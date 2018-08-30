Коротко о данном Банке (и банком то мне его назвать трудно). Зарплата "черная" - её нам руководитель в конвертах выдавал. Соцпакет отсутствует совсем, ни ДМС, ни выплат к памятным датам, ни пособий нормальных, ни отпускных нормальных (поскольку зарплата "черная"). Все продукты "закрыли", скучно стало работать. Никакого профессионального роста, особенно для менеджера по продажам, потому что продавать нечего. Хотя нет, есть, скоро те, кто остался, начнут впаривать тем клиентам, кто случайно зашел НПФ, угадайте чей? Конечно ВТБ! Кредиты только под залог недвижимости, поэтому можно сказать, что их нет. Вклады и их нет, только для переоформления. Новичкам-вкладчикам дорога закрыта. Ужос, ужос, ужос. Никому не советую идти туда. Если только вас устраивает оклад в 5000 и график 6/1.