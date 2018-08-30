На сайте Hh.ru 24 марта откликнулась на вакансию кредитного аналитика МСБ компании ООО "Брио Финанс"- В. М-ин. 26 марта приехала на собеседование (это оказался Финпромбанк, назначили еще одно с руководством на 05 апреля. Все замечательно, обговорили условия, должностные инструкции, оклад. Начальник отдела управления корпоративного бизнеса Т.С. М-ва осталась довольна. Я заполнила анкету для соискателя, копии документов для проверки СБ. Через неделю мне сообщили, что я прошла СБ, озвучили полное название моей должности и обрадовали - у них нет рабочего места! Попросили подождать, то у них ответственный сотрудник отдела кадров отсутствует, то специалист по оборудованию (ИТ), и решить эту проблему может только зам.председателя банка по клиентской работе.



Меня каждый день кормили обещаниями, вроде бы и приняли, и в то же время - нет!!! Я как последняя "лохушка" верила всем обещаниям, работу не искала, сняла с сайта все резюме (меня же приняли!!), отказалась от собеседований, хотя были действительно достойные предложения....



22 апреля не выдержала и снова позвонила г-же М-вой, она трубку не брала, г-н М-ин тоже был занят. Я решила попробовать позвонить тому самому зам. преду Алексею Вячеславовичу, который на собеседовании притчу замечательную рассказывал.... не соединили. В итоге, ЭТО У НИХ НАЗЫВАЕТСЯ СТРЕСС-код!!!! И естественно я его не прошла, это мне объяснила М-ва Т.С. Видите ли, я решила через её голову перепрыгнуть! А она даже не задумалась, зачем принимать на работу, если нет рабочего места... почему нужно кормить обещаниями, они просто издевались... и мне приходилось каждый день врать ребенку, что у мамы есть работа, отговаривалась что уже приняли и поэтому не ищу....Сегодня 24 апреля и с завтрашнего дня я уже работаю - гораздо лучше, должность... именно туда, где отказалась в начале апреля.... Я просто потеряла месяц и доверие к такому "ЗАВЕДЕНИЮ".