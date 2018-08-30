Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Ужасное руководство
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась на работу в ПАО ХМБО 2 июня 2016 года на должность Ведущего специалиста отдела корпоративных продаж. Две недели назад поменялось руководство. Честно сказать, не знаю, как взяли такого человека на руководящую должность. Субординации никакой, девушке 25 лет, через слово мат, постоянные оскорбления. Написала заявление на увольнение по "собственному желанию".
Не рекомендую устраиваться на работу в данный банк в Ростове-на-Дону в корпоративный отдел. Руководители К.А. и К.С. просто ужасны!!! Отношение безобразное.
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2
Наталья Гондарь • сотрудник
19.07.2016 15:27
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Администратор:
Расскажите подробнеее, по какой причине руководитель оскорбляет сотрудников?
PS: пока оценку снимаем.
|Банк готов на все, чтобы не платить премию!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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С каждым месяцем премия все меньше и меньше!!! Начну с того, что в марте индивидуальный план по привлечению депозитов был 10 млн (с планом была ознакомлена под подпись), выполнено 12 млн. Но по каким-то чудесным причинам через месяц при выплате премии оказалось, что план составляет 18 млн, следовательно он не выполнен и премия не начислена. Также при выплате премии получили официальное письмо, что премия за продажи страховых продуктов не учтена, будет выплачена вместе с премией за апрель. Сегодня получили премию за апрель точно с таким же комментарием! При этом мартовские продажи опять остались не оплаченными.
Самое обидное, что все "в темную". Добиться правды и разъяснения причин таких метаморфоз с премией невозможно. Еще месяц назад задали вопрос на специальный ящик, до сих пор ждем ответа. Нет четкой детализации за что начислена премия, за что нет! За пятилетний опыт работы в банках впервые сталкиваюсь с таким отношением к сотрудникам! Никому и никогда не посоветую этот банк как работодателя!!!!
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personka • сотрудник
03.06.2016 21:44
|Хотите получать серую зарплату, быть устроены в левую компанию и потом никуда не устроиться?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ну, расскажу и я о своей работе в чудесном банке. В частности работала в Екб, но подчинялись непосредственно Москве. Проект был новый и набрали нас новой командой, держались все вместе, общались.. Поэтому за коллектив можно сказать+. Итак...
Во- первых, были мы трудоустроены в банк на 0,01 ставки. Полное трудоустройство и записи в трудовой идут через курьерскую компанию "Зест". Зарплату нам платили непонятными этапами, сначала мы ездили в "зест" за зарплатой, потом нам сделали зарплатные карты "Банка Москвы" и "Открытия". Но смысла я не поняла, на карту Открытия нам приходило 80-100 рублей в месяц. На вторую карту поступал аванс и какая-то часть от ЗП, за остальным мы также ездили в "зест", причем график работы у них был такой же как у нас, хочешь зарплату - умудрись как-нибудь в рабочее время в перерывах между работы поехать забрать, да к тому же еще словить сотрудников на месте работы, чтобы деньги тебе отдали. Расчеток нам никаких не давали, кормили завтраками, так я ни одной и не видела что за что оплачено.
Далее ... Оклад хороший в принципе, но на это все и кончилось, премии крошечные, загрузка, за которую мы ее получали, на количество работающих сотрудников - мизерная. Все время мне обещали, что переведут на полную ставку в банк и таковых проблем не будет больше, а в итоге после всех обещаний и переносов, после получения зарплаты меня тихонько, в обход, "попросили", чтобы еще расчет поменьше выплатить.
Ну про руководство - отдельная песня.. Как я говорила, мы подчинялись Департаменту прямых продаж в Москве. Так как я была ответственным сотрудников, все камни и претензии летели в меня. Но это не страшно. Просто поразило нечеловеческое отношение начальника - во-первых, меня "попросили", не дав даже времени найти другую работу куда уйти или отработать 2 недели, чтобы при расчете хотя бы побольше получить - на что пожить и опять же найти другую работу. Ну, во-вторых, я до сих пор не могу никуда устроиться, потому что меня не пропускают СБ, поскольку мой бывший начальник дает мне плохие рекомендации. За что? Я уже не работаю в банке и ничего плохого лично ему не сделала, но нет же и после увольнения мне умудряются все портить. Простите за выражение.
