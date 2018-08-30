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|Отвратительное отношение к людям!
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Позвонили из СПУРТ банка пригласили на работу (консультантом). Пришла на собеседование ровно в 12 часов, как меня пригласили. Мне сообщили, что человек который меня пригласил, ушел на обед, так что ждите. Я ждала 30 минут! Это все ерунда по сравнению с тем, что произошло дальше.
Собеседование. Рассказала о себе, где работала, что хочу работать и прекрасно представляю, чем буду заниматься в банке (это работа на компьютере, с документами, с людьми) до этого тоже работала в банке и занимала первые места по России в банковской сфере. Мне сначала сказали, что у них есть вакансии, потом позвонили другому человеку - мужчине лет 33 -35 , сообщив мой возраст. Собеседование проводила М.А. Через минуту вальяжно зашел Т.Т., осмотрел с ног до головы, понял, что я не легкого поведения и, НЕ ОБЩАЯСЬ СО МНОЙ, сказал, что ему сотрудники не нужны, а нужны ДВОРНИКИ. Я хотела знать, в чем состоит задача М.А.? М.А. не спросила у меня ни диплом, ни характеристики, ни грамоты, а с видом большого знатока заявила, что первые места можно занять только идя по головам своих коллег.
Я работала в банке БНП ПАРИБА ЗАО (французский банк) и мы не конфликтовали, а работали и помогали друг другу! Сейчас в нашей стране идет чистка банков и я считаю, где просиживают места такие неквалифицированные работники, что этот банк нуждается в особом контроле! Я не знаю руководство М.А,, но думаю, что мою запись прочитают и тот кто курирует банки и руководство СПУРТ банка.
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5
телепатка • несостоявшийся сотрудник
24.10.2014 22:09
|Позвали на работу в Спурт Банк!..
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Для нашего города этот банк практически не известный, рекламных акций никаких не проводиться, поэтому большая часть населения о таком банке даже и не слышала. Первое неприятное впечатление было, когда вместо ожидаемого бессрочного трудового договора, дают подписывать СРОЧНЫЙ трудовой договор сроком на один год! Второе неприятное впечатление ожидает позже - по устройству договаривались на одну заработную плату на время испытательного срока, и немного побольше после его прохождения, и вот наступает день когда сидишь ждешь З/П больше положенного после прохождения испытательного срока, но вот разочарование ее не увеличили, а ко всему говорят, что тебя оставляют на второй испытательный срок, не предупредив даже об этом (Это с каждым сотрудником, продлевают испытательные сроки).
За все время работы ни разу не было предоставлено на руки расчетного листа, все-таки хочется увидеть из чего складывается заработная плата. За все время работы ни разу не выплачивались премии, которые как бы должны быть за квартал.
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1
Pe123 • бывший сотрудник
07.02.2014 08:54
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