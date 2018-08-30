Прием на работу

Случилась такая история. В конце мая - начале июня (точные даты не вспомню), был приглашен на собеседование в качестве потенциального сотрудника в данный банк. Дату и время заранее обговорили с представителем, я так понял, HR службы. Приехав в назначенное время на Полянку, обозначив и записав себя у охранника, принялся ждать. Ремонт, конечно, в фойе дорогой: люстры, колонны, плитка! Все очень дорого! Время от времени появлялись непонятные личности в костюмах, вели себя вальяжно и по-царски. Бегали девчонки, одетые непонятно во что. Я так понимаю корпоративный стиль одежды в банке отсутствует (была не пятница). В общем прождал я ровно 35 минут. Вышла представитель отдела кадров и сообщила, что в принципе со мной общаться никто не будет, т.к. начальнику профильного отдела не до меня. И вообще банк переезжает на Пресню. Позвонить мне не могли, потому что не могли. Как переедем - так сразу в первых рядах с Вами и свяжемся, и побеседуем.



Прошло уже месяца два, наверно. До сих пор звонят. Либо все еще переезжают)) А та самая вакансия на не безызвестном сайте по поиску работы так и обновляется до сих пор!

В общем отношение к людям "с улицы" непонятное. Но как говорится - каждому свое.