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|Халатное отношение
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Я являлась сотрудником банка с сентября 2011г. по июль 2013. На сегодняшний день мне необходима справка 2-НДФЛ. Первый раз я обратилась в контакт-центр 21 ноября, где несколько раз мой звонок пытались переключить куда-то, а в итоге сказали что нужно ехать в отделение, где я работала. Ок. 25 ноября я поехала в отделение "Варшавское", где у меня взяли письменное обращение (№5259942). После этого при моем первом звонке в контакт-центр, мне вообще сказали, что мое обращение уже закрыто. Я подумала, что найдется более компетентный сотрудник и решила еще раз попытать судьбу и связаться второй раз с контакт-центром, на что в этот раз мне ответили ваше обращение рассматривается для получения каких-либо результатов связывайтесь с вашим отделением. После этого только 28 числа мне позвонила девушка и сказала, что заказала мне справки. Вопрос. Почему это сделали только через 5 дней после моего обращения? Отношение просто халатное.
Сегодня уже 8 декабря. При моем очередном звонке, с просьбой соединить меня с данным отделением сотрудница сказала, что у них якобы нет телефонов они этого сделать не могут, я должна знать номер добавочного. Но это то же бред. Я звоню второй раз, попадаю видимо на другого оператора, который в итоге соединяет меня с отделением (то есть все таки это было реально). Где трубку берет молодой человек и говорит, что он вообще не в курсе, а девушка которая должна была мне заказать справки будет не раньше среды.
Уважаемые сотрудники, это конечно все замечательно!!! НО последний срок подачи моих документов в налоговую ЗАВТРА!!! Я настоятельно прошу найти компетентных сотрудников и связаться со мной СЕГОДНЯ для решения данного вопроса. Не думаю, что это составляет такую трудность. По закону работодатель (даже бывший) обязан предоставлять документы работнику по надобности.
Спасибо!
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Евгения Михайлова • бывший сотрудник
08.12.2014 18:44
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Ответ банка:
Евгения, добрый вечер!
Как с Вами связаться?
Почему Вы думаете, что завтра последний срок подачи декларации в налоговую?
С уважением,
Спиваков Андрей
Управляющий директор
|Банк - детский сад
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем, привет!
Почитал предыдущие отзывы и решил написать свой. В банк пришел в 2010 году, на точку продаж. Проработал в банке около 2 лет, увольнялся уже из отделения. Много в отзывах говорилось про хороший опыт, который получаешь в банке и т.д. Это все не более эмоциональной чуши.. Далее напишу про получаемый опыт подробнее.
В банке, по сути, нет продаж, максимум сотрудники продают страховки к кредитам и пытаются переводить клиентов в "нужный" пенсионный фонд. Сначала это был Газфонд, потом сберфонд и Благосостояние. Причем сначала переводили и сберфонда и кита в ГАзфонд, потом наоборот.
Все клиенты приходят через заявки в интернете. Хотя канал Pos Рассчитан на поиск новых клиентов в ТЦ, никто, в том числе руководители этим поиском не занимаются, т.к. не умеют. Были попытки запустить привлечение клиентов, но т.к. никто не умеет и показать некому и все кануло в лету...
Корпоративная культура: Есть подобие американской корп. культуры, но по факту все уходит в песок на уровне территориальных менеджеров, т.к. сейчас они довольно слабые. Да и сама корп. культура поверхностна, в ней нет смысла... она есть скорее для галочки.
По факту в Банке ты не получаешь !никакого! полезного опыта для дальнейшей работы, т.к. все что там есть в реальных продажах не работает. По факту джимани это детский сад, ну или ясли, т.к. потом приходится всему учиться в более сильных компаниях.
Зп средняя, но т.к. сотрудники ни фига не делают для поиска клиентов, то получают заслуженные деньги. Сейчас банк был успешно поглощен более крупным игроком, и особый комизм в том, что Банк крупной американской компании был поглощен Совкомбанком. Старую команду наверняка разгонят, т.к. с джиишным ведением бизнеса рынок не завоевать.
С уважением...
