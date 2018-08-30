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к списку банков | • информация о банке «Газэнергопромбанк»

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Нет уже такого банка нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В период с 2001 по 2005 год мне довелось работать в одном из филиалов этого банка. В принципе по тем временам неплохо платили. Нормальная работа в нормальном коллективе. Единственно, что несколько напрягало - огромный объем работы, хоть и интересной

P.S. Этот банк более не существует. Теперь он слился с АКБ Россия под их брэнд.
hawk77бывший сотрудник
22.04.2011 13:44
Газэнергопромбанк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Питерский филиал начал свою деятельность в сентябре 2007 года. За это небольшое время оттуда уволилось уже не мало народу, причём сейчас уже увольняется второй начальник отдела автоматизации. smile:wall:
balamutбывший сотрудник
02.04.2008 11:54
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