В общем никому не советую работать там, жуткая волна сокращений к тому же, большинство банка опустело и половину сотрудников также "попросили"..
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Тая Мотая • бывший сотрудник
11.05.2016 14:54
|Неудачная попытка устроиться в банк "Открытие".
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Здравствуйте! Сразу скажу: никого из сотрудников обидеть не хочу, просто я до сих пор в непонятках. В принципе, мне равно, но высказывание опубликую.
Побуду Леной Летучей и отмечу плюсы и минусы, которые я выявил при трудоустройстве в банк Открытие. Клиентом этого банка я никогда не являлся, и теперь уже, наверное, судя по отзывам, никогда им не буду. Ну обо всем по порядку. На одном из сайтов нашел вакансию "Менеджера по продажам", решил откликнуться. Связался со специалистом по работе с персоналом Альбиной, хорошая милая девушка, с приятным голосом, все рассказала доходчиво, пригласила меня на собеседование. На собеседовании рекрутером оказалась не менее хорошая девушка Александра, с улыбкой, приветливая и добрая. Пройдя собеседование, меня пригласили на стажировку, начало которой аж в 04.00 утра. Я - человек пунктуальный, приехал на стажировку за 40 минут, в 03.20 уже был на месте.
И тут началось самое интересное. Сначала на мой звонок руководитель по имени Оксана мне не ответила, минут через 10 набрал снова, ответила, сонным голосом сказала, что некая Татьяна меня встретит. Время 04.15, а Татьяна не встречает. Звоню опять руководителю, она сбрасывает. Через минут 10 пришла молоденькая девушка лет 18 (а то может и 17), и провела меня через охрану и металлоискатели к рабочему месту. "Стажировка" (если ее так можно назвать) была ни о чем. Никакой информации, ничего. Девушка эта только и говорила, пробуйте. А что пробовать, если нет яркого примера и пояснений либо корректировок что правильно, а что неправильно я сделал. Это ладно. Далее, спустя 2,5 часа приходит вторая сотрудница (та самая Татьяна, которая должна была меня встретить) на работу, она просто напросто проспала на работу. Это видимо, в порядке вещей в банке. Через 1,5 часа после ее прибытия я уехал домой. И за эти 1,5 часа я не увидел примера, как общаться с потенциальным клиентом. На следующий день мне пришло сообщение с отказом в моей кандидатуре по результатам "стажировки".
Честно говоря, я даже не понял, что это была стажировка и на основании чего такой результат Руководитель не соизволил приехать и простажировать. Молоденькая девочка, которая две недели сама там работает меня стажировали что ли? Или та сотрудница, которая проспала и аж на 2,5 часа опоздала, подавая такой плохой пример стажерам? Так я вам скажу, я бы таких сотрудников за такие опоздания сразу бы выгонял.
Хотел работать у вас, и был настроен на работу, но организованность у вас, начиная со "стажировки" очень сильно хромает. Поэтому:
1. + специалисту по работе с персоналом Альбине;
2. + рекрутеру Александре;
3. - руководителю Оксане;
4. - сотруднице Татьяне (такие опоздания на работу недопустимы!);
5. - за организованность и за формат стажировки.
Итого, минусов оказалось больше, чем плюсов. В банке "Открытие" разочаровался капитально. Поэтому только двойка.
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TigerWoods • несостоявшийся сотрудник
14.04.2016 18:16
|Неприятное сотрудничество с банком "Открытие" филиал "Петровский"
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сразу начну с того, что, к счастью, уже не являюсь сотрудником данного банка , а ведь так хорошо все начиналось.
Пришла я в этот банк несколько лет назад, когда еще филиал был под руководством А.В.А. и это было действительно "золотое" время! Настолько умело были выстроены взаимоотношения между всеми подразделениями, помощь и взаимоподдержка во всех вопросах, все вместе мы достигали успехов и развивали БАНК! Спасибо ему за это огромное! Именно сложившийся тогда коллектив и держит банк до сих пор. Но время не стоит на месте, как известно хорошие управленцы идут дальше и на их места приходят не совсем адекватные люди.
