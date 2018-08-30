Данный отзыв хочется донести до правления Банка ВБРР. Обратите, пожалуйста, внимание на руководство

Дистанционного банковского обслуживания, а именно на Контактный центр.



После трудоустройства в контактный центр начинается 2-х недельное обучение, хочу заметить, что кц в банке существует более 10 лет, за это время процесс обучения стоит на уровне запуска, а именно, тебе дают большую стопку бумаг и говорят сиди, читай и учи. Начальник отдела, который должен обучать нового сотрудника почти никогда не имеет времени, чтобы что-то объяснить, ответить на возникшие вопросы, час или два может выделить времени, при это сидит читает по слайдам, немного разъясняя. Извините, но за такой большой промежуток времени неужели нельзя было создать программу обучения для нового сотрудника, более понятные материалы, а не просто сплошным текстом, вникать в каждую строку. Обучение это прежде всего дальнейшее качество работы и обслуживания сотрудника.



Но самое ужасное хочется отметить это отношение между руководством и подчиненными. Это взаимная ненависть. Руководство не понимает сотрудников, сотрудники руководство. Обсуждение друг друга за спинами, грубо говоря поливание "грязью". Руководство недовольны качеством работы сотрудников, но не задумываются о том, что как обучили, так и работают.



В коллективе каждый сам за себя, в своих мыслях. Атмосфера негатива. Новый сотрудник не может должным образом пройти адаптационный период, из-за образовавшейся неприязни между руководством и коллективом нет поддержки ни со стороны руководства, ни со стороны сотрудников. Руководство сидит в отдельном кабинете, к сотрудникам заходят в лучшем случае 2 раза в день, создается полное впечатление, что им нет никакого дела до рабочего процесса.



Пришлось стать свидетелем очень неприятной ситуации. Для сотрудников кц было организовано обучение, в выходной день сотрудников. Конечно же это совсем неудобно для сотрудников, так как у всех есть планы, дела на законный выходной.



Хочется отметить, что обучение не оплачивается, т.е. сотрудники в ущерб себе должны посетить данное обучение. И естественно возник конфликт. Ответ руководства на данную ситуацию был таков, что им все равно какие планы, дела, да хоть заболеют и будут умирать, сотрудники должны быть на обучении, если что-то не устраивает или не могут присутствовать ,пусть пишут заявление по собственному желанию, их никто не держит. То есть у руководства абсолютное безразличие на проблемы сотрудников, они считают, что во всем правы, но даже не задумываются о том, что в первую очередь проблема заключается в них. В связи с таким отношением происходит постоянная текучка кадров, люди видя всю эту ситуацию не могут надолго задержаться , потому что работать в напряженной конфликтной атмосфере невозможно.



P.S. Хочу отметить, что данное мнение о руководстве образованно на сравнении с другими Банками, где приходилось работать в подобных подразделениях и имея представление о том, как происходит процесс обучения и работы.