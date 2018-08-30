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|Суперски!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Очень приятно работать в коллективе!
НА РЕДКОСТЬ руководство адекватное, специалисты высокого класса и Председатель правления и замы! Настоящая команда, нет такого, как в больших банках - "каждый сам за себя"...
Иду с настроением на работу, а это так важно. И перспектива есть!
Головной офис находится прямо в центре на Кадашевской набережной, красивейший офис, удобно добираться.
Я сменила 4 банка - в этом я себя комфортней всех чувствую!
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Mbankir • сотрудник
14.07.2010 16:01
|Отличный банк и очень хороший коллектив
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась работать в МБР после Юниаструм банка и как в сказку попала. Была очень удивлена комфортными условиями труда, хорошим колективом и лояльностью начальства. Хорошая зарплата, очень красивый интерьер, обед в ресторане за счет банка, работа в праздники по двойному окладу и многое еще.
Я очень рада, что устроилась сюда работать. Я очень довольна.
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777el • сотрудник
04.12.2007 11:18
|Москва-Сити. Как много в этом звуке!..
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал я в сем замечательном банке в кредитном отделе на должности специалиста по работе с залогами.
Плюсы:
1. Отличный коллектив. Образованные, очень вежливые интеллигентные люди. Компетентность сотрудников не вызывает нареканий, есть некоторые, у кого есть MBA-банки.
2. Соцпакет. Бесплатное питание в "Башне 2000" в столовой на 1-м этаже. Мед.страховка обязательная и добровольная, премии за выслугу лет и работу. Проф.семинары за счет банка. Ольге Леонидовне большое спасибо!
3.Руководство. Реально неплохие люди. В случае надобности могут и отпустить пораньше, и т.д.
Банк находится на Набережной Тараса Шевченко д.23а, 12-й этаж "Башни 2000" - отличный вид на Кутузовский проспект, очень позитивное в общем место. В обед можно сходить в Экспо-центр, погулять по мосту Багратион, сходить в "Красный бар" , "Пиноккио"...
Единственный минус: проблема роста и перспектив маленького банка, очень небольшая зарплата. В общем, хорошее место для специалистов за 35 или начинающих работников.
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