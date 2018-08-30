Перенесен из Народного рейтинга

Автор: Nik11



Уважаемые банкиры, хочу вас предостеречь. Не ходите работать в этот банк. Это такая шарашкина контора, что будете жалеть всю жизнь. Пришлось там одно время работать. Руководство - все родственники, это очень мешает работе, все друг на друга капают руководству, руководство может лично каждого сотрудника вызвать и наорать и высказать всё, что хочет. Причем прав будет тот, кто первым настучит и не важно, прав он или нет, и правду ли рассказывает.



О дружбе в коллективе речи вообще не может идти, дружат только кучками, и то непонятно, какие цели преследуются. Присутствует даже такая практика, что люди увольняются целыми отделами, потому что работать там невыносимо.



Предша-тетка неуравновешенная (мягко говоря), постоянно ходит и разносит сплетни по всему банку. Этому человеку, честно, необходима врачебная помощь, потому что успокоительное уже не помогает. Постоянные скандалы, сплетни, ссоры, организованные ею, очень мешают работать. В трудовых книжках уходящим угрожают написать статью не по собственному желанию.



Банк маленький, около 100 человек, основной костяк - родственники и их друзья, а остальные приходят и уходят, причем уходят в срочном порядке. Ребята, если бы позвали туда, никогда бы больше не вернулся. И вам очень не советую, попомните мои слова, вспомните то, что здесь написано.



Прежнее название банка - Банк Храма Христа Спасителя. Только скрывались под этим названием, делишки свои черные проводили, но теперь перед переименованием ничего не поменялось.