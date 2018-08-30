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|Перемен требуют наши сердца...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак, пришла я в "Агри" под самый Новый год, в конце декабря 2009г. Мой новый "второй дом" тут же встретил меня предпраздничной суетой, и даже пригласил на корпоратив. Собственно, в воспоминаниях об этом дне для меня и пролетели почти два года.
Спасибо тому руководителю, который дал мне огромный импульс к работе и жажду перемен! Исполнение песни бессмертного Цоя почему-то проняло меня до глубины души, и два года пролетели для меня почти незаметно.
А теперь по пунктам. Да, зарплата неконкурентная, но я знала, на что шла, потому что мне нужен был этот опыт. Обидно больше за тех, кто делал всю черновую банковскую работу и получал за это "луку мешок".
Да, сотрудников не шибко-то и ценят. Во всяком случае в большинстве случаев необходимость оставить или уволить сотрудника подкреплялась нашими смутными терзаниями, что все это "личное".
Коллектив - это то, чем стоит гордиться тем людям, которые ту команду собирали. Но парадокс: хорошая команда, вроде и руководство адекватное (но не без странностей), но построить слаженный механизм не удавалось. То в приоритете конверты, то марки, то письма - определились бы, товарищи! И большинство так и работали, с постоянно меняющимися приоритетами, за обещанную "морковку" и с лозунгом "Оптимизм, патриотизм, конструктивизм"...
Я приобрела бесценный опыт, я благодарна тем людям, которые дали мне советы, которые я вспоминаю почти каждый день. Я благодарна своим сотрудникам, своему коллективу и коллегам. Мне никогда не было стыдно за то, что мы делаем, потому что мы делали это на совесть.
Ушла я недавно. Точнее, нас дружно "ушли". К слову сказать, "ушли" все-таки не обидно, с выплатами по соглашению сторон. Но осадок остался - вновь пришедшее руководство променяло работающую систему, пусть и не идеальную, на иллюзию. Насколько это разумно, конечно, покажет время. А ведь мы просто хотели сделать наш мирок под названием "АБ Финанс" чуточку лучше, современнее, удобнее, клиентоориентированнее... Мы ждали перемен, которые пророчили нам наши "небожители". Жаль, что перемены оказались именно такими... Конструктивной критики добавлять не хочется - сор из своей избы на люди не выносят. Пусть за меня это сделает кто-то другой.
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le_Nnn • бывший сотрудник
19.10.2011 13:49
|АБ Финанс - путь в никуда (Питер)
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Впервые услышала об этом банке в декабре прошлого года, когда мне на телефон позвонила сотрудница ООО Техноситнез Г-ич Ольга. Начала хвалить АБ Финанс банк, говорить об открытии филиала в Питере, перспективах и др. Позже пригласила на собеседование в ночной клуб Революция на 2 этаж к 18.00. Я приехала на собеседование, в клубе собралось примерно 30 человек в возрасте 16-20 лет . Перед нами выступил некто А. Д-ков, который больше пиарил самого себя, чем банк. Через 5 минут мне все это надоело и я покинула это заведение, но, к сожалению, заполнила анкету.
В начале февраля этого года мне на телефон позвонила ведущий менеджер АБ Финанс П-ова А.В. и предложила подойти на собеседование. Я согласилась и пришла по адресу Спасский переулок (Сенная площадь) в 202 офис. В офисе 2 на 3 метра стоял стол, стул, рекламная растяжка кредитной карты "На всякий случай" и всякий хлам. П-ова Александра начала говорить о банке (режиссере тоже), о вакансии, о больших возможностях и перспективах. Затем задала пару вопросов. После я спросила о зарплате, на что получила ответ - 25 000 руб. Заполнила анкету и взяла тайм-аут подумать.
На следующий день П-ова позвонила и сообщила, что СБ проверила мою анкету и можно начинать работать дальше. Я согласилась и приехала в офис с документами - трудовая, инн, страховое. П-ова начала обучение, точнее ЦИРК НА ВОДЕ : путалась в терминах, тарифы и комиссии не знала, каждый раз одни и те же вещи объясняла по разному... В общем, как продавать кред-ю карту, я так и не поняла.
