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|Никому не посоветую ходить в этот банк даже на собеседование. Почему - читайте ниже
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Позвонил мне как-то раз "мужской голос" (по-другому его никак и не назвать, ибо не представился), сказал что это Банк "Финсервис", спросил меня об опыте работы, предложил должность клиентского менеджера по физ и юр. лицам, сказал что всему чего не знаю меня обучат (у меня опыт работы только с юр лицами), предложил хорошую з/п. Только вот офис у них находится в Экспофоруме, который на минуточку относится к уже к Лен. области, а не к СПб! Ну, да, ладно, согласилась придти к ним на собеседование, на что мне этот самый "мужской голос", сказал чтобы я их адрес сама в интернете посмотрела. Я все-таки попросила его, хотя бы мне отклик на hh.ru оставить с точным адресом - он согласился, но как это водится никакого отклика я не увидела, а открытые вакансии у данного банка на hh.ru вообще отсутствовали.
На следующий день, терзаемая смутными сомнениями, типа "а стоит ли мне туды переться", я все-таки решила к ним съездить, чем черт ни шутит, как говорится. Приехала, вывески Банка нигде нет, сам офис запрятан где-то на первом этаже отеля "Хилтон". Единственная девушка-операционист очень удивилась моему приходу и желанию пройти собеседование. Потом высказала предположение, что меня, скорее всего, пригласил их главный начальник по СПб (отдела кадров и них видимо нет). Быстренько набрала его номер, из их разговора выяснилась, что я телепатическим образом должна была понять, что ждет он меня на собеседование в основном офисе у м. Спортивная, о котором речи в телефонном разговоре вообще не шло! и приезжать в Шушары он сегодня не собирается, однако, со слов операциониста, он сказал, что "очень хорошо, что я посмотрела офис". Ага, приперлась так далеко, почем зря, а ему там "очень хорошо".
Пользуясь случаем, операционист, которую, как оказалась, временно перекинули сюда из офиса на Спортиной ибо в этом офисе работать вообще некому, показала мне офис - небольшой новый и в общем просторный. Подразумевает работу двух операционистов и одного кассира, есть переговорная и кладовка 2 на 2 метра с большим холодильником, куда еще планировали привезти микроволновку - типа чтобы в будущем назвать это помещение кухней.
Минут через десять, операционисту снова позвонил гражданин начальник и поинтересовался, еду ли я
К пяти часам, разобравшись со вторым собеседованием, и подавив в себе жгучее желание послать банк "Финсервис" в лице его руководителя по СПб куда подальше, приехала я в их офис на Спортивной. Обратилась к сотруднице по поводу собеседование - в ответ знакомое удивление в глазах и набор начальнику по телефону. Конечно же начальник уже покинул свое рабочее место и возвращаться на него в тот день не собирался. Провела со мной собеседование одна из менеджеров офиса, оставив в общем-то приятное впечатление. Сказала, что я им понравилась, что они расскажут о собеседовании начальнику и на следующей неделе (т.к. собеседование проходило в пятницу) мне перезвонят.
И действительно, в понедельник, в четыре вечера раздался звонок. Мне сообщили, что они мне не отказывают, что просто "у них поменялась концепция". Как за семь часов одного дня у
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LelikV • несостоявшийся сотрудник
23.11.2017 15:54
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Ответ банка:
Добрый день, уважаемый соискатель.
Благодарим Вас за отзыв - для нас важна "обратная связь", даже если это не совсем положительный отзыв.
Мы сожалеем о случившейся ситуации и со своей стороны сделаем все возможное, чтобы улучшить взаимодействие с кандидатами, претендующими на работу в нашем Банке.
Тем не менее, Вы всегда можете напрямую обратиться в Департамент по работе с персоналом Банка Финсервис и направить свое резюме по адресу HR@finsb.ru (адрес также указан на сайте Банка finsb.ru).
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
АО «Банк Финсервис»
|Тоже попросили уволиться
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработал в банке 2 года, как говориться "верой и правдой", но и меня также попросили написать по собственному, добровольно-принудительно. Написал, а что делать. А в суды я не верю.
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LariNov • бывший сотрудник
22.10.2009 18:34
|Как вы, так и мы
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Более 2х лет был сотрудником данного "Банка". В конце 2008 года заставили написать заявление по собственному желанию, по совету руководства в суд решил не подавать, так как обещали испортить трудовую биографию. Нет социальной ответственности перед своими же сотрудниками у бизнеса. Самое обидное, что человек, оптимизирующий расходы банка посредством незаконных увольнений, - это верхушка партийной элиты страны! Се ля ви!
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Yzya • бывший сотрудник
28.05.2009 20:09
|Вот так и работаем в эпоху кризиса...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесен из Народного рейтинга.
Автор: bankir Jora
Да, банк был неплохой!
Сначала начали, как в поговорке, за здравие, а заканчивают... неудачно.
