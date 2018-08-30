Отзыв перенесен из Народного рейтинга



Автор отзыва krible



Добрый день! У меня не очень приятные впечатления сложились, и вот почему: в нашем городе этому банку понадобился юрист, и, видимо, после ознакомления с моим резюме на одном сайте, их представители мне позвонили. Что я только не делала и по телефону статьи из ГК рассказывала, какие-то задания делала, что, закончилось тем, что предложили заполнить анкету для проверки.



По результату выясняется, что звонили мне на работу и беззастенчиво про меня расспрашивали, что создало мне неприятности, конечно же. После чего от них ни ответа, ни привета, месяца эдак четыре. Потом позвонили и предложили подойти для беседы с их начальником юридического Управления (кажется так) - который незамедлительно начал экзаменовать меня по закону об ипотеке и ГК - он, впрочем, и ранее баловался этим по телефону.



На следующий день мне сообщили, что мою кандидатуру не согласовали. Остался, какой-то неприятный осадок и недоумение от их методов, что хотели? Причем зп маловата. Хотя, впрочем, не жалею, что сходила - их большой юридический начальник - мужчина весьма приятный…