Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Недобросовестое отношение специалиста ОК
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Хочу поделиться с Вами своей историей и прошу Вас помочь мне разобраться в данной ситуации.
Являюсь сотрудником "Русфинанс Банк», с 30.11.2018г. ушла в отпуск по беременности и родам и до сих пор не получила расчет (сегодня уже 12.01.2019г.).
Проживаю в ЯНАО г.Ноябрьск, ОК находится в г.Сыктывкаре (как мне объяснил сотрудник ОК, все документы отправляются им для проверки и после направляются в ФСС г.Самара для расчета). Специалист ОК сказала все документы отправить в г.Москву, поскольку была вероятность расчета до НГ. Отправила, но не хватало оригинала больничного листа и мои документы вернули с г.Москвы в г.Сыктывкар. Все необходимые документы для расчета были получены кадрами в г.Сыктывкар еще 18.12.18 , поздно, поскольку мне не был озвучен список всех документов (оригиналов), пришлось доотправлять оригинал больничного листа. (Сразу поясню, декрет первый, не имела понятия о всех необходимых документах).
26.12.18 была запланирована отправка в г.Самару с г.Сыктывкара (со слов специалиста ОК), то-есть, мои документы по факту 09.01.19 должны быть уже в г.Самара учитывая праздники. Как выяснилось 10.01.19, моих документов все еще нет. Специалист ОК объяснила это тем, что я поздно прислала все документы и они с руководством решили отправлять все через Москву, так быстрее.... на вопрос, почему не 26.12 как и было изначально запланировано с г.Сыктывкара напрямую в г.Самару, так ведь быстрее, ничего не ответила.
Вообщем, мои документы *катаются* Сыктывкар-Москва и наоборот. Все никак не дойдут до ФСС. А это ведь еще плюс 10 дней для расчета со дня получения ими моих документов, значит как минимум не ранее 25.01.
По итогу, расчет спустя 2 месяца, вместо положенных максимум 2 недель (а ПДР у меня 07.02.19). Я понимаю, что у нас пилотный проект и все это делается не напрямую, но если б мне изначально специалист ОК объяснила какие документы необходимы и отправила бы их по назначению, меня уже бы расчитали. Хочу отметить, что это не первый случай, так же были случаи когда мой основной отпуск запланированный переносили из-за *забывчивости* специалиста ОК. Чтобы уйти в (основной-дополнительны ) отпуск и получить вовремя расчет как положено, приходилось самой контролировать весь процесс (писать, надоедать, просить все необходимые заявления).
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Chinara • сотрудник
12.01.2019 15:04
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Администратор:
Положительная оценка не соответствует содержанию отзыва, поэтому снимаем ее.
|Лично мне понравилось
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Ршил описать здесь опыт работы кредитным специалистом в Русфинанс банке. Правда работал я там в 2013 году. На основной работе стало слишком много свободного времени, и я решил найти подработку. С удивлением обнаружил что в банковской сфере можно начинать совершенно с нуля, попробовал подать заявку на вакансию кредитного специалиста в Русфинанс, там было указано "частичная занятость" и "гибкий график". Мне сразу же ответили, и пригласили на собеседование в офис на Земляном Валу. Очень приятные люди и в кадрах и на обучении. Все по-деловому, без "воды".
Работал в мебельном ТЦ. Функционал: утром обходишь партнеров, в течении дня оформляешь кредиты клиентам, поддерживаешь в порядке рабочее место. в первый же месяц очень порадовала зарплата.Потом некоторое разочарование принес обязательный план по допуслугам, сильно влияющий на премии. Сама работа комфортная, особенно в точках где продают диваны ), спокойная. Относительно гибкий график - всегда можно согласовать с коллегами замены, соответственно бывают подработки. Понятная система мотивации, очень хорошие проценты со сделок, регулярно выдавали вымпел "лучший работник месяца", высокая степень самостоятельности. Хороший коллектив, руководители и старшие коллеги всегда на связи. Первое время это очень помогало. Когда я увольнялся из-за усложнившегося графика, отдел кадров предлагал варианты других точек и графиков. В целом впечатление осталось очень хорошее. На память остался фирменный галстук, вполне приличный, если не знать, что крапинки - это логотип группы )
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Alex255 • бывший сотрудник
12.11.2018 18:49
|Одно из лучших мест работы
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришло мое время оставить отзыв о работе в РФБ. Попал я туда можно сказать случайно, на основной работе получил перевод на дистанционную форму работы (на дому) и свободного времени стало очень много, соответвенно встал вопрос о дополнительной работе. Выложил Резюме на сайт поиска работы, и через несколько дней мне позвонили из Русфинанса и предложили придти на собеседование на вакансию контрагента в ПОС кредитование . К слову сказать, опыта в продажах и в банках не было никакого, всю жизнь работал в сфере благотворительности. Я пришёл на собеседование, с самого начала, почему то, возникло ощущение что это какие то обманщики, и до последнего думал что здесь могут обмануть на зарплату и т.п. , но решил попробовать. Я прошёл обучение, и уже через 5 дней приступил к работе. И вот собственно работаю здесь по сей день, и если честно уходить не собираюсь. Коллеги и руководители стали для меня второй семьёй, я обрёл новых друзей, которые всегда готовы помочь. За время работы я понял, что под лежащий камень вода не течёт, и что мой заработок на прямую зависит от того как я буду работать, общаться с партнерами и клиентами.