Начнем по порядку, с приходом на должность управляющего филиала милой с виду дамы М.Л.В.,все начало потихоньку меняться, и не в лучшую сторону. При всей своей внешне приличной оболочке, она оказалась весьма нервозной, кричала на собраниях так, что в ушах звенело. Такой стиль руководства наверно ей казался верхом мастерства, но в итоге все строилось на дешевых угрозах - уволить и внести в черный список, что "ни в один банк не возьмут". Про последнее расскажу чуть ниже - работа службы безопасности в рамках характеристик на сотрудников просто зашкаливает, все бывшие сотрудники у них мошенники, нарушители всех возможных дисциплин, и как только вообще их в банк взяли. А вот как раз вы и взяли . Неважно что у людей нет вообще никакого представления о работе в банке, у большинства и образования кроме школы, так еще и отсутствие регистрации. Набирают буквально "с вокзалов".
И вот начались постоянные смены управляющих банковских центров, за время моей работы у меня их сменилось 11!!! (правда и названия БЦ тоже менялось), ну и как спрашивается в таком ключе должен работать банк? А банк работал, причем не плохо, все держалось на сотрудниках, тех самых что когда-то пришли именно РАБОТАТЬ! А не просто поскорей продвинуться по должности и убежать в другой банк, где больше платят. И все конечно можно было пережить, пока не пришло новое "руководство" в виде управляющих Банковских центров. Нашему БЦ конкретно "повезло" М.П.С. и начался беспредел. Управляющий он вообще никакой, двух слов членораздельно связать не может, это помимо орфографических ошибок, которые он безбожно допускал в любом своем письме, отправленном сотрудникам. Все отзывы, которые про него были написаны 100%, и нас еще за них допрашивали, пытались выяснить, кто же это написал, кто тот недовольный сотрудник! Управляющий, который не понимает специфику офисов, и делит планы на всех одинаково, что на офис, где 10 сотрудников, что на офис, где их 2! Вся работа строиться на угрозах, каких-то оскорблениях, переводах на нижестоящие должности. Вдруг все "старенькие "сотрудники оказались дармоедами, которым не понятно за что и зарплату платят и вообще как они оказались на этих должностях. От таких он всеми правдами и неправдами постарался избавиться! Сейчас 90% офиса - это новенькие! Люди уходят,чтобы это не терпеть! Вы можете спросить, а почему все молчат и никто не жалуется? Жалуются и в Москву писали, только толку нет! Пока сидит М.Л.В. сидят и такие как М.П.С.!
Так, что мой вам совет, обходите этот банк стороной, вас там используют как расходный материал и выкинут, да еще с такой характеристикой, что мама не горюй!
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missbank • бывший сотрудник
19.03.2016 18:13
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Администратор:
Нарушение правил регистрации на портале.
|В Банке отказываются заплатить за отработанный месяц при увольнении
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые господа!
Имейте ввиду, что при увольнение из вышеуказанной организации в расчетный лист вам не войдет положенный бонус за прошедший отработанный месяц, руководство мотивирует это тем, что все выплаты производятся на день увольнения. И при этом никого не волнует то, что начисление бонусной части происходит в конце следующего месяца.
В трудовом договоре, кстати, нет ни слова о том, что премия (при условии выполнения плана) уволенным сотрудникам не выплачивается. Хочется заметить, что человеческие отношения в данной организации видимо чужды. Оспорить данное самоуправство озможно только посредством обращения в прокуратуру, ГТИ либо суд. Руководство не выходит на контакт для урегулирования проблемы (Сегодня г-н К. со мной пообщался, ответ был однозначным - обращайся куда хочешь, премии не заплачу). Такое впечатление, что из своего кармана будет платить. Хотя таким впечатление было всегда, каждый раз при выполнении плана постоянно начинались домыслы, как бы так наказать работников, чтобы они поменьше получили!