Минимальная кредитная линейка, постоянные проблемы с клиентами, которых и так нет, и каждый на счету... В общем, репутацию подпортили, да и еще ни какого уважения со стороны руководства к исполнителям, тем людям, которые гребут все это!
Как так? В свое время собрали коллектив, скажу так, неплохой, и были результаты, и тоже не плохие, а теперь, в связи с этим кризисом, промахнулась политика руководства, и сотрудников используют как пушечное мясо или разменную монету.
А сам факт того, как себя ведет местный руководитель, просто шокирует всех окружающих (сотрудников).
Пример из жизни: есть и в Перми этот банк, дак его руководитель просто напросто положила на работу (2-3 часа в день и все нормалек), проверила почту, разослала сотрудникам и в путь, то на Хоккей, то на Баскетбол, то еще туда, не знаю куда... И ведь ей еще и деньги платят, просто парадокс!
Вот так и работаем, господа, в эпоху кризиса. А сокращать пытаются кого? Конечно, исполнителей! Дак не легче ли убрать тех, кто просто не хочет работать, сократить эту ставку, а оставить главных специалистов, потому что всю работу ведут они? Вот Вам и экономия, а штатных сотрудников оставить и попробовать устоять на этой нелегкой платформе экономического хаоса.
Как говорится, и смех и грех, обидно только за бесценно проведенное время!
Желаю всем удачи в личной жизни и не только...
От администратора: А можно о личном опыте работы в банке что-нибудь рассказать?..
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klena • сотрудник
10.02.2009 12:47
|Уволили незаконно
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я вот что хочу сказать - все предыдущие отрицательные отзывы о банке верны.
Но - Банк стал таким буквально несколько месяцев назад! Раньше все круто было.
И вот пришло новое руководство... и понеслось! УВОЛИЛИ БОЛЕЕ 400 ЧЕЛ НЕЗАКОННО! Просили по собственному - действительно просто на улицу выкинули! Если бы хотя бы по сокращению, законно уволили, то выплатили бы мин. 2 оклада и первое время было бы на что жить! А сейчас Финсервис - фигня.
Но очень скучаю по своему коллективу! Единственное что супер было раньше - это ЛЮДИ!
P.S. Манежка - FOREVER!
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leka123 • бывший сотрудник
11.01.2009 22:33
|Мы все хотели лучшего
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Очень приятно быть честными... А ведь и правда, чего мы хотели в Финсервисе, к чему стремились? Когда полтора года назад мы открывали офис, мы все говорили о том, что мы развиваемся, мы - лучший банк, для нас все условия и высокие бонусы... У нас все супер, а будет еще лучше!
Что стало происходить после: открытие точек на отшибах нашего отнюдь небольшого города. Клиенты в этих заведениях соответствующие. Хорошо если только пытаются своровать ноутбук... Остальное поведение культурным репликам не поддается... Предложения уволиться начались сразу с появления "доп.офисов" (видели бы, что называется офисами!) Даже угрозы были... Зарвавший тер.мен., считая, что он невероятно крут, тряс пузом, разбрызгивал слюной, и истошно вопил, что он всем покажет их место. Ставил штрафы всем и почем зря, обнулял и без того небольшие бонусы.
Потом скажем опять-таки честно, была небольшая стабилизация. Даже бонусы платили, не такие, конечно, как обещали и даже сначала платили, но все же больше 0. А потом началось все, о чем здесь уже множество комментариев. Не буду еще раз о наболевшем.
Если вы захотите поработать в Финсервисе (когда-нибудь, не дай Бог, а вдруг все же выстоит!), спросите нас как! Отвечу заранее: вас будут гнобить, унижать, рассказывать, что вы ни на что не способны, даже если вы классный специалист, что вам платят з/п, которой вы не заслуживаете и т.д. А как же гордость за родную организацию! Посмотрели бы вы в нашем офисе на изможденных менеджеров и тер.мена, который уже в кресло не помещается (кстати, он до сих пор не понял, что его дни в Финсервисе тоже сочтены ха-ха-ха), такая гордость просыпается!
Только за себя, что все это закончилось, потому как все это терпеть сил уже не было. Совсем. Работаешь, привлекаешь сотни клиентов, а потом не можешь отмыться от позора, когда эти люди (в целом действительно милые) тыкают пальцами и говорят - вон девушка их Финсервиса, это все она... А что мы-то можем сделать. Да, этот банк не ценит ни клиентов, ни сотрудником. Перешагивает через проблемы, жизни, судьбы... И идет дальше не оглядываясь. Вот так-то.
Руководство банка сменилось, человеческих качеств у нынешних руководителей Финсервиса - увы, нет. Все ли там так плохо? Да. И только хорошие люди, которым не повезло и они работали (или еще работают) в Финсервисе, и терпели все и делали Фину деньги, чтобы прокормить семью, обеспечить семью, детей... хороших людей.
