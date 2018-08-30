Позвонил мне как-то раз "мужской голос" (по-другому его никак и не назвать, ибо не представился), сказал что это Банк "Финсервис", спросил меня об опыте работы, предложил должность клиентского менеджера по физ и юр. лицам, сказал что всему чего не знаю меня обучат (у меня опыт работы только с юр лицами), предложил хорошую з/п. Только вот офис у них находится в Экспофоруме, который на минуточку относится к уже к Лен. области, а не к СПб! Ну, да, ладно, согласилась придти к ним на собеседование, на что мне этот самый "мужской голос", сказал чтобы я их адрес сама в интернете посмотрела. Я все-таки попросила его, хотя бы мне отклик на hh.ru оставить с точным адресом - он согласился, но как это водится никакого отклика я не увидела, а открытые вакансии у данного банка на hh.ru вообще отсутствовали.



На следующий день, терзаемая смутными сомнениями, типа "а стоит ли мне туды переться", я все-таки решила к ним съездить, чем черт ни шутит, как говорится. Приехала, вывески Банка нигде нет, сам офис запрятан где-то на первом этаже отеля "Хилтон". Единственная девушка-операционист очень удивилась моему приходу и желанию пройти собеседование. Потом высказала предположение, что меня, скорее всего, пригласил их главный начальник по СПб (отдела кадров и них видимо нет). Быстренько набрала его номер, из их разговора выяснилась, что я телепатическим образом должна была понять, что ждет он меня на собеседование в основном офисе у м. Спортивная, о котором речи в телефонном разговоре вообще не шло! и приезжать в Шушары он сегодня не собирается, однако, со слов операциониста, он сказал, что "очень хорошо, что я посмотрела офис". Ага, приперлась так далеко, почем зря, а ему там "очень хорошо".



Пользуясь случаем, операционист, которую, как оказалась, временно перекинули сюда из офиса на Спортиной ибо в этом офисе работать вообще некому, показала мне офис - небольшой новый и в общем просторный. Подразумевает работу двух операционистов и одного кассира, есть переговорная и кладовка 2 на 2 метра с большим холодильником, куда еще планировали привезти микроволновку - типа чтобы в будущем назвать это помещение кухней.



Минут через десять, операционисту снова позвонил гражданин начальник и поинтересовался, еду ли я как собачонка к нему на Спортивную. Видимо мысль о том, что у меня могут быть какие-то другие планы, кроме как гоняться за ним по всему городу, в его светлую голову не приходила. Узнав, прям сейчас я в их офис на Спортивной поехать не смогу, ибо у меня запланировано еще одно собеседование, гражданин начальник высказался, ему будет "очень хорошо", если я все-таки смогу сегодня до шести вечера приехать на собеседование в их офис на Спортивной. К слову, эта наша беседа происходила через операциониста. Почему было не позвонить на мой номер, который у человека был - непонятно.



К пяти часам, разобравшись со вторым собеседованием, и подавив в себе жгучее желание послать банк "Финсервис" в лице его руководителя по СПб куда подальше, приехала я в их офис на Спортивной. Обратилась к сотруднице по поводу собеседование - в ответ знакомое удивление в глазах и набор начальнику по телефону. Конечно же начальник уже покинул свое рабочее место и возвращаться на него в тот день не собирался. Провела со мной собеседование одна из менеджеров офиса, оставив в общем-то приятное впечатление. Сказала, что я им понравилась, что они расскажут о собеседовании начальнику и на следующей неделе (т.к. собеседование проходило в пятницу) мне перезвонят.



И действительно, в понедельник, в четыре вечера раздался звонок. Мне сообщили, что они мне не отказывают, что просто "у них поменялась концепция". Как за семь часов одного дня у серьезного банка могла поменяться концепция и ему перестали быть нужны сотрудники для работы с клиентами в пустой офис мне конечно же не объяснили. Хотя чего же еще ожидать от банка, где начальник лично подыскивает кадры, а потом бегает от них.