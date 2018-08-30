Добрый день. Банк в целом отличный, коллектив великолепный, зарплату платят вовремя, график удобный. Но, как говорится, в семье не без...



Первый персонаж - руководитель ДО "На Кутузовском" Ж. М. Т. Человек крайне неадекватный и двуличный. Постоянно орет и лезет куда не нужно. Мои слова могут подтвердить ООЧЕНЬ много людей, бывшие и действующие сотрудники. Валерий (Первый заместитель Председателя Правления), проведите анонимный опрос, и вы будете приятно удивлены, КОГО вы взяли на работу. Только сделайте это поскорее, а то уж очень она любит запугивать сотрудников. Найдет рычажки - надавит, будьте любезны! Сухая статистика: за последние полгода из доп. офиса ушло 5 человек. В общем, не советую идти к ней в доп. офис. В банк - советую, к ней - только под угрозой расстрела.



Второй персонаж - директор отдела обучения Г. Н. (уж прости не знаю, как тебя по батюшке). Пока она в седле, вам придется у нее учиться. Ну как учиться, делать вид, что вы ее внимательно слушаете, потому что ничему она не учит. Выходишь - и начинаешь спрашивать у коллег, звонить в другие доп. офисы. Ах да, и не забывайте поддакивать ей, потому что уж очень она не любит людей, у которых имеется свое мнение. А если вы его еще и высказываете периодически, то всё, вам конец. Опять же, мои слова могут подтвердить огромное количество операционистов. У большинства из них к ней ООЧЕНЬ много вопросов.



На этом я, пожалуй, закончу. Банк-то хороший. Мне действительно было приятно поработать в этой небольшой коммерческой организации. Я бы и дальше работал, но эти двое, о которых я писал выше, заставили написать по собственному. Причем при очень интересных обстоятельствах. Но это уже совсем другая история, на сегодня, к сожалению, закрытая банковской тайной и всякими умными бумажками о неразглашении. А так всё отлично в этом банке, рекомендую там оказаться. Только остерегайтесь двух выше указанных персонажей, мои маленькие любители финансов.