На следующий день вышла на работу в ТК "ПИК" на стойку (точку продаж). Первое впечатление - нет стула, стойка маленькая, сканеров нет, компов тоже, все документы клиентов фотографировали, рекламных буклетов кот наплакал, ручек нет. Про рекламу, продвижение продуктов банка вообще молчу, а сайт банка, как пирамиды Египта - застыл во времени; колл-центр работает, как черепаха, ждать ответа приходилось по 25 минут минимум; интернет-банкинг работает в демо-версии. Но, что порадовало, это коллектив, ребята все хорошие.
Несмотря на быстрое оформление, как говорила П-ова, в штат банка, трудовой договор я получила только через месяц, карту для зарплаты через 1,5 месяца, а до этого работайте на добром слове и кушайте воздух. Впрочем, это - не главное, убивало требование выполнение планов к отдельным сотрудникам, тем, кто именно работал.
Так один из наших менеджеров (с большим опытом работы) в ТЦ встретился с руководителем одной из брокерских фирм, работающих на кредитном рынке Питера. Провел переговоры, взял контактную инф-ю. П-ова попросила у него контактные данные (визитку), а затем представила это как свое достижение (правда, договор она так и не заключила - не смогла, видимо) и еще оклеветала менеджера за якобы плохую работу!
А дальше начались и вовсе веселые времена: зарплата у нас была всего 10 000 руб, бонусов никто из нас не видел даже краем глаза. Скоро всем стало понятно, что так долго этот БАРДАК продолжатся не может. С появлением управляющего филиалом и открытием офиса, стало понятно, что перспектив в этом банке нет, заработные платы не повысят, бонусов не будет! Он также сразу сказал, что стойки возможно закроют и никаких стульев нам не надо - работать можно и стоя (хотя П-ова до этого 200 раз пела басни о каких-то служебках и пр.) . Кто-то уже тогда начал искать себе работу. Я тоже решила уволится и в конце апреля написала заявление (вместе со мной уволили еще одну сотрудницу), однако даже расчет по зарплате я не получила вовремя - заблокировали карту (бухгалтер-ошибся). АБ Финанс даже тут напортачил! Через 2 недели уволили еще 2-х менеджеров (одного старшего менеджера прошедшего испытательный срок). Всех заставили написать заявление по собственному желанию.
Уважаемые соискатели, не ходите работать в этот банк, не тратьте на это силы и нервы, а главное, время... В городе много других, более надежных, банков-работодателей, чем АБ Финанс!
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Pazifida • бывший сотрудник
21.05.2011 02:45
|УИКиЖФ в АБ Финанс
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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А вот я в АБ Финанс не проработала даже и трех месяцев. Потому что не выносимо! Во первых авральный режим работы, во всяком случае в том Управлении, в котором работала я УИКиЖФ (ипотека, кому не понятно!). Все просто упахиваются там. А все потому, что вышестоящее руководство недальновидное и абсолютно не вникающее в нюансы работы отделов. Для них главное собрать урожай, а то, что этот урожай тухнет в связи с тем, что он не качественный, никого не волнует. И, чтобы это разгрести, нужно не один месяц поработать в таком режиме. И ведь никакой благодарности, даже в глазах. Все воспринимается как должное. Единственное, что оставило о себе неизгладимое положительное впечатление - это коллектив и непосредственное руководство.
Если уберут Ш.Т.С., а на ее место поставят человека, который занял свою должность благодаря своим умственным способностям, думаю, все изменится в лучшую сторону. Боже, а какие она дает распоряжения - абсолютно не касающиеся работы и только отвлекающие от выполнения своих служебных обязанностей, об этом даже писать не хочется. За один квартал 2011 года из ипотечного управления уволились 8 человек. И почему такая сумасшедшая текучка никого не удивляет - не понятно
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loro4ka_iva • бывший сотрудник
06.05.2011 15:01
|АБ Финанс Банк - достойный вариант для начала карьеры
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я проработал в АБ Финанс Банке (Агроимпульс) более двух лет и ушел из личных соображений (предложили более высокую должность). Работал в разных отделах, но больше всего понравилось в ипотеке. Например, военная ипотека – это очень конкурентный банковский продукт. Конечно, понятие хороший коллектив и хорошие люди встречается довольно часто, но в ипотеке это очень сильно ощущается! Конечно, была текучка кадров, были спорные ситуации. Заработная плата складывалась из результатов работы: хочешь зарабатывать – милости просим.