Замечу также, что специально доработал до конца месяца, план выполнил на 117%. Просто хочется предупредить всех, что каждый, кто захочет поработать в этом банке, один месяц вкалывать вы будете только за голый оклад. А потом потратите кучу времени, таскаясь по инстанциям, чтобы получить кровно заработанные.
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офигеть • бывший сотрудник
10.12.2015 12:41
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Накипело!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
НАКИПЕЛО! Хочу рассказать вам о работе в ПАО "Ханты-Мансийском банке Открытие".
Начнем с того, что рыба гниет с "головы". Г.Д. - директор банка, сотрудников не держит, ему все равно есть у человека образование, как долго работает человек в банке, опыт работы, самое главное, чтобы человек ему во всем потакал, тогда у вас есть шансы работать в этом банке на хорошей должности и с хорошей зарплатой, даже если вы ничего не понимаете в работе банка. В этом банке не ценится сотрудник, который приходит на работу во время, выполняет план по продажам, соблюдает все стандарты клиентоориентированности, этот работник будет работать за всех и при всем при и этом не получать обещанную премию, зато человек который ни в чем не отказывает Г.Д. получит хорошую премию, которую наработал этот трудяга.
Работала ранее в банке такой региональный директор Анна, как руководитель была очень понимающий человек, своих сотрудников в обиду не давала и всегда отстаивала, по каким-то непонятым причинам ее убрали даже без отработки двух недель. После увольнения на ее место быстро нашли замену С.Ю., причем Г.Д. при знакомстве данного сотрудника с фронт-персоналом, вел себя так, что у многих сложилось впечатление, что он ее очень хорошо знает.
Идем дальше... С.Ю. - региональный директор. Данная личность пришла из сбербанка, по непонятным причинам каким-то образом она стала региональным директор, хотя с ее способностями можно поставить под сомнение занимаемую ею должность. Скажу сразу при виде данной особы, бегите, чем дальше тем лучше, очень она двуличная. Данная особа может пообещать вам очень хорошую должность, когда вы проведете всю грязную работу к подготовке к данной должность, вас нагло кинут и на эту хорошую должность возьмут другого непонятного человека, который ранее работал в сбербанке обычным менеджером. У С.Ю. есть такая черта характера как улыбаться мило в лицо своим сотрудникам, а в итоге засаживать его на планерке перед Г.Д. и другим руководством банка так, что вам придется уйти по собственному желанию. Говоря о тех сотрудниках, которые пришли со сбербанка, так называемые подружки и друзья С.Ю., заманила их тем, что выбила для них очень хорошие должности с соответствующей заработной платой. Если вы как хороший кандидат, который имеет в своей практике очень хорошие показатели, можете не рассчитывать на огромную зарплату и хорошую должность, так как она уже все распределила для своих. Доводит сотрудников до увольнения и на каждую освободившуюся единицу перетягивает свою подругу или друга, предварительно выбив для них зарплату выше, чем была у той единице. Сталкивает действующих сотрудников лбами, предварительно собрав об обоих сотрудников сплетни и распространив их так , что ты на нее и не подумаешь. Данная дама привела в банк своего друга С.С.
С.С. - начальник премиального отдела, непонятная личность, которая при общении с сотрудниками, как своего отдела, так и с отделом физических лиц, любит употреблять ненормативную лексику, ему наплевать есть ли на обслуживании клиент и кто перед ни сидит, девушка или парень, беременная она или нет. О таком понятии как субординация С.С. понятия не имеет, может зашвырнуть в вас ручку или то, что в данный момент лежит у него под рукой. С клиентами ради продажи инвестиционного продукта общается резко, если же клиент ему отказывает, может удерживать насильно, а именно, были случаи когда он в течение сорока минут в прямом смысле держал клиента за руку и никуда его не отпускал, клиент была женщина, мужчина ему бы уже давно дал отпор. Довел троих своих сотрудников отдела до увольнения с грандиозным скандалом, инициатором скандала был С.С. Постоянно лезет в отдел физических лиц, кстати, там он так же довел несколько сотрудников до увольнения. Очень скользкий тип, может спокойно послать вас в очень грубой форме, если вы не продадите инвестиционный продукт. Но с ним можно подружиться при определенных условиях, но если закончатся сотрудники которых можно "долбить", он перейдет на вас.
