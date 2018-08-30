В "Евротрасте" я была на позиции стажера, одновременно учась на 5-м курсе.



1. З/п. Первые 3 месяца вообще работала бесплатно. Ну да ладно, я осознанно на это шла: все-таки пришла к ним совсем без опыта, ума набиралась, приходила позже (ибо они не соизволили мне сделать магнитный пропуск и я была просто выгуждена приходить позже, чтобы кто-то спускался и пропускал меня).



Еще 6 месяцев - 10.500 рублей за 4 дня в неделю (с тем, что я порой задерживалась. К концу стала уходить как по звонку в 18-00, ибо поняла, что никто мои старания никогда не оценит). Один раз, интереса ради, посчитала, сколько была бы моя з/п, если б работала 5 дней: 10 500/4*5=13 125... Далековато от рыночной з/п, не находите? Это при том, что выполняла и работу рядовых сотрудников отдела (когда кто-либо уходил в отпуск), и свою (сдавала документы в архив за несколько лет работы отдела), и постоянно была девочкой на побегушках у всего отдела. Кстати, сами сотрудники отдела, насколько мне известно, получали неплохо.



2. Из-за того, что я работала не 5, а 4 дня в неделю (писала диплом и серьезно готовилась к ГОСу), в штат меня не взяли, и работала я по договору о возмездном оказании услуг. Ну, тут уж о соцпакете речи накакой не идет. Так что не оценивала. Хотя, конечно, получив около 7 тыс. в тот месяц, когда заболела гриппом и неделю лежала дома пластом с температурой, оч. хотелось плакать...



3. Коллектив. В принципе, в основном девочки в отделе работали неплохие. Но из 7 сотрудников на момент моего прихода из 3-х человек, с которыми я общалась более всего, 2 уволились и одна ушла в декрет. Еще один нормальный человек пришел.... И, не дожидаясь конца испытательного срока ушел, не выдержав сложившийся на тот момент серпентарий. Так что оценку "4" поставила за тот коллектив, в который пришла. От которого уходила - единица не задумываясь.



4. Руководство. Отдельный долгий развогор о двух непосредственных начальницах... Просто обосную оценку - поставила бы единицу, но, посмотрев фильм "Дьявол носит Прада" поняла, что бывает и хуже.



5. Общий комфорт. Одним словом - серпентарий. Не единица тоьлко потому, что как-то я выжила там эти ужасные 9 месяцев...



Ни дня не жалела об уходе.



Возможно, в других отелах ситуация там другая, и были в банке нормальные и даже очень хорошие люди (например, зам. глав. бухгалтера - Галина Тимофеевна), но лекарства от нервов стоят намного дороже, чем я бы там смогла заработать.