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|Устройство на работу
|не голосовал
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Добрый день!
А подскажите, пожалуйста, у вас отдел персонала как рассматривает резюме? У меня сложилось впечатление, что его не смотрели в принципе, возможно есть актуальный адрес куда его нужно отправить? Меня интересует позиция "Менеджер по работе с банками-партнерами". Буду очень благодарна за ответ.
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Katerina2209 • несостоявшийся сотрудник
09.04.2018 10:26
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Администратор:
Оценку снимаем.
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Ответ банка:
Уважаемая Katerina2209!
В ответ на Ваш отзыв хотим сообщить, что все отклики на вакансию, которые поступают в Банк, рассматриваются сотрудниками. В связи с большим количеством поступающих откликов, не все резюме возможно просмотреть в день их поступления. По имеющейся у нас информации, Ваше резюме 09.04.2018 было рассмотрено.
Благодарим Вас за проявленный интерес к вакансии Банка и желаем успехов в поиске работы!
С уважением, Ирина
ДельтаКредит
|Нормально
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Стори:
Работа по срочному договору на должности старшего специалиста по разработке фронт-офисных систем. Парт тайм: 20 часов в неделю.
Из плюсов:
1. Готовы набирать и развивать молодых специалистов.
2. Хорошее руководство: очень понравились как коллеги и как люди начальник отдела разработки и второй старший разработчик
3. Хорошая зарплата, рыночного уровня
4. Фронт-офис в центре Москвы на Арме: добираться недалеко, богатая инфраструктура района.
5. Банк вкладывается в развитие сотрудников: организовывает тренинги, презентации. Это особенно понравилось
Из минусов:
1. Офис - опенспейс. Кто бы что не говорил про то, что опенспейс - это рай для командной разработки - не ведитесь, ибо обратное уже доказано. Такие офисы делают только из-за экономии: они дешевле. На эту тему куча статей на хабре написана. Есть и более серьезные источники.
Постоянный гул трещащих коллег, звонящие телефоны - будет отвлекать от мыслей.
2. Лично у меня большие сомнения вызвала компетенция отдела системных аналитиков.
За месяц сложилось ощущение, что люди работают в IT и при этом вообще мало понимают что-либо в разработке. Известна истина, что лучшие аналитики выходят из кодеров. Не могу тоже самое сказать про этот случай. Хотя вообще аналитик должен хоть чуть-чуть шарить в теории алгоритмов, БД и их проектировании, UML. За время. пока я там работал, я этого не заметил.
3. Качество некоторых тренингов надо повышать.
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Дополнительно:
Я работал парт тайм, совмещая две работы. В течение всего месяца не прекращались попытки перевести меня на фул тайм, причем на срочный договор, а не на обычный бессрочный (основная работа у меня была на бессрочном договоре).
Мотивация: на данный момент нет свободных вакансий в штат, поэтому по словам ПО, дать мне работу на постоянке банк не может. Каких-то гарантий появления вакансий или зачисления в штат по истечению срочного договора в случае успешно отработанного срочного договора предоставлено не было.
Объяснять то, что я не могу работать фул, приходилось в течение месяца каждый раз когда я приезжал в офис либо ПО, либо аналитикам.
All in all, нормально. Кодерам, кто сидит на майкрософтовском стеке - самое то. Для начала карьеры также подойдет.
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louk.3 • бывший сотрудник
08.02.2018 21:09
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Ответ банка:
Уважаемый louk.3!
Благодарим Вас за такой развернутый отзыв! Нам очень важно и приятно видеть, что усилия Банка оцениваются по достоинству.
Касательно части комментария, отмеченного как "минусы": организация пространства "openspace" сегодня применяется во многих компаниях. Как и в любом другом вопросе, всегда есть преимущества и недостатки того или иного решения, индивидуальные предпочтения. В рамках комментария было бы сложно рассказать о нашем опыте работы в таком режиме.
Касательно замечания об отделе системного анализа можно сказать следующее: штатные аналитики отдела Системного анализа не взаимодействуют со стажёрами или сотрудниками, привлечёнными на условиях частичной занятости. Действительно, среди них нет бывших “кодеров”, при этом большинство системных аналитиков сертифицированы/прошли обучение по работам с Базами Данных и MS CRM. Таким образом, в качестве аналитика на задачах автора отзыва могли выступать либо бизнес-аналитики (а они по роду своей деятельности и не должны уметь разбираться в коде, UML и БД), либо привлечённые сотрудники контрагентов.