Следующий сотрудник, как ни странно, но она как и два предыдущих тоже со сбербанка и подруга С.Ю. Этому руководителю повезло меньше, хоть она и бегает за С.Ю. и С.С., но отгребает все равно. Д.Т. - начальник отдела физических лиц. Как начальник не умеет руководить персоналом, а просто тупо вызывает к себе вечером один на один, давит, угрожает и унижает, а если вы хотите быть у нее в почете как некоторые сотрудники, о них отдельно, нужно просто с ней бегать курить за угол и стучать на других, менее важных сотрудников, которые, к сожалению не курят. Если вы именно тот сотрудник, который бегает с ней курить и стучит на всех, у вас будет достойная заработная плата и меньше всего работы.
А дальше о так называемых стукачах...
Г.А. занимает должность ведущего специалиста, хоть она и не курит, но стучит всем, а в основной степени С.Ю., это у нее очень хорошо получается. Перевели ее в этот банк с бывшего Региобанка. Стаж работы ее вообще в банках год, в Региобанке работала обычным менеджером, закладывала других сотрудников, тем самым выбила себе должность. С клиентами общается резко, иногда даже позволяет себе такие выражения, которые очень обижают клиентов и они вынуждены уйти в другой банк.
З.А., старший специалист. В почете у всего руководства, вы задумаетесь почему? Она хороший сотрудник? Выполняет все планы продаж? Она Хорошо общается с клиентами? Нет... Вы ошибаетесь! Все так же стучит, ходит курить с Д.Т. Данный сотрудник не имеет никакого образования, три года работала на стойке консультанта, при переходе в банк Открытие, резко получила должность старшего специалиста с хорошей зарплатой. В то время когда сотрудники, которые не в почете, вкалывают и не получают никакой отдачи за свою добросовестную работу, данная особа сидит в телефоне и ничего не делает, при этом получает повышенную премию.
Т.А., так же как и предыдущая старший специалист, опыта работы в банке нет никакого, программы банка знает постольку поскольку, если вы попадете к ней на обслуживание минимум час вы у нее будете сидеть. Любит выйти покурить с Д.Т., слить важную информацию о другом сотруднике. Но даже учитывая то, что она не имеет никакого опыта и навыка работы в банке и с клиентами, заработная плата у сотрудника очень даже хорошая.
И если все-таки решили прийти работать в открытие, значит вы тот сотрудник, который готов работать сверхурочно, а именно по двенадцать часов в день с перерывом на обед в пол часа и то если успеете в свое отведенное время, если нет, жди всех пока покушают, потом только ты...
Если вы готовы приходить на работу и слушать, что вы очень плохой человек и вам нужно мыть полы, а так же чтоб вас доводили каждый день до слез, без всяких видимых на то причин и при всем при этом получать копейки, то вам сюда... эта работа ждет вас, а руководство будет очень радо вас подолбить и если вы из сбербанка, то все двери для вас открыты, самое главное угодить руководству.
P.S: Действующий сотрудник ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" в г. Хабаровск. А почему я до сих пор тут работаю? Смысл увольняться перед новым годом? Вот после НГ, чувствую, пошлю я всех... потому что реально НАКИПЕЛО!
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1
147258963 • сотрудник
08.12.2015 07:38
|Нарушение трудовых прав сотрудников Банка, хамское отношение Управляющего Северного БУ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Решила написать здесь, т.к. в Банке меня не захотели услышать, а именно даже не захотели пойти навстречу и хотя бы не нарушать мои трудовые права.
Работаю в Банке с июля 2013 года. Вышла на работу раньше, чем заканчивался у меня декретный отпуск, т.к. на тот момент была возможность сидеть с ребенком моей маме, т.е. бабушке. работала как и все, не болела. У нас была замечательная Управляющая Северным БЦ, она выстроила команду Северного БЦ, каждое отделение старалось работать в команде, мы обращались за помощью к друг другу, т.к., к сожалению, после обучения одной теории мало, чтобы работать в полную силу, но это уже другая сторона работы, о ней я сейчас не хочу писать.
