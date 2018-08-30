Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Ниже среднего
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась в этот банк в 2008 году. С каждым годом работать все хуже. Счастливые лица людей, нашедших новую работу и подписывающих обходной листочек – живое подтверждение сего факта. Зарплата не индексируется. Единственный способ добиться ее повышения – это найти новую работу и написать по собственному желанию. Премий и бонусов не существует вовсе, как и соцпакета. Зарплата состоит из двух частей: оклада и так называемой бонусной части (50% на 50%). Возможностей карьерного роста практически нет - большинство руководителей берут со стороны.
Это все цветочки. Теперь ягодки.
4 февраля 2011 года (это была пятница) на карточки сотрудников должны были зачислить январскую зарплату. Однако вместо зарплаты пришло письмо, что по техническим причинам деньги дадут только в понедельник. В тот же день руководство банка собрало всех руководителей. Вернувшись, руководители управлений и департаментов со скорбными лицами сообщили своим сотрудницам и сотрудникам, что в январе все получат на 20% меньше, т.к. банк плохо отработал в прошлом году!
При этом лишили 20% абсолютно всех сотрудников, включая уборщиц и водителей.
Что будет с февральской зарплатой и насколько ее решат понизить задним числом, пока не понятно. Но уже сейчас новую работу ищут целыми отделами. Скоро у банка появится много новых вакансий. Надеюсь, что отзыв будет полезен людям, которым возможно будут предлагать устроиться в Евротраст.
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Lilu85 • бывший сотрудник
22.02.2011 20:52
|Странный банк с никчемной кадровой политикой
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В принципе правильно сказано выше: "Самый скучный банк".
1. Генеральный носится с идеями, и идеи-то во многом правильные, но беда в том, что принимают людей на должности руководителей проектами сплошь бездарных, отчасти даже некомпетентных, но с одним обязательным качеством - желанием выслужиться. Результат - на бумаге провозглашают что-то (возможно интересное), отдают на контроль "бездарям", они задергивают всю региональную сеть своими бестолковыми и отчасти даже противоречащими распоряжениями, всю идею сливают в канализацию, докладывают генеральному, какие титанические усилия приложили они, и как все запороли на местах в регионах. Мнение на местах внимательно выслушивают "мимо ушей".
2. К персоналу относятся как к пленникам. Стимулов - ноль. Зарплата не повышается никому и никогда. Сумел при устройстве на работу выбить нормальный оклад - будешь получать. Не сумел - будешь получать сколько смог выторговать, в то время как новых людей на гораздо меньшие должности будут принимать с большей оплатой. И так годами.
3. Стимулировать персонал - такое выражение здесь не известно. Если что-то не нравится, это обсуждать и объяснять не будут, шансов не дадут, просто меняют людей и все. Самое интересное, что новым так же особо не объясняют, что конкретно нужно, и все повторяется по кругу. Кадры меняются, "бездари" докладывают о своих заслугах и о "виновных".
4. Поскольку видишь как толковые идеи сливают в канализацию, и при чем как бы и ты к этому причастен (поскольку выполнял бредовые распоряжения замов), то обстановка удручающая.
5. Если есть по какому-то рабочему моменту несколько способов решения, то здесь примут самое бестолковое, привлекающее максимум специалистов, затягивающееся на максимум времени, приносящее минимум результата решение. Объяснять - бесполезно.
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ko0g • бывший сотрудник
05.04.2010 18:00
|Легко и комфортно
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в банке 7 месяцев. Довольна, все очень нравится. Зарплата несколько выше среднестатистической работы в банке на аналогичной должности в регионе. Соцпакет предоставлен полностью, зарплата вся белая.
Коллектив вполне себе хороший, люди все вменяемые, без снобизма и загибания пальцев, на любой вопрос терпеливо объясняют и инструктируют. Руководство очень молодо и демократично, на мой взгляд. Мне работать в этом банке хорошо и комфортно, чего и всем желаю.
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financial girl • сотрудник
17.12.2007 15:13
|Сбегала оттуда, не оглядываясь
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В "Евротрасте" я была на позиции стажера, одновременно учась на 5-м курсе.
