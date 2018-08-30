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|Огромная благодарность за опыт
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в этом Банке почти пять лет назад. Хочется выразить огромную благодарность за опыт (и профессиональный, и жизненный). О коллективе самые позитивные воспоминания, до сих пор общаюсь с бывшими коллегами, обращаюсь за советом. Отдельное спасибо любимой Марине Алексеевне, Валентине Андреевне, Ольге Григорьевне и всем, всем, всем. А что касается предыдущих высказываний, на мой взгляд, какой человек сам по себе, такими он видит и окружающих.
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svetlyachok09 • бывший сотрудник
31.07.2014 18:05
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Профессиональный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в этом банке год, наверное, ушел в конце 2009 года. Про достоверность предыдущего автора ничего сказать не могу, при мне никого не выгоняли. Да и с Председательшей плотно пообщаться не удалось - я там не зампредом работал.
По общим впечатлениям - начальники адекватные. Но у них там у всех один пунктик - качество обслуживания. Хотят, чтобы все клиенты только довольные были. Но так же не бывает.
Вот только над соцпакетом совсем не думают (правда, все по КЗОТУ, а за больничный еще и доплачивают) - объясняют, что зарплаты и так высокие.
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DKamysh • бывший сотрудник
06.03.2010 17:29
|Без сентиментов
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в банке не первый год. Честно - работать нелегко, но интересно. Если, конечно, работать, а не загорать. Тех, кто приходит отдохнуть, сдувает, как правильно заметил предыдущий оратор, в течение недели. К руководству вызывать и орать никто не будет, конечно, но уволят быстро и без сентиментов. Стиль руководства в банке авторитарный, достаточно жесткий. Зато и профессионалов ценят - и работают там люди годами, и "растут" профессионально.
А стиль работы избран такой, видимо, потому, что банк этот - для очень взыскательных клиентов (Private banking - это не студентам пластиковые карты шлепать)!
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Nik12 • сотрудник
10.05.2008 13:14
|Шарашкина контора
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесен из Народного рейтинга
Автор: Nik11
Уважаемые банкиры, хочу вас предостеречь. Не ходите работать в этот банк. Это такая шарашкина контора, что будете жалеть всю жизнь. Пришлось там одно время работать. Руководство - все родственники, это очень мешает работе, все друг на друга капают руководству, руководство может лично каждого сотрудника вызвать и наорать и высказать всё, что хочет. Причем прав будет тот, кто первым настучит и не важно, прав он или нет, и правду ли рассказывает.
О дружбе в коллективе речи вообще не может идти, дружат только кучками, и то непонятно, какие цели преследуются. Присутствует даже такая практика, что люди увольняются целыми отделами, потому что работать там невыносимо.
Предша-тетка неуравновешенная (мягко говоря), постоянно ходит и разносит сплетни по всему банку. Этому человеку, честно, необходима врачебная помощь, потому что успокоительное уже не помогает. Постоянные скандалы, сплетни, ссоры, организованные ею, очень мешают работать. В трудовых книжках уходящим угрожают написать статью не по собственному желанию.
Банк маленький, около 100 человек, основной костяк - родственники и их друзья, а остальные приходят и уходят, причем уходят в срочном порядке. Ребята, если бы позвали туда, никогда бы больше не вернулся. И вам очень не советую, попомните мои слова, вспомните то, что здесь написано.
Прежнее название банка - Банк Храма Христа Спасителя. Только скрывались под этим названием, делишки свои черные проводили, но теперь перед переименованием ничего не поменялось.
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pqline • бывший сотрудник
07.05.2008 11:18
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