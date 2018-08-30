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|Солидарна с предыдущим отзывом на предмет трудоустройства
|не голосовал
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Чисто случайно нашла этот отзыв. В конце прошлого года так же вела переговоры на предмет трудоустройства в банк. Все то же самое, что и у пред. оппонента, переписка, забавный представитель бизнеса на собеседовании, СБ и т.д. А потом они резко "исчезли", уж было подумала, что в банке совсем все плохо, накрыла их ключевая ставка.
Шла на проект по доработке интернет-банка, карт лояльности. Их руководитель проекта со стороны ИТ не справлялся, искали замену. Судя по наличию все того же handy-bank, разрабатывают до сих пор..
Рада, что не присоединилась к их команде, и дело даже не в том, что имею что-то против банка. Просто я разрабатываю серьезные прикладные решения для банков и не работаю на "бизнес в коротких штанишках"
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limbo • несостоявшийся сотрудник
09.02.2015 22:14
|Как я устраивалась на работу в "БАНК"
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На сайте Hh.ru 24 марта откликнулась на вакансию кредитного аналитика МСБ компании ООО "Брио Финанс"- В. М-ин. 26 марта приехала на собеседование (это оказался Финпромбанк, назначили еще одно с руководством на 05 апреля. Все замечательно, обговорили условия, должностные инструкции, оклад. Начальник отдела управления корпоративного бизнеса Т.С. М-ва осталась довольна. Я заполнила анкету для соискателя, копии документов для проверки СБ. Через неделю мне сообщили, что я прошла СБ, озвучили полное название моей должности и обрадовали - у них нет рабочего места! Попросили подождать, то у них ответственный сотрудник отдела кадров отсутствует, то специалист по оборудованию (ИТ), и решить эту проблему может только зам.председателя банка по клиентской работе.
Меня каждый день кормили обещаниями, вроде бы и приняли, и в то же время - нет!!! Я как последняя "лохушка" верила всем обещаниям, работу не искала, сняла с сайта все резюме (меня же приняли!!), отказалась от собеседований, хотя были действительно достойные предложения....
22 апреля не выдержала и снова позвонила г-же М-вой, она трубку не брала, г-н М-ин тоже был занят. Я решила попробовать позвонить тому самому зам. преду Алексею Вячеславовичу, который на собеседовании притчу замечательную рассказывал.... не соединили. В итоге, ЭТО У НИХ НАЗЫВАЕТСЯ СТРЕСС-код!!!! И естественно я его не прошла, это мне объяснила М-ва Т.С. Видите ли, я решила через её голову перепрыгнуть! А она даже не задумалась, зачем принимать на работу, если нет рабочего места... почему нужно кормить обещаниями, они просто издевались... и мне приходилось каждый день врать ребенку, что у мамы есть работа, отговаривалась что уже приняли и поэтому не ищу....Сегодня 24 апреля и с завтрашнего дня я уже работаю - гораздо лучше, должность... именно туда, где отказалась в начале апреля.... Я просто потеряла месяц и доверие к такому "ЗАВЕДЕНИЮ".
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Эмыч • несостоявшийся сотрудник
26.04.2013 23:47
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