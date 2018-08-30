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|Не выдают заработную плату
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В Банке устроили полный беспредел: для того чтобы снять заработную плату, необходимо быть в круге друзей М.Д., в противном случае заработную плату не получишь. Сейчас выстроилась следующая система: желающие снять заработную плату отдают свои зарплатные карты М.Д., далее по мере поступления средств в кассу Динара (либо Р.С.) идут со стопкой карт коллег и снимают нал. Руководства банка нет, пресечь данную систему никто не в силах.
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lunara • сотрудник
01.06.2014 10:51
|Несостоявшийся сотрудник
|отрицательный голос не засчитан
|Я понимаю, что проводя собеседования не все кандидаты подходят для предлагаемых должностей. Но можно ведь отзваниваться через ОБЕЩАННОЕ время и отказывать кандидатам. Почему соискатели должны выискивать сотрудника кадров и слушать отказ? Сотрудник кадров - это С-ко О. Б. Если "жалко" денег на звонок, будьте любезны выслать отказ в электронном виде. Уделите минутку и будет вам счастье
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airl • несостоявшийся сотрудник
12.04.2012 12:35
|Хорошее начало
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В данном банке работаю сравнительно не давно, но хочется сказать хорошие слова в адрес коллектива и руководства. На данном этапе банк переходит на новую для себя систему работы, развивает сеть Доп.офисов, вводит новые продукты для клиентов, т.е активно развивается. Приятно, что руководство интересуются мнением сотрудников (управляющих ДО) о нововведениях, вводится система премирования, так же обсуждаемая с сотрудниками банка, а самое главное, при всем при этом коллектив остается доброжелательным и спокойным при такой напряженной работе. До этого банка пришлось поработать в других банках, где обстановка прямо скажем была не рабочая, а нервная. Хочется пожелать всему коллективу успехов в нашей тяжелой, но приятной работе.
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тэля • сотрудник
26.01.2011 14:05
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Ответ банка:
Уважаемая Тэля! Спасибо за оставленный отзыв! Мы рады что наша совместная работа, направленная на улучшение качества и организацию благопрятных условий для взаимовыгодного сотрудничества высоко оценивается сотрудниками Банка!
С уважением,
Управление Маркетинга,
БАНКа "СОФРИНО" (ЗАО).
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