Мы также обязательно обсудим Ваши наблюдения с руководителем ответственного подразделения на предмет выявления зон развития и проведения тренингов по темам, которые могли вызвать у Вас вопросы.
Желаем Вам дальнейшего успешного развития карьеры!
С уважением,
ДельтаКредит
|Хорошая обертка, начинка на любителя
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Про работу в головном офисе. Снаружи все выглядит хорошо. Но все не так радужно. Программа премирования и поощрения, которой руководство гордится, так устроена, что поощряются сильнейшие (а не те, кто выполнил план!), и даже если все сделал, но оказался чуть слабее в своем отделе - ничего не получишь, кроме низкой оценки. Вдвойне неприятно, если безалаберные в другом отделе (с которыми тебя не сравнивали) - имеют хорошую премию. Система сталкивает лбами, провоцируя топить ближнего, ради хорошей оценки и премии.
Также серьезные проблемы во взаимодействии бизнеса с ИТ. Они в контрах, грызутся между собой, бросаются обвинениями. ИТ не дружественный, малочисленный, абсолютный интроверт. В ИТ хорошие тех. специалисты и работяги, но непрофессионалы, потому что не могут выстроить взаимоотношения с бизнесом и создать комфортные отношения. Увидите сами. Все это (описанное выше) стимулирует нездоровую атмосферу. Какие хорошие люди не были. Система нацелена на выжимания максимума. И берет верх.
Более того, на испытательный срок платят меньше, по отдельному договору, чтобы не нарушать ТК. Поэтому начинка на любителя. Если Вам такая среда подходит - welcome!
Но я Вас предупредил. )
Желаю всем удачи!
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BankirN1 • бывший сотрудник
27.01.2018 18:12
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Администратор:
Автор уточните, как долго работали в банке?
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за отзыв, каждое мнение помогает нам устранять возможные недопонимания между компанией и сотрудниками. Именно недопонимания, поскольку, к сожалению, это то, что произошло в Вашем случае.
Мы действительно гордимся своей программой мотивации сотрудников, она позволяет сотруднику влиять на размер своего дохода своими непосредственными действиями. Безусловно, лучший результат премируется более высоко, это логично.
Наверняка Вы помните, что критерии оценки очень подробны, умения и навыки, проявленные в процессе работы, качество результата могут существенно отличаться.
Очень сожалеем о сложившихся у Вас отношениях с IT-подразделениями! Со своей стороны можем только заверить, что, вне зависимости от подразделения, подавляющее большинство наших сотрудников успешно находит общий язык с коллегами из других департаментов, включая IT, благодаря чему у нас только за 2017 год реализовано 4 крупных digital-проекта, которыми мы гордимся, и о которых рассказываем.
Относительно Вашего последнего замечания – Банк работает в полном соответствии с трудовым законодательством РФ, заработная плата закрепляется в Трудовом договоре. Надеемся, что, несмотря на неудовлетворительные для Вас моменты, имели место и положительные встречи и события за время Вашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
ДельтаКредит
|Банк - мечта
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мне посчастливилось поработать в этом замечательном банке всего только год, но зато КАКИМ был этот год мне приятно вспоминать до сих пор. Совершенно потрясающая "домашняя" атмосфера, отличный коллектив, адекватные руководители, способные ставить четкие задачи в количественном и временном соотношении, интересные внутрибанковские конкурсы с ощутимым материальным вознаграждением, постоянное корпоративное обучение, регулярное и щедрое премирование, и самое главное, возможность проявить себя не только в рамках своего функционала, но и высказывать идеи и предложения относительно развития филиала в целом. Так случилось, что в связи с сокращением штата банка, мне пришлось покинуть сие заведение, и на данный момент я пытаюсь обрести новое место работы, но "ДельтаКредит" задает очень высокую планку как работодатель, и после него работать в российских банках особого желания не возникает.
Я искренне надеюсь, что в скором времени в банке вновь настанут светлые времена, увеличатся темпы продаж и поток клиентов станет настолько велик, что вновь возникнет необходимость в расширении штата и я снова окажусь в рядах близких мне по духу людей, работающих в самом лучшем банке.
