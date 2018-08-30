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|А все, оказывается, не так и плохо
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Покинула "Адмиралтейский" этим летом. И вот, положа лапти на сердце, тянулись эти самые лапки написать гадости. И мнооого. Ибо наболело.
Скандалы были почти нормой жизни, ибо начальник был (да и есть сейчас) ни о чем. А работать за неё... даже не за спасибо, а по принципу «раз помог и уже должен»! Извините, мы не бессмертные пони! Хотя это уже проблема высшего руководства филиала. Сами же в ранг принцесс возводят, а потом не знаю, что с ними делать. А сейчас, пройдя по банкам, я поняла, что не так все и запущено. Проблемы в общей организации работы. Не знаю, может руководство не замотивированно эти вопросы решать… Ну да что уж там… Удачи банку Адмиралтейский!
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Firiat • бывший сотрудник
11.11.2014 19:23
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Администратор:
Пока без оценки.
|Было очень интересно с Вами!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась в этот банк в 2008 году (это был мой первый банк, и на тот момент мне только исполнилось 18 лет), работать начала в ДО "Рогожская застава" сначала в должности ведущий специалист по привлечению клиентов. Нужно сказать, что в тот момент именно в этом банке готовили настоящих "привлеченцов", каждую неделю проводились совещания непосредственно с руководством банка, приглашались известные люди просто для общения и умения раскрепощаться, каждую неделю мы готовили планы привлечения, объясняли как мы хотим привлечь, как мы действуем и т.д. Это было действительно интересно!!! Были журналы, корпоративы, прекрасный отдел открытия счетов!
Затем меня повысили до операционного работника, и я уже приступила к непосредственному обслуживанию клиентов. Ну что сказать, только сейчас, спустя годы, я понимаю, что если бы ни эта возможность и ни этот банк, вряд ли бы я сейчас в свои 22 года стала Начальником ОПЕРУ! У меня были очень хорошие учителя! Светлана Анатольевна, Татьяна Михайловна - это просто люди от Бога! Они научили меня всему что знали сами и даже большему!!! Я хочу сказать также огромное спасибо высшему руководству банка за ваш труд! Я была рада работать с Вами!
Админ: Могли бы подробнее описать остальные стороны работы в банке?
Y@roslavna: В банке по операционной работе достаточно легкие программы, по крайней мере для новичков, все счета открываются автоматически (я про переводы, например), достаточно легко открывать счета юр.лицам (работая в других банках, я поняла, что по сравнению это были достаточно "волшебные" условия, т.к в ДО мы только собирали документы, а уже девочки в головном сами открывали счета готовили пакет документов).
Был (по крайней мере) хороший отдел по кредитованию, отдел инкассации. Да, зарплата была не очень большая, но для человека без опыта, которому дали такой толчок в жизни, я считаю, это вполне нормально.
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Y@roslavna • бывший сотрудник
20.02.2012 17:45
|От бывшего сотрудника
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я тоже недавно уволилась. Работала в доп.офисе. Коллектив был класс. Очень дружелюбный и грамотный начальник. Очень компентентный и всегда готов помочь. Девочки, с которыми я работала, тоже очень многому меня научили. Мы все очень дружили. Не хотела совсем уходить, но зарплата желает лучшего . Конечно, минус банку, что нет специального обучения для новых сотрудников, т.к. в разных банках все по-разному. Обучаешься во время работы. А то, что не платят за последний месяц - это точно. Мне тоже не заплатили.
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lili1234 • бывший сотрудник
27.09.2011 19:49
|Воспоминания о банке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Если у вас нет опыта и вы согласны на маленькую зарплату - то вам именно сюда! Здесь вас научат, если вам повезет, и у вас будет шанс научиться выживать за очень... маленькую зарплату. Такой шанс, наверно, вы найдете только в Макдональдсе.
Когда я пришла в банк, то пришлось учиться самой (начала работать без опыта и не имела общего представления о банке). Уже через месяц меня послали на замены в отделения. То, что я не все знала, это никого не волновало. Мне говорили, что это мои проблемы, я звонила в ЦО и девочки мне помогали и объясняли все по телефону (за что огромное спасибо валютному отделу). Мне самой приходилось изучать все положения и искать помощи, кто бы мне мог объяснить какие-то вещи. Если я не успевала что-то сделать и мне приходилось оставаться после работы по собственной инициативе, это не оплачивалось (даже если это будет инициатива банка, вам даже "спасибо" не скажут). А оставаться приходилось очень часто. Когда обращалось за помощью, чтобы взяли дополнительного человека, в ответ руководство говорило: "Если ты не успеваешь - значит ты плохой сотрудник." Если кто-то из сотрудников говорил в ответ, что уволится, руководство "сверху" отвечало, что незаменимых людей нет.
Первый месяц вам заплатят только половину з/п, т.к. она делится на небольшой аванс, 2я часть з/п и премия, которая платится только в следующем месяце после 20-х чисел. Поднимают з/п очень редко, и то если поднимут, то не больше 2 т.р.
Я уволилась несколько месяцев назад и мне до сих пор не заплатили премию за последний месяц, который я полностью отработала. Т.е. за последний месяц вам тоже заплатят только половину з/п (т.к. премия в основном составляет 40-50% от всей з/п.). А отработать за 10-12 тыс. почти по 10 часов в день тоже как-то обидно.
P.S. У вас будет выбор, работать лучше в доп.офисах. Управляющие там намного лояльней, чем в ЦО.
Админ: Сколько проработали в банке? В каком подразделении?
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Olga# • бывший сотрудник
22.09.2011 16:04
|Обратите внимание
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу всех предупредить изначально, что работать в этой канторе, а иначе никак не назвать, не советую никому! Когда я только устраивалась работать в этот банк, я была довольна всем. Проработав месяц, в день заработной платы, я узнаю, что моя з/п будет ниже обещанной на собеседовании. Я была в недоумении. Почему?! На самом деле, процесс обмана новых сотрудников существует уже давно (это я узнала уже потом).
Но и это еще не всё! После прохождения испытательного срока, об увеличении заработка тоже можно забыть. Выходит, обманули с объемом з/п и потом ничего не доплачивают. Обещали премии, за перевыполнение плана и т.д. Никаких премий! О дружном коллективе вообще говорить не приходиться. Атмосфера в компании невыносимая. С радостью уволюсь, как только найду новое место работы. Находиться здесь с каждым днем сложнее и сложнее. С учетом того, что руководитель некомпетентен.
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K@pRiz • сотрудник
15.01.2010 11:18
|Зачем обещать, если не хочешь выполнять?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв перенесен из Народного рейтинга.
Автор: DOA
Когда устраивалась на работу, обещали одну зарплату, но по факту оказалось, обещания не выполняются, и не у меня одной. В операционном отделе заправляет Баранцева, которая обговаривает з/п, а потом хочет подписывает, хочет нет, смотрит, есть ли работа в доп. офисе. Какая мне разница - есть она или нет? Надо было все обговаривать на собеседовании, как Галина Николаевна.
Три месяца не могла деньги получить нормально, расчитывать з/п, как оказалось, тоже не умеют. Только при увольнении рассчитали, наконец-то!
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klena • бывший сотрудник
17.06.2008 10:59
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