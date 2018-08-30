Претендовала на должность "Главный экономист ДО" (по юр. лицам). Общалась со службой подбора персонала - все корректно, вовремя, вежливо. Прошла собеседование с руководителем ДО, пообщались по открытой вакансии - друг друга устроили. Необходимо так же было пройти собеседование с начальником дирекции по данному направлению. Девушку зовут Олеся, отчество, к сожалению, не запомнила. Изначально девушка опоздала более чем на 15 минут, что не есть хорошо, но можно понять рабочий процесс и высокая должность вносят свои коррективы.



На собеседовании было видно, что она не удосужилась прочитать мое резюме, прежде чем провести интервью. По ходу читала абзацы, которые ей попадались на глаза и походя же задавала вопросы. Было видно, что ей то ли крайне все равно на происходящее, то ли оно ее откровенно тяготит. Не понимаю, к чему вообще тогда было назначать встречу, в таком случае. В моем резюме крайне подробно описан мои рабочие обязанности, навыки и умения, для того, чтобы не тратить время интервьюера и свое на "разжевывание" основных моментов. И тем не менее, не прочитав ничего, не сделав для себя никаких выводов девушка просто задавала вопросы. Как я поняла данная позиция подразумевает достаточно широкий спектр обязанностей по обслуживанию физ/юр. лиц, в том числе нестандартные операции, которые мало используются в других банках. К примеру, меня спрашивали работала ли я: с банковскими ячейками, счетами драг. металлов, с переводами без открытия счета, с картотеками, открывала ли счета резидентам и не резидентам (юр. и физ.лицам), проведение валютных операций, вклады и депозиты, кредитование, кросс-продажи банковских продуктов, работа и подключение клиентского Банк-клиента, РКО юр.лиц (чеки, объявления, выписки, п/п и т.д.). Так же были заданы вопросы в узкоспециализированых областях. Когда я сказала о том, что все с чем я работала перечислено у меня в резюме и при первичном собеседовании с руководителем ДО мне не было озвучено, что фронт работы настолько "разбросан", мне было сказано, что да, это не прописывается в требовании к вакансии и не озвучивается изначально, но специалист общающийся первоначально с клиентом должен знать ВСЕ. и уметь это все - сделать...



На мой вопрос - зачем было отнимать у меня время, если из моего резюме и по моей первичной встрече с руководителем было видно, что мой функционал несколько иной, мне ничего вразумительного сказать не смогли.



Апофеозом стал телефонный звонок у интервьюера, после которого она в течение минуты свернула интервью и убежала куда-то на ходу бросив "До свидания". Естественно мне не дали задать интересующие меня вопросы, меня не проводили хотя бы по направлению к выходу. И я, по факту, посторонний человек, осталась на охраняемой внутренней территории, что как минимум, противоречит нормам безопасности...



Продолжать наше дальнейшее общение с банком я не стала, т.к. остались крайне смазанные впечатления от встречи. Не профессионализм, наплевательское отношение к соискателям и не корректное поведение - все вкупе показало, что система интервьюирования в банке нуждается либо в контроле, либо в доработке.