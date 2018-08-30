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|Грамотные сотрудники не устраивают
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Две недели как уволилась из этого банка. Двоякое чувство: и слава Богу, и в то же время обидно, жалко.
Во-первых, от момента первого собеседования до поступления на работу прошло 2 месяца, ну это ладно, ерунда.
Поступила на работу в филиал в кредитный отдел на руководящую должность. С первого взгляда, да и со второго коллектив хороший, молодой, вежливый, хотя были отдельные личности не совсем приятные, но это в любом коллективе есть и их, к счастью, было меньшинство.
Отдельно скажу о руководстве - хорошие молодые ребята, правда в кредитах "НИ БУМ-БУМ", поэтому идеи космического масштаба и космической же глупости сыпались как из рога изобилия. Ну например выдать кредит без документов БЕЗ ВСЕГО , а потом как-нибудь собрать документы. Когда на мои требования предоставит документы, получала ответ: "Зачем это надо и посоветуйтесь с сотрудником из Головы", - я советовалась и получала совершенно безумные ответы (вроде от нерядового сотрудника ). Например, что проф. суждение о фин. состоянии делается по мере требования, таким образом ни на момент выдачи кредита ни в последствии сотрудники проф. суждения не составляют, только тогда, когда "рак на горе свистнет".
К слову сказать приезжала сотрудница из Головы обучить нас программному обеспечению, но все обучение свелось к самописным инструкциям и обещаниям помогать дистанционно. Это дистанционно меня и погубило, видимо много вопросов задавала, и видно правильных, поэтому эта сотрудница сделала все, что бы меня в этом банке не было.
За период работы нашла многочисленные нарушения нормативных актов БР, на мои вопросы был один ответ: "У нас так принято". Я вот думаю, что будет с филиалом после первой проверки местного ЦБ, если не закроют, то штрафы будут не маленькие.
В общем, подвожу итоги, никто в головном офисе мне ничего вразумительно про специфику работы этого банка сказать не мог, а если и говорили то это был БРЕД, идущий в разрез Правилам ведения кредитных операций Центрального Банка, в конце концов руководство, за моей спиной, опираясь на суждения безграмотных сотрудников Головы, которым я задавала справедливые вопросы, стали искать мне замену, не предупредив, ни-че- го, я случайно узнала. Так что и обидно и жалко. Коллектив воде хороший только жутко безграмотный.
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Syper • бывший сотрудник
23.08.2013 21:58
|Как я трудоустраивался в этот "банк"
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Хочу рассказать о трудоустройстве в этот банк.
Со всеми кандидатами в обязательном порядке встречается сам Председатель Правления (?!). Зачем? Причём как мне объяснили, касается всех кандидатов - от уборщицы до зампреда...
Речь не об этом. Это заключительная стадия трудоустройства, до ПредПравления были встречи с руководителя подразделений, назначают время на 17.00. Принимали на разговор - не ранее 19.00! Понимаю, кризис, сотрудники (тем более рассматриваемые на вакантные должности) - хуже крепостных...
Добила встреча с Председателем Правления... назначена на 15.00, состоялась в 18.00. 3 часа ожидания... Как же эти люди относятся к сотрудникам, если позволяют от кандидатов ноги так вытирать?! Извинений в течение длительного ожидания НЕ БЫЛО НИКАКИХ! Сам ПредПравления сухо пробормотал что-то в виде извинений, но таким тоном, что, мол, в принципе наплевать, что мы тут вас промурыжили столько времени... Обидно, я ведь не их сотрудник!
Существенный вопрос со стороны Председателя был собственно один - какова валюта баланса у банка, в котором вы до этого работали? Какая-то чепуха...
Отношение в целом не понравилось, плохо, очень плохо, рад, что устроился в другой банк, параллельно рассматривалась другая вакансия.
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Берлиоз • несостоявшийся сотрудник
10.07.2009 11:05
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