А я работала в этом банке почти 2 года. У меня только положительные эмоции и самые теплые чувства к этому банку. Мне есть с чем сравнить. Я работала в Волгограде в доп. офисе "Центральный район". И если позовут обратно, а я на это надеюсь, то обязательно вернусь! Ушла я не по своему желанию, конечно, была оптимизация кадров. Но руководство очень хорошо ко мне отнеслось, и помогли с трудоустройством, а это очень важно.



От администратора: А можете раскрыть теплые чувства к банку?..



RMAR: Во-первых, оч. хороший коллектив, я до сих пор со всеми общаюсь, никогда такого не было, что я начальник, ты дурак. Если была ситуация, в которой трудно разобраться, то проблему решали всем коллективом. Я пришла в банк зная только работу с физ.лицами, там меня научили работать с юридическими лицами. Не кинули на участок, как слепого котенка, а именно научили.

Во-вторых, достойный заработок.