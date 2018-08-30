Если говорить про работу в финансовом департаменте (не знаю, как он точно называется во внутренней структуре HSBC), то это идеальное место работы для:



1. Трудоголиков

Это люди, для которых работа является спасением от окружающей действительности. Дома их никто не ждет, по кабакам такие не ходят, поэтому они рады работать до глубокой ночи, лишь бы скрыться от жизни, которую они ненавидят. Это, например, всякого рода "женщины тяжелой судьбы". Работать под руководством таких "менеджеров" просто невыносимо, так как они рано или поздно начнут выплескивать свою нереализованность на подчиненных. Как правило, в отделах таких горе-менедеров коэффициент текучести кадров просто зашкаливает. Более-менее долго задерживаются подхалимы и стукачи.



2. Молодых и пока еще энергичных людей

Эти 2-3 года готовы работать до упаду ради записи в резюме, которая, как им кажется, является огромным преимуществом при устройстве на нормальную работу в будущем.



3. Фанатов профессии

Таких подавляющее меньшинство. Это и есть подлинные профи.



Другими словами, работа в финансовом департаменте предполагает регулярные (ежедневные) неоплачиваемые переработки. С такой работой "жить" просто некогда. За год такой работы человек постареет лет на 5, а в 40 он будет выглядеть в лучшем случае на 60.