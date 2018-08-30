Начну с того, что прежде чем попасть в этот банк я слышал о нем только положительные вещи. Конечно, были косяки, но то, что банк был клиентоориентирован, было, с моей точки зрения, большим плюсом.



Сразу скажу, что пришел в тот момент, когда старое руководство, о котором слышал, ушло из банка. И за ним стали уходить клиенты. Новое руководство тоже поначалу вселяло надежду на будущее, т.к. было молодо, амбициозно и с неплохим багажом за спиной... К сожалению, против собственника не попрешь. И после ухода Председателя Правления в декрет банк медленно стал представлять собой снежный ком, летящий с горы... за 2 года без подробностей и выноса сора из избы это переросло в невозврат нашему Великому РЕГУЛЯТОРУ денежных знаков на Н-ую сумму и публикации в прессе по этому поводу. Задержки платежей, недовольство клиентов, волнения сотрудников...



Резюме этого короткого описания моей работы там такого:

Лучше платить хорошие деньги профессионалу, который сможет вытянуть твой бизнес из критической ситуации, чем экономить на таких стратегических ресурсах. Ведь банк - это не фирма-однодневка "Рога и Копыта".



P.S. Не смотря на некоторые вещи, которые для меня послужили поиском нового места, я все равно желаю этому банку удержаться на плаву. По одной простой причине, что там остался далеко не самый плохой коллектив. А люди - это главный ресурс любого бизнеса.