Соц. пакет как и везде (больничный, компенсации), оформление строго по Трудовому кодексу. Была очень хорошая слаженность между отделами, не надо ставить 33 подписи и бегать 3 дня, работа была в команде. Руководство – не хуже, чем в других местах, со своими человеческими достоинствами и недостатками, со своей уникальностью... Если и были какие-то моменты, то только по делу. Всегда приветствовались новые идеи, соображения, предложения по улучшению работы! И вообще, если говорить в целом, АБ Финанс – очень хорошая школа для:
1. студентов ВУЗов;
2. целеустремленных, творческих и активных людей;
3. людей с опытом работы, желающих «устаканиться» в жизни
Теперь я работаю в другом крупном коммерческом банке и с успехом применяю в работе то, что было приобретено в родном для меня АБ Финанс!
Спасибо вам за все это!
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Sufiy • бывший сотрудник
27.02.2011 13:57
|Кто платит, тот и заказывает музыку…
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Данным отзывом хотелось бы обратить внимание высшего руководства АБ Финанс банка на уровень профессионализма и работу в целом рядовых сотрудников, которые и формируют его основной имидж на рынке банковских услуг. Не беру на себя право судить работу банка в принципе, НО благодаря нижеприведенной ситуации у меня сложилось далеко не положительное впечатление…
Мое резюме размещено на популярном сайте по поиску и предоставлению услуг трудоустройства. 16-ого февраля мне на мобильный телефон пришло сообщение, в нем говорилось, что мое резюме интересно компании АБ Финанс банк. А также представлен номер контактного лица, им выступал некий А. Донн-ков (Начальник отдела продаж розничных продуктов УРБ). Так как банковские работники являются публичными должностными лицами, мне не составило труда узнать должность, которую он занимает в данном банке, надеюсь, ко времени обнародования отзыва она не успеет поменяться.
Далее, я связываюсь с указанным лицом по телефону (который, кстати, указан на сайте с ошибкой). А. предложил перезвонить ему вечером и договориться о точном времени встречи. Вечером (около 18-30) я перезваниваю, договариваемся о встрече в 15-00 18 февраля в центральном офисе банка, но при этом А. просит связаться с ним еще раз в первой половине дня для подтверждения нашей встречи… вот тут я и начала удивляться. «Ладно, – думаю, – занятой человек, занимается организацией прямых продаж, встречей с потенциальными клиентами – все можно понять».
Звоню в первой половине дня, как и договаривались, для подтверждения нашей встречи. А. говорит мне, что, вероятно, нашу встречу придется перенести на более позднее время и что он свяжется со мной через 30 минут. По опыту аналогичной работы знаю, что это может быть своего рода тестирование на выдержку и упорство кандидата, так как настоящий продавец банковских услуг должен быть готов к подобным поворотам судьбы, клиенты разные и каждый для нас на вес золота в буквальном смысле слова, ибо конкуренция не дремлет. А. перезванивает, говорит, что переносим время встречи на 18-00 в ЦО. «Хорошо, – говорю я, – без проблем – в шесть, так в шесть».
Еду на собеседование, вижу звонок в 17-13, перезваниваю А., который говорит мне, что планы поменялись, Юлия, переносим наше собеседование на Проспект Мира в ТЦ «Олимпик Плаза», кафе IL Патио (к слову ЦО АБ Финанс банк находится на ст. м. Владыкино). Также, А. упомянул в телефонном разговоре, что у него запланировано еще три встречи, что он будет там "аж три часа" и я успею поменять маршрут.
