Перенесено из Народного рейтинга.

Автор: mkdemon



Звонил в Банк по телефону (телефон нашел на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ банка): Ростов-на-Дону, 254-54-22, телефон приемной, где мне было сказано на фразу "я по объявлению по вакансии": "КТО? Кто Вам дал этот телефон?! Здесь обсуждаются другие вопросы, а телефон отдела Кадров другой!"

Я отвечаю: - Зачем вы так кричите, я просто хочу узнать телефон Кадров и все.

Она: - Ищите телефон в другом месте, а здесь приемная!

Я: - А как я могу узнать что это такое, если вы даже не представились, и вообще с кем я имею честь разговаривать?

Она ПРОСТО бросила трубку!..

Я сразу же перезвонил еще раз, и на мой звонок ответили опять молчанием.. На мою просьбу сказать свое имя и фамилию, она сильно сопела в трубку и все!Такого я в Банковской практике не встречал (хотя сам имею опыт личного общения как и с клиентами в роли банковского сотрудника ГАЗПРОМБАНКА, так и как клиент).



Потом я начал звонить на прямой Федеральный бесплатный номер. Там я просил оператора соединить меня с отделом кадров. Будете смеяться: меня соединили с Отделом Маркетинга и Рекламы...

Правда там ответил уже адекватный, вежливый человек (Алексей Андрианов вроде бы, или Андреенко или Андрейченко.. прошу у него сразу прощение за свою память).

Я: - Добрый день, это отдел Кадров?

Он: - Нет, это отдел рекламы.

Я: - А как мне позвонить в отдел кадров?

Он: - Если вы звонили на другие телефоны и там занято, значит они заняты чем-то или на обеде! (время 14.43 дня 02.09.2009).

Я: - Значит они на обеде?

Он: - Наверное, да...

Я: - А до какого времени у них обед?

Он: - С 13 до 14 часов.

Я не нашел что ответить! Но надо отдать Андрею должное - он дал мне имя и фамилию человека, который пока работает в приемной. (Если бы я был ее руководителем, то мне было бы стыдно, что за моей спиной из за таких сотрудников страдает репутация банка!)



В итоге мне дали прямой телефон кадров, и при первом же звонке трубку подняла опять такая же Вежливая как и в первый раз...

Я: - Я звоню по объявлению по вакансии.

(Она мне не представилась): - По какому конкретно объявлению?

Я: - Вы знаете, у Вас на HH.ru были Вакансии, на которые я отсылал свое резюме 03.08.2009, но мне почему-то месяц ничего не отвечают.

Она: - Значит, вы нам не подошли.

Я: - А как я могу об этом догадаться?

Она: - Мы не обязаны обзванивать всех, кто нам прислал резюме и говорить, что они нам не подошли, мы отзваниваемся только тем, кто подходит. (Т.е. получается, что отдел кадров нужен только для Подачи объявлений о вакансии и внутренних документооборотов + главное - ОБЕДОВ!)

Я: - Я отсылал Вам резюме по вашей же просьбе (меня просил сотрудник а Августе прислать им повторно мое резюме, так как 1 раз они его не смогли найти).

Она: - Я лично Вам ничего не обещала! - И опять она начала тему с телефонными звонками... После чего тоже положила трубку.



Вот так вот в принципе работает данный банк. Если честно, то после этого мне не то что звонить туда неохота, а даже работать там было бы очень неприятно! и если так проходят только телефонные разговоры, то как же проходят личные встречи и работа?



С Уважением к читателям, но не к Банку:

Иванов Александр Сергеевич