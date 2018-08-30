Еще один прикол...

Называется прикол "Евроазиатский как-то его там банк".



С чего все началось. Звонок мне на мобильный: "Это банк... тру-ля-ля. Хотим пригласить вас на работу в *** отдел. Спрашиваю, сколько предложение по зарплате? Ну как указано у вас в резюме. Я спросил, а где они мое резюме нашли, по причине того, что я его нигде не размещал. А это, говорит, тайна. Вау! Какой я ценный кадр, оказывается... Сотрудник отдела персонала назначает собеседование с начальником. Прошу выслать мне на почту контакт со схемой проезда и отключаюсь...



Через пять минут мне перезванивают и просят сообщить адрес электронной почты. Я им говорю, он же есть в резюме. Мне говорят, что мол лучше продиктуйте... Диктую... Переспрашивают раз пять, в конце разговора я спрашиваю, а сайт банка не подскажете? Молчание на другом конце. А у нас нет сайта!



Собственно приходят письма (орфография и пунктуация аффтора сохранены):



От кого:

Е. П. <@eab.ru>

Дата: 14 Мар 2008 11:22:41



Тема: СОБЕСЕДОВАНИЕ



АДРЕС:



СТАНЦИЯ МЕТРО ВЛАДЫКИНО, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 2А



ПЕРВЫЙ ВАГОН ИЗЦЕНТРА, ВЫХОД К ГОСТИНИЦЕ ВОСХОД.



СЛЕДУЮЩЕЕ 4-Х ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ, КРАЙНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ.



ООО КБ «ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»



ТЕЛ. 401-31-81, ТРФ





Ждем Вас 17 марта в 11.00



Следом за ним:



Е. П. <@eab.ru>

14 Мар 2008 11:27:35



"ИЗВЕНИТЕ, НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОДЪЕХАТЬ К НАМ ВО ВТОРНИК К 11.00, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО"



О как! Думаю прикольно, хорошо, что заметил второе письмо. Особенно порадовало, что все написали БОЛЬШИМИ БУКВАМИ и "ИЗВЕНИТЕ"



Ну, собственно, перезваниваю 17 марта, чтобы уточнить время приезда и встречу. Подтверждают...



В назначенное время приезжаю по адресу (даже заранее приехал минут за сорок до указанного времени) и долго ищу банк по причине, что его по указанному адресу нет. То есть там есть вывеска то ли бывшего супермаркета, то ли ресторана "ЗОЛОТОЙ ВЕК". Я обошел все вокруг по адресу Алтуфьевское шоссе в поисках банка. Ну нет его - ни вывески, ни указателя, ничего... Позвонил по вышеозначенному телефону. Мне по телефону сказали, какой я тупой, что не могу найти их банк, что это крайняя дверь слева - вот это и есть банк... Я спросил, под вывеской супермаркета, чтоль, мне ответили, не знаем, типа ищите крайнюю дверь...



Ура! Я нашел все же продовольственный магазин "Золотой век" (тьфу, банк) и решил подождать вышеозначенного "ТРФ". А "ТРФ" как не было в 11.00, так и в 11.30 тоже не было... Внутри помещения я увидел такое... Отвалившуюся лепнину после типа евроремонта, абсолютно рыжий обшарпанный потолок и такой же оперзал - видимо, сказалось наследство продовольственного магазина... В 11.40 ко мне подошел дядечька средних лет (по виду клерк среднего звена крупного банка) и пригласил в переговорную...



В переговорной выяснилось, что это ПП данного банка или ЗП, ну не суть. Меня спросили по типу, а на кой я вообще сюда приехал? Не дав ни визитку свою, ничего. Я обьяснил, что, мол, позвонили, пригласили, на какую вакансию, не уточнили. Рассказал, что умею, какие навыки и т.п. Сказал, что мол есть солидная клиентская база, в т.ч. с так всеми любимыми остатками. На что получил прикольный ответ: а нам клиенты не нужны, у нас своих хватает...



Во время разговора пришел еще один человек, как звать не помню... Но, короче, не представился, тоже рассказывал по типу мол есть, надо тоже работу организовать, но клиенты тоже не нужны, своих хватает...



Благополучно распрощались и я пошел... Подальше от этого продмага, ресторана и банка в одном лице...