Конечно, я потеряла всякий интерес и к этому банку и к желаемой позиции, а заодно и кучу времени, однако решила довести дело до конца и посмотреть в лицо банковскому сотруднику, который так не пунктуален в своих договоренностях. Говорю, А., если вам неудобно или есть какие-то другие причины, давайте перенесем нашу встречу… на что А. мне отвечает: «Разве я вам сказал, что не могу или мне не удобно?». Я говорю, что сделала такие выводы, проанализировав наши разговоры и постоянные переносы встречи. На что А. мне ответил, что, если ему что-то не удобно или не важно, он это «выбрасывает» сразу. Ладно, думаю, я, Патио… так Патио… хотя на моей практике встречи в кафе для собеседования кандидатов не происходили… Тем более, А. упомянул еще о трех встречах, наверное, он решил устроить круглый стол и убить двух зайцев одновременно…
Хорошо, еду на Проспект Мира, предупредив А., что могу опоздать на 30 минут, потому как вертолета по близости не оказалось, к сожалению… А. сказал, да-да… хорошо… Подъезжаю на Проспект мира. Мне приходит смс от А., что он уехал с Проспекта мира и что, дескать, давайте-ка перенесем собеседование на понедельник… Конечно, это была последняя капля… Я написала: извините, но я тоже ценю свое время…
Дальше-больше… А. пояснил мне, что подход к делу у него простой: «Кто платит, тот и заказывает музыку…» (дословно). Ну, если он путает банковский сектор с ресторанным бизнесом, ставится вопрос его компетентности в принципе. Я предлагаю свои знания и опыт, креативность и новые идеи, свой труд, в конце-концов, который в соответствии должен быть оплачен, почему А. сравнивает это с заказом песен в увеселительных заведениях, мне до сих пор не ясно…
Кстати, может быть, он выплачивает з/п сотрудникам из своего кармана? Тогда ход его мыслей хоть как-то объясним. В таком случае, могу порекомендовать ему неплохие курсы-тренинги по деловому общению или, пару-тройку кадровых специалистов для вашего банка, чтобы освободили А. от бремени подбора сотрудников в отдел.
А если Вы уж делегировали полномочия по подбору персонала начальнику отдела продаж, так объясните ему, что поиск квалифицированного специалиста – это тоже работа и к ней нужно относиться не менее серьезно. Потому что иначе, складывается впечатление, что для вашего банка такой подход к работе – это норма. А. не умеет планировать свое время и уровень его профессионализма, соответственно, оставляет желать лучшего… Несерьезное, халатное отношение влечет за собой аналогичные последствия. А все это почему? Потому что каждый сотрудник банка формирует его имидж и рейтинг… Причем, казалось бы, сотрудник занимает руководящую должность, формирует клиентскую базу, организует продажи, презентации… Интересно, как у вас обстоят дела с привлечением, если для А. такое поведение вполне приемлемо?!
Коллеги, Вы же банковский сектор, предоставляете финансовые услуги, неужели такой сотрудник действительно ценен, ведь профессионализм должен быть от А до Я… Вы далеко не крупный банк, чтобы позволить себе такое халатное отношение в подборе персонала… Вам необходимо развитие, продвижение, завоевание новых сфер внедрения продуктов и услуг… А разве это возможно с таким подходом? Никогда в жизни не писала отзывов, ибо сама работаю в банке и знаю, каково это – придавать огласке внутренние несовершенства банка. Просто, действительно, неприятно, хочется, чтобы все было на уровне, НА УРОВНЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, а не ООО «Рога и копыта». Наверняка, в вашем банке много хороших специалистов своего дела, но первое впечатление неутешительное. Если господин Донн-ков "так занят", может не стоит давать его телефон как контакт на сайте? Не стоит заранее разочаровывать, пугать и дезинформировать потенциальных сотрудников, ведь они – залог вашего успеха?
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isaeva_yu • несостоявшийся сотрудник
21.02.2011 00:43
|АБ-Финанс: все просто
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Действительно, у этого банка все просто. Я, как и еще 20 человек в конце сентября 2010 года пришли на обучение (специалист по оформлению пластиковых карт). На первый взгляд все отлично и логично - московский банк открывает филиал в Питере, все улыбаются, мы так сказать первооткрыватели - первые и единственные сотрудники (после руководства). Нам так расписывали руководство, К-н Алексей Анатольевич и С-в Игорь Васильевич, что они не последние люди в Питере, как и начальство в Москве (М-й Леонид и прочие).
В общем, спустя только 2 месяца мы смогли работать, до этого обучение, которое проводил Д-в, который не смог толково нас обучить даже документы составлять. Пошло все комом. Оформились мы на ООО "Техносинтез" - левая компания, оформленная на левых людей, созданная для рекламы и продвижения продукта банка АБ Финанс, а именно пластиковая карта "На всякий случай". Отработали мы 2 месяца, а зарплаты так и не увидели...
