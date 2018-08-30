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|По наклонной...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начну с того, что прежде чем попасть в этот банк я слышал о нем только положительные вещи. Конечно, были косяки, но то, что банк был клиентоориентирован, было, с моей точки зрения, большим плюсом.
Сразу скажу, что пришел в тот момент, когда старое руководство, о котором слышал, ушло из банка. И за ним стали уходить клиенты. Новое руководство тоже поначалу вселяло надежду на будущее, т.к. было молодо, амбициозно и с неплохим багажом за спиной... К сожалению, против собственника не попрешь. И после ухода Председателя Правления в декрет банк медленно стал представлять собой снежный ком, летящий с горы... за 2 года без подробностей и выноса сора из избы это переросло в невозврат нашему Великому РЕГУЛЯТОРУ денежных знаков на Н-ую сумму и публикации в прессе по этому поводу. Задержки платежей, недовольство клиентов, волнения сотрудников...
Резюме этого короткого описания моей работы там такого:
Лучше платить хорошие деньги профессионалу, который сможет вытянуть твой бизнес из критической ситуации, чем экономить на таких стратегических ресурсах. Ведь банк - это не фирма-однодневка "Рога и Копыта".
P.S. Не смотря на некоторые вещи, которые для меня послужили поиском нового места, я все равно желаю этому банку удержаться на плаву. По одной простой причине, что там остался далеко не самый плохой коллектив. А люди - это главный ресурс любого бизнеса.
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saint Alex • бывший сотрудник
15.07.2010 14:47
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Администратор:
Пока лишь наблюдения изнутри, отзыва об опыте работы, увы, не получилось...
|Хороший банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В банке отработала 4 года. Общее впечатление имею очень хорошее и ставлю оценку "5" . Находится в районе м. "Баррикадная" в удобном для банка месте, рядом с юридической академией. Хороший устоявшийся коллектив, атмосфера благоприятная. Текучка небольшая.
Очень доброжелательная и деятельная Председатель Правления. Особенно хочу отметить Зам. Председателя по клиентским отношениям Васильеву А.В., как очень душевного и порядочного человека. Очень сильный кредитный блок во главе с Сынковой А.В. При наличии большого объема работы все выполнялось качественно и в срок. Судебных проблем в этом банке было по минимуму. Все проверки со стороны ЦБР проходили положительно.
Почему ушла - переманили на зарплату больше намного, чем в этом банке. Вот с этим вопросом там небольшая проблема, впрочем, наверное, как и везде. Новым сотрудникам ставили, как они требовали, а вот про "старичков" частенько забывали, а я не люблю просить. Однако банк вспоминаю исключительно с теплыми чувствами и передаю по случаю всем ОГРОМНЫЙ привет и мою признательность!
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Nada • бывший сотрудник
09.06.2006 12:44
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