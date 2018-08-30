В период с 2001 по 2005 год мне довелось работать в одном из филиалов этого банка. В принципе по тем временам неплохо платили. Нормальная работа в нормальном коллективе. Единственно, что несколько напрягало - огромный объем работы, хоть и интересной



P.S. Этот банк более не существует. Теперь он слился с АКБ Россия под их брэнд.