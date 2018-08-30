Хочу рассказать о горе-начальнике взыскания Л.!



Большинство, кто с ней работает, устали от её поведения. Кроме как орать, угрожать, материться, ржать, устраивать интриги, распивать спиртное на работе ничего не умеет! Как выяснилось, на предыдущем месте работы вздохнули от счастья когда её передали в руки одному из руководителей ОТП банка и теперь терпеть её приходиться нам! Надежды на то что нам повезет так же как и тем людям, почти нет, на рынке труда её хорошо знают и никто брать в качестве начальника не хочет... здесь в ОТП банке с ней справиться никто не может! Ведет себя безобразно, сделала себе большую зарплату, выпендривается новым айфоном последней версии, поездками за границу... а вы типа выживайте с ипотеками на голом окладе! Интересная закономерность получается: чем меньше премия, которую она режет по новым придуманными ею правилам, тем дороже покупки у Л.



Обратите руководители Л. наконец-то на неё!