В общем это место прекрасно для людей которые хотят начать работу в банковской сфере, людей без опыта.
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Niksff • сотрудник
15.10.2018 00:22
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Администратор:
Пока оценку снимаем. Автор, ждем новый с подробным описанием вашей трудовой деятельности.
|Не идите туда работать неофициально, заплятят копейки!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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И смех и грех.
Работать неофициально, тем более в маленьком да провинциальном городке я не советую - денег не заработаете!! ЗАТО ОЧЕНЬ Рекомендуется новичкам, у кого нет опыта в банковской сфере! Обучение действительно сильное! Всему научат, покажут, расскажут. Администраторы всегда на связи, помогут. Но скажу сразу - Будут ставить на "глухие точки" - если раз, два выстрелит кредит то 5000 может и получите СМЕШНО!! НАСТОЯЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ БЕЗ СОЦПАКЕТА ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО! ТОЛЬКО ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ОСАДОК ОСТАНЕТСЯ!!! ДЛЯ ТЕХ КТО ПРИВЫК ПОЛУЧАТЬ ОТ 20 000 до 50 000 ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО! Зарплата РАЗ В МЕСЯЦ, И ТО ПОД КОНЕЦ СЛЕДУЮЩЕГО! Т.Е. чтобы получить свои честно заработанные КРОВЬЮ И ПОТОМ 5000 РУБЛЕЙ (СМЕШНО, КАРЛ! 5000) и если вдруг ты попал на больничный или сидел в глуши, нужно по десять раз напоминать о своем существовании начальству, во избежании того чтобы зарплата дошла до тебя 25 числа следующего месяца, так как в силу загруженности могут и забыть про тебя.
Уважаемое руководство главного офиса!
Создайте пожалуйста более приемлемые условия работы для ВСЕХ специалистов, чтобы было нестыдно сказать - я работаю в Русфине! Я прекрасно понимаю политику - заработаешь - получишь, но есть такие факторы как болезнь, есть такое понятие как точки, с которых элементарно нет выхлопа, зачем портить людям жизнь! Люди не от простой же жизни идут работать на такие условиях!!!!!
У меня лично остался неприятный осадок, после такой отработанной суммы. Нормальный, белый человек получает деньги уже в текущем месяце, есть авансовая система и зарплатная как бы, а получить 5000 ЗА ВЕСЬ МЕСЯЦ для меня УНИЗИТЕЛЬНО, если до этого у меня уровень дохода составлял от 21 000 примерно до 50 000. БОЛЬШЕ ПОТРАТИЛА НА ПРОЕЗД И СВОЕГО ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ, НЕ ОТХОДЯ ПРАКТИЧЕСКИ ДАЖЕ ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА, ТОЛЬКО НА ОБЕД!!!
Р-Разочарование.
