Доброго времени суток.

Если Вы читаете это, Вас пригласили на собеседование в Дил-банк, или же Вы только что были на нём, или же Вы прочли об открытой вакансии. Не важно. Внимательно прочтите написанное ниже. Выключите телефон, удалите почтовый ящик. Бегите!

Если бы шесть месяцев назад я поступила бы так же, это спасло бы мне здоровье, самооценку, веру в людей. "Оставь надежды всякий входящий сюда" - именно эту фразу нужно было написать над входом.



По порядку. Трудовой договор мне выдали спустя три дня. Никому было его подписать, якобы. Именно из его я и узнала, что моя зарплата состоит из маалюсенького оклада и премии, которой меня могут лишить, если что не так. До этого, на собеседовании мне говорили, что вся сумма и есть оклад. Там же было написано, что мой аванс 2000 руб, а не 15% от зп, как по закону положено. В свете этого обеденный перерыв в 30 минут уже не так пугал.



Дальше больше. Спустя несколько дней нас собрали, начальник отдела кадров доверительным шепотом сообщила, что руководству, С.О.Д. не нравится когда сотрудники уходят с работы ровно в шесть часов, как положено. Все должны задерживаться минимум на 30 минут, в не зависимости есть или нет работа. Причина веская - на случай, если С.О.Д. вы вдруг понадобитесь. Нужно отметить, что все самые неприятные вещи вам будут говорится именно вот этим доверительным шепотом, именно им было сказано, что теперь перерыв на обед равен 15 минутам.



Отдельная тема дресс-код. Думаете вы уже с ним сталкивались и ранее. Ах, оставьте! Тут своя вселенная. С одной звездой. А все остальное серая масса. Принцип социального неравенства в действии. Мне повезло, а вот пойманные в ужасных платьях с короткими рукавчиками и узких брюках были отправлены домой переодеваться. Этот день им не оплатили. Ну хорошо хоть прогул не засчитали. И такое тут случается.

Тут царит атмосфера страха и унижений. Именно тут вам расскажут какой вы ужасный сотрудник, глупый и ни чего не умеющий. Что таких как вы полно, и вообще вы работы не найдёте больше потому что вас включат в черный список. Я ушла. Сейчас, спустя два месяца решила написать отзыв. Я нашла работу. И вы найдете. Будьте уверены. Только в Дил-банк не идите.

Счастливый бывший сотрудник Дил-банка.