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dislike • сотрудник
22.03.2014 20:57
|Хотелось бы поделиться опытом ужасной работы
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вообщем хотелось бы поделиться опытом и по возможности огородить людей от траты времени в пустую. Проработала в банке не долго - три мес.! Просто вынудили уйти! Во-первых это з.п 17 тыс. обещанную минимальную премию стоит постараться очень чтоб получить! Вдобавок ты еще и универсал работаешь за 4 одновременно! По итогу за 17 тыс., т.к премию выполнить нереально, одни отказы при том, что есть информация о том, что люди положительные без просрочек и действующих кредитов. Карту просто, как клиенту тебе не дадут, дают их только клиентам. Вопрос: кто придумал эту ужасную схему.
Про сотрудников и руководство отдельная история! 50/50. Я работала в городе Екатеринбурге. Пофамильно писать не буду, кто хороший, кто плохой, скажу только одно не тратьте время и нервы, в банке именно в этом регионе принцип дедовщины. Новеньких не ставят ни во что, как руководство, так и большая часть старых сотрудников, особенно важно то, что в банке текучка, это не просто отзыв! Не тратьте свое время и нервы зря.
Да есть плюсы, вовремя выплаченные деньги ахаха 17 тыс, принцип рабства. Есть хорошее дмс, так же застрахован ты на 1,5 мл пока работаешь в джии. Ничего сказать плохого не могу про руководителя из Питера, оч. положительный человек, ни один здешний руководитель рядом с ним не стоит.
Хотелось бы еще добавить о том, что листовки отправляют в любую погоду раздавать нет совсем не всех и не всегда - это зависит от руководителя и его настроения. Вообщем, решайте сами, идти вам сюда или нет, я же ушла и не жалею.
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анна мальцева • бывший сотрудник
04.02.2014 14:51
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Администратор:
Пока без оценки.
|Здавствуйте, я звоню из ДжиИ Мани Банка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась туда еще в июне. Привлекло местоположение первоначально (центр Казани). Потом просто влюбилась в интерьер. С лёгкостью прошла собеседования. И начала работать в отделе коллекшн. Коллектив хороший, бонусная схема продумана. Но есть и минусы. Во-первых, все разговоры прослушиваются, и если со стороны сотрудника выявляют ошибку, то идёт снижение бонусов на 5-10-15% от всей суммы бонуса. А это довольно много.
Из положительных фактов хочу отметить оооочень хороший и дружественный коллектив, отношения начальства и комфортные условия труда. Руководство всегда проводит собрания, общается индивидуально, проявляет интерес к сотруднику. Это помогает новичку влиться в работу. Ещё немаловажным плюсом является обучение сотрудников. Проводятся курсы и тренинги, состоящие из 5 человек. Наверное поэтому новые материалы усваиваются на ура. Все переработки оплачиваются в двойном размере, самое прекрасное ДМС . В общем все по ТК РФ.
Если работать усердно, то можно очень даже не плохо зарабатывать. Причём с самого начала работы. К примеру, я в свой первый месяц заработала около 24 000 уже после вычета ндс.
Те 9 мес, что я проработала в данном банке, были чудесны. И мне жаль расставаться с ним...
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Zifa Askarova • бывший сотрудник
02.02.2014 22:18
|Отзыв о руководстве
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я проработала в банке не шибко долго, за время моей работы сменилось 2 руководителя. Хочу написать отзыв о моем последнем руководителе.
Работала в Самаре. Старый менеджер ушел, и некоторое время мы дрейфовали без руководителя. Затем появилась она – К-ва Ирина. Хочу написать, что это самый некомпетентный руководитель, который у меня когда-либо был! На вопросы, которые ей задаешь по работе, ответить она не могла, половину ее работы выполняли сотрудники, которые работали год-полтора, все что я о ней запомнила, это невыносимый выпендрешь тем, что у нее много знакомых в Москве, и при любом удобном случае она тебя уволит. До ее прихода мне нравилось работать в джии - очень дружный коллектив, хорошие условия труда. Но работать под постоянным гнетом руководителя невозможно! Постоянные угрозы увольнением не только новым сотрудникам, но и старым - это ужас! Не выполняешь план - я тебя уволю, что то не нравится - увольняйся. В итоге я и уволилась. Теперь работаю в другом месте - руководство отличное. С улыбкой вспоминаю о коллективе и с отвращением о менеджере.
А так всем на будущее - для старта карьеры Джии замечательное место. Главное чтобы повезло с менеджером.
