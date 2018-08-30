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|Хороший банк!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала в Гранд Инвест Банк не долго, но практически все в нем понравилось! Хорошее отношение руководства к сотрудникам, уютные кабинетики! Зарплата правда не особо высокая, но это компенсируется квартальными премиями! Есть возможность набраться опыта!
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Аnge • бывший сотрудник
10.12.2007 18:03
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Администратор:
А можно более подробно?
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