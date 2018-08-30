Позвонили из СПУРТ банка пригласили на работу (консультантом). Пришла на собеседование ровно в 12 часов, как меня пригласили. Мне сообщили, что человек который меня пригласил, ушел на обед, так что ждите. Я ждала 30 минут! Это все ерунда по сравнению с тем, что произошло дальше.



Собеседование. Рассказала о себе, где работала, что хочу работать и прекрасно представляю, чем буду заниматься в банке (это работа на компьютере, с документами, с людьми) до этого тоже работала в банке и занимала первые места по России в банковской сфере. Мне сначала сказали, что у них есть вакансии, потом позвонили другому человеку - мужчине лет 33 -35 , сообщив мой возраст. Собеседование проводила М.А. Через минуту вальяжно зашел Т.Т., осмотрел с ног до головы, понял, что я не легкого поведения и, НЕ ОБЩАЯСЬ СО МНОЙ, сказал, что ему сотрудники не нужны, а нужны ДВОРНИКИ. Я хотела знать, в чем состоит задача М.А.? М.А. не спросила у меня ни диплом, ни характеристики, ни грамоты, а с видом большого знатока заявила, что первые места можно занять только идя по головам своих коллег.



Я работала в банке БНП ПАРИБА ЗАО (французский банк) и мы не конфликтовали, а работали и помогали друг другу! Сейчас в нашей стране идет чистка банков и я считаю, где просиживают места такие неквалифицированные работники, что этот банк нуждается в особом контроле! Я не знаю руководство М.А,, но думаю, что мою запись прочитают и тот кто курирует банки и руководство СПУРТ банка.