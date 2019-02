Стори:

Работа по срочному договору на должности старшего специалиста по разработке фронт-офисных систем. Парт тайм: 20 часов в неделю.



Из плюсов:

1. Готовы набирать и развивать молодых специалистов.

2. Хорошее руководство: очень понравились как коллеги и как люди начальник отдела разработки и второй старший разработчик

3. Хорошая зарплата, рыночного уровня

4. Фронт-офис в центре Москвы на Арме: добираться недалеко, богатая инфраструктура района.

5. Банк вкладывается в развитие сотрудников: организовывает тренинги, презентации. Это особенно понравилось



Из минусов:

1. Офис - опенспейс. Кто бы что не говорил про то, что опенспейс - это рай для командной разработки - не ведитесь, ибо обратное уже доказано. Такие офисы делают только из-за экономии: они дешевле. На эту тему куча статей на хабре написана. Есть и более серьезные источники.

Постоянный гул трещащих коллег, звонящие телефоны - будет отвлекать от мыслей.

2. Лично у меня большие сомнения вызвала компетенция отдела системных аналитиков.

За месяц сложилось ощущение, что люди работают в IT и при этом вообще мало понимают что-либо в разработке. Известна истина, что лучшие аналитики выходят из кодеров. Не могу тоже самое сказать про этот случай. Хотя вообще аналитик должен хоть чуть-чуть шарить в теории алгоритмов, БД и их проектировании, UML. За время. пока я там работал, я этого не заметил.

3. Качество некоторых тренингов надо повышать.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительно:

Я работал парт тайм, совмещая две работы. В течение всего месяца не прекращались попытки перевести меня на фул тайм, причем на срочный договор, а не на обычный бессрочный (основная работа у меня была на бессрочном договоре).

Мотивация: на данный момент нет свободных вакансий в штат, поэтому по словам ПО, дать мне работу на постоянке банк не может. Каких-то гарантий появления вакансий или зачисления в штат по истечению срочного договора в случае успешно отработанного срочного договора предоставлено не было.

Объяснять то, что я не могу работать фул, приходилось в течение месяца каждый раз когда я приезжал в офис либо ПО, либо аналитикам.



All in all, нормально. Кодерам, кто сидит на майкрософтовском стеке - самое то. Для начала карьеры также подойдет.