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|По статье и только по статье!!!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всех приветствую! Хочу рассказать свою вопиющую историю моего увольнения из сея заведения! Началось все с того, что руководство Банка решило закрыть целый Департамент, и как правило, в таких ситуациях происходит сокращение штата, но только не в Банке Союзный - нужно же тогда будет платить сотрудникам! У них в таких случаях другие методы. Не буду говорить о других сотрудниках, которых морально унижали, принуждали уволиться разными способами (мы Вам испортим жизнь, Вы никуда больше не устроитесь и тому подобное)! Меня стразу начали пугать Уголовными статьями, мелочиться не стали (имеется диктофонная запись)! И как нормальный разумный человек на их запугивание я не поддалась, и в итоге УВОЛЕНА ПО 81 ст. ТК РФ – ПРОГУЛ. Заявление подписанное руководителем для них не аргумент, не стали даже смотреть на него.
Действуют как будто на дворе 90-е, не взирая на то, какое сейчас такое нелегкое время с трудоустройством. Никаких моральных принципов. Закон для них чужд. Отдельная история это Директор по кадрам, которая все мои доводы даже не стала слушать. Слово вставить не дает, постоянно перебивает. Она же Королева, а я челядь! И в суд то мне идти бесполезно. Короче ИМ НУЖНО УВОЛИТЬ И ОНИ УВОЛИЛИ. Естественно свое незаконное увольнение я буду оспаривать, чтобы восстановить справедливость. Спасибо за внимание!
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2
sotrudnik321 • бывший сотрудник
01.05.2015 19:26
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Администратор:
В каком регионе и какую должность занимали?
|Незаконное увольнение!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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"Доброго времени суток!!! Основанием для написания отзыва о Банке ООО КБ "Союзный" послужили жуткие и грубые нарушения Руководства к своему персоналу... Все просто в шоке... Руководству банка ЗАХОТЕЛОСЬ уволить целый департамент и они это сделали... Причем ряд сотрудников вынудили написать заявления по соглашению сторон, морально угрожая, не стесняясь даже записей на диктофон. Кто оказался более стойкими просто УВОЛИЛИ по СТАТЬЕ "ПРОГУЛ", без каких-либо оснований (нет ни одного документа подтверждающее "прогул"), выплат и т.д., с записями в трудовую книжку и все это сопровождалось моральными унижениями и оскорблениями.. УЖАС...
Такого непрофессионализма давно не видели... В настоящее время ряд уже уволенных сотрудников готовят коллективные жалобы в ТРУДОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ, СУД, ЦБ РФ, ПРОКУРАТУРУ и иные инстанции... Изрядно вопиющий факт, также будет оглашен в СМИ..."
Администратор: В каком регионе и подразделении трудились?..
anonimovich: г. Москва, головной офис.
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1
anonimovich • бывший сотрудник
01.05.2015 17:25
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