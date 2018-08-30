Стаж работы в этом банке - несколько лет. И есть с чем сравнить: три банка до "Нового Символа" и два - после. Если бы зарплата была достойной, то можно было бы работать и работать. Руководство, коллектив , постановка задач, быстрота принятия решений, помощь коллег, при необходимости, на любом участке работы - всё вместе обычно хорошо не бывает, но этот банк - исключение. Но зарплата...



От админа: Ждем подробностей, на основании которых банку можно было бы поставить положительную оценку.



d111: Я не знаю, какие подробности нужны, но попробую. Огромное спасибо Сергею Александровичу, Сергею Валерьевичу и Марине Владимировне за хорошее отношение, желание и умение вникнуть в проблему, найти оригинальное решение, поддержать и посоветовать. Решения, как правило принимаются в ходе обсуждения, и если у сотрудника другое мнение, то все можно обсудить и понять почему именно так лучше, а не иначе.

Ну а про зарплату - переход на должность ниже на позицию, но на зарплату выше в два (!) раза... С коллегами встречаемся, созваниваемся, консультируем друг друга - это о многом говорит.