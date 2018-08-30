Имела опыт трудоустройства в банк на декретную ставку, у нас в банке сокращение поэтому решилась пойти на временную вакансию, предварительно позвонила и уточнила, когда сотрудник планирует выйти на работу - мне ответили в 2019 году. На собеседовании и предварительного звонка мне не удалось от сотрудников ничего узнать о банке, говорили все путали, такое ощущение "кручу верчу-запутать хочу".



В интернете требования по должностным обязанностям и з/п не соответствуют фактическим. На собеседовании говорили, что з/п на руки = цифра заявленная в интернете + 10% премия + 100руб. на питание, по факту оказалось, что 100руб. на питание дают только тем сотрудникам, у которых з/п меньше 40 т.р., это значит меньше чем мне обещали, мелочь, а все-таки неприятно, и как в конечном итоге оказалось, что з/п заявленная в интернете содержит в себе всё и премию, и доплату на питание, и оклад, да еще вместе с налогом 13%, и снова неприятно.



Решила выяснить как у них оплачивается больничный лист? ответили 100%. Спрашиваю 100% от оклада-ответили - да, спрашиваю дальше или 100% от з/п, ответили тоже да, оказалось в конечном итоге 100% от МРОТ. В результате через 4 недели моего сотрудничества с банком, сотрудник на место которого я пришла-"выходит" из декретного отпуска. Делайте выводы, в банке нет правил внутреннего трудового распорядка, и много чего мне не удалось добиться. Одним слово "КОНТОРА-НИКАНОРА"