Нет, я отлично представляла, что там может оказаться голый оклад без бонусов, готовилась к худшему, но то, что там вообще нет ничего, представлялось мне трудно, но оказалось суровой реальностью. Теперь становилось понятно почему меня так гоняли. Таким образом банк нарушил статьи ТК в соответствии со ст.140 ТК РФ и ст.84.1 ТК РФ в день увольнения производится расчет, кроме того, не выдали расчетный листок, где указаны суммы выплат при увольнении и, как того требует ст.136 ТК РФ «при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника». Также 236 ст. ТК РФ ещё никто не отменял.



Честно говоря, подводить итог, думаю, не имеет смысла. В банке, как в работодателе, не говоря уж об остальном, я разочаровалась.