Устраивались по трудовым, но вот незадача - подписали договор, а копию нам не отдали. Хоть мы и просили постоянно отдать нам трудовой договор, нас постоянно "кормили завтраками", отговаривались тем, что, мол, подпись поставить надо, еще что-то. Скрывали от нас достаточно долго, что Москва не желает перечислять нам деньги. Как только эта информация просочилась до нас - мы тут же устроили бунт. Я подняла всех наших сотрудников, и теперь мы все, как один пишем во все СМИ, во все органы. Конечно мы уже не верим, что получим свою зарплату, пусть это будет нашей местью.
Среди нас очень много тех, кто снимают жилье в Питере, кто живет отдельно от родителей, кто сам платит за обучение. Мы почти все студенты, некоторые вообще школьники. И что мы имеем? Профкома у нас нет. Несовершеннолетние работают, на тренингах сидят с 18.00 до 23.00. Времени потрачено впустую уйма. Кстати, за все время работы мы оформили на пластиковые карты больше 500 человек. До сих пор ни единому Клиенту Банк не выдал ни одной карты, даже тем, кто предоставил им весь пакет документов, 2НДФЛ с сотней тысяч рублей.
Руководство на связь не выходит. Все просто. Все просто до сумасшествия.
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saitr • бывший сотрудник
10.01.2011 19:59
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Администратор:
На основании поступивших новых данных в ходе расследования ситуации администрация приняла решение отзыв перевести в статус "не голосовал".
|Почему Агроимпульс не так знаменит как Coca-Cola?!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак. Жил я себе в Екатеринбурге, работал в крупном банке (СКБ-банк) заместителем начальника Управления рекламы и pr, получал зарплату выше рынка, на работе все было прекрасно: жил - не тужил, в общем. При этом мне было всего 24 года. Вечером января 2008 года, какого числа не помню, но сразу после новогодних каникул, еду на машинке домой. Звонит телефон. Неизвестный московский номер. Девочка говорит: "Добрый вечер, это банк Агроимпульс, бла-бла-бла.. приезжайте к нам на собеседование" - вот такое у меня было выражение лица после разговора. Я же никуда резюме не размещал и не направлял, вообще работу не искал! Позже, правда, выяснилось, что меня им посоветовали... Розовые очки еще были целы, и я решил - еду! Нарисовал себе радужную картину, как я работаю начальником Управления, да еще в Москве!
21 января прилетел утром в Москву, прошел за день 4 собеседования, мне сказали сразу "берем", и я, почти счастливый, вечером улетел домой. Уже 7 февраля я вышел на работу в Агроимпульс. Все мне сразу понравилось: и мой коллектив, и мой руководитель, и атмосфера... были, конечно, отдельные личности, но не о том речь! Где этих "отдельных" не бывает?! Длилось эйфорическое состояние недолго, точнее - очень не долго. Полтора месяца.
Акционеры решили прервать контракт с Председателем Правления и отправили его в отставку. Один из акционеров - Олег Владимирович решил, что надо поруководить банком самому и Совет директоров назначил его Предправления. На следующий день после его назначения, зампред, которая курировала, в том числе, моё управление, сказала, что увольняется, так как знает Олега Владимировича уже 5 лет и в Совете его еще терпеть можно, но на должности Председателя - нет. "С ним невозможно работать. Через год здесь будут руины" - напророчила зампред (забегая вперед, скажу, что она была на 100% права).
Первую неделю все было тихо... начиная со второй, мы каждый день видели в рассылке приказ об увольнении того или иного сотрудника. В первые недели три разогнали Правление, еще недели через две - половину директоров департаментов и директоров филиалов... через 2 месяца руки дошли до нас - начальников управлений поводы были разные от "членов старой команды" и "служебного несоответствия" до "Вы мне просто не нравитесь"...
Действительно, Олег Владимирович, оказался большим оригиналом. Я познакомился с ним только через 2 недели после его назначения, так как просто не мог попасть к нему на примём! Записываться надо было чуть ли не за 10 дней - ей Богу - такого бреда я не видел еще нигде. Видимо, он решил поиграть в Бога... "называйте меня просто - Владыка"(с). Ну да ладно, записался я к нему за неделю - пришел на прием. Первые полчаса меня спрашивали всю мою биографию, потом остро интересовались как я отношусь к разным философским и религиозным течениям и идеям, только потом удалось поговорить на тему рабы. В общем, все оказалось хуже, чем я думал - он философ! Философ не может быть бизнесменом! Априори!