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black_mamba_1 • бывший сотрудник
13.11.2013 00:33
|"Высокое" отношение банка к своим сотрудникам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Началась моя эпопея в сентябре месяце этого года в г. Санкт-Петербург. Оставила резюме на одном из сайтов по поиску работы. Позвонила мне Елена и пригласила меня на собеседование на должность «специалист по продажам и сервису». Изначально я предупредила, что рассматривать вакансии на точках продаж, по ряду причин, не буду. Мне обещали рассмотреть, где имеются места и перезвонить на следующий день… перезвонили мне на 4 или 5-ый день и пригласили на очередное собеседование. Хорошо… ну мало ли, бывает, поехала я ещё раз.
Собеседование длилось не больше 5 мин и задавались одни и те же вопросы. В конце пообещали уведомить на след. день о решении. Не успело пройти и 20 мин, как мне звонят, что мы Вас принимаем на работу. Повезло, что были на руках документы, развернулась и поехала обратно. Отлично. На вопрос, где же мне предлагают работать, от ответа ушли.
Прошла 2-х недельное оплачиваемое обучение (хоть какой-то плюс банку), ну и началось. Во время обучения прошла 3-тье собеседование(!!!) с предполагаемым непосредственным руководителем Лиговского проспекта - Екатериной, прошла у неё же 2-часовую стажировку. Все понравилось, была в восторге (глупо и наивно) и понеслось…
По сдаче теста ещё раз переспросила предварительное место работы, ничего не изменилось. Была пятница, успокоенная ушла домой. Буквально через полчаса мне звонит руководитель совершенно другого места и объясняет, что ей хоть и очень не нравится, но я выхожу к ней в пн на очередную стажировку. То, что я была в шоке ничего не сказать. Данное отделение (Ленинский проспект) находится на противоположной стороне города, и ехать почти час только на метро. Вечер пт, в офисе никого уже нет. Хорошо, думаю съезжу, потом посмотрим.
Назначено мне было на 12. Минут 20 ждала пока руководитель соизволит явиться. Явилась, ещё столько же, если не больше, ждала чтобы она про меня вспомнила, а проще говоря выпила чашечку чая. Позвала она к себе и я выслушивала, как она удивлена и как я нежелательна для неё. Далее, чтобы посмотреть как я работаю, мне было дано задание «поработать электронной очередью» и попривлекать клиентов. Замечательно, работа электронной очередью очень хорошо поможет ей, сидящей за закрытой дверью, понять какой из меня продажник. В результате я отсидела полный рабочий день ничего не делая(!). Это сумасшествие закончилось. На вопрос как мне, я объяснила прямо, впечатления ужаснейшие.
Звонят мне опять через какое-то время и приглашают в предполагаемое изначально отделение (Лиговский). При этом мне сразу заявляют, что испытательный срок у меня месяц (а не 3 как в договоре) и что мест у них нет и мне надо такие результаты показать, чтобы кого-то уволили. Т.е. шансов у меня никаких, даже с урезанным планом. И тут понеслось… листовки, привлечение от кассы, обзвоны, а вместе с этим изволь выполнить план, а то, что новый коллектив, все программы, методы общения и т.д. ты знаешь только на листочках и никогда не использовала, так это неважно. Да, работа мне нравилась, безусловно, общение с клиентами, продажи. В процессе работы я узнала, что не одну меня так кидают, просто у них на точках мест нет, поэтому суют в отделение вот с таким испытательным сроком.
В конце моего испытательного срока остается 1 пункт не до конца выполненный. Изначально график составлялся с нехваткой порядка 30 часов до нормы и…. 6(!!!) выходными в конце месяца. Изначально было поставлено на мое увольнение. Замечательно. Далее мне звонит Екатерина и просит подойти, чтобы обсудить, что нам в дальнейшем делать. Хорошо, надо, так надо.
Приехала в отделение. Только села, руководитель мне и говорит: «План ты, к сожалению, не выполнила, нам придется попрощаться, пиши по собственному», - я в шоке… мне не предоставили ничего, ни листок с выполнением или же невыполнением плана, только чистый лист бумаги, чтобы написала по собственному. Про выполнение или невыполнение плана в договоре нет ни слова. Хотя, кого обманывать. В данном случае, я просто оказалась лишним сотрудником, которого и деть-то некуда, а уволить после обучения сразу тоже как-то неправильно. Понимание этого, к сожалению, пришло очень поздно. Ну, думаю, нет, так нет. К тому времени негатива не было, ну уволюсь и ладно, трудовую не испорчу, срок маленький, нет ничего ужасного. Мне подробно объяснили к кому, куда, когда я должна подойти. При этом всё было готово давным-давно и все об этом знали, т.к. по телефону, даже без упоминания имени, узнавали, какой датой писать. Увольнение было 1 ноябрем 2013 года. Отрабатывать 3 дня меня не заставили, видимо им это было не нужно.
