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|От Столичного экспресса до Русфинаса
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Был сотрудником этого банка. Начинал как и вся региональная сеть со Столичного экспресса. На тот момент меня все устраивало. Был свой офис, работало нас не много, но атмосфера была рабочая и в целом дружелюбная. А потом началось...
Запродали нас Русфинасу. Кстати, до СЭ и СКТ я работал в Промэкбанке, который в 2006 г. переименовали в Русфинансбанк - получилось, что дважды вошел в одну и ту же реку. Пришлось столкнуться с бывшими коллегами, прямо скажем не очень приятно. До этого РФб ютился в комнатке на втором этаже, где все - стулья, столы были чужие. У нас же нормальный офис, нормальные рабочие места, нормальная аппаратура, был кассовый узел.
Перевезли в свой офис пожитки РФБ, сидели по два человека за одним столом. Тем не менее некоторых сотрудников РФб это так напрягало: "Фу... СКТ, что это за банк, я такого не знаю!" Странно слышать такие слова от человека, который работает в банке (ведь в России их не одна сотня). При этом их брезгливость позволяла им пользоваться всей техникой СТК.
Так что после слияния с РФб полный негатив по отношению к его сотрудникам - тем более, что 99% из них до этого не работало в банке вообще и не имело представления, что и как... Кстати, как и сейчас, к сожалению.
И некоторых из них в Промэкбанк привел самолично. Но... все на их совести... Вот уже прошел не один год как я ушел из СКТ и РФб, а они все еще сидят в бывшем СКТшном офисе и... перетирают всем кости. Что ж, негативный опыт - тем не менее опыт.
От админа: А можно описать не только отрицательный, но и положительный опыт работы в банке?..
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Гомер • бывший сотрудник
12.12.2008 18:50
|Все хорошо, что хорошо кончается
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Была сотрудником банка, в общем и целом не жалею о времени, проведенном в СКТ. Есть, конечно, свои минусы и плюсы.
Зарплата на троечку, оклад у кредитного эксперта в регионе ниже среднестатистического по региону. Конечно, доход кредитчика зависит от премии, скажите Вы, но с тарифами СКТ и существующей конкуренцией, заработать ее сложновато. Вот и старалось руководство в регионе как могло, чтобы нормальные специалисты не разбегались по другим банкам. Но иногда эту премию приходилось выбивать из СКТ (премию за октябрь отдали только под Новый Год).
С соцпакетом ситуация откровенно говоря очень странная, проработав 6 мес. (сначала в Столичном экспрессе, потом в СКТ), с боем получили полисы обязательного мед.страхования. И то одному из сотрудников он пришел с ошибкой в фамилии, а тем, кто не перевелся в СКТ и остался работать в ООО Столичный экспресс у нас в регионе, полисы не пришли до сих пор (люди отработали больше года). На все вопросы о сроках получения полисов Москва отвечала "они на изготовлении". Из чего же их изготавливали такое длительное время до сих пор непонятно! Отпуск при всех переводах возмещали.
Кстати о переводах: у всех по-разному, но за 11 мес. работы мы сменили 3 организации. Первым было ЗАО Столичный Экспресс", вторым Банк СКТ, и третьим Русфинансбанк!
Руководителю региона поставим оценку отлично, но с минусом. Всегда с человеком можно было договориться. Хотя по профессиональному уровню недотягивал (рынок автокреда знал, работу безопасности знал, от финансовых расчетов и хоздеятельности был далековат, руководил, скажем, очень по-доброму). Тверже надо быть, увереннее что ли!
Коллектив был маленьким - всего 7-10 человек (вместе со Столичным экспрессом). Отношения между сотрудниками замечательные. Все вопросы решались совместно, друг друга поддерживали.
Но когда пришел Русфинанс! Все беды и начались. Руководство начало борьбу за власть, кредиты выдавать банку СКТ запретили, всю наработанную базу перевели на Русфинанс и премии, соответственно, уходили не в наш карман... И все развалилось, все разбежались. Из 10 человек в Русфинанс ушли 3 человека и то с различными придирками и "одолжениями", а остальных при планировании штатного расписания на 2007 год просто не учитывали и все.
Ну, как говориться, хорошо там, где нас нет! В СКТ было, в общем нормально.
О приобретенном опыте и знакомствах не жалею.
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Lir • бывший сотрудник
29.06.2007 11:31
|СКТ = Русфинанс Банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Должников СКТ сейчас обслуживает отдел по сбору задолженностей Русфинанс Банка (клиентам это естественно не сообщается). СКТ выдавал кредиты на покупку автомобилей, клиенты солидные, а операторы Русфинанс Банка привыкли работать с тетками из Краснодарских сел. Так что клиенты СКТ теперь в полном шоке.
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ПЕТР1 • бывший сотрудник
30.01.2007 23:22
|Отличное место!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь сотрудником банка.
Имею опыт работы в одном из крупных банков, занимающихся потребительским кредитованием, поэтому, сравнивая эти две организации, могу смело заявить, что руководство СКТ просто отличное! Все возникающие вопросы решаются оперативно и "безболезненно"! Зарплата очень даже устраивает. Коллектив - интересные и доброжелательные люди.
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myatnaya • сотрудник
10.11.2006 19:33
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