Через 3 месяца после появления нового Председателя половина кабинетов опустела, новых людей не набирали. Любые бумаги (служебки, договоры и проч.), написанные на имя Председателя, уходили к нему и лежали там, собирая пыль, по 2 недели, выходя с резолюциями - "отказать", "запретить", "нет" и т.п. На совещаниях же с вопросами бумаг обращаться было запрещено - только через документооборот.
В общем, прошло месяца 4 и банк - почти встал. Сотрудников нет, клиенты частично ушли. Всю рекламу мы прервали. Нашим тотемным словом стало "эффективность". Это было любимое слово председателя и все в банке его выучили как "Отче наш". Первый приказ нового Председателя, как щас помню "Об установлении показателей эффективности работы внутренних подразделений"... Только вот дальше слов как-то… ну не шло... философ... бла-бла-бла мы любим, а вот что делать и как - не заморачиваемся. К чему нам это? Низменное! Короче, банк стал загибаться потихоньку.
На еженедельных оперативках Олег Владимирович требовал от всех отчетов по эффективности по установленной форме. Со мной он долго боролся, так как не понимал, почему я не могу с точностью до единицы сказать, сколько придет клиентов в банк, если я потрачу на рекламу миллион. Ну, вот не мог я ему сказать с точностью до человека сколько будет клиентов. Неэффективно работал. Самым оригинальным вопросом, который мне был задан (причем не в шутку): "Почему Агроимпульс - менее знаменит на рынке, чем Coca-Cola?!"... Скажем прямо, чего-чего, но ТАКОГО вопроса я не мог себе представить даже в бреду! Я попытался ответить как можно мягче, чтобы не расстроить человека, но у меня как-то не получилось, потому что "правильный" ответ был таким: "Потому что Вы лично - плохо работаете!"... Да, не поучилось из Агроимпульса Coca-Col`ы и в этом виноват был я.
В итоге - поработал я еще в таком бедламе месяц и ушел со старой командой и спокойной душой! А Банк - банк жалко, я пришел туда в феврале 2008, активов было 31 млрд., а в феврале 2010 - чуть больше 5 млрд... вот так. Действительно, остались руины... Буквально в марте этого года в Банк пришла новая команда, Олег Владимирович наигрался в банкира. Удачи новой команде! Надеюсь, вы вытащите АгРи из того болота, в который Банк попал, вернее - был технично и по-философски опущен.
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Colander • бывший сотрудник
25.03.2010 14:45
|История одного бывшего сотрудника
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришла я на работу в МРЦ славного банка Агроимпульс в конце 2005 года. Все было просто замечательно. Мне очень понравился начальник, был отличный коллектив, зарплата, правда, выплачивалась частично в конверте, но обещали эту ситуацию исправить в ближайшее время.
К концу испытательного срока я поняла, что беременна. Решила сразу не радовать свое руководство, но судьба распорядилась иначе. Мне пришлось лечь на неделю на сохранение в больницу, и я рассказала об этом своему руководителю. Она меня заверила в том, что самое главное для меня сейчас - это восстановить свое здоровье, чтобы я не нервничала и ни о чем не беспокоилась. Так я и сделала.
Когда я вернулась на работу, меня вызвал к себе более высоко стоящий руководитель и очень мирно и дружелюбно начал меня спрашивать о том, какие у меня планы на будущее, собираюсь ли я сохранить свою беременность и остаться в банке. Я ответила, что беременность планирую сохранить и продолжать трудиться на благо родного банка. Он сказал, что ему не очень нравится идея иметь в штатном расписании декретную ставку, но он обо всем подумает, проконсультируется с коллегами и скажет, как нам поступать дальше. После такой беседы мой оптимизм несколько утих, и я стала тщательно изучать трудовой кодекс и консультироваться с друзьями о том, как же может поступить со мной мой руководитель. Спасибо российскому законодательству, что оно защищает интересы беременных женщин!
Через несколько дней большой начальник вызвал меня снова и сказал о том, что мне надо переходить в другой отдел. Подходящего отдела, правда, на тот момент в банке не нашлось, поэтому он предложил мне перевестись в некую сервисную компанию, которая помогает банку в решении разных вопросов, на любую должность, которую я пожелаю. Предложение могло бы выглядеть очень заманчиво, если бы я не знала, что максимальный срок существования этих сервисных компаний составляет 3 месяца. Я вежливо отказалась. Тогда добрый начальник предложил мне написать заявление по собственному желанию. Мне пришлось снова вежливо отказаться, поскольку я была уверена, что могу принести много пользы своему банку, в работе меня все устраивало, да и в декретном отпуске я долго сидеть не планировала. Начальник очень расстроился моим решением и пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса в самое ближайшее время.