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Leonchick • бывший сотрудник
18.06.2015 14:21
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Администратор:
Пока без оценки.
|За такие деньги хотят высококвалифицированного сотрудника!
|не голосовал
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Добрый день! Увидела отзыв несостоявшего сотрудника из города Самары, решила написать про мое собеседование. Проходила я его в 2013 году, общалась если не ошибаюсь его с Натальей. Я имею большой опыт в банковской сфере, мне предложили работу 2 месяца по договору типа он сначала посмотрят, а потом примут штат!? Я в шоке имея столько знаний, опыта работы с клиентами, предложили 12 000 оклад и какая-то премия, как молодому специалисту в сфере ипотеки, а сколько было задано вопросов "что? зачем? почему?". У меня сложилось впечатление как будто я где-то в каком ТОПОВОМ БАНКЕ.
После собеседования я решила проверить как работают их "работнички". Раз такие требования, значит у них супер профессионалы я подумала... Позвонив им как клиент, даже не отработали возражение, что в сбере дешевле ипотека!!! Просто сказали ну ладно!!! Дорогие соискатели, идите в этот банк, если вы студент, такая работа для опыта и все!!! Всем самарцам на заметку!
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uytht • несостоявшийся сотрудник
13.02.2014 15:35
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Уважаемые пользователи! Мы всегда благодарны за обратную связь и понимаем, что каждый случай индивидуален и во многом эмоционально окрашен. Несмотря на то, что в публикациях ниже имеется информация, несоответствующая действительности, мы не будем брать на себя смелость судить о личных чувствах конкретных людей, а ответим аллюзией на притчу о ценности времени: хочешь узнать цену доли секунды – спроси серебряного Олимпийского призера. Хочешь узнать о комфорте работы в компании – спроси сотрудников, проработавших в ней более 3 лет (а то и более 10)… Около 70% сотрудников DeltaCredit по всей стране трудятся в нашем банке свыше 3 лет, растут, участвуют во внутренних конкурсах по карьерному росту, становятся членами Правления и Директорами. Мы очень гордимся своей командой, которая помогает нам быть коммерческим банком №1 на ипотечном рынке России.
С уважением, DeltaCredit
|Клоуны в Дельтакредит банке
|отрицательный голос не засчитан
|Добрый вечер! Имела честь побывать на собеседовании (г. Самара, ул. Лесная 23) у этого банка. Думала, что банк, который занимается ипотекой, более серьезное предприятие, чем другие банки. И с чем же я столкнулась, скажите вы?! Сидят две студентки, задают какие-то глупые вопросы, хихикают, ничего путного и толкового я от них не услышала. Соответственно, возникает мысль, что такой банк как Дельта, вовсе не нуждается в сотрудниках с опытом работы, что в таком банке могут работать и "клоуны". Соискателям: берут по договору найма, в штат принимают после работы нескольких месяцев и успешного выполнения плана продаж. В общем, набирают себе агентов! Будьте в курсе господа.
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mstich • несостоявшийся сотрудник
12.02.2014 17:37
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Ответ банка:
Уважаемая Мария!
Благодарим Вас за обратную связь. Система подбора сотрудников абсолютно соответствует потребностям Банка и зарекомендовала себя очень успешно, что подтверждено крайне низким уровнем текучести персонала. Молодых девушек, подходящих под Ваше описание, в нашем офисе нет. В любом случае, примите наши извинения и искренние пожелания в поиске новой работы.
С уважением, DeltaCredit
|Советую, только как школу
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Полностью согласен с предыдущим отзывом. Во всяком случае так было раньше. Дельта отличается жесткой настороженной обстановкой, а сотрудники страдают болезнью "местного божка". Хотя про менеджеров плохого сказать не могу - Дельта умеет выбирать перспективных сотрудников и жестко учит их продажам. Да, они пашут и работают, но получают лучший опыт, с которым потом могут построить хорошую карьеру. И лично в мое время я видела, как специалисты продаж вырастали до руководителей, получали бонусы в виде путешествий и т.п.
У Дельты хорошо развита нематериальная мотивация, но, к сожалению, только для отдела продаж. А вот сотрудники других подразделений - мнительные, боятся брать на себя ответственность, пытаются угодить начальству, все беспокоятся ужасно за свой полугодовой бонус, все пытаются заводить смешные невидимые интриги, мнят себя центром вселенной, аж смешно, может и правильно, что для таких и нет таких привелегий, как для менеджеров, так как и толку от них нет. Соответственно и обстановка в коллективе соответствующая, хотя Дельта и пытается улучшить тим-билдингом, при этом поощряя такое поведение многих отделов. Надо быть готовым, что из Вас за бонус все соки выжмут два раза в год, будут во время полугодовой оценки с пристрастием разбирать Вашу работу, отношение к делу и личностные качества на предмет их соответствия стандартам Дельта Кредит и группы Societe Generale, причем мнение руководителя не всегда совпадает с вашим.