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ASE1 • бывший сотрудник
29.10.2008 13:19
|Мой опыт в Фине
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в Фине почти с открытия. За время работы у нас сложился очень дружный коллектив. В моём допофисе была большая текучка.
Отношение руководства - полное унижение. Постоянные звонки, как дела, как продажи, ну ты там старайся и т.д. Как и многие я не прошла аттестацию т.к. попала в списки сотрудников, которые должны быть уволены. Ну, просто завалили вопросами и все.
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Янтос • бывший сотрудник
23.10.2008 13:02
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Администратор:
Свои комментарии на данную тему вы можете оставлять здесь:
http://www.banki.ru/services/official...eID=670697
или здесь:
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...6239&MID=s
В дальнейшем подобные отзывы будут удалятся…
|"Тебе повезло, ты не такой как все, ты работаешь в Финсервисе"
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Честно говоря волосы на голове шевелятся, когда слушаю, как в Фине прощались с людьми, которые работали с самого открытия, и прошли путь от рядового манагера до супера. Я как-то думала 21 век, мы в современной цивилизованной стране живем, а нет, оказывается, в каменном веке, никакой уверенности в завтрашнем дне!
В один день выкинуть на улицу людей, взрослых и опытных. А ведь у всех семьи, маленькие дети, ипотеки и др. Ведь можно было заранее предупредить, так нет, они до последнего тянули, пытались выгоду до капли отжать. Ведь скажи людям заранее об увольнении, так они и будут "балду валять" вместо работы.
А кому по точкам ездить? Но господа, по себе людей не судят, к своим сотрудникам надо относиться по-человечески. А вы совершил настоящую подлость (тем более при нынешней ситуации на рынке труда).
Так вот господа, не хорошо конечно так, но я очень надеюсь, что как аукнется, так и откликнется. Хороших вам продаж!..
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Анжелика • бывший сотрудник
20.10.2008 20:33
|Для думающих
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доподлинно знаю как с ликвидностью у Финсервиса - с ней пока все хорошо. Денег достаточно, чтобы все желающие могли снять свои деньги со счетов в банке. Хотя я, например, не снимал, и делать этого в ближайшее время не стал бы без особой нужды. На наличные под подушкой никто процентов не начисляет.
Давать кредиты в условиях, когда завтра половина наших заемщиков может оказаться без работы и денег - это не бизнес, а благотворительность. Кроме того, не надо забывать, что кризис ударил по всем - в том числе по акционерам банка и клиентам. Откуда взять фондирование для выдачи кредитов? Депозиты продавать? Кому, если все рванули сдавать свои сбережения в госбанки. У всех частных банков существенный отток вкладов.
Можно ли было подумать о продаже вкладов летом. Да можно было, мы бы эту задачу конечно решили, поскольку наша команда может решить любую задачу. Но спасло бы это нас сейчас - большой вопрос. По вкладам нужно платить, а чтобы платить, нужно привлеченные деньги раздать в кредиты. Кредиты могут не вернуться в текущей ситуации, но отдать деньги вкладчикам мы обязаны. Причем немедленно, сразу как он придет за ними, а кредит выдается сроком до 5 лет.
Теперь о ситуации в коллективе. Да жестоко обошлись с людьми, это неправильно. Да есть серьезная демотивированность и нежелание работать. Но банк не завалился, и уволили не всех. Спасибо за это тем, кто все лето самоотверженно продавал кредиты. Кредитный портфель сильно вырос, улучшилась ситуация с собираемостью долгов, в два с лишним раза увеличились процентные доходы. И теперь нам есть из чего платить заработную плату остающимся, а у собственников есть желание сохранить бизнес.
Возможно, через некоторое время ситуация улучшится и мы сможем снова начать активно развиваться. Я, по крайней мере, на это надеюсь и работаю в этом направлении.
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Bandit666 • сотрудник
16.10.2008 20:07
|А за что надо быть понимающим?!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Есть подписанные договоры с клиентами, по которым банк ОБЯЗУЕТСЯ предоставить кредит (но месяц как прошел, а денег нетууу), клиенты срываются на кого? Правильно на манагеров. Не выплатили положенных бонусов, а зачем мы тогда вообще привлекали клиентов? Работай на износ и твоя работа никому не нужна! До последнего сохраняли видимость благополучия - работайте ребята, собирайте заявки... обманывайте клиентов! По слухам дошла инфа об аттестации и увольнении, когда на рынке труда делать нечего!
Господа хорошие, те, кто пишет такие лестные отзывы, скажите - так и должно быть?
P.S. Всем, кого уволили или кто стоит под этим - есть замечательная организация, называется федеральная служба по труду, там очень хорошие тетеньки и дяденьки работают, помогают.
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LilaKO • бывший сотрудник
16.10.2008 19:00
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