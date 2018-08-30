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|"Бывает и так..." - это когда временно, а когда постоянно - это уже "Так и будет..."
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Да. Определённо, там есть проблема с руководством. Особенно на месте. Насколько я понял, речь идёт про Краснознаменск (я уверен). С тех пор, уважаемый Akdeniz, уволилось пока 19 человек (Исключительно из-за руководства). Что сказать? Хорошую политику проводит банк. Выращивает специалистов для других банков, которым не приходится вкладывать в образование сотрудников ни копейки. Самое смешное, что управляющий (ИО), пугает увольняющегося сотрудника тем, что обратно банк на работу его уже не примет!
Ведущий бухгалтер вообще волшебный. Всю свою работу свалила в оперзал и кассу, а сама может только по телефону трепаться, орфографические ошибки выявлять (не все) и "Эйвон" продавать. А вообще, несмотря на трудности последних дней, банк замечательный и ему вполне можно доверять.
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Rikoshet • бывший сотрудник
08.10.2008 21:16
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Администратор:
Поскольку счесть данный отзыв положительным не представляется возможным, пусть будет нейтральным.
|Бывает и так...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброе время суток!
Было время, когда я работал в Банке "Московский капитал", время было неплохое, сказать нечего. Я работал в Региональном центре "Западный" - кому надо, тот поймет. Есть ОДИН БОЛЬШОЙ МИНУС:
Руководство РЦ живет по принципу "Разделяй и властвуй" . Хороших людей превратили бог знает во что!
А что говорить, вот факты: одному из отделений Регионального центра в сентябре 2007 года исполнился год и посмотрите на смену кадров: ушли как водители, так и замеситель управляющего, в общем - 5 человек. А в октябре прошлого года в течении 2,5 недель ушли двое (!) лучших операционистов. Всегда было, что руководитель защищал своих сотрудников, а здесь угрозы, угрозы, угрозы... Бывает накосячишь по-неопытности, стараешся исправиться, а тебя "мордой по батарее" хрясь... Пытаешься объяснить - а это уже считается личный конфликт, а личный конфликт напрямую влияет на твою премию. Странно как-то. Люди боятся такое руководство, а ведь бояться не значит уважать.
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akdeniz • бывший сотрудник
05.01.2008 03:16
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