Я давно уже не сотрудник этого банка, но несколько раз приходилось выступать как клиенту, и было очень неприятно, почему банк такого уровня позволяет сотрудникам так себя вести. Дозваниваясь до оператора или ресепшна, сотрудники могут просто взять и сбросить звонок, приходится снова висеть на автоответчике, причем практика постоянная. Это постоянная проблема на линиях или я просто попадал в неугодное богам время?
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schayen • бывший сотрудник
21.05.2013 11:50
|Не советую
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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По сравнению с другими международными компаниями и банками, где довелось работать, Дельта отличается жесткой настороженной обстановкой. Менеджеры среднего звена народ не творческий, с неба звезд не хватают, но отличные исполнители, нервные, мнительные, боятся брать на себя ответственность, пытаются угодить начальству, все беспокоятся ужасно за свой полугодовой бонус. Этот-то бонус является основным мотивирующим фактором в данной организации, больше ничего нет - ни душевного коллектива, ни интересных задач. Надо быть готовым, что из Вас за этот бонус все соки выжмут два раза в год, будут во время полугодовой оценки с пристрастием разбирать Вашу работу, отношение к делу и личностные качества на предмет их соответствия стандартам Дельтакредит и группы Societe Generale.
По рабочим задачам Все предельно упрощено и отрегулировано, шаг влево шаг вправо считай нарушение бизнес-процесса - плохая оценка, отсутствие бонуса. В последний год активно практикуются увольнения "одним днем". В общем, американская система менеджмента - "незаменимых людей нет" и "выжать из сотрудников по максимуму". Менеджеры высшего и среднего звена в основном женщины, отсюда общий стиль руководства банком можно назвать мелочно-дотошно-истеричным. Текучка персонала высокая в последнее время, хорошие профессионалы из "старичков" потихоньку вымываются.
Соц. пакета как такового нет, мед страховки, компенсации питания нет. На кухню 1 пакет молока выставляют раз в день, и это на 150 человек! И такая глупая скаредность во всем. Никаких связей с группой societe generale на практике нет, взаимодействие по работе отсутствует, на моей памяти никому не удалось, скажем, поехать поработать в Париж, либо сделать какую-либо карьеру в группе. Если вы владеете английским языком, то в Дельте вы его забудете, т. к. Он здесь совершенно не нужен. Вывод: Вам подойдет работа в Дельте, если Вы недалекая, энергичная, исполнительная женщина средних лет, для которой самое главное - Размер оплаты труда. Всем остальным - не советую.
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Kukuruza85 • бывший сотрудник
19.02.2013 23:21
|Кадровая политика
|не голосовал
|Странная кадровая политика! Я живу в регионе, где собираются открыть новый офис банка. Недели 2 назад я прошла собеседование с представителем банка в моем городе. Она обещала, что мне перезвонят из Москвы обязательно в течение недели. Звонка так и нет. Я позвонила поинтересоваться, может, банк не сильно заинтересован в моей кандидатуре, на что получила ответ "подождите, пожалуйста, еще звонка, там все очень занятые люди и в моей кандидатуре она заинтересована". Вакансия мне интересна, хорошие отзывы о банке на данном сайте, поэтому и сижу жду. Позвони мне, позвони... представитель ДельтаКредит
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anutkap • несостоявшийся сотрудник
28.02.2012 10:50
|Банк - мечта
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день! Я проработала в этом банке два с половиной года и могу сказать одно, что до сих пор у меня сердце замирает, когда я прохожу мимо этого места. Это удивительный банк, с потрясающей, какой-то своей, внутренней энергетикой! Если вы когда-нибудь попадете в штат этого банка, то уйдя, вы никогда его не забудете (только в положительном смысле).
1) зп может и не очень большие там, но общая атмосфера банка это сглаживает.
2) Руководство эрудированное, готовое всегда поделиться своим опытом, понимающее, никто никогда не повысит голоса.
3) Соц пакет сохранился и после кризиса.
4) Коллектив отличный. До сих пор все общаемся. Ни в каком другом месте не встречала столько хороших людей.
5) Задержек нет.
6) Офис удобный. чай, кофе, молоко, комфортные рабочие места.
7) После увольнения куча рекомендаций.
Банку ставлю 5!!!
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snegokom • бывший сотрудник
28.06.2011 19:08
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