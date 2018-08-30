Отзыв месяца:

март 2009 года «Эх… Агроимпульс, Агроимпульс, а я такие надежды на тебя возлагал. Но, видно не судьба…», мысли вслух дел давно минувших. Вот уже год с небольшим траурным событиям той предновогодней эпопеи, Нового 2008 года. Ну да ладно, это всё лирическое отступление, а дело, значит, было так.



«И настал тот счастливый день в моей серенькой жизни, и прошел я все испытания и проверки, и сообщили мне о положительном результате моей кандидатуры – УРА!!! Меня берут на работу в Агроимпульс Банк».



Довольный как мартовский кот, вышел я на работу в этот банк в далеком 2005 году. Как сейчас помню, на улице солнышко, тепло (август месяц), я еду на работу в свой первый рабочий день, даже не подозревая и не догадываясь, что скрывает от меня злосчастный декабрь 2007.



Мой отдел был замечательный, начальник отдела просто золото, а не человек. Коллеги за соседними столами аналогично. Ну, как и везде, не без своих «тараканов» - но этих «тараканов» с постоянной периодичностью вытравливали. В целом хорошо.



Буквально через пару месяцев банку стукнуло 15 лет и в этой связи, большое руководство банка дарит всем сотрудникам МРЦ поездку на 3 дня в теплые страны, с целью отпраздновать сие событие. Я поверить не мог такому счастью - не в том смысле, что едем на халяву за границу, а в то, что я попал в такой замечательный банк.



Собственно 15 лет отметили, и с ещё большим энтузиазмом (лично я, по крайне мере) после такого события (а я на тот момент всего лишь 2 месяца отработал), банк в своем обычном ритме продолжил работу в своей нелегкой стезе. Что сказать про вашего покорного слугу, на первый взгляд всё хорошо, и вы спросите: «А чего ты поставил отрицательный отзыв про банк?!» А вот это уже отдельная история, из серии «Как можно испортить мнение и отношение человека к чему-либо определенному в моменте. Краткий курс лекций».



В процессе работы менялись планы, руководители и стиль работы. Я работал и радовался, что называется, жизни. Попробуйте, найдите человека в серой толпе, которому в наше время нравилась бы работа, и он на неё ходил с удовольствием. Такие люди есть, но их единицы, ну может быть десятки в каждой области сферы труда, но не более того.



И вот в один из дней 2007 года приходит в банк целая команда «профессионалов» (с заглавной буквы рука не поднялась напечатать это слово, поэтому взял в кавычки, и ещё хочу заметить, все были начальниками, по крайне мере, у нас в банке) по розничным банковским услугам в количестве 6 или 7 человек, сейчас уже точно не помню - столько воды утекло. Услуг было возложено много на эти хрупкие плечи молодых и амбициозных руководителей, в этом месте попрошу без пошлости, услуги были исключительно банковского характера. А именно: эта команда была как буксир для Титаника, как вакцина для больного. По крайне мере, все так думали, а точнее всем так это преподнесли. Оказалось всё в точности наоборот.



Боцманом на этом буксире был знатный «моряк» Егор Т. и курс у «буксира» был такой – «Только вперед, ни шагу назад! Розница – наша задача», чем в принципе боцман со своей командой пиратов-головорезов и пытался заниматься. Да только не по зубам оказался этот Титаник-Агроимпульс тросам и канатам маленького и безнадежного буксира знатного боцмана Егора Т. С каждым днем эти самые канаты рвались и худели, вот-вот, уже казалось, что буксир сам пойдет на дно (не говоря уже о Титанике), но на удивление многих ему удавалось выходить из морской пучины без пробоин. Забегая вперед, скажу – пробоину ему всё-таки поставили, в северном ледовитом океане напоролся наш буксир на ледяную глыбу так сказать – сам свидетелем не был, очевидцы рассказывали.



И вот, собственно, как сложилась моя служба на борту этого буксира - да, собственно, никак. Все мои старания и покорное исполнение своих должностных обязанностей за 2,5 года этому предшествующих боцману оказались не по душе, и на очередном слете матросов мне лично боцман сообщил: Что в ближайшем порту у нас будет остановка и мне предлагается на выбор два варианта развития событий:

1. прыгаю за борт сам;

2. мне помогают прыгнуть за борт.



Вместе с тем дали понять, что это был Приказ, а приказы со старшими по званию, как вы все знаете, не обсуждаются, и мне стало беспокойно. Но в моей груди билось сердце молодого и горячего матроса и просто так, без «спасательного круга» прыгать за борт я не собирался. (В данном контексте «Спасательным кругом» я называю положенные по Трудовому законодательству гарантии, закрепленные в 27 главе Трудового Кодекса РФ, связанные с сокращением численности штата сотрудников).



Мои беспокойства были связаны с тем, что наш Титаник, а в частности матёрый боцман, наотрез отказывались выдавать «спасательный круг» и склоняли, так сказать, к суициду по сценарию «за борт прыгаю сам» с предсмертной запиской, мол: «В моей смерти прошу никого не винить и т.п.» На моё счастье, на этом буксире всё-таки ещё остались честные и порядочные люди из старой команды, которые собственно и помогли мне советом. Я написал официальное обращение к «капитану» Титаника, с подробным описанием проблемы и требованием «спасательного круга», с аргументацией «неумения плавать» и историей о том, как командующий состав буксира выбивает из меня предсмертную записку и предварительно продемонстрировал это творение боцману, который после его изучения в корне поменял свою позицию и, скрипя поржавевшим пультом управления на буксире, скомандовал «Полный назад!»



По результатам моей неравной битвы с командованием, справедливость оказалась на моей стороне, и я покинул борт буксира и Титаника по своей воле, но со «спасательным кругом» и очень нехорошим мнением и впечатлениями от случившегося.



По прошествии некоторого времени мне стало известно, что из всей команды Титаника, попавшей под сокращение, я один оказался укомплектованным «спасательным кругом», по всей видимости, из-за того, что я не умею молчать, когда обижают необоснованно. Эта история происходила в стенах мне уже неродного банка, расположенного в Москве на Гостиничной улице д.5 кор.10.



Ещё хотелось бы сказать всем коллегам, которых знаю, и которые просто по долгу своей службы мне являются коллегами: никогда не поддавайтесь на угрозы и уговоры. Закон на нашей стороне. И перед тем, как устраиваться на новый Титаник, проверяйте количество спасательных кругов и шлюпок. Всем удачи.