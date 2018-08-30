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|Очень хороший банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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А я работала в этом банке почти 2 года. У меня только положительные эмоции и самые теплые чувства к этому банку. Мне есть с чем сравнить. Я работала в Волгограде в доп. офисе "Центральный район". И если позовут обратно, а я на это надеюсь, то обязательно вернусь! Ушла я не по своему желанию, конечно, была оптимизация кадров. Но руководство очень хорошо ко мне отнеслось, и помогли с трудоустройством, а это очень важно.
От администратора: А можете раскрыть теплые чувства к банку?..
RMAR: Во-первых, оч. хороший коллектив, я до сих пор со всеми общаюсь, никогда такого не было, что я начальник, ты дурак. Если была ситуация, в которой трудно разобраться, то проблему решали всем коллективом. Я пришла в банк зная только работу с физ.лицами, там меня научили работать с юридическими лицами. Не кинули на участок, как слепого котенка, а именно научили.
Во-вторых, достойный заработок.
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RMAR • бывший сотрудник
09.03.2010 14:21
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