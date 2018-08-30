Работал я в сем замечательном банке в кредитном отделе на должности специалиста по работе с залогами.



Плюсы:

1. Отличный коллектив. Образованные, очень вежливые интеллигентные люди. Компетентность сотрудников не вызывает нареканий, есть некоторые, у кого есть MBA-банки.

2. Соцпакет. Бесплатное питание в "Башне 2000" в столовой на 1-м этаже. Мед.страховка обязательная и добровольная, премии за выслугу лет и работу. Проф.семинары за счет банка. Ольге Леонидовне большое спасибо!

3.Руководство. Реально неплохие люди. В случае надобности могут и отпустить пораньше, и т.д.

Банк находится на Набережной Тараса Шевченко д.23а, 12-й этаж "Башни 2000" - отличный вид на Кутузовский проспект, очень позитивное в общем место. В обед можно сходить в Экспо-центр, погулять по мосту Багратион, сходить в "Красный бар" , "Пиноккио"...



Единственный минус: проблема роста и перспектив маленького банка, очень небольшая зарплата. В общем, хорошее место для специалистов за 35 или начинающих работников.