Свое обещание он выполнил. На этот раз на встрече также присутствовал начальник службы внутренней безопасности банка, и разговаривали мы уже только с ним. Сначала он тоже начал мило говорить мне о том, что сейчас самый лучший выход из той ужасной ситуации, в которую я попала, написать заявление по собственному желанию. Когда же он понял, что писать заявление я не буду, то его стиль поведения резко поменялся. Из милого коллеги, который искренне хочет помочь бедной девочке, так запутавшейся в своей непутевой жизни, что не может сама разобраться, он превратился в агрессивного сотрудника службы безопасности, который ведет себя так, как будто я кинула банк на несколько миллионов долларов. Он сказал, что таким безответственным поведением как сохранение беременности и отказ уволиться я ставлю под удар безопасность банка, что у банка нет причин выплачивать мне деньги за больничные листы и декретные отпуска, правда не смог объяснить, почему выплачивает банк, а не государство. Сказал, что прежде чем принимать решения о том, чтобы заводить детей, надо было получить согласие банка на это, а когда меня и это не испугало, то он спросил, не опасаюсь ли я за свое здоровье.
Беременная женщина ездит на работу на машине, мало ли что может случиться по дороге, а есть же и еще один ребенок, и не страшно ли мне за его здоровье, все-таки он еще так мал... Еще мне пообещали, что я больше не смогу устроиться ни на одну работу, поскольку в случае моего отказа написать заявление по собственному желанию мне будет обеспечен "волчий билет" и я навсегда останусь безработной. Я попросила изложить все вышеперечисленные угрозы в письменном виде, чтобы можно было общаться более официально и на этом мы расстались. На следующий день я взяла больничный лист и продлевала его до декретного отпуска. Спасибо, что угрозы остались только на словах и ни моей семье, ни мне ничего страшного никто не сделал, хотя понервничать заставили прилично.
После декретного отпуска мне предложили работу в другом банке и я с радостью на нее согласилась. Говорят, что трудности закаляют характер, но не уверена, что это может относиться к данному случаю.
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Nika713 • бывший сотрудник
20.08.2009 12:50
|Спасение утопающего - дело рук самого утопающего
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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«И настал тот счастливый день в моей серенькой жизни, и прошел я все испытания и проверки, и сообщили мне о положительном результате моей кандидатуры – УРА!!! Меня берут на работу в Агроимпульс Банк».
Довольный как мартовский кот, вышел я на работу в этот банк в далеком 2005 году. Как сейчас помню, на улице солнышко, тепло (август месяц), я еду на работу в свой первый рабочий день, даже не подозревая и не догадываясь, что скрывает от меня злосчастный декабрь 2007.
Мой отдел был замечательный, начальник отдела просто золото, а не человек. Коллеги за соседними столами аналогично. Ну, как и везде, не без своих «тараканов» - но этих «тараканов» с постоянной периодичностью вытравливали. В целом хорошо.
Буквально через пару месяцев банку стукнуло 15 лет и в этой связи, большое руководство банка дарит всем сотрудникам МРЦ поездку на 3 дня в теплые страны, с целью отпраздновать сие событие. Я поверить не мог такому счастью - не в том смысле, что едем на халяву за границу, а в то, что я попал в такой замечательный банк.
Собственно 15 лет отметили, и с ещё большим энтузиазмом (лично я, по крайне мере) после такого события (а я на тот момент всего лишь 2 месяца отработал), банк в своем обычном ритме продолжил работу в своей нелегкой стезе. Что сказать про вашего покорного слугу, на первый взгляд всё хорошо, и вы спросите: «А чего ты поставил отрицательный отзыв про банк?!» А вот это уже отдельная история, из серии «Как можно испортить мнение и отношение человека к чему-либо определенному в моменте. Краткий курс лекций».
В процессе работы менялись планы, руководители и стиль работы. Я работал и радовался, что называется, жизни. Попробуйте, найдите человека в серой толпе, которому в наше время нравилась бы работа, и он на неё ходил с удовольствием. Такие люди есть, но их единицы, ну может быть десятки в каждой области сферы труда, но не более того.
