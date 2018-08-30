Если у вас нет опыта и вы согласны на маленькую зарплату - то вам именно сюда! Здесь вас научат, если вам повезет, и у вас будет шанс научиться выживать за очень... маленькую зарплату. Такой шанс, наверно, вы найдете только в Макдональдсе.



Когда я пришла в банк, то пришлось учиться самой (начала работать без опыта и не имела общего представления о банке). Уже через месяц меня послали на замены в отделения. То, что я не все знала, это никого не волновало. Мне говорили, что это мои проблемы, я звонила в ЦО и девочки мне помогали и объясняли все по телефону (за что огромное спасибо валютному отделу). Мне самой приходилось изучать все положения и искать помощи, кто бы мне мог объяснить какие-то вещи. Если я не успевала что-то сделать и мне приходилось оставаться после работы по собственной инициативе, это не оплачивалось (даже если это будет инициатива банка, вам даже "спасибо" не скажут). А оставаться приходилось очень часто. Когда обращалось за помощью, чтобы взяли дополнительного человека, в ответ руководство говорило: "Если ты не успеваешь - значит ты плохой сотрудник." Если кто-то из сотрудников говорил в ответ, что уволится, руководство "сверху" отвечало, что незаменимых людей нет.



Первый месяц вам заплатят только половину з/п, т.к. она делится на небольшой аванс, 2я часть з/п и премия, которая платится только в следующем месяце после 20-х чисел. Поднимают з/п очень редко, и то если поднимут, то не больше 2 т.р.



Я уволилась несколько месяцев назад и мне до сих пор не заплатили премию за последний месяц, который я полностью отработала. Т.е. за последний месяц вам тоже заплатят только половину з/п (т.к. премия в основном составляет 40-50% от всей з/п.). А отработать за 10-12 тыс. почти по 10 часов в день тоже как-то обидно.



P.S. У вас будет выбор, работать лучше в доп.офисах. Управляющие там намного лояльней, чем в ЦО.



Админ: Сколько проработали в банке? В каком подразделении?