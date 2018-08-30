Проработала в Гранд Инвест Банк не долго, но практически все в нем понравилось! Хорошее отношение руководства к сотрудникам, уютные кабинетики! Зарплата правда не особо высокая, но это компенсируется квартальными премиями! Есть возможность набраться опыта!