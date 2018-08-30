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|Нет уже такого банка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В период с 2001 по 2005 год мне довелось работать в одном из филиалов этого банка. В принципе по тем временам неплохо платили. Нормальная работа в нормальном коллективе. Единственно, что несколько напрягало - огромный объем работы, хоть и интересной
P.S. Этот банк более не существует. Теперь он слился с АКБ Россия под их брэнд.
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hawk77 • бывший сотрудник
22.04.2011 13:44
|Газэнергопромбанк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Питерский филиал начал свою деятельность в сентябре 2007 года. За это небольшое время оттуда уволилось уже не мало народу, причём сейчас уже увольняется второй начальник отдела автоматизации.
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balamut • бывший сотрудник
02.04.2008 11:54
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