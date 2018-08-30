Вот прошел год, как я расстался с Транстройбанком точнее его подразделение в городе Липецке! А все так хорошо начиналось.... Зарплата в разы больше чем на предыдущей работе, коллектив в Липецке подобрался отличный, все профессионалы в своей сфере. Потом была поездка в Москву знакомство с непосредственным руководством и собственно с "Отцами" владельцами банка! Посмотрел я на свое руководство и немного расстроился, дело в том, что я знал и умел намного больше чем, эти мальчики из СБ. Но про себя решил так, что в связи с этим и ЗП у тебя больше чем на прежнем месте работы. Это был декабрь 2013 года, а с Нового года началась "клоунада".



Я не буду много и подробно рассказывать про работу СБ банка, но хочу сказать ,что с такими безобразиями как в этом банке я встретился впервые! О чем я докладывал своему руководству, но в виду того, что СБ в этом банке особой роли не играет ни в каких процессах, я добился того, что меня через 4 месяца просто уволили, так сказать с оптимизировали. И так итог я - безработный! Может быть не нужно было слишком много возмущаться по поводу ведения счетов некоторыми юридическими лицами. Но за это данный банк был наказан ЦБ в декабре 2014 года. А я считаю, что не нужно было изначально с этими "банкирами" вообще связываться. Внимание всем, кто хочет устроится на работу в этот банк, будьте осторожны этот банк работает не по правилам ЦБ РФ, а по каким-то своим правилам!!!