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|Новый Символ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Стаж работы в этом банке - несколько лет. И есть с чем сравнить: три банка до "Нового Символа" и два - после. Если бы зарплата была достойной, то можно было бы работать и работать. Руководство, коллектив , постановка задач, быстрота принятия решений, помощь коллег, при необходимости, на любом участке работы - всё вместе обычно хорошо не бывает, но этот банк - исключение. Но зарплата...
От админа: Ждем подробностей, на основании которых банку можно было бы поставить положительную оценку.
d111: Я не знаю, какие подробности нужны, но попробую. Огромное спасибо Сергею Александровичу, Сергею Валерьевичу и Марине Владимировне за хорошее отношение, желание и умение вникнуть в проблему, найти оригинальное решение, поддержать и посоветовать. Решения, как правило принимаются в ходе обсуждения, и если у сотрудника другое мнение, то все можно обсудить и понять почему именно так лучше, а не иначе.
Ну а про зарплату - переход на должность ниже на позицию, но на зарплату выше в два (!) раза... С коллегами встречаемся, созваниваемся, консультируем друг друга - это о многом говорит.
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d111 • бывший сотрудник
06.08.2008 12:00
|О "Новом Символе"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал год. Зарплата неплохая, но добиться повышения трудно. Достаточно забюрокротизированный банк. Большая текучка кадров, но это связано в основном с некоторыми руководителями. Самые хамоватые сотрудники собираются в оперзале и отделе открытии счетов.
В плане соцпакета: отличный обед всего за 20 рублей(!) + хорошие корпоративы 2 раза в год. Карьерный рост возможен, но достаточно сложен из-за относительно небольшого коллектива. Хотя бывали моменты, когда вдруг увольнялось много людей и их места занимали. В общем - уровень 4.
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abcdn • бывший сотрудник
10.06.2008 17:17
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