И вот в один из дней 2007 года приходит в банк целая команда «профессионалов» (с заглавной буквы рука не поднялась напечатать это слово, поэтому взял в кавычки, и ещё хочу заметить, все были начальниками, по крайне мере, у нас в банке) по розничным банковским услугам в количестве 6 или 7 человек, сейчас уже точно не помню - столько воды утекло. Услуг было возложено много на эти хрупкие плечи молодых и амбициозных руководителей, в этом месте попрошу без пошлости, услуги были исключительно банковского характера. А именно: эта команда была как буксир для Титаника, как вакцина для больного. По крайне мере, все так думали, а точнее всем так это преподнесли. Оказалось всё в точности наоборот.
Боцманом на этом буксире был знатный «моряк» Егор Т. и курс у «буксира» был такой – «Только вперед, ни шагу назад! Розница – наша задача», чем в принципе боцман со своей командой пиратов-головорезов и пытался заниматься. Да только не по зубам оказался этот Титаник-Агроимпульс тросам и канатам маленького и безнадежного буксира знатного боцмана Егора Т. С каждым днем эти самые канаты рвались и худели, вот-вот, уже казалось, что буксир сам пойдет на дно (не говоря уже о Титанике), но на удивление многих ему удавалось выходить из морской пучины без пробоин. Забегая вперед, скажу – пробоину ему всё-таки поставили, в северном ледовитом океане напоролся наш буксир на ледяную глыбу так сказать – сам свидетелем не был, очевидцы рассказывали.
И вот, собственно, как сложилась моя служба на борту этого буксира - да, собственно, никак. Все мои старания и покорное исполнение своих должностных обязанностей за 2,5 года этому предшествующих боцману оказались не по душе, и на очередном слете матросов мне лично боцман сообщил: Что в ближайшем порту у нас будет остановка и мне предлагается на выбор два варианта развития событий:
1. прыгаю за борт сам;
2. мне помогают прыгнуть за борт.
Вместе с тем дали понять, что это был Приказ, а приказы со старшими по званию, как вы все знаете, не обсуждаются, и мне стало беспокойно. Но в моей груди билось сердце молодого и горячего матроса и просто так, без «спасательного круга» прыгать за борт я не собирался. (В данном контексте «Спасательным кругом» я называю положенные по Трудовому законодательству гарантии, закрепленные в 27 главе Трудового Кодекса РФ, связанные с сокращением численности штата сотрудников).
Мои беспокойства были связаны с тем, что наш Титаник, а в частности матёрый боцман, наотрез отказывались выдавать «спасательный круг» и склоняли, так сказать, к суициду по сценарию «за борт прыгаю сам» с предсмертной запиской, мол: «В моей смерти прошу никого не винить и т.п.» На моё счастье, на этом буксире всё-таки ещё остались честные и порядочные люди из старой команды, которые собственно и помогли мне советом. Я написал официальное обращение к «капитану» Титаника, с подробным описанием проблемы и требованием «спасательного круга», с аргументацией «неумения плавать» и историей о том, как командующий состав буксира выбивает из меня предсмертную записку и предварительно продемонстрировал это творение боцману, который после его изучения в корне поменял свою позицию и, скрипя поржавевшим пультом управления на буксире, скомандовал «Полный назад!»
По результатам моей неравной битвы с командованием, справедливость оказалась на моей стороне, и я покинул борт буксира и Титаника по своей воле, но со «спасательным кругом» и очень нехорошим мнением и впечатлениями от случившегося.
По прошествии некоторого времени мне стало известно, что из всей команды Титаника, попавшей под сокращение, я один оказался укомплектованным «спасательным кругом», по всей видимости, из-за того, что я не умею молчать, когда обижают необоснованно. Эта история происходила в стенах мне уже неродного банка, расположенного в Москве на Гостиничной улице д.5 кор.10.
Ещё хотелось бы сказать всем коллегам, которых знаю, и которые просто по долгу своей службы мне являются коллегами: никогда не поддавайтесь на угрозы и уговоры. Закон на нашей стороне. И перед тем, как устраиваться на новый Титаник, проверяйте количество спасательных кругов и шлюпок. Всем удачи.
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KDA • бывший сотрудник
02.03.2009 13:54
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