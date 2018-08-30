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|Плюс один, хороший коллектив
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В Ланта Банке есть одно неоспоримое достоинство. Люди в основной массе там работают хорошие. На этом достоинства заканчиваются.
Принимая вас на работу никто не говорит, что з/п у вас будет состоять из трех частей: оклад + надбавка + премия. Просто называют нужную сумму, а в конце первого месяца (или чуть пораньше от коллег) вы узнаете, что премию платят раз в квартал, и пока что вы будите получать з/п поменьше. Премию платят при условии выполнения плана по привлечению клиентов. Это касается ВСЕХ сотрудников. НЕ важно кем вы работаете, бухгалтером, операционистом, в бэк офисе, в свк, в фин мониторинге и т.д. Вы должны выполнить план по привлечению клиентов на обслуживании. Не можете, выполняйте план сами. Отрывайте депозит (под 6%) или берите кредит. Кадры правда при приеме на работу этого вам не скажут, узнаете потом от коллег и хорошо если не перед предполагаемой выплатой премии.
Условия работы в целом нормальные, у кого-то получше у кого-то похуже, у кого-то работает кондиционер, а кто-то и без него посидит ничего страшного. Соцпакета нет, кадры считают соц пакетом бесплатную воду из кулера и оплачиваемый отпуск. Больничный оплачивается только 10 дней. В подвале есть спортзал небольшой, не уверена что там кто то когда-то занимается.
Раз в год проходит аттестация. Об аттестации вас предупреждают за 1 месяц, раздают вопросы по профилю работы (некоторые сами себе придумывают). Когда подходит время вашей аттестации ваше время начинают постоянно переносить. Сидите и дергайтесь. На аттестации помимо вопросов по профилю работы задают так же любые другие вопросы. Например считается нормальным спросить у сотрудника АХО или отдела рекламы о том что такое ПФИ.
Так же на аттестации задают вопросы про деятельность банка, вы должны знать все кредитные продукты банка, все ставки по депозитам, адреса местонахождения всех филиалов ну и дальше нет предела совершенству. По результатам аттестации любят снижать премии, так же теоретически могут убрать и надбавку (заметьте, при приеме на работу об этом никто не предупреждает). Таким образом у сотрудников стараются создать впечатление, что они не знают свою работу, не в состоянии пройти нормально аттестацию, а значит не достойны индексации з/п. И в принципе раз вы такие недалекие сидите не дергайтесь. Схема работает.
Из хорошего могу написать, что в банке много разноплановых операций, в этом смысле интересно работать. Действительно хороший коллектив на местах. Если хотите устроиться туда на работу, просите з/п на 20% ниже рынка. Практически беспроигрышный вариант.
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Marysia Koshkina • бывший сотрудник
11.04.2016 20:18
|Непрофессионализм на первых этапах
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Претендовала на должность "Главный экономист ДО" (по юр. лицам). Общалась со службой подбора персонала - все корректно, вовремя, вежливо. Прошла собеседование с руководителем ДО, пообщались по открытой вакансии - друг друга устроили. Необходимо так же было пройти собеседование с начальником дирекции по данному направлению. Девушку зовут Олеся, отчество, к сожалению, не запомнила. Изначально девушка опоздала более чем на 15 минут, что не есть хорошо, но можно понять рабочий процесс и высокая должность вносят свои коррективы.
На собеседовании было видно, что она не удосужилась прочитать мое резюме, прежде чем провести интервью. По ходу читала абзацы, которые ей попадались на глаза и походя же задавала вопросы. Было видно, что ей то ли крайне все равно на происходящее, то ли оно ее откровенно тяготит. Не понимаю, к чему вообще тогда было назначать встречу, в таком случае. В моем резюме крайне подробно описан мои рабочие обязанности, навыки и умения, для того, чтобы не тратить время интервьюера и свое на "разжевывание" основных моментов. И тем не менее, не прочитав ничего, не сделав для себя никаких выводов девушка просто задавала вопросы. Как я поняла данная позиция подразумевает достаточно широкий спектр обязанностей по обслуживанию физ/юр. лиц, в том числе нестандартные операции, которые мало используются в других банках. К примеру, меня спрашивали работала ли я: с банковскими ячейками, счетами драг. металлов, с переводами без открытия счета, с картотеками, открывала ли счета резидентам и не резидентам (юр. и физ.лицам), проведение валютных операций, вклады и депозиты, кредитование, кросс-продажи банковских продуктов, работа и подключение клиентского Банк-клиента, РКО юр.лиц (чеки, объявления, выписки, п/п и т.д.). Так же были заданы вопросы в узкоспециализированых областях. Когда я сказала о том, что все с чем я работала перечислено у меня в резюме и при первичном собеседовании с руководителем ДО мне не было озвучено, что фронт работы настолько "разбросан", мне было сказано, что да, это не прописывается в требовании к вакансии и не озвучивается изначально, но специалист общающийся первоначально с клиентом должен знать ВСЕ. и уметь это все - сделать...
На мой вопрос - зачем было отнимать у меня время, если из моего резюме и по моей первичной встрече с руководителем было видно, что мой функционал несколько иной, мне ничего вразумительного сказать не смогли.
Апофеозом стал телефонный звонок у интервьюера, после которого она в течение минуты свернула интервью и убежала куда-то на ходу бросив "До свидания". Естественно мне не дали задать интересующие меня вопросы, меня не проводили хотя бы по направлению к выходу. И я, по факту, посторонний человек, осталась на охраняемой внутренней территории, что как минимум, противоречит нормам безопасности...
Продолжать наше дальнейшее общение с банком я не стала, т.к. остались крайне смазанные впечатления от встречи. Не профессионализм, наплевательское отношение к соискателям и не корректное поведение - все вкупе показало, что система интервьюирования в банке нуждается либо в контроле, либо в доработке.
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Nertyb • несостоявшийся сотрудник
22.03.2015 22:11
|Коллектив хороший, но есть одно НО...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Коллектив в целом хороший... но есть одно очень жирное НО, управляющая (СПб филиал, до этого в Орле) если вам дороги нервы и время, то советую в этот банк не устраиваться. Уходить раньше семи (в трудовом договоре режим 9-18) не положено, приходить раньше на час очень приветствуется, ор и крики с упреками - это норма, некоторые работают один день, некоторые даже дотягивают до трех, один работает год... текучка говорит сама за себя.
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fartix • сотрудник
18.06.2014 21:34
|Атмосфера уюта
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Такой "домашний" банк, уютно как дома. Очень приятно работать, действительно, коллектив - замечательный! Да, нет добровольного страхования, но я думаю, вопрос должен решиться… (Надеюсь, что руководство прочитает отзыв).
И про того Зампреда - к сожалению, бывает...
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WXYZ • сотрудник
06.11.2008 17:51
|Хорошее впечатление, но не обо всех
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Женский коллектив (бухгалтерия, бэк-офис, вкладные операции, пластики, отдел кадров, хоз.отдел, секретариат) очень приятный, дружный, всегда помогут и объяснят, работают на совесть.
Социалка на среднем уровне - столовка outside, от банка пешком минут 5-10, ДМС мне оформить не предлагали (не знаю есть ли такая возможность:?. Зарплата среднерыночная.
Сидеть мне в моем отделе было тесновато. Не знаю как сейчас, если будете устраиваться - обязательно попросите посмотреть будущее рабочее место.
Не самые приятные впечатления от общения с курирующим отдел ценных бумаг зампредом (хамит, разговаривает матом), но если с ним не пересекаться - то вполне хорошее место.
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murder_she_wrote • бывший сотрудник
22.10.2008 17:30
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