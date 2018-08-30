Автор: r_alena



Я - бывший сотрудник. По определенным обстоятельствам пришлось оставить работу в "ЮР".



Считаю, что в данном банке самые добрые и отзывчивые сотрудники. В отделе все стоят друг за друга горой, нет ни намека на зависть и на какие-либо пересуды. В сложных ситуациях любой протянет руку помощи. Конечно же, это зависит, главным образом от начальника. СПАСИБО Вам, ОГРОМНОЕ, Елена Михайловна!



Особую благодарность хотелось бы выразить отделу ИТО, СБ и отдел продвижения (именно тому составу, который был при моей работе в Банке). Вы всегда были рядом. СПАСИБО.



А если говорить о корпоративе , то это, просто, незабываемые вечера, о которых можно вспоминать с большим удовольствием и улыбкой.



Если говорить о минусах (з/п), то это везде бывает, но отношения в коллективе и слаженность в работе все эти минусы перекрывают.