Приехала я намного раньше назначенного срока за своей трудовой (оказалось мне повезло, приедь я к назначенному, никого бы там не нашла). Встретившись в очередной раз с Еленой, я получила трудовую, кучу бумажек на подпись. Началось самое интересное… на вопрос, где мой расчетный лист и на объяснение, что Вы мне должны его предоставить, мне объяснили, что мой расчетный лист высылается мне на почту. На объяснение, что данный документ должен быть на руках, а на почте, по причине увольнения, я ну никак не могу посмотреть, мне предложили сделать выписку у операционистов. «Обрадовала», что мне придется погулять 2 часа, т.к. мне надо сегодня закрыть карточку с 5-6 вечера, это требование банка. Хорошо, на всякий случай спросила могу ли я снять с каточки деньги через банкомат, на это ответили мне «да могу, но сумму снять надо до копейки и все закрыть». Прелестно, на улице дождь, холод, но 2 часа мне надо отгулять. Живу далеко, поэтому пришлось прогуляться и дождаться, чтоб не тратить очередной раз на это время.
Подъехала я к 5 в отделение. Долго объясняла девушке, что мне надо. Она сбегала к Елене, потом кому-то звонила и пыталась узнать как это сделать… в результате через 15 мин мне объясняют, что у них доступа нет, а помочь никто не может, видите ли, пт - короткий день. Тут уж, простите, было не до этого. Спрашиваю, а Елене можно дать трубочку, пусть объяснит, как так получилось, на что мне ответили, что она уже ушла. Девушка мне мило объяснила, что это «человеческий фактор». Это непрофессионализм элементарный. Далее, решив не закрывать карточку, просто снять деньги, я поехала в банкомат (которых по городу единицы). Нет, я отлично представляла, что там может оказаться голый оклад без бонусов, готовилась к худшему, но то, что там вообще нет ничего, представлялось мне трудно, но оказалось суровой реальностью. Теперь становилось понятно почему меня так гоняли. Таким образом банк нарушил статьи ТК в соответствии со ст.140 ТК РФ и ст.84.1 ТК РФ в день увольнения производится расчет, кроме того, не выдали расчетный листок, где указаны суммы выплат при увольнении и, как того требует ст.136 ТК РФ «при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника». Также 236 ст. ТК РФ ещё никто не отменял.
Честно говоря, подводить итог, думаю, не имеет смысла. В банке, как в работодателе, не говоря уж об остальном, я разочаровалась.
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Sonka • бывший сотрудник
04.11.2013 21:30
|Старт в ДЖиИ - это отличный путь к успеху!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Я проработала в банке 3 года. Начинала с позиции обычного специалиста и выросла до руководителя. Удалось поработать в нескольких регионах, получила огромный опыт , карьерный рост и посетила большое количество тренингов. Покинула банк сожалением, ушла в др. банк на более высокую должность и з/п. Спасибо огромное своим руководителям из Казани, Уфы, Москвы.
Старт в ДЖиИ -это отличный путь к успеху!
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tata_0021 • бывший сотрудник
06.09.2013 18:00
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Администратор:
Пока мало фактов для положительной оценки.
|О работе в Джии
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Наконец-то нашёл момент, чтоб написать отзыв о работе в этом банке! Проработал в этом банке почти 2 года. За это время получил отличный опыт, Банк учит именно продавать, а не "впаривать", как пишут другие, отличный старт для тех, кто собирается строить карьеру. Такой корпоративной культуры нет не в одном банке, я уверен, один webex чего стоит.
Руководство открыто для разговоров, да конечно везде есть свои минусы, но тут можно было обратиться к любому сотруднику с любым вопросом. В плане зарплаты в тот момент оклад был не в рынке, но бонус вполне удовлетворял! Заработать в банке можно, если будете активно работать.
Коллектив замечательный, мы были единой командой, но при этом и конкуренция между коллегами также существует. Я скучаю по Джии, и надеюсь, что в будущем представится возможность поработать в этом банке. Джии дал мне отличный старт новой карьеры:)
Спасибо вам, Бахтиярова Надия (просто лучший брэнч, за мою небольшую карьеру, всем бы всегда такого начальника ), Ис-в Евгений, Б-ва Татьяна, К-на Анна, СБшникам, и всем коллегам по отделению:), надеюсь, однажды мне повезёт с вами со всеми поработать.