Хочу рассказать, что с приходом на должность Управляющего Северного БЦ Ф.С.В., работать в Банке просто стало невозможно. Ф.С.В. пришел осенью 2014 г. в Банк. Сначала работы было не понятно, что за руководитель и т.д. Но в первые месяцы как мне показалось он хотел построить и не потерять команду Северного БЦ. в декабре мы с ним договорились, что т.к. у меня часто болеет ребенок, что я лучше уйду в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, т.к. не хотела подводить коллектив постоянными своими больничными, по трудовому договору у меня прописано 40 ч. режим работы, т.е. 5-дневка, но никак не сменный график. В этом отпуске я была всего с января месяца по апрель. Вышла позже, т.к. была на больничном с ребенком. Когда я пришла писать заявление о выходе из отпуска, то Управляющий наш Ф.С.В., мне прямо сказал, что если я буду уходить на больничные, то он поставить вопрос о моем увольнении. Плюс ко всему, мой перевод, который был в декабре с Ведущего специалиста Универсала на Ведущего специалиста по работе с юрид. лицами, почему-то был не утвержден и не подписан, хотя уже выходила и писала заявление, что выхожу я именно как Вед. специалист по работе с юридическими лицами. Потом мне просто сказали, что до меня не дозвонились, заявление было некорректно написано, хотя я его писала не где-то в отделении, а именно в отделе кадров, где они сразу все проверяют, но и этого было Ф.С.В. мало, он решил перевести меня работать на ДО сначала с графиком работы с 10-19ч., когда он прекрасно знал, что у меня маленький ребенок и забирать из садика с таким режимом я не смогу, и мало того отправил на ДО, до которого мне добираться почти час, хотя раньше я работала на ДО в шаговой доступности от дома и на данным момент я могла вернуться туда работать, там работали стажеры. Но и это ему показалось мало и он, не спросив согласия о смене моего рабочего режима, а именно перейти с 5-дневки на сменный график работы, т.к. я устраивалась именно на такой график 5-дневку. В пятницу в конце рабочего дня был выслан график работы новый на июнь месяц, где я была поставлена в сменный график, и в течение месяца у меня все субботы и воскресения были рабочими, а выходной выпадал только либо понедельник либо среда, режим работы был с 10.00 до 20.00.
Я конечно сразу позвонила в отдел координации, кто составляет графики и спросила на каком основании эти изменения, т.к. я ничего не подписывала и в таком режиме работать просто нет возможности, мне ответили, что все вопросы к Управляющему Ф.С.В., что это он так сказал и так захотел. После звонка Ф.С.В., был получен ответ, что это он так решил и точка.
Я обратилась с жалобой Б.В.В., описала всю мою ситуацию, прошло две недели, ответ я никакого не получила, что очень печально. за последние 5 месяцев именно с Северного БЦ уволилось просто такое количество ценных кадров, которые знали все и хотели работать, но с приходом Ф.С.В., работать стало просто не выносимо, перестали уважать сотрудников, за счет которых Банк зарабатывает, раньше хоть как-то но согласовывали графики, хорошо работал отдел координации, сейчас никто работать не хочет в таком режиме и с таким отношением. В Банке Открытии даже мальчика не отпустили на учебу, хотя при устройстве на работу это озвучивал.
В общем у меня теперь очень печальное мнение про этот Банк, вернее про руководство, которое теперь строит команду, оно, к сожалению, не строит а разгоняет, теперь там мало кто задерживается, отработают пару месяцев и уходят. Такого никогда не было, чтобы за три дня 23 человека увольнялись, все бегут. Ф.С.В. думает мы не общаемся между собой, но мы все общаемся и у всех причина увольнения ОДНА, не возможно работать с таким Управляющим Северного БЦ и в таком режиме, т.к. режим такой задал именно ОН и именно он несет за это ответственность.
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0
oksic0703 • бывший сотрудник
17.06.2015 16:18
|Издевательства и притеснения сотрудников в филиале "Петровский"
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго всем времени суток, являюсь сотрудником Ханты-Мансийского Банка "Открытия" филиал "Петровский". Хочу поделиться ситуацией, которая сложилась в банке.
