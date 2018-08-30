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|Осторожно Трансстройбанк!!!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот прошел год, как я расстался с Транстройбанком точнее его подразделение в городе Липецке! А все так хорошо начиналось.... Зарплата в разы больше чем на предыдущей работе, коллектив в Липецке подобрался отличный, все профессионалы в своей сфере. Потом была поездка в Москву знакомство с непосредственным руководством и собственно с "Отцами" владельцами банка! Посмотрел я на свое руководство и немного расстроился, дело в том, что я знал и умел намного больше чем, эти мальчики из СБ. Но про себя решил так, что в связи с этим и ЗП у тебя больше чем на прежнем месте работы. Это был декабрь 2013 года, а с Нового года началась "клоунада".
Я не буду много и подробно рассказывать про работу СБ банка, но хочу сказать ,что с такими безобразиями как в этом банке я встретился впервые! О чем я докладывал своему руководству, но в виду того, что СБ в этом банке особой роли не играет ни в каких процессах, я добился того, что меня через 4 месяца просто уволили, так сказать с оптимизировали. И так итог я - безработный! Может быть не нужно было слишком много возмущаться по поводу ведения счетов некоторыми юридическими лицами. Но за это данный банк был наказан ЦБ в декабре 2014 года. А я считаю, что не нужно было изначально с этими "банкирами" вообще связываться. Внимание всем, кто хочет устроится на работу в этот банк, будьте осторожны этот банк работает не по правилам ЦБ РФ, а по каким-то своим правилам!!!
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1
Getman74 • бывший сотрудник
09.04.2015 10:35
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Не верьте обещаниям
|не голосовал
|Если кому-то когда-нибудь предложат работать в этом банке, даже не стоит идти на собеседование. Это совок. Самый натуральный. Сбер по сравнению с этим "банком" просто продвинутый европейский банк. Условия работы отвратительные, совдеп в чистом виде. Отношение к людям не то что равнодушное, а просто пренебрежительное. Сотрудники от туда бегут со всех ног. Не видитесь на ту зп, которую они предлагают, это только слова. Еще у них есть ДМС. Но поверьте, это не плюс, это не понятно что. Не понятно что за страховая, что за клиники, это можно вообще не рассматривать как плюс к работе. При подписании договора вас будет ожидать неприятный сюрприз, причем договор с вами подпишут не в первый день, а где-то через неделю. Отдел кадров (если можно назвать так двух человек) вообще не особо напрягается. Для них главное, чтобы вы пришли, а потом, когда вы уже уволитесь со своей предыдущей работы, им будет глубоко на вас плевать. Если бы я знал это раньше, никогда бы не променял предыдущую работу на это .....о! Граждане, будьте бдительны, не верьте тому, что они обещают, помните - обещанного три года ждут (а судя по рассказам сотрудников, все еще работающих там, - не три и не пять!)
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0
ELFI • несостоявшийся сотрудник
29.10.2012 22:51
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