Люблю, скучаю.
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ismaximka • бывший сотрудник
22.08.2013 13:42
|Дельта-ДЖИИ
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем приветик!
Вот коротко о работе в ДЖИИ - я не поэт - скажу стихами, прошу настроиться позитивно.
В далеком 2005 году
Приехала я в Москву,
Пошла работу искать -
По профессии, так сказать.
Ходила, искала я месяц -
Без опыта трудно берут.
И вот меня, наконец-то,
На собеседование зовут.
Прошла интервью я успешно!
На точку пошла продавать!
И вот начала я карьеру
В Дельта банке, так сказать.
Мосмарт - финансовые услуги -
Был проект у нас тогда.
И вот мы две Юли
работали на ВДНХ.
Затем нас бросало по свету,
Вернее по матушке Москве.
И не важно, что ты живешь в Жуковском,
Работать придется в Химках тебе.
Но этот огромный минус,
Я захотела убрать!
И вот на работе утром
Пришло с повышением письмо:)
Работать я буду ведущим
В новом, красивом ДО!
Конечно, кто шанс упустит?
Карьера - важно оно:)
Ребрендинг - красивое слово!
Аренда крутого моста!
Давно не видал такого
Обычный взгляд спеца!
И вот в отделении этом,
Встречаю свою я судьбу
Живем мы счастливо на свете
Ростим наших славных детей
Я в жизни стремлюсь к продвижению
Ассесмент в ДЖИИ - это вещь!
Ребята - главное стремление
И сердцем, сердцем не стареть:)
Зарплата по рынку была,
Двоих по ДМС родила
С начальником жутко ругалась:)
Я ей не подчинялась
И благополучно ушла:)
В общем - когда я работала в ДЖИИ - я была счастлива, потому что моложе была.
Отдельное СПАСИБО – М-нко Нине, Ис-ву Евгению - вы - КЛАССНЫЕ! Удачи, ВАМ, ребята!
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JAB • бывший сотрудник
07.08.2013 23:56
|Опомнились...
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Всех приветствую!
В 2011 году в наш город вторгся ДжиИ Мани Банк. =) В хорошем центральном месте города Твери появился офис банка, и начала плодиться кредитная сеть на территории партнёров (торговых точек). Я отправила резюме через суперджоб, и спустя неделю меня пригласили на собеседование. Встретили довольно милые люди: молодой человек лет 25 и ухоженная женщина лет 30 с небольшим. Когда я пришла, попросили подождать, затем минут 10 искали ручку, подали анкету и я стала её заполнять. После этого позвали к себе в стеклянный кабинетик, и стали беседовать. Выяснилось, что главное, на что я должна быть нацелена - это как можно больше "впарить" кредитных карт, ставка по которым меня повергла в шок. Это был грабёж! Мы разыгрывали ситуации, в которых я должна была уговорить "холодного клиента" приобрести почти все наши продукты. Дальше - хуже. По телефону сказали, что работа будет со стабильным графиком 5/2 в офисе. Затем показания менялись, и уже картина стала другой: 2/2, то в офисе, то на любой точке города... Мне, как специалисту уже с опытом работы в кредитовании физ. лиц это было неуместно.
Зарплата тоже повергла в шок. Ужасно маленький оклад и виртуальная премия по результатам невыполнимого плана... Хотя по телефону также называлась другая сумма.
Я смирилась уже даже с этим и ждала звонка, когда меня одобрят. Ответа не было месяц. Вдруг звонок. Меня радостно поздравляли с тем, что меня одобрили. Сказали, что необходимо поехать в Москву, оформиться там и пройти обучение в течение 2-х недель, при этом расходы на проживание, питание в другом городе я должна взять на себя, что когда-нибудь мне его может быть компенсируют... И оплата за первый обучающий/тестирующий месяц и еще 2 испытательных будет не более 10 тысяч рублей.
На прошлом месте я уже получала почти 20 с учетом премий. Тут уже я была поражена их наглости и, конечно, отказала, а спустя пару недель хорошо устроилась по специальности в Москве.
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zacepilo • несостоявшийся сотрудник
04.03.2013 16:13
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