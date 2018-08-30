В данном банке работаю сравнительно не давно, но хочется сказать хорошие слова в адрес коллектива и руководства. На данном этапе банк переходит на новую для себя систему работы, развивает сеть Доп.офисов, вводит новые продукты для клиентов, т.е активно развивается. Приятно, что руководство интересуются мнением сотрудников (управляющих ДО) о нововведениях, вводится система премирования, так же обсуждаемая с сотрудниками банка, а самое главное, при всем при этом коллектив остается доброжелательным и спокойным при такой напряженной работе. До этого банка пришлось поработать в других банках, где обстановка прямо скажем была не рабочая, а нервная. Хочется пожелать всему коллективу успехов в нашей тяжелой, но приятной работе.