Всех приветствую! Хочу рассказать свою вопиющую историю моего увольнения из сея заведения! Началось все с того, что руководство Банка решило закрыть целый Департамент, и как правило, в таких ситуациях происходит сокращение штата, но только не в Банке Союзный - нужно же тогда будет платить сотрудникам! У них в таких случаях другие методы. Не буду говорить о других сотрудниках, которых морально унижали, принуждали уволиться разными способами (мы Вам испортим жизнь, Вы никуда больше не устроитесь и тому подобное)! Меня стразу начали пугать Уголовными статьями, мелочиться не стали (имеется диктофонная запись)! И как нормальный разумный человек на их запугивание я не поддалась, и в итоге УВОЛЕНА ПО 81 ст. ТК РФ – ПРОГУЛ. Заявление подписанное руководителем для них не аргумент, не стали даже смотреть на него.



Действуют как будто на дворе 90-е, не взирая на то, какое сейчас такое нелегкое время с трудоустройством. Никаких моральных принципов. Закон для них чужд. Отдельная история это Директор по кадрам, которая все мои доводы даже не стала слушать. Слово вставить не дает, постоянно перебивает. Она же Королева, а я челядь! И в суд то мне идти бесполезно. Короче ИМ НУЖНО УВОЛИТЬ И ОНИ УВОЛИЛИ. Естественно свое незаконное увольнение я буду оспаривать, чтобы восстановить справедливость. Спасибо за внимание!