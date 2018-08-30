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От Столичного экспресса до Русфинаса положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Был сотрудником этого банка. Начинал как и вся региональная сеть со Столичного экспресса. На тот момент меня все устраивало. Был свой офис, работало нас не много, но атмосфера была рабочая и в целом дружелюбная. А потом началось...

Запродали нас Русфинасу. Кстати, до СЭ и СКТ я работал в Промэкбанке, который в 2006 г. переименовали в Русфинансбанк - получилось, что дважды вошел в одну и ту же реку. Пришлось столкнуться с бывшими коллегами, прямо скажем не очень приятно. До этого РФб ютился в комнатке на втором этаже, где все - стулья, столы были чужие. У нас же нормальный офис, нормальные рабочие места, нормальная аппаратура, был кассовый узел.

Перевезли в свой офис пожитки РФБ, сидели по два человека за одним столом. Тем не менее некоторых сотрудников РФб это так напрягало: "Фу... СКТ, что это за банк, я такого не знаю!" Странно слышать такие слова от человека, который работает в банке (ведь в России их не одна сотня). При этом их брезгливость позволяла им пользоваться всей техникой СТК.

Так что после слияния с РФб полный негатив по отношению к его сотрудникам - тем более, что 99% из них до этого не работало в банке вообще и не имело представления, что и как... Кстати, как и сейчас, к сожалению.

И некоторых из них в Промэкбанк привел самолично. Но... все на их совести... Вот уже прошел не один год как я ушел из СКТ и РФб, а они все еще сидят в бывшем СКТшном офисе и... перетирают всем кости. Что ж, негативный опыт - тем не менее опыт.

От админа: А можно описать не только отрицательный, но и положительный опыт работы в банке?..
Гомербывший сотрудник
12.12.2008 18:50
Все хорошо, что хорошо кончается нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Была сотрудником банка, в общем и целом не жалею о времени, проведенном в СКТ. Есть, конечно, свои минусы и плюсы.

Зарплата на троечку, оклад у кредитного эксперта в регионе ниже среднестатистического по региону. Конечно, доход кредитчика зависит от премии, скажите Вы, но с тарифами СКТ и существующей конкуренцией, заработать ее сложновато. Вот и старалось руководство в регионе как могло, чтобы нормальные специалисты не разбегались по другим банкам. Но иногда эту премию приходилось выбивать из СКТ (премию за октябрь отдали только под Новый Год).

С соцпакетом ситуация откровенно говоря очень странная, проработав 6 мес. (сначала в Столичном экспрессе, потом в СКТ), с боем получили полисы обязательного мед.страхования. И то одному из сотрудников он пришел с ошибкой в фамилии, а тем, кто не перевелся в СКТ и остался работать в ООО Столичный экспресс у нас в регионе, полисы не пришли до сих пор (люди отработали больше года). На все вопросы о сроках получения полисов Москва отвечала "они на изготовлении". Из чего же их изготавливали такое длительное время до сих пор непонятно! Отпуск при всех переводах возмещали.

Кстати о переводах: у всех по-разному, но за 11 мес. работы мы сменили 3 организации. Первым было ЗАО Столичный Экспресс", вторым Банк СКТ, и третьим Русфинансбанк!

Руководителю региона поставим оценку отлично, но с минусом. Всегда с человеком можно было договориться. Хотя по профессиональному уровню недотягивал (рынок автокреда знал, работу безопасности знал, от финансовых расчетов и хоздеятельности был далековат, руководил, скажем, очень по-доброму). Тверже надо быть, увереннее что ли!

Коллектив был маленьким - всего 7-10 человек (вместе со Столичным экспрессом). Отношения между сотрудниками замечательные. Все вопросы решались совместно, друг друга поддерживали.

Но когда пришел Русфинанс! Все беды и начались. Руководство начало борьбу за власть, кредиты выдавать банку СКТ запретили, всю наработанную базу перевели на Русфинанс и премии, соответственно, уходили не в наш карман... И все развалилось, все разбежались. Из 10 человек в Русфинанс ушли 3 человека и то с различными придирками и "одолжениями", а остальных при планировании штатного расписания на 2007 год просто не учитывали и все.

Ну, как говориться, хорошо там, где нас нет! В СКТ было, в общем нормально.
О приобретенном опыте и знакомствах не жалею.
Lirбывший сотрудник
29.06.2007 11:31
СКТ = Русфинанс Банк не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Должников СКТ сейчас обслуживает отдел по сбору задолженностей Русфинанс Банка (клиентам это естественно не сообщается). СКТ выдавал кредиты на покупку автомобилей, клиенты солидные, а операторы Русфинанс Банка привыкли работать с тетками из Краснодарских сел. Так что клиенты СКТ теперь в полном шоке.
ПЕТР1бывший сотрудник
30.01.2007 23:22
Отличное место! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Являюсь сотрудником банка.
Имею опыт работы в одном из крупных банков, занимающихся потребительским кредитованием, поэтому, сравнивая эти две организации, могу смело заявить, что руководство СКТ просто отличное! smile:ura: Все возникающие вопросы решаются оперативно и "безболезненно"! Зарплата очень даже устраивает. Коллектив - интересные и доброжелательные люди.
myatnaya • сотрудник
10.11.2006 19:33
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