Меня Зовут Никита. Работаю в ИнтерпромБанке с марта 2017 года. Работаю в Центре Телефонного обслуживания. Начинал как специалист, на данный момент являюсь старшим специалистом. До работы добираюсь на автомобиле. Можно добраться и на метро ( но я не любитель подземки). Если же и добираться на метро, то от метро ( Ломоносовский проспект) идти пешком не более 12 минут, идти по приятному на вид району. В этом районе расположены Пос - ва Китая, Швеции и Германии, поэтому тут вполне безопасно.



Коллектив Отличный. Меня отлично приняли с 1 ого рабочего дня. За то время что я работаю, сменился 1 раз начальник Управления и 2 раза руководитель, но на мой взгляд все эти изменения приносили только пользу ( выросла зарплата, Улучшились условия работы , но об этом чуть позже, нашу работу, наше руководство делает только интереснее)



Про условия работы.

Работал сначала в отделении банка на метро Аэропорт. Там был Центр телефонного обслуживания, затем нас перевели в Головное отделение Банка. По началу было мягко говоря не очень. Работали на -1 этаже. Окон не было, воздуха не хватало, в общем, это было 1 изменение отрицательное за 1.5 года. Но затем, Нас перевели на 6 этаж. где есть вентиляция, есть окна, много места, Учебная комната. Поэтому условия для работы на данный момент отличные.



Зарплата? 100 000 вам здесь на должности специалиста никто не заплатит. Но Карьерный Рост возможен. И это реально.



Подводя итог: Меня все устраивает, претензий нет.