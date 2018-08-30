Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Печальный опыт работы в клиентском отделе
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Прежде, чем идти туда работать в клиенсткий отдел, советую несколько раз задуматься:
1. Зарплата: в целом ниже средней, при этом в МАБе она состоит из двух частей: оклад (около 30% от обещаемой Вам суммы) + ежемесячная премия, которой стараются лишить по поводу и без повода в размере 10-100%. Кто работал операционистом, должны знать, что незначительные ошибки иногда бывают, здесь же из-за них вам периодически придется слушать от руководства намеки на лишение премии и ежемесячно в этом убеждаться.
2. Коллектив: каждый сам за себя, молодежи практически нет (старается набраться хоть чуть-чуть опыта и сбежать), 70% - разведенные дамы свыше 30 лет с детьми. В клиентском отделе редко, кто поможет в трудной ситуации, все стараются отвернуться, в первую очередь, непосредственный руководитель.
3. Руководитель клиентского отдела : всегда встречает вас приятным голосом и с милой улыбкой, но это только вначале. Её характеризует тот факт, что за полтора года на позиции "операционист физ.лиц" сменилось 5(!) человек. Людей просто выжимает как губку и выкидывает ни с чем. Кричит по любому поводу, свои ошибки в оформлении сделок сваливает на своих же сотрудников. В случае отсутствия клиентов (иногда бывают паузы) заставляет выполнять чужую работу. Ни о каком человеческом отношении не может быть и речи.
Очень жаль своих потерянных нервов и нервов сотрудниц, оставшихся после меня.
Еще при мне они все искали другую работу.
|
0
Опер • бывший сотрудник
03.01.2007 12:00
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.