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livemecolor • бывший сотрудник
19.05.2018 11:47
|Сосьете женераль представляет: "Шоу Жо Мо Пель кредитный специалист в автосалон Русфинанс"
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Уважаемые специалисты, искренне советую Вам не тратить своего драгоценного времена! Вывод из всего сложившегося представления очень прост и банален: сия организация предназначена только для людей, которые никогда не имели опыта работы в банках и не имеют никаких представлений об этой сфере, так сказать "чистые листы", особенно они любят людей из сферы красоты, например парикмахер, мерчендайзер тоже класс-подходит, да и в идеале, чтоб вы были не слишком прихотливы Мизерная заработная плата (это с учётом того что, в апреле сего года была произведена индексация!!! зарплат) стартовая безопытным 26 000 рублей, естественно гросс) такая же жалкая премия, которую вы ещё не факт что получите... Да, кстати, есть штрафы и депремации за злостных неплательщиков и т.д. Якобы, раз ты выдал кредит, ответственность за неплательщика ложится на тебя и ты лишаешься своей жалкой премии (напомню - не так уж много вы потеряете, так что не велика беда )
На обучении милый администратор очень быстрым темпом зачитывает все свои распечатанные листы А4 почти слово в слово, толком не объясняя ничего. За скорочтение твёрдо 5! Обучение класс! Да, половину обучения вы проходите самостоятельно, дистанционно, через электронный портал. Надо же какие сосьетешники современные - обучайся сам, сидя дома с компа или прям с мобилы, лёжа на диванчике с какао и мармеладками Интересно, а чем же у них тогда занимаются бизнес-тренера, наверное ведут такие же увлекательные тренинги, которые зачастую проводятся когда? Правильно! Естественно, в Ваш законный выходной) Ну да ладно, это всё ерунда, мелочи, я просто придираюсь, я просто недовольный жизнью, ущербный и противный зануда Дальше интереснее... А пока первый акт окончен. Аплодисменты. Занавес.
Антракт 15 минут.
Всё, попили по полтишку коньячка за 800 рублей, съели бутерброд за 500 рублей с сырокопченой колбаской или с сёмушкой (да простят меня веганы) и погнали дальше. Акт второй: "Самое пикантное на десерт".
Повторяется драматическая история аналогичных "актёров", пытающихся пройти кастинг на шоу Русфинанс. Инсценировка начинается... Вечер... Улица... Фонарь... Аптека... После незабываемого дня обучения, раздаётся звонок от сотрудника отдела кадров с информацией о том, что автосалон, в который меня распределили, якобы приостанавливает свою деятельность, точнее не сам автосалон, а сотрудники банка, по причине того, что проходит какое-то переоформление или перерегистрация или какая-то подобная лабудень. Соответственно, стажировку проходить негде, и процесс обучения затягивается на неизвестное количество времени... И во всём банке нет ни одного свободного местечка, куда бы меня могли отправить на эту несчастную формальную стажировку в 1 или 2 дня! Мадам искусно пытается в диалоге доминировать и ссылается на умные слова, например регламент, что мол, по регламенту нет возможности и бла-бла-бла... Ну-ну... Я Вас прекрасно понимаю...
Уважаемый HR, или кто Вас там заставляет вешать людям на их прекрасные ушки различные макаронные изделия: рожки, бантики, спагетти (да простят меня итальянцы)... Лирическое отступление: посыл морали или совет для улучшения кармы: будьте благоразумны, порядочны и как минимум компетентны. Если человек показался Вам слишком умным, наглым, прямым, или что-то ещё Вас в нём не устроило, может просто не понравился, может что-то смутило, а может вы вообще решили его спасти, оградить от Вашей организации ибо понимали, что человек не удовлетворит свои амбиции и потратит время напрасно... Да, вы не обязаны называть причину, и это правильно, оставайтесь тактично, но, умейте грамотно отказывать и говорить прямо, что дальнейшего сотрудничества с человеком не получится, не морочить людям головы, не давайте ложные надежды, не тратьте ни своё время, ни время соискателя, пусть не ждёт с моря погоды, а ищет другую нормальную работу. Будьте честными. Так счастливее живется Та дам! Поклон.
Занавес. Спектакль окончен.
P.S. Что? Соц. пакет? Нееее... ничего не слышали... Вот и мы про соцпакет абсолютно ничегошеньки не слышали... Наверно он слишком крут, чтобы говорить о нём вслух. А может быть так быстро или так тихо говорили, что мы ничего не разобрали. А может просто пропустили мимо ушей, потому что замечтались, какую же машину мы купим с первой зарплаты Mercedes или всё-таки X6, блин, люблю мурзики но х6 очень хочется... Какую бы выбрать белую или чёрную... Хм... Эх....
