Работала в этом "чудном" банке не очень долго - порядка года. Все было "весело", но до определенного момента терпимо. Рассказываю историю под названием "Кризис пришел, а у нас все хорошо". Работали мы работали. Жизнь сложилась так, что много знакомых -друзей работает в других банках. Все звонят, смс…ят спрашивают: «Ну как, вас кризис затронул?» А я: «Какой кризис, у нас все гуд?!»



Съездила на очередное "суперобучение" в город-герой Москву в головной офис, где все руководство в один голос заявляло: «Ребята, у нас все чудненько». И такими честными глазами смотрело, что грех не поверить. Возвращаюсь в свой родной город, работаю, все чудненько, звонит руководство из Москвы и заявляет: «Да, ребята, пришел и наш черед - сегодня собираем вещички и пишем заявление по собственному желанию и на выход». Я же ж имела наглость спросить: "Энто как же ж, други милые, так вы же ж говорили неделечку всего назад - кризис не затронет... и вообще, какое заявление по собственному желанию, не имею такого желания вот совсем и вообще на пользу и процветание банка работать очень хочу ". А мене и отвечают: «Пиши заявление или мы придумает статьи - не отмоешься никада и про банки другие навсегда забудешь». Я конечно расстроилась, что любимый больше самой себя банк не проявил соответственно ответных чувств по отношению ко мне, а очень даже наоборот.



P.S. А вообще, если серьезно, ребятки, - это большое свинство с вашей стороны - обращаюсь непосредственно к руководству банка моего отделения (если прочтут, поймут про кого я пишу) - кризис кризисом, но есть ТК. Я то выкрутилась - говорю себе и тем кто помогал большое спасибо, но знаю, что многие написали заяву по собственному желанию. Кризис кризисом, а есть человеческие отношения, если это для вас не вариант, то ТК - хотя бы это принимайте в расчет с позволения сказать "господа".



Совсем не с уважением бывший сотрудник данного с позволения сказать (хоть язык и не поворачивается) "банка".