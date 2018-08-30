Перенесено из Народного рейтинга.

Автор: ACAB



Работал в этом Банке год! Единственный плюс этого банка, это, что там можно начать свою карьеру! Зп низкие, особенно если это первое место работы! (менее 10к руб.), но как только пишешь по собственному, сразу предлагают повысить ЗП.



Коллектив вполне нормальный, правда большинство там работает давно, а к новеньким относятся не особо! Есть пара личностей, от которых там все в шоке! Если готовы вкалывать за копейки, но получить отличный опыт, то всем новичкам - туда!



Предправ там отличный, но жадный до жути! Люди там вкалывают по 10-12 часов за 25 к, потому что не хотят нанимать новых опытных сотрудников, а с новичками больше возни, чем работы.



По поводу обслуживания ничего плохого, как и хорошего сказать не могу! ВИПов встречают как положено, а обычных физиков там мало.



Огромный минус - это техническое обеспечение! ПК стоят лет по 5-7, сервер постоянно падает...



Ну и главное, УК, который увеличили в 2007, доверия не вызывает! Схема была позаимствована у другого банка, но сделана очень грамотно! Не имея денег, увеличили на 300 млн!

Сильно завязаны на структурах Чубайса.