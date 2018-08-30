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|Помогите. Может кто знает что делать в подобной ситуации
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте. Работаю в Отп банке агентом третьего порядка. С ноября месяца не выплачивают деньги за оформленные договора.. Звоню в бухгалтерию не берут трубку. Руководство не может толком объяснить в чем причина не выплат и когда заплатят. На данный момент работу свою приостановила пока банк не выплатит деньги. Сколько ещё ждать не известно. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как заставить их вернуть честно заработанные деньги. Пока что выход только один вижу идти в трудовую инспекцию.
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Анастасия34 • сотрудник
11.02.2019 12:39
|Не получила вознаграждение за июль 2018 года
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являюсь сотрудником ОТП банка с 2011 года, но с такой проблемой сталкнулась впервые, а именно, Банк не выплатил вознаграждение за июль 2018 года... Причины точные не называют, ссылаясь, то на отпуск человека, занимающегося этим вопросом, то ещё какими нибудь завтраками кормят! Самое интересное, что за остальные месяцы выплаты приходят без проблем. Помогите разобраться с данной проблемой.
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19Ксения89 • сотрудник
26.01.2019 20:15
|ККО Самара нет агентских выплат ГПХ с ноября 2018
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемый ОТП Банк, может вы уже соизволите как-то ОФИЦИАЛЬНО ответить, по какой причине не выплачиваются выплаты агентам ГПХ?
Как я вижу, такая проблема по всей России. Руководство ККО информацией конкретной не обладает.
По какой причине банк приостановил выплаты? Почему не дает никакой информации? Почему бухгалтерия не берет трубку? Почему управляющие ККО не имеют информации?
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otp2016 • сотрудник
11.01.2019 11:57
|Не выплачивается премия агентам!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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ККО Ростов-на-Дону: с 19 ноября по настоящее время не выплачены бонусы за оформленные КД, а также бонусы за объем продаж с октября месяца! Управляющий ККО П-лов С. В. с усмешкой ответил - ждите. До сих пор никакой официальной информации по срокам выплаты нет и неизвестно заплатят ли вообще!
Прошу разобраться в данном вопросе вышестоящее руководство. Звоню на Московский номер тел. для сотрудников, переводят звонок на ответственного за выплаты, но трубку никто не берет!
Банк теряет своих партнеров и прибыль, так как желания оформлять Ваш банк уже нет!
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nata-mironenko • сотрудник
11.01.2019 11:44
|Не выплатили премию при увольнении
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, месяц назад я являлась работником ОТП банка. В ОТП банке я проработала 9 лет и такого отношения от нашего руководства я конечно же не ожидала.
Написала заявление об увольнении 27 декабря, а премии за ноябрь не получила, хотя премию согласовали с моим куратором и управляющей моего ККО. Причину на лишение премии мне не сказали мои прямые кураторы, сказали, что банк вправе премию не выплачивать при увольнении.
Что это такое, пусть отдадут то, что я честно заработала?! Я не хочу идти в охрану труда и в прокуратуру, но если мне не переведут премию в полном объёме, мне прийдёться идти и писать жалобу. Прошу разобраться и помочь в моем вопросе.
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Оксана миносян • бывший сотрудник
08.01.2019 15:58
|По выплате премии
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хотелось бы узнать выплатят ли премии за ноябрь 2018 года, и когда? Премии не выплачиваются уже второй месяц.
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1
W6301N7858 • сотрудник
26.12.2018 13:18
|Не выплачивается премия агентам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|ККО Вологда, не выплачены премии агентам с 19 ноября, также до сих пор не выплачен доп бонус за октябрь. Руководство не может дать никакой информации, постоянно придумываются новые причины, то закрытие бухгалтерии, то проверки, то еще что-нибудь. Никаких сроков никто назвать не может, это тянется уже второй месяц.
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monstrya • сотрудник
21.12.2018 19:07
|Нет цели на развитие!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Огорчён работодателем, у которого нет цели развития, по-другому факт невыплаты премии ГС СРБ МРЦ я не вижу. О какой целеустремленности у работников может идти речь, если им не выплачивается премия за утверждённые планы и достигнутые результаты по итогам прошедших 2-ух месяцев (август и сентябрь 2018 г)? Изначально обещанные сроки выплаты были не соблюдены, затем началось кормление завтраками, по итогу и они закончились, а премиального вознаграждения как не было, так и нет.
Прошу обратить внимание на данный факт и быть готовым, что мы можете отработать "за общее дело", а все ваши труды, результаты и достижения, так и останутся никому не нужными и не оценёнными.
P.S. Президент банка в курсе происходящего?
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1
a_andrey_rus • сотрудник
17.12.2018 23:05
|О наболевшем...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу рассказать о горе-начальнике взыскания Л.!
Большинство, кто с ней работает, устали от её поведения. Кроме как орать, угрожать, материться, ржать, устраивать интриги, распивать спиртное на работе ничего не умеет! Как выяснилось, на предыдущем месте работы вздохнули от счастья когда её передали в руки одному из руководителей ОТП банка и теперь терпеть её приходиться нам! Надежды на то что нам повезет так же как и тем людям, почти нет, на рынке труда её хорошо знают и никто брать в качестве начальника не хочет... здесь в ОТП банке с ней справиться никто не может! Ведет себя безобразно, сделала себе большую зарплату, выпендривается новым айфоном последней версии, поездками за границу... а вы типа выживайте с ипотеками на голом окладе! Интересная закономерность получается: чем меньше премия, которую она режет по новым придуманными ею правилам, тем дороже покупки у Л.
Обратите руководители Л. наконец-то на неё!
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Слава Тихон • сотрудник
17.12.2018 09:32
|Когда мы получим свои Агентские?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я являюсь агентом банка и отношусь к Ульяновскому ККО.
До ноября этого года всё устраивало, если и были проблемы, то руководство их решало оперативно и доброжелательно. Однако с 21 ноября мы не получаем свои агентские вознаграждения по договорам.
Код моей торговой точки - 7301179005. Неоднократные обращения к руководству не дают никаких результатов и неизвестно, когда мы получим свои заработанные деньги. Настоятельно прошу разъяснить, когда я получу выплаты.
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marka19. • сотрудник
15.12.2018 11:29
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