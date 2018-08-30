Была сотрудником банка, в общем и целом не жалею о времени, проведенном в СКТ. Есть, конечно, свои минусы и плюсы.



Зарплата на троечку, оклад у кредитного эксперта в регионе ниже среднестатистического по региону. Конечно, доход кредитчика зависит от премии, скажите Вы, но с тарифами СКТ и существующей конкуренцией, заработать ее сложновато. Вот и старалось руководство в регионе как могло, чтобы нормальные специалисты не разбегались по другим банкам. Но иногда эту премию приходилось выбивать из СКТ (премию за октябрь отдали только под Новый Год).



С соцпакетом ситуация откровенно говоря очень странная, проработав 6 мес. (сначала в Столичном экспрессе, потом в СКТ), с боем получили полисы обязательного мед.страхования. И то одному из сотрудников он пришел с ошибкой в фамилии, а тем, кто не перевелся в СКТ и остался работать в ООО Столичный экспресс у нас в регионе, полисы не пришли до сих пор (люди отработали больше года). На все вопросы о сроках получения полисов Москва отвечала "они на изготовлении". Из чего же их изготавливали такое длительное время до сих пор непонятно! Отпуск при всех переводах возмещали.



Кстати о переводах: у всех по-разному, но за 11 мес. работы мы сменили 3 организации. Первым было ЗАО Столичный Экспресс", вторым Банк СКТ, и третьим Русфинансбанк!



Руководителю региона поставим оценку отлично, но с минусом. Всегда с человеком можно было договориться. Хотя по профессиональному уровню недотягивал (рынок автокреда знал, работу безопасности знал, от финансовых расчетов и хоздеятельности был далековат, руководил, скажем, очень по-доброму). Тверже надо быть, увереннее что ли!



Коллектив был маленьким - всего 7-10 человек (вместе со Столичным экспрессом). Отношения между сотрудниками замечательные. Все вопросы решались совместно, друг друга поддерживали.



Но когда пришел Русфинанс! Все беды и начались. Руководство начало борьбу за власть, кредиты выдавать банку СКТ запретили, всю наработанную базу перевели на Русфинанс и премии, соответственно, уходили не в наш карман... И все развалилось, все разбежались. Из 10 человек в Русфинанс ушли 3 человека и то с различными придирками и "одолжениями", а остальных при планировании штатного расписания на 2007 год просто не учитывали и все.



Ну, как говориться, хорошо там, где нас нет! В СКТ было, в общем нормально.

О приобретенном опыте и знакомствах не жалею.