Коллектив (рядовые сотрудники) дружный.



Руководство мотивировать сотрудников не умеет. Нынешний зам. управляющего у молодых, талантливых сотрудников инициативу отбил напрочь своим отношением к сотруднику как к быдлу.



Главбух - женщина очень умная, много знает, добрая, но вообще не в курсе, как в отделах все "готовится".



Начальники отделов - формальность. Они нужны там только для того, чтобы было кого на ковер вызывать. Там начальник один, нынешний зам. управляющего. Я смеюсь над его стилем руководства. Хотя смешного ничего нет, плакать надо...



Коллектив разделен на любимчиков заместителя управляющего и быдло. Так вот, чтоб стать любимчиком, надо перед ним бегать на задних лапках, унижаться, выклянчивать зарплату и места, он это очень любит. Только тогда ты будешь двигаться в этом банке по служебной лестнице. Но, по-моему, эта не та организация не с теми зарплатами для такого.



Народ из "Ист Бриджа" уходит по страшному, и не только потому, что банка нет в системе страхования. Многие мои знакомые, которые уволились вместе со мной, в один голос говорят - это был страшный сон. Нынешний зам.управляющего не компетентен в плане управления персоналом так как он, кажется, всю свою жизнь был программистом. Ну и что можно ожидать от него? Конечно, отношения с сотрудником как с машиной.



Ребята, уволившиеся из этого банка, сейчас работают не только в банковской сфере, руководство ими довольно, по службе продвигаются, хотя зам был другого мнения о них (что подтверждает мое мнение о его стиле руководства) в "Ист Бридже" они были сотрудниками, которых он унижал, намекал на то, что они ничего не умеют делать, девчонок доводил до слез... Пацаны держались молодцом. Может это будет для него уроком, если он прочтет мое мнение здесь, хотя вряд ли. Он никогда ни к кому не прислушивался.



Банк прекратил деятельность с физ. лицами, может это и к лучшему... Если руководство относилось бы к своим сотрудникам с достойным уважением, может, этого бы и не произошло?..