Работаю не первый год и за последнее время мы уже привыкли к смене руководителей и управляющих, приходят как расходный материал, пытаются установить свои порядки и через пару месяцев от них избавляются. Приход в Восточный БЦ управляющего М.П.С., тоже не был неожиданностью, ведь как никак лучший друг самой Управляющей Филиала М.Л.В., а значит можно творить все, что хочешь, и оклад в разы выше и управы на него нет. Жаловаться сотрудникам некуда. Вот и сидим мы под угрозой увольнения, выслушивая, какие мы неэффективные и всех нас гнать на улицу. Уволена большая часть сотрудников, которая давно работает, знала свою работу, набраны сотрудники-рвачи, которым надо где-то пересидеть, а Банк-то разваливается!!!
Клиенты уходят, их можно понять, сотрудники меняются каждый месяц, а то и чаще.
Последнее событие, которое произошло, вообще всех в шок привело. Тот самый М.П.С. объявил денежный приз, за увольнение давно работающего сотрудника. Возможно сотрудник и не является особо эффективным, но работу знает, и работает ни один год. И все бы ничего, но этот сотрудник является инвалидом детства, имеет усыновленного ребенка. ЛЮДИ!!! Не важно, работаете ли в банке или еще где, как можно издеваться над ИНВАЛИДОМ, СТАВИТЬ НА КОН ЧЕЛОВЕКА??? Непонятно, когда наконец Москва обратит внимание на эту ситуацию и Петровским?
Пристраивают знакомых, родственников, а простых сотрудников, за людей не считают. Акционеры банка обратите внимание, ведь подобное обращение с людьми эффективности и развитию банка не помогает.
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5
danyadanya • сотрудник
11.04.2015 14:35
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Администратор:
Нарушение правил регистрации.
|Быстрее бы вырваться из этого базара
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотел упомянуть про другие моменты, которые меня не устраивают:
- состояние офисов. От нас требуют привлечение премиум клиентов, но офис Банка больше похож на квартиру или сберкассу. Дыры в грязных стенах, ТАРАКАНЫ, нет доступа к банкомату 24/7 и т.д.
- материальное обеспечение офисов. Мы сами покупаем питьевую воду и кулер, кофе и чай для клиентов. Тут ничего нет! В Банке оборудование крайне низкого качества, постоянно ломается, глючит, чинить или менять его не собираются. Туалетная бумага .... ощущение, что уже была в использовании.
- платное ДМС и отсутствие соц. обеспечения. При устройстве мне анонсировали другое, но платная страховка меня абсолютное не устраивает. Заболеть здесь тоже не вариант - получишь минимум денег и будешь лечиться в районной поликлинике.
- качество продаж. Я недавно разбирал базу клиентов, оформивших инвестиционные продукты в Открытии 2 и 3 года назад. Каждый из них заявляет о некачественных сделках, о том, что менеджер не говорил им про условия программ, риски, возможные убытки. Самое интересное, что такие «продажи» я наблюдал и сейчас, когда клиенту под видом защищенных инструментов предлагают подписаться на ПИФ. Такие «специалисты» здесь считаются успешными.
- уровень внутрибанковского общения. Руководство, не только моё, позволяет себе в грубейшей форме, нарушая все нормы корпоративной этики и правила приличия, общаться с подчиненными. Здесь не нужны комментарии.
- неэффективное управление. Я считаю, что во главе отдела должен стоять менеджер, сам понимающий все процессы не только на бумаге, мотивирующий и энергичный. Ни текущая (вялотекущая) начальница, ни её так сказать "зам" не соответствуют ни одному из этих моментов. Это дежурные по табличкам.
Таким образом, я не вижу плюсов в Открытии, кроме наличия более-менее рабочей базы клиентов. Смысл работать в компании, которая практически ничего не делает для сотрудников, а только требует результат. Лучше работать на себя.
Всем удачи, эффективной работы и улыбок!
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6
kirill58 • сотрудник
26.03.2015 12:58
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