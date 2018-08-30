Предисловие. Доброе время суток, уважаемые читатели! Наконец-то у меня нашлось свободное время для напейсания отзыва о своём опыте общения с представителями факторинговой компании ООО «Система Фактор», которая каким-то образом связана с ООО КБ «Система». Сегодня я расскажу вам о событиях, произошедших чуть менее двух лет назад. Заранее приношу свои извинения за то, что предлагаю вашему вниманию довольно-таки давнишнюю историю, а не свежачок. Просто раньше до этой истории руки не доходили, а с другой стороны, умолчать о ней не имею права: очень уж она забавной получилась. Внимательный и вдумчивый читатель сможет извлечь некоторые уроки из неё. Ведь знакомство с компанией начинается с собеседования, а традиции общения представителей отдельно взятой организации с соискателями сменяются гораздо реже, чем люди, их соблюдающие.



Кто кому принадлежит? В апреле 2010 года мне позвонила БЕН, представившаяся менеджером по персоналу (далее по тексту кадровичка) ООО «Система Фактор». Её заинтересовало моё резюме, размещённое на hh, и она пригласила меня на собеседование насчёт должности специалиста отдела кредитного контроля. Озвучила функциональные обязанности:

1) анализ пакета документов, предоставленного юридическим лицом;

2) анализ дебиторской задолженности;

3) обзвон дебиторов с целью подтверждения факты оплаты ими уже полученных товаров.

Таким образом, фронт работы специалиста связан с контролем действий, указанных в этой схеме. Более подробное описание обязанностей будет приведено ниже. Насчёт оплаты труда БЕН сообщила, что предлагается фиксированный оклад величиной 55000 рублей до налогообложения. Также она сказала, что ООО «Система Фактор» связана с ООО КБ «Система», но характер этой связи не уточнила. Честно говоря, не располагаю ни временем, ни желанием выяснять суть взаимоотношений этих двух контор, рыться в поисках их бенефициаров и т.п. За себя, помимо слов кадровички, говорят несколько фактов:

1) разительное сходство названий;

2) расположение в одном и том же здании по адресу: город Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 7, строение 2 (соответственно, схемы проезда 1 и 2 практически идентичны);

3) очень похожий стиль оформления сайтов.

В общем, чтобы не углубляться в бюрократические дебри, буду называть ООО «Система Фактор» факторинговым отростком банка «Система». Собственно, поэтому и размещаю свой опус в Служебном Рейтинге банков, а не в блоге или на форуме. На сайте банка есть раздел «Участники и аффилированные лица», а вот на сайте факторинговой компании таких сведений нет , так что заранее выражаю благодарность тем комментаторам, которые найдут в себе силы внести ясность и просветить автора отзыва и его читателей по данному вопросу.



Без диктофона никуда. На следующий после звонка день в назначенное время я пришёл по указанному адресу. Довольно симпатичный особняк рядом со зданием Моссельпрома произвёл благоприятное впечатление. Внутри меня встретила БЕН и проводила в комнату переговоров. По сложившейся к тому моменту традиции я решил записать собеседование на диктофон мобильного телефона, но (вот досада! ) оставил его в кармане куртки, которую повесил на вешалку в переговорной комнате. Так что качество записи оказалось очень плохим и разобрать слова в ней сложно, но можно. Именно эта запись и помогла мне при составлении данного текста. Обращу особое внимание давних поклонников моего творчества на важную деталь: на встречу с сотрудниками ООО «Система Фактор» я пришёл не в своём любимом кожаном пиджаке, а в утеплённой хлопковой куртке (ибо холодная погода в тот день стояла); на бритую голову надел кожаную кепку-НКВДэшку, а в правой руке держал портфель, тоже кожаный.



Подробный пересказ резюме. БЕН сообщила, что сначала обговорит со мной общие моменты, после чего к ней присоединится сотрудник профильного подразделения и продолжит беседу уже непосредственно насчёт функциональных обязанностей. Сразу после этого она задала вопросы:

Вы женаты?

Дети есть?

Ближайшая станция метро?

Проживаете в собственной или в съёмной квартире?



Честно говоря, столь пёстрый набор вопросов показался несколько странным, но работа телефонным гопником в коллекторском колхозе свела к нулю мою способность удивляться чему-либо. Затем кадровичка попросила меня:

- ответить на вопрос, почему я выбрал именно банковскую сферу;

- рассказать о своём опыте работы в банке МДМ;

- пояснить причины переходов из продаж в андеррайтинг, а затем во взыскание (см. абзацы 2-5 отзыва «Свет клином не сошёлся»);

- наконец, обосновать приближающийся уход из вышеуказанной кредитной организации.