Всём добра и удачи
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Обиженный Судьбой • несостоявшийся сотрудник
15.05.2018 20:00
|Я все еще работаю в Русфинансе
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Дорогие друзья, я все еще работаю контрагентом в Русфинансе. Немного предыстории, в команде РФБ я уже с 2014 года. Сижу и удивляюсь красочным картинам «доброжелателей»…. Зависть, дорогие мои, очень плохое чувство!!! У Русфинанса отличная мотивация для работников, настоящий рай, вся твоя зарплата зависит только от тебя самого, причем все индексируется на хороший процент, плюс отличный фикс! В 2016 году попробовала поработать в штате банка, но чтобы получить зарплату в 40 тыс., пришлось попотеть и у видела ее только в виде премии через 3 месяца, поэтому не задумываясь через 5 месяцев перешла обратно на контрагента, больше желания в штат нет, лучше каждый месяц считать и подсчитывать свои выдачи и в следующем месяце получать все свои трудом заработанные деньги.
Дорогие мои, вам ни один банк и ни один магазин не заплатит столько с 1 оформленного кредита или с одной продажи, сколько платит Русфинанс. Я работаю на Посе, чаще в ДНС, но в сезон и в Снежке. Про Авто ничего не могу сказать, т.к. в нашем городе в авто уже года 3-4 позиции не открывалось, все работают очевидно с открытия филиала.
Взаимоотношения с руководством и коллегами замечательное, мы все как одна большая семья Каждый год регулярно проводятся для всех сотрудников командообразующие мероприятия, активный отдых на природе, разбавляют различными квестами и посиделками в заведениях города. У нас самый лучший коллектив и самое лучшее руководство! А зарплата зависит всегда только от самого себя и винить в низком доходе стоит прежде всего себя, а не искать крайних, конкуренты не дремлют, им только на руку остаться одним на ТТ и оформлять всех клиентов через свой банк.
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Natushka • сотрудник
02.04.2018 14:56
|Работа контрагентом
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в РусФинанс Банке меньше месяца, но на данном этапе сложилась конкретное представление о работе в этой сфере. У нас очень дружный и веселый коллектив, все мы когда-то с чего-то начинаем и большое значение имеет поддержка со стороны более опытных сотрудников. На начальном этапе предусмотрено обучение как самостоятельное, так и дистанционное. Проведенный бизнес-тренинг оставил еще более положительное впечатление. Если есть желание работать и развиваться как личность, то РусфинасБанк может дать хорошую платформу для создания своей карьеры. Все остальное покажет время.
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milan_alex • сотрудник
23.03.2018 08:37
|Работа в Русфинанс банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Что я могу сказать, проработала в компании больше года в автонаправлении в г.Владимире, изначально когда приходила, коллектив был отличный, но увы при смене начальства все изменилось. За год работы в компании у меня сменилось 3 руководителя. Внутри творится такой бардак и такое змеиное гнездо, что невозможно передать, заработать вам конечно же не дадут, ибо ваша участь работать без выходных за низкую зп, а если вы умудриться как я найти взаимодействия с другим салоном, чтобы выйти на хорошую зарплату у вас все сразу же резко отнимут, получать от 40 тысяч контру неприлично! При мне очень много сотрудников уволили не за что, а точнее что они просили график, на который изначально работать приходили, ну или просили дать заработать, или знали свои права по договору и боролись с начальством. При случаи того если все-таки на меня сойдет внимание высшего руководства банка, я вам могу собрать все отзывы от бывших сотрудников (не поленюсь к каждому доеду) и они также расскажут какое замечательное руководство Русфинанс банка в г. Владимире и как с нами замечательно обходятся (аж увольняют, хамят и многое другое). Чтобы допросится помощи от руководства... пффф вы что рабы божие, совсем крыша поехала, не нашего вы уровня для такого и вообще открывайте регламенты и учите все сами (не все конечно руководители, но большинство).
Есть автосалон Агат в г.Владимире (или проще тайота), если вы будете заводить на них заявки, то и деньги, которые вы заработаете за нее, вы отдадите на лапу начальника, т.к. мотивация маленькая у автосалона от банка Русфинанс, заявки дают только за деньги, а руководству же надо как-то премии получать и показывать какие они хорошие и работают активно с автосалоном, конечно я была первооткрывателем и из своей зарплаты отдала 16 000 После этого случая я старалась избежать заявок оттуда.
Поедем дальше, работая контрагентам мне устанавливали план как штатному сотруднику и только попробуй его не выполнить, особенно по допам, тебя съедят просто, хамлением) Ну это ещё ладно, понимание выполнения плана есть. Я постоянно обучала новых сотрудников, хотя в мои обязанности это не входило и было вообще запрещено, ну и это ладно мне не жалко обучить сотрудника, чтобы он смог работать, ведь руководство это сделать не может, они заняты сильно, да и они само порой не в курсе происходящий изменений, а консультанты потом пишут объяснительные от жалоб клиентов, которым не смогли правильную донести информацию, ибо об изменения нас не всегда ставили в курс особенно по ПБУ.
Вчера я уволилась, мое руководство со мной так красиво поступило) Все контрагенты получили позавчера зарплаты мне конечно же не пришла, ну я и не сомневалась, они будут ссылать на договор, а там указано до конца месяца следующего за месяца, это же Русфинанс. В общем, за свои 20 тыс вам еще придется побороться, чтобы вы их получили, спасибо хоть прекрасной бухгалтерии, которая мне сказала, что мой акт даже еще не выгрузили, когда я позвонила уточнить своему руководителю АТП о зарплате, сославший на условия договора мол жди, ей не понравилась моя реакция (не грубила, разговаривала спокойным голосом). В ответ от БДМ услышала такие угрозы в свой адрес: "Ты же понимаешь, что в дальнейшем тебе нужно будет устраиваться на работу и отзывы о тебе мы передадим самые красочные",- вот так из хорошего сотрудника я стала при увольнении ужасной (я не буду озвучивать какие именно слова промелькнули при разговоре и угрозы, но стороны вас это был очень низкий поступок. Также руководитель добавил, что если я сейчас же не подпишу расторжение, они не профинансируют мой договор. И опишу что это значит: за 16 дней не было ни одного оформления, т.е. я не получу ни оклад ни премию сегодня в мой рабочий день, было оформление моей заявки. Договор конечно же они не профинансируют сегодня, и я ничего не получу, ибо нечего увольняться. Это еще малая часть того что там происходит в этом банке. Специалистов там не ценят и не держат, еще и без зарплаты вас оставят, хотя вы работали.
Также хочу обратится к своему бывшему руководству:
- Вы не когда не задавались вопросом почему у вас большая текучка и люди бегут? Причем основная масса даже не хочет дорабатывать 10-14 дней?
Соискателям я хочу только одно пожелать, бегите подальше от Владимирского филиала, если вам дороги ваши нервы и силы.
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Ксения33 • бывший сотрудник
16.02.2018 19:06
|Работа контрагентом
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работал около 1,5 лет в Нижегородской области и в принципе плохих отзывов нет никаких, всё было довольно позитивно. Но получилось так, что пришлось ехать в Москву и тут-то началось. В Москве пришлось заново обучатся и устраиваться, но это всё мелочи. Самое важное это то, что в МСК проработал в Русфин около месяца (конец ноября-середина декабря) и по сложившимся семейным обстоятельствам пришлось вновь переезжать и увольняться. А итог оказался таков, что я до сих пор жду зарплату и кормлюсь завтраками, а на минуточку прошло уже порядка 2х месяцев с момента увольнения.
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temgo • бывший сотрудник
16.02.2018 09:13
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Администратор:
Отзыв малоинформативен.
|Отношение к кандидатам на нуле
|не голосовал
|Всем доброго времени суток уважаемые читатели портала banki.ru. Кто рассматривает данное заведение по поводу работы, не советую... И походу руководству банка всеравно что у кандидатов могут быть кредиты которые они оплачивают добросовестно, семьи которые надо содержать, родители...Пока вы будите обучаться в банке может поменяться всё что угодно!!! Когда я проходил обучение вроде было достаточно всё интересно, увлекательно))) весело))) но сегодня 02.11.2017 в 17:35 мне позвонили и сказали что на территории приостановлен набор сотрудников и моё обучени приостановили... уважаемое руководство Русфинанс банка, вы в курсе сколько времени вы отняли у кандидатов? Сколько денег потраченных на дорогу? В общем какой итог: если вы дорожите своим временем, деньгами и заботой о близких, просто не заморачивайтесь... а вам руководство Русфинанс банка желаю чтобы вам всё обратно вернулось бумерангом. Я был о Русфинанс банке более лучшего мнения.
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archytigerman • несостоявшийся сотрудник
02.11.2017 23:01
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