1. З/п. Первые 3 месяца вообще работала бесплатно. Ну да ладно, я осознанно на это шла: все-таки пришла к ним совсем без опыта, ума набиралась, приходила позже (ибо они не соизволили мне сделать магнитный пропуск и я была просто выгуждена приходить позже, чтобы кто-то спускался и пропускал меня).
Еще 6 месяцев - 10.500 рублей за 4 дня в неделю (с тем, что я порой задерживалась. К концу стала уходить как по звонку в 18-00, ибо поняла, что никто мои старания никогда не оценит). Один раз, интереса ради, посчитала, сколько была бы моя з/п, если б работала 5 дней: 10 500/4*5=13 125... Далековато от рыночной з/п, не находите? Это при том, что выполняла и работу рядовых сотрудников отдела (когда кто-либо уходил в отпуск), и свою (сдавала документы в архив за несколько лет работы отдела), и постоянно была девочкой на побегушках у всего отдела. Кстати, сами сотрудники отдела, насколько мне известно, получали неплохо.
2. Из-за того, что я работала не 5, а 4 дня в неделю (писала диплом и серьезно готовилась к ГОСу), в штат меня не взяли, и работала я по договору о возмездном оказании услуг. Ну, тут уж о соцпакете речи накакой не идет. Так что не оценивала. Хотя, конечно, получив около 7 тыс. в тот месяц, когда заболела гриппом и неделю лежала дома пластом с температурой, оч. хотелось плакать...
3. Коллектив. В принципе, в основном девочки в отделе работали неплохие. Но из 7 сотрудников на момент моего прихода из 3-х человек, с которыми я общалась более всего, 2 уволились и одна ушла в декрет. Еще один нормальный человек пришел.... И, не дожидаясь конца испытательного срока ушел, не выдержав сложившийся на тот момент серпентарий. Так что оценку "4" поставила за тот коллектив, в который пришла. От которого уходила - единица не задумываясь.
4. Руководство. Отдельный долгий развогор о двух непосредственных начальницах... Просто обосную оценку - поставила бы единицу, но, посмотрев фильм "Дьявол носит Прада" поняла, что бывает и хуже.
5. Общий комфорт. Одним словом - серпентарий. Не единица тоьлко потому, что как-то я выжила там эти ужасные 9 месяцев...
Ни дня не жалела об уходе.
Возможно, в других отелах ситуация там другая, и были в банке нормальные и даже очень хорошие люди (например, зам. глав. бухгалтера - Галина Тимофеевна), но лекарства от нервов стоят намного дороже, чем я бы там смогла заработать.
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Веруня85 • бывший сотрудник
23.11.2007 17:07
|Небольшой семейный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в этом банке чуть больше года. Впечатления, скорее, положительные. Небольшой семейный банк, совет директоров которого возглавляет господин Крысин, а в правление входит госпожа Литвинова - очаровательная, кстати, женщина... Все было очень спокойно, по-домашнему, если не считать скандала с уходом в Связь-Банк Ширинской и сотоварищи.
Была в 90-х годах такая реклама, где сидят клерки в нарукавниках, монотонно переварачивают бумажки и голос за кадром "Рикк-банк - самый скучный банк". К Евротрасту это подходит. Тихо, спокойно, никто мозги не компостирует. Конечно, в разных отделах с разным начальством бывает по-разному, но средняя температура по больнице в норме.
Единственная проблема для сотрудников это глава совета директоров. У него очень богатая фантазия и неуемное желание стать пионером - в части продвижения какого-нибудь продукта на рынке. А так как коллектив в банке весьма расслабленный, то и инициативы господина Крысина не находят одобрения в массах и встречаются сотрудниками скептически. Правда, время от времени банк нечто инновационное все же запускает.
Весной в банке сменилась команда топов - из варягов в правлении остались управделами Журин, да Наталья Литвинова. Может новые менеджеры привнесут в банк что-то принципиально новое, но вряд ли - скорее, все останется так, как было...
Резюме. Банк неплохой, но в плане профессионального развития там сложновато...
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Зоосадов • бывший сотрудник
22.05.2007 19:43
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