Для внесения ясности отмечу, что на момент проведения собеседования я уже получил на руки уведомление о сокращении штатов и отрабатывал предусмотренные ТК РФ два месяца перед увольнением, о которых подробно рассказал в опусе «Клерк-маргинал покидает местечковую ростовщическую контору».



О типах вакансий. Особое внимание БЕН обратила на термины пустышки и полупустышки, которые я озвучил в ходе рассказа о причинах моего перехода именно в Департамент по работе с просроченной задолженностью физических лиц, а не в какое-либо другое подразделение банка МДМ. Она попросила меня пояснить значение упомянутых терминов и просветить её, по каким критериям я определяю, к какой именно категории относится та или иная вакансия. Я пояснил, что пустышками называю те вакансии, на которые не собираются принимать никого вообще; зачем проводят собеседования с претендентами на такие несуществующие должности, вопрос к кадровикам. Полупустышками же я именую те вакансии, победители в конкурсе на получение которых определены заранее и, таким образом, конкурсы такого рода являются фарсом. О критериях умолчал .



Третий не лишний, а основной. В конце восьмой минуты собеседования в комнату зашёл молодой человек (на вид года на два-три старше меня). БЕН назвала его Владимиром. Он поздоровался и дослушал до конца мой рассказ о предстоящем уходе с текущего места работы, а после фразы: «Банк МДМ – ресурс отработанный. Конечно, опыт там полезный приобретён, но надо двигаться дальше» - включился в разговор.

По всей видимости, Владимир старался придать себе имидж бывшего сотрудника силовых структур , а потому говорил рублеными фразами; его речь напоминала допрос, точнее, была пародией на допрос.

Родился.

Школа. 11 классов.

Потом? Логически продолжайте.

Почему?

И т.п. В общем, прошерстил он мою биографию аж со школьных времён.



Псевдочекист. Практически сразу я понял, что никакой он не силовик, а классический клерк, решивший поиграть в чекиста, причём не очень талантливо. Правда, ему всё же удалось озвучить содержательную мысль насчёт преимуществ науки по сравнению с банковской сферой. Приведу фрагмент разговора.

Владимир. Но ведь в банке работать неинтересно, это же понижение.

Вурдалак. Кроме интереса, есть ещё фактор зарплаты. Интересом себя человек не прокормит, правильно?

Владимир. Но неинтересно же работать в банке. Надо науку двигать.

Вурдалак. Чтобы работать, нужно жить. А для этого должна быть достаточная зарплата.

Владимир. Стать известным.

Вурдалак. Сколько времени пройдёт до этого? Это время на какие средства жить (до момента, когда человек станет известным)?

Владимир. Но ведь по телевизору говорят, что в науке у нас всё лучше и лучше с каждым днём.

Вурдалак. Ещё по телевизору говорили, что Россия будет островом стабильности в океане мирового кризиса. Так заявляли руководители государства в октябре 2008 года, а к ноябрю уже забыли про эти слова.



Псевдоследователь. Вернувшись от научной темы к ростовщической, Владимир снова задал вопрос: «Почему в банк?» – и, получив ответ на него, стал подробно спрашивать о функциональных обязанностях, выполняемых мною в каждом направлении клерковской деятельности. Я обстоятельно рассказал ему об опыте работы в продажах, андеррайтинге и взыскании, то есть обо всём том, о чём впоследствии я ещё более подробно напейсал в третьем, четвёртом и пятом очерках о банке МДМ соответственно. Отмечу, что говорил я только непосредственно о работе. О взаимоотношениях в коллективе, мышиной возне, интригах, битве за оклады, а тем более о пранках речи не было и быть не могло. С одной стороны, он старался дотошно выяснить всё до мельчайших подробностей и узнать все нюансы работы и моего отношения к ней с помощью фраз:

Поясните.

Плюсы? Минусы?

Что интересно, что неинтересно?

То есть, насколько я понял, Вам было интересно работать с документами и выявлять случаи мошенничества? [об андеррайтинге]

Как человека мотивировали? Какие слова находили? [о взыскании просроченной задолженности]

С чем связан поиск нового места работы?



Короче говоря, лез в **лупу . С другой стороны, мой собеседник очень быстро уставал от подробных ответов и резко переходил к следующему вопросу, тем самым напоминая Андрея Малахова на ранней стадии его телевизионной карьеры. Кроме того, он неоднократно пытался подловить меня на несрастухе, но всегда безуспешно.



Крот вылезает на поверхность. От прошлого собеседник перешёл к настоящему.

Владимир. С Гражданским Кодексом знакомы?

Вурдалак. Нет, но готов изучить его в случае необходимости.

Владимир. С юридическими лицами никогда и нигде не пересекались?

Вурдалак. Пока нет. Но опыт работы появляется в процессе работы. Лучше мозги без опыта, чем опыт без мозгов.

Владимир. Вас не останавливает то, что не в банке предстоит работать, а в ООО?

Вурдалак. Но компания финансовая?

Владимир. Компания финансовая, но не банк. И статус у неё гораздо ниже, чем у МДМ. И банк в конце тысячи.

Вурдалак. Количество не показатель качества.

[Здесь я озвучил свою теорию о сортах банков, но был прерван просто сногсшибательным вопросом].

Владимир. Вредные привычки?

Вурдалак. СтОит ли о них заявлять?

Владимир. Конечно. [А во взгляде ожидание: «Ну признайся же, что куришь травку, ловишь глюку или чифиришь на худой конец»]

Вурдалак. Ковыряние в носу. Всё. Но это на досуге, не во время работы.

[Собеседник и его соседка несколько опешили , но самообладание всё же сохранили]

Владимир. Угу. Не шокируете окружающих?

Вурдалак. Нет, не шокирую.

[Докопавшись до максимально возможной глубины, собеседник решил вернуться обратно на поверхность]

Владимир. Понятно. Хобби, спорт, увлечения?

Вурдалак. Нет, не был, не имею, не состою, не участвую.

Владимир. А рукопожатие крепкое. Что-то не договариваете Вы. Чуть руку мне не сломали . [Справедливости ради надо отметить, что он мне польстил, употребив, по-видимому, здесь мягкий клерковский троллинг]

Вурдалак. В секции никакие не хожу.

Владимир. И никогда не ходил?

Вурдалак. Нет. В шахматы только в школе ходил.



Ну как там с деньгами?

Владимир. Ну тогда о себе немножко расскажу. Компания у нас факторинговая, не банк. В конце списка по объёму, по размерам. В подразделении кредитного контроля три человека. Нужен четвёртый человек. Работа с отгрузочными документами юридических лиц (одних другим). Верификация этих документов, их реквизитов (чтобы печати, подписи – всё красиво было), выявление признаков мошенничества. Звонки дебиторам для подтверждения действительности финансирования. Отслеживание оплат. Осуществляем досудебное взыскание просроченной задолженности с юридических лиц. Объём работы порядка тысячи-двух тысяч товарных накладных в день. Не с первого дня, конечно же. Но со временем необходимо будет выйти на такие объёмы. То есть тяжёлая рутинная работа.

Вурдалак. И звонков тоже тысяча в день?

Владимир. Одним звонком сто поставок можешь подтвердить (если один дебитор сто отгрузок сделал). По-разному происходит подтверждение, в том числе с помощью электронной переписки. Но подавляющее большинство – это звонки. Вот. Клиентское досье анализируем; смотрим, чтобы все документы были в соответствии с регламентом. И принимаем решение: можем мы дать денег или не можем. И если дадим деньги, сможем мы их в судебном порядке взыскать или не сможем. Вот такая ответственная у нас задача, и, в то же время, рутинной работы очень много. Перспектив карьерного роста практически нет. Есть начальник отдела, уходить он никуда не собирается. Я ведущий специалист. Есть ещё специалист. В планах, конечно, развиваться, укрупняться и увеличиваться в количестве и качестве. Но в рамках одного отдела. Переводов никуда не предвидится. Есть продажи, мы и клиентский отдел – всё.

Вурдалак. Ну как, тут человек работает пожизненно или нет?

Владимир. Да нет. Тут никто никого не держит. В любое время по Трудовому Кодексу можно написать заявление; затем две недели, возможно и без двух недель. Рабства никакого нет – всё добровольно.

Вурдалак. Всё в легальной сфере, согласно законодательству?

Владимир. Да. Как Вы относитесь к данной вакансии?

Вурдалак. Положительно.

Владимир. Вопросы?

Вурдалак. Насчёт оплаты.

Владимир. Ваши пожелания? За ту работу, о которой я рассказал, – две тысячи документов в день.

Вурдалак. Это с какой же скоростью их надо обрабатывать? [В уме посчитал: 8*3600/2000 = 14,4 секунды. Негусто, однако ] Ну можно, в принципе, поднажать. Сколько денег за эту работу? Я думаю, тысяч 55-60 оклад.

Владимир. Понятно. И график работы, как у всех: пятидневка с девяти до шести.

Вурдалак. Какая-то стадия первичного обучения будет?

Владимир. Ну конечно. Но вот только на первичной стадии у нас, к сожалению, тридцать предусмотрено. В два раза примерно Вы ошиблись.

Вурдалак. Ну нет. Тридцать за работу с юридическими лицами – это мало. Я слышал 55000 рублей.

Владимир. От кого?

БЕН [прервав пятидесятиминутное молчание]. От меня. Это сумма к начислению.

Замяв тему зарплаты, Владимир спросил, готов ли я пройти проверку на полиграфе. Я ответил утвердительно: как-никак, раньше нигде её не проходил, а тут такой шанс предоставился. Чем чёрт не шутит Но тут кто-то заглянул в кабинет и сообщил о приходе следующего соискателя (не исключено, что на ту же самую должность). И Владимир, который в течение пятидесяти минут проводил беседу глубокого бурения и никуда не торопился, резко потерял ко мне интерес и моментально завершил разговор; сказал, что кадровичка мне позвонит. БЕН проводила меня в коридор. Примечательно, что собеседование проходило в пятницу с 17:16 до 18:16, к тому же я был не последним по счёту соискателем в тот день. Интересно, в какое время они реально заканчивают работу



Звонок без троллинга. Как и следовало ожидать, мне никто не перезвонил. Почти через месяц, заполняя таблицу своих похождений по ростовщическим конторам (я ранее упоминал о ней в отзыве «Не дошёл до полиграфа, или «угу» - как много в этом звуке…»), я сам набрал номер, указанный кадровчикой БЕН в качестве контактного: не оставлять же ячейку в таблице пустой! БЕН вежливо мне сообщила, что на ту вакансию приняли другого кандидата. Причину отказа я выяснять не стал, поскольку был практически уверен, что мы просто не сошлись в цене моего труда; да и никакого интереса к ООО «Система Фактор» у меня уже не оставалось. Хотя, конечно, признаЮ, что я упустил свой шанс потроллить собеседницу на предмет козявок или чего-то в этом роде.



Он спросил не всё, что мог. Кто-то из читателей скажет: «Совершенно понятно, что человека, который на вопрос о вредных привычках сообщает о ковырянии в носу , в приличную организацию не примут. Именно эта его выходка и была настоящей причиной отказа». Очень сильно сомневаюсь, что это так. А о мотивах, побудивших меня к совершению такого поступка, готов рассказать. Меня очень позабавило, что клерк факторингового отростка ростовщической конторы слишком много на себя взял и попытался превратить обычное собеседование в допрос с элементами исповеди. Я решил его проучить за склонность лезть в **лупу и ничуть об этом не жалею. Более того, немного досадно, что после моего фриковатого (хотя и откровенного) ответа на вопрос о вредных привычках Владимир не поинтересовался моими достижениями. Я бы ему ответил, что в школьные годы мог с расстояния трёх метров попасть козявкой в ухо однокласснику . И странно, что клерк-псевдочекист не спросил, по какой причине я брею голову «под ноль»; не стал выяснять, состою ли я какой-либо скинхедовской группировке типа "Шульц-88" или секте сатанистов, не пожираю ли плоть младенцев и не пью ли кровь девственниц.



Итого. Общие впечатления от общения с работниками ООО «Система Фактор» у меня остались нейтральные . Об отказе в приёме ничуть не жалею. Мутноватая это конторка, как ни крути: и с собственниками дело нечисто, и работы конь не валялся, а денег с гулькин нос. Если бы при первом звонке кадровичка назвала ту величину зарплаты, которую на собеседовании озвучил Владимир, то на встречу я бы даже не поехал. Но тогда и данного очерка не было бы. А так, уважаемые читатели, вам есть чем развлечь себя в один из холодных дней запоздалой весны знаменательного (если не сказать революционного) 2012 года.

И, самое главное, после общения с Владимиром у меня появились следующие мысли:

1) пройти серию собеседований в различных кредитных организациях;

2) при случае аккуратно, но смачно потроллить тех представителей принимающей стороны, которые решат изобразить из себя силовиков или священников, превратив собеседование в допрос или исповедь соответственно;

3) записать весь разговор на диктофон;

4) оформить стенограмму переговоров в виде очерков в Служебном Рейтинге банков, дав волю своему пейсательскому слогу и повторно поглумившись над горе-представителями потенциальных работодателей.

К сожалению, времени даже на пункт 1) нету, а потому пунктов 2)-4), которые являются его последствиями, тоже пока не будет. Но поживём – увидим. Авось найду возможность для дальнейшей реализации своего пейсательского потенциала.

От всей души поздравляю портал банки.ру с наступившим 01.03.2012 семилетием и желаю ему долгих лет процветания. За сим откланиваюсь.