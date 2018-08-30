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|Интерпромбанк - первая уверенная ступень в карьерном росте
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Меня зовут Юлия. В Интерпромбанке работаю с августа 2017 года. Пришла без какого-либо опыта работы, но вскоре быстро адаптировалась, так как доброжелательный коллектив и помощь руководства способствовали этому. При возникновении вопросов я всегда обращалась к более опытным коллегам, которые никогда не отказывали в помощи. Коллектив дружный, конфликтов не было. За время работы в ЦТО, добавилось много новых сотрудников, отдел заметно увеличился. Проработав более полугода, набравшись достаточного опыта и показав хорошие результаты, я начала задумываться о повышении.
С июня 2018 переведена на должность старшего специалиста в ДО «Аэропорт». Работать в офисе гораздо интереснее, потому что это живое общение с разными людьми, имеющими свои цели и потребности, которые надо решить. Коллектив в офисе маленький, но дружный. Здесь я узнала много нового благодаря начальнику ДО и сотрудникам которые имеют большой опыт работы за плечами. Домой возвращаюсь уставшей, но довольной.
Интерпромбанк стал для меня первой уверенной ступенью в карьерной лестнице. Именно тут я получила опыт и занания которые пригодятся в дальнейшем.
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ychernay • сотрудник
22.08.2018 18:55
|Работа Устраивает
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Меня Зовут Никита. Работаю в ИнтерпромБанке с марта 2017 года. Работаю в Центре Телефонного обслуживания. Начинал как специалист, на данный момент являюсь старшим специалистом. До работы добираюсь на автомобиле. Можно добраться и на метро ( но я не любитель подземки). Если же и добираться на метро, то от метро ( Ломоносовский проспект) идти пешком не более 12 минут, идти по приятному на вид району. В этом районе расположены Пос - ва Китая, Швеции и Германии, поэтому тут вполне безопасно.
Коллектив Отличный. Меня отлично приняли с 1 ого рабочего дня. За то время что я работаю, сменился 1 раз начальник Управления и 2 раза руководитель, но на мой взгляд все эти изменения приносили только пользу ( выросла зарплата, Улучшились условия работы , но об этом чуть позже, нашу работу, наше руководство делает только интереснее)
Про условия работы.
Работал сначала в отделении банка на метро Аэропорт. Там был Центр телефонного обслуживания, затем нас перевели в Головное отделение Банка. По началу было мягко говоря не очень. Работали на -1 этаже. Окон не было, воздуха не хватало, в общем, это было 1 изменение отрицательное за 1.5 года. Но затем, Нас перевели на 6 этаж. где есть вентиляция, есть окна, много места, Учебная комната. Поэтому условия для работы на данный момент отличные.
Зарплата? 100 000 вам здесь на должности специалиста никто не заплатит. Но Карьерный Рост возможен. И это реально.
Подводя итог: Меня все устраивает, претензий нет.
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Nochnik007 • сотрудник
21.08.2018 11:12
|Претензия по нарушению трудовых прав
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|23 января 2018 года я был принят на работу в АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» на должность ведущий специалист в ДО «Нагатинский». Согласно трудовому договору, оформленному при приеме на работу, мой испытательный срок составляет 3 (три) месяца. Срок испытания закончился 22 апреля 2018 года. Но 24.04.2018 г. мне передали требование Начальника управления розничных продаж и обслуживания П-ь Виктории Д. написать заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив это тем, что мне нашли замену (об этом меня заранее никто не предупреждал). Работа меня устраивает, и увольняться я не хотел, но заявление мне пришлось написать, так как я понимал, что П-ь В.Д. моего увольнения все равно добьется, хотя трудовую дисциплину и нормы Трудового законодательства я не нарушал. Работать в таких условиях я не представляю для себя возможным, но принуждение к увольнению является нарушением гарантированных Конституцией РФ прав человека, поэтому прошу руководство банка разобраться в данной ситуации.
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chernova_nat • бывший сотрудник
25.04.2018 14:05
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Ответ банка:
Уважаемый chernova_nat!
Банк не располагает информацией о наличии трудового конфликта. При возникновении подобных конфликтов принимаются все возможные в рамках закона меры по их урегулированию. Банк ценит своих сотрудников, уважает их права и не препятствует в реализации их прав.
С уважением,
Интерпромбанк.
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