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|Summer Intern
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В свое время, еще студенткой проходила летнюю стажировку в HSBC по направлению trade finance. Данный Банк и мой отдел, в частности, поразили меня чрезвычайно высокой корпоративной культурой, профессионализмом и уровнем образования тамошних сотрудников. Где я потом только не была, сколько коллективов не пересмотрела, нигде больше такого не встретила. Сейчас уже работаю совсем в другом, крупном Банке по всем вышеперечисленным параметрам им далеко до HSBC! Этот Банк и по сей день для меня эталон того, какой должна быть организация! Вот что значит, когда говорят - "это мое место".
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Огнешка • бывший сотрудник
22.07.2013 20:47
|Работа в Finance Department
|не голосовал
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Если говорить про работу в финансовом департаменте (не знаю, как он точно называется во внутренней структуре HSBC), то это идеальное место работы для:
1. Трудоголиков
Это люди, для которых работа является спасением от окружающей действительности. Дома их никто не ждет, по кабакам такие не ходят, поэтому они рады работать до глубокой ночи, лишь бы скрыться от жизни, которую они ненавидят. Это, например, всякого рода "женщины тяжелой судьбы". Работать под руководством таких "менеджеров" просто невыносимо, так как они рано или поздно начнут выплескивать свою нереализованность на подчиненных. Как правило, в отделах таких горе-менедеров коэффициент текучести кадров просто зашкаливает. Более-менее долго задерживаются подхалимы и стукачи.
2. Молодых и пока еще энергичных людей
Эти 2-3 года готовы работать до упаду ради записи в резюме, которая, как им кажется, является огромным преимуществом при устройстве на нормальную работу в будущем.
3. Фанатов профессии
Таких подавляющее меньшинство. Это и есть подлинные профи.
Другими словами, работа в финансовом департаменте предполагает регулярные (ежедневные) неоплачиваемые переработки. С такой работой "жить" просто некогда. За год такой работы человек постареет лет на 5, а в 40 он будет выглядеть в лучшем случае на 60.
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СтипнойАрел • несостоявшийся сотрудник
20.05.2010 17:57
|Open Space
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Маленькие столы впритык друг к другу (как в колл-центре каком-нибудь). Столы реально маленькие. За такими сидят все: от помощникокурьерского сословия до директоров подразделений. Уточняйте условия труда. В этом плане, пожалуй, худшие на рынке.
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aegis • сотрудник
25.04.2010 01:27
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