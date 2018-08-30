Что я могу сказать, проработала в компании больше года в автонаправлении в г.Владимире, изначально когда приходила, коллектив был отличный, но увы при смене начальства все изменилось. За год работы в компании у меня сменилось 3 руководителя. Внутри творится такой бардак и такое змеиное гнездо, что невозможно передать, заработать вам конечно же не дадут, ибо ваша участь работать без выходных за низкую зп, а если вы умудриться как я найти взаимодействия с другим салоном, чтобы выйти на хорошую зарплату у вас все сразу же резко отнимут, получать от 40 тысяч контру неприлично! При мне очень много сотрудников уволили не за что, а точнее что они просили график, на который изначально работать приходили, ну или просили дать заработать, или знали свои права по договору и боролись с начальством. При случаи того если все-таки на меня сойдет внимание высшего руководства банка, я вам могу собрать все отзывы от бывших сотрудников (не поленюсь к каждому доеду) и они также расскажут какое замечательное руководство Русфинанс банка в г. Владимире и как с нами замечательно обходятся (аж увольняют, хамят и многое другое). Чтобы допросится помощи от руководства... пффф вы что рабы божие, совсем крыша поехала, не нашего вы уровня для такого и вообще открывайте регламенты и учите все сами (не все конечно руководители, но большинство).



Есть автосалон Агат в г.Владимире (или проще тайота), если вы будете заводить на них заявки, то и деньги, которые вы заработаете за нее, вы отдадите на лапу начальника, т.к. мотивация маленькая у автосалона от банка Русфинанс, заявки дают только за деньги, а руководству же надо как-то премии получать и показывать какие они хорошие и работают активно с автосалоном, конечно я была первооткрывателем и из своей зарплаты отдала 16 000 После этого случая я старалась избежать заявок оттуда.



Поедем дальше, работая контрагентам мне устанавливали план как штатному сотруднику и только попробуй его не выполнить, особенно по допам, тебя съедят просто, хамлением) Ну это ещё ладно, понимание выполнения плана есть. Я постоянно обучала новых сотрудников, хотя в мои обязанности это не входило и было вообще запрещено, ну и это ладно мне не жалко обучить сотрудника, чтобы он смог работать, ведь руководство это сделать не может, они заняты сильно, да и они само порой не в курсе происходящий изменений, а консультанты потом пишут объяснительные от жалоб клиентов, которым не смогли правильную донести информацию, ибо об изменения нас не всегда ставили в курс особенно по ПБУ.



Вчера я уволилась, мое руководство со мной так красиво поступило) Все контрагенты получили позавчера зарплаты мне конечно же не пришла, ну я и не сомневалась, они будут ссылать на договор, а там указано до конца месяца следующего за месяца, это же Русфинанс. В общем, за свои 20 тыс вам еще придется побороться, чтобы вы их получили, спасибо хоть прекрасной бухгалтерии, которая мне сказала, что мой акт даже еще не выгрузили, когда я позвонила уточнить своему руководителю АТП о зарплате, сославший на условия договора мол жди, ей не понравилась моя реакция (не грубила, разговаривала спокойным голосом). В ответ от БДМ услышала такие угрозы в свой адрес: "Ты же понимаешь, что в дальнейшем тебе нужно будет устраиваться на работу и отзывы о тебе мы передадим самые красочные",- вот так из хорошего сотрудника я стала при увольнении ужасной (я не буду озвучивать какие именно слова промелькнули при разговоре и угрозы, но стороны вас это был очень низкий поступок. Также руководитель добавил, что если я сейчас же не подпишу расторжение, они не профинансируют мой договор. И опишу что это значит: за 16 дней не было ни одного оформления, т.е. я не получу ни оклад ни премию сегодня в мой рабочий день, было оформление моей заявки. Договор конечно же они не профинансируют сегодня, и я ничего не получу, ибо нечего увольняться. Это еще малая часть того что там происходит в этом банке. Специалистов там не ценят и не держат, еще и без зарплаты вас оставят, хотя вы работали.



Также хочу обратится к своему бывшему руководству:

- Вы не когда не задавались вопросом почему у вас большая текучка и люди бегут? Причем основная масса даже не хочет дорабатывать 10-14 дней?



Соискателям я хочу только одно пожелать, бегите подальше от Владимирского филиала, если вам дороги ваши нервы и силы.