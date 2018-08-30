Прежде, чем идти туда работать в клиенсткий отдел, советую несколько раз задуматься:



1. Зарплата: в целом ниже средней, при этом в МАБе она состоит из двух частей: оклад (около 30% от обещаемой Вам суммы) + ежемесячная премия, которой стараются лишить по поводу и без повода в размере 10-100%. Кто работал операционистом, должны знать, что незначительные ошибки иногда бывают, здесь же из-за них вам периодически придется слушать от руководства намеки на лишение премии и ежемесячно в этом убеждаться.



2. Коллектив: каждый сам за себя, молодежи практически нет (старается набраться хоть чуть-чуть опыта и сбежать), 70% - разведенные дамы свыше 30 лет с детьми. В клиентском отделе редко, кто поможет в трудной ситуации, все стараются отвернуться, в первую очередь, непосредственный руководитель.



3. Руководитель клиентского отдела : всегда встречает вас приятным голосом и с милой улыбкой, но это только вначале. Её характеризует тот факт, что за полтора года на позиции "операционист физ.лиц" сменилось 5(!) человек. Людей просто выжимает как губку и выкидывает ни с чем. Кричит по любому поводу, свои ошибки в оформлении сделок сваливает на своих же сотрудников. В случае отсутствия клиентов (иногда бывают паузы) заставляет выполнять чужую работу. Ни о каком человеческом отношении не может быть и речи.



Очень жаль своих потерянных нервов и нервов сотрудниц, оставшихся после меня.

Еще при мне они все искали другую работу.