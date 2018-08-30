Добрый день!

НАКИПЕЛО! Хочу рассказать вам о работе в ПАО "Ханты-Мансийском банке Открытие".



Начнем с того, что рыба гниет с "головы". Г.Д. - директор банка, сотрудников не держит, ему все равно есть у человека образование, как долго работает человек в банке, опыт работы, самое главное, чтобы человек ему во всем потакал, тогда у вас есть шансы работать в этом банке на хорошей должности и с хорошей зарплатой, даже если вы ничего не понимаете в работе банка. В этом банке не ценится сотрудник, который приходит на работу во время, выполняет план по продажам, соблюдает все стандарты клиентоориентированности, этот работник будет работать за всех и при всем при и этом не получать обещанную премию, зато человек который ни в чем не отказывает Г.Д. получит хорошую премию, которую наработал этот трудяга.



Работала ранее в банке такой региональный директор Анна, как руководитель была очень понимающий человек, своих сотрудников в обиду не давала и всегда отстаивала, по каким-то непонятым причинам ее убрали даже без отработки двух недель. После увольнения на ее место быстро нашли замену С.Ю., причем Г.Д. при знакомстве данного сотрудника с фронт-персоналом, вел себя так, что у многих сложилось впечатление, что он ее очень хорошо знает.



Идем дальше... С.Ю. - региональный директор. Данная личность пришла из сбербанка, по непонятным причинам каким-то образом она стала региональным директор, хотя с ее способностями можно поставить под сомнение занимаемую ею должность. Скажу сразу при виде данной особы, бегите, чем дальше тем лучше, очень она двуличная. Данная особа может пообещать вам очень хорошую должность, когда вы проведете всю грязную работу к подготовке к данной должность, вас нагло кинут и на эту хорошую должность возьмут другого непонятного человека, который ранее работал в сбербанке обычным менеджером. У С.Ю. есть такая черта характера как улыбаться мило в лицо своим сотрудникам, а в итоге засаживать его на планерке перед Г.Д. и другим руководством банка так, что вам придется уйти по собственному желанию. Говоря о тех сотрудниках, которые пришли со сбербанка, так называемые подружки и друзья С.Ю., заманила их тем, что выбила для них очень хорошие должности с соответствующей заработной платой. Если вы как хороший кандидат, который имеет в своей практике очень хорошие показатели, можете не рассчитывать на огромную зарплату и хорошую должность, так как она уже все распределила для своих. Доводит сотрудников до увольнения и на каждую освободившуюся единицу перетягивает свою подругу или друга, предварительно выбив для них зарплату выше, чем была у той единице. Сталкивает действующих сотрудников лбами, предварительно собрав об обоих сотрудников сплетни и распространив их так , что ты на нее и не подумаешь. Данная дама привела в банк своего друга С.С.



С.С. - начальник премиального отдела, непонятная личность, которая при общении с сотрудниками, как своего отдела, так и с отделом физических лиц, любит употреблять ненормативную лексику, ему наплевать есть ли на обслуживании клиент и кто перед ни сидит, девушка или парень, беременная она или нет. О таком понятии как субординация С.С. понятия не имеет, может зашвырнуть в вас ручку или то, что в данный момент лежит у него под рукой. С клиентами ради продажи инвестиционного продукта общается резко, если же клиент ему отказывает, может удерживать насильно, а именно, были случаи когда он в течение сорока минут в прямом смысле держал клиента за руку и никуда его не отпускал, клиент была женщина, мужчина ему бы уже давно дал отпор. Довел троих своих сотрудников отдела до увольнения с грандиозным скандалом, инициатором скандала был С.С. Постоянно лезет в отдел физических лиц, кстати, там он так же довел несколько сотрудников до увольнения. Очень скользкий тип, может спокойно послать вас в очень грубой форме, если вы не продадите инвестиционный продукт. Но с ним можно подружиться при определенных условиях, но если закончатся сотрудники которых можно "долбить", он перейдет на вас.



Следующий сотрудник, как ни странно, но она как и два предыдущих тоже со сбербанка и подруга С.Ю. Этому руководителю повезло меньше, хоть она и бегает за С.Ю. и С.С., но отгребает все равно. Д.Т. - начальник отдела физических лиц. Как начальник не умеет руководить персоналом, а просто тупо вызывает к себе вечером один на один, давит, угрожает и унижает, а если вы хотите быть у нее в почете как некоторые сотрудники, о них отдельно, нужно просто с ней бегать курить за угол и стучать на других, менее важных сотрудников, которые, к сожалению не курят. Если вы именно тот сотрудник, который бегает с ней курить и стучит на всех, у вас будет достойная заработная плата и меньше всего работы.



А дальше о так называемых стукачах...

Г.А. занимает должность ведущего специалиста, хоть она и не курит, но стучит всем, а в основной степени С.Ю., это у нее очень хорошо получается. Перевели ее в этот банк с бывшего Региобанка. Стаж работы ее вообще в банках год, в Региобанке работала обычным менеджером, закладывала других сотрудников, тем самым выбила себе должность. С клиентами общается резко, иногда даже позволяет себе такие выражения, которые очень обижают клиентов и они вынуждены уйти в другой банк.

З.А., старший специалист. В почете у всего руководства, вы задумаетесь почему? Она хороший сотрудник? Выполняет все планы продаж? Она Хорошо общается с клиентами? Нет... Вы ошибаетесь! Все так же стучит, ходит курить с Д.Т. Данный сотрудник не имеет никакого образования, три года работала на стойке консультанта, при переходе в банк Открытие, резко получила должность старшего специалиста с хорошей зарплатой. В то время когда сотрудники, которые не в почете, вкалывают и не получают никакой отдачи за свою добросовестную работу, данная особа сидит в телефоне и ничего не делает, при этом получает повышенную премию.

Т.А., так же как и предыдущая старший специалист, опыта работы в банке нет никакого, программы банка знает постольку поскольку, если вы попадете к ней на обслуживание минимум час вы у нее будете сидеть. Любит выйти покурить с Д.Т., слить важную информацию о другом сотруднике. Но даже учитывая то, что она не имеет никакого опыта и навыка работы в банке и с клиентами, заработная плата у сотрудника очень даже хорошая.

И если все-таки решили прийти работать в открытие, значит вы тот сотрудник, который готов работать сверхурочно, а именно по двенадцать часов в день с перерывом на обед в пол часа и то если успеете в свое отведенное время, если нет, жди всех пока покушают, потом только ты...



Если вы готовы приходить на работу и слушать, что вы очень плохой человек и вам нужно мыть полы, а так же чтоб вас доводили каждый день до слез, без всяких видимых на то причин и при всем при этом получать копейки, то вам сюда... эта работа ждет вас, а руководство будет очень радо вас подолбить и если вы из сбербанка, то все двери для вас открыты, самое главное угодить руководству.



P.S: Действующий сотрудник ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" в г. Хабаровск. А почему я до сих пор тут работаю? Смысл увольняться перед новым годом? Вот после НГ, чувствую, пошлю я всех... потому что реально НАКИПЕЛО!