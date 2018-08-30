Доброе время суток!



Было время, когда я работал в Банке "Московский капитал", время было неплохое, сказать нечего. Я работал в Региональном центре "Западный" - кому надо, тот поймет. Есть ОДИН БОЛЬШОЙ МИНУС:

Руководство РЦ живет по принципу "Разделяй и властвуй" . Хороших людей превратили бог знает во что!



А что говорить, вот факты: одному из отделений Регионального центра в сентябре 2007 года исполнился год и посмотрите на смену кадров: ушли как водители, так и замеситель управляющего, в общем - 5 человек. А в октябре прошлого года в течении 2,5 недель ушли двое (!) лучших операционистов. Всегда было, что руководитель защищал своих сотрудников, а здесь угрозы, угрозы, угрозы... Бывает накосячишь по-неопытности, стараешся исправиться, а тебя "мордой по батарее" хрясь... Пытаешься объяснить - а это уже считается личный конфликт, а личный конфликт напрямую влияет на твою премию. Странно как-то. Люди боятся такое